Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Fifa Club World Cup (4 e 5 Febbraio)

Fino a domenica 5 febbraio, nella Casa dello Sport di Sky spazio ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. Le migliori sfide della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di Sky Sport, con la migliore tecnologia e con tanti match trasmessi anche su Sky Sport 4K. In Inghilterra e in Francia si giocheranno le partite della 22^ giornata, in Germania quelle del 19° turno. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport.

È già ripartito il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW, programma che prevede anche la Fifa World Cup 2022 ovvero la coppa del mondo per club che si gioca in Marocco. In esclusiva su Sky e in streaming su NOW tutte le partite delle sette contendenti al titolo, tra cui il Real Madrid, vincitore della Champions League 2022, e il Flamengo, detentore della Copa Libertadores 2022. Entrambe le squadre scenderanno in campo a partire dalle semifinali, competizione che è già iniziata con il primo turno: tutto facile per gli egiziani dell'Al-Ahly, che hanno battuto 3-0 i neozelandesi dell'Auckland City. Li rivedremo in campo oggi, ma non sarà l’unico match in programma dei quarti di finale. Già, perché si decidono le semifinaliste che affronteranno rispettivamente il Flamengo (martedì 7) e il Real Madrid (mercoledì 8).

La programmazione di calcio estero live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE (22^ giornata)

Sabato 4 febbraio

ore 13 Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”

Sky Sport 24 e NOW

ore 13.30 Everton-Arsenal

Sky Sport Uno, Sky Sport Football, NOW e Sky Sport 4K

ore 15.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

ore 16 Wolverhampton-Liverpool

Sky Sport Uno e NOW

ore 16 Manchester United-Crystal Palace

Sky Sport Football e NOW

ore 18 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

ore 18.30 Newcastle-West Ham

Sky Sport Football e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

Domenica 5 febbraio

ore 15 Nottingham Forest-Leeds United

Sky Sport Football e NOW

ore 17.05 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

ore 17.30 Tottenham-Manchester City

Sky Sport Football, NOW e Sky Sport 4K

ore 19.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Di Canio

BUNDESLIGA (19^ giornata)

Sabato 4 febbraio

ore 18.30 Borussia Moenchengladbach-Schalke 04

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Pietro Nicolodi

Domenica 5 febbraio

ore 15.30 Stoccarda-Werder Brema

Sky Sport Arena e NOW

ore 17.30 Wolfsburg-Bayern Monaco

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

LIGUE 1 (22^ giornata)

Sabato 4 febbraio

ore 17 Paris Saint Germain-Tolosa

Sky Sport 254 e NOW

ore 21 Rennes-Lille

Sky Sport Football e NOW

telecronaca Elia Faggion

Domenica 5 febbraio

ore 13 Clermont-Monaco

Sky Sport Football e NOW

ore 20.45 Olympique Marsiglia-Nizza

Sky Sport Football e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

FIFA CLUB WORLD CUP 2022 (quarti di finale)

Sabato 4 febbraio