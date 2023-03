Calcio Estero Sky Sport 2022/23 - Premier League, Bundesliga, Ligue 1 (17 - 18 - 19 Marzo)

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo nella Casa dello Sport di Sky spazio ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. Le migliori sfide della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese in esclusiva dagli stadi più belli d’Europa, raccontate con passione e competenza dalla squadra di Sky Sport. Nel weekend, in Inghilterra e in Francia si giocheranno le partite della 28^ giornata, in Germania quelle del 25° turno. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport. 13 in tutto gli incontri in onda in diretta.

DI CANIO PREMIER SHOW - Trent’anni di Premier League, trentuno campionati compreso quello in corso, e una caratteristica che l’ha resa il torneo più attraente del mondo: il miglioramento costante. Attenzione, però: miglioramento che su alcuni fronti non è partito subito. La Premier League nata dalla trasformazione e nuova denominazione della First Division era una struttura con stadi rinnovati, per gli obblighi previsti dal celebre Rapporto Taylor seguito alla tragedia di Hillsborough del 1989, e con maggiori introiti, grazie al decisivo contratto televisivo iniziale con Sky UK, ma sul campo ne era una semplice prosecuzione. Affascinante per la presenza di squadre, giocatori e allenatori di grande nome, ma con un numero ridottissimo di non britannici o irlandesi in campo e un numero ancor più ridotto di stranieri in panchina. C’erano state eccezioni viste quasi come bizzarrie, ad esempio quella di Jozef Vengloš, preso dall’Aston Villa nel 1990, subito dopo la fine del suo biennio alla guida della Cecoslovacchia: primo allenatore nato al di fuori del Regno Unito o dell’Irlanda, appunto, a guidare un club della massima divisione, ma era durato solo un anno e aveva a malapena salvato il club dalla retrocessione. È dunque appropriato, citando il massiccio arrivo di calciatori italiani a partire dal 1995, parlare di innovazione, di svolta, di cambiamento, che singoli arrivi precedenti, come quello di Jürgen Klinsmann al Tottenham nel 1994, non erano stati in grado di imprimere proprio perché isolati. È il tema di ‘Premier Made in Italy’, la doppia puntata del Di Canio Premier Special, disponibile on demand e in onda in primo passaggio giovedì 16 su Sky Sport Uno alle 17.30, su Sky Sport Football alle 18.15. La seconda parte, che illustrerà invece la seconda fase di questo fenomeno, ricostruendo il percorso degli allenatori italiani, sarà in onda su Sky Sport Football in primo passaggio alle 19.30 del 23 marzo.

La programmazione di calcio estero live su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE (28^ giornata)

Venerdì 17 marzo

ore 21: Nottingham Forest-Newcastle, Sky Sport Uno e NOW,

telecronaca Paolo Ciarravano

Sabato 18 marzo

ore 13: Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”, Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan





Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”, Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Federico Zancan ore 15.30: Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”, Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan





Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”, Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Federico Zancan ore 16: Southampton-Tottenham , Sky Sport Uno e NOW,

telecronaca Nicola Roggero





, Sky Sport Uno e NOW, telecronaca Nicola Roggero ore 18: Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”, Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan





Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”, Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Federico Zancan ore 18.30: Chelsea-Everton, Sky Sport Football e NOW,

telecronaca Massimo Marianella

Domenica 19 marzo

ore 15: Arsenal-Crystal Palace , Sky Sport Uno e NOW,

telecronaca Paolo Ciarravano





, Sky Sport Uno e NOW, telecronaca Paolo Ciarravano ore 17.10: Studio: “La Casa dello Sport Super Post”, Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Di Canio





Studio: “La Casa dello Sport Super Post”, Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Paolo Di Canio ore 19.30: Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”, Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Di Canio

BUNDESLIGA (25^ giornata)

Venerdì 17 marzo

ore 20.30: Borussia Moenchengladbach-Werder Brema, Sky Sport Football e NOW,

telecronaca Pietro Nicolodi

Sabato 18 marzo

ore 15.30: Bochum-Lipsia , Sky Sport Football e NOW,

telecronaca Paolo Ciarravano





, Sky Sport Football e NOW, telecronaca Paolo Ciarravano ore 18.30: Borussia Dortmund-Colonia, Sky Sport 254 e NOW,

telecronaca Pietro Nicolodi

Domenica 19 marzo

ore 15.30: Union Berlino-Eintracht Francoforte, Sky Sport Football e NOW,

telecronaca Marco Frisoli





Union Berlino-Eintracht Francoforte, Sky Sport Football e NOW, telecronaca Marco Frisoli ore 17.30: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Sky Sport Football e NOW,

telecronaca Pietro Nicolodi

LIGUE 1 (28^ giornata)

Sabato 18 marzo

ore 21: Lens-Angers, Sky Sport Football e NOW,

telecronaca Gianluigi Bagnulo

Domenica 19 marzo