Premier League, 33esimo turno: stasera su Sky Manchester City - Arsenal

Conclusi gli anticipi del martedì, fino a giovedì 27 aprile, nella Casa dello Sport di Sky spazio ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire in diretta anche in streaming su NOW. Turno infrasettimanale in Inghilterra, dove sono in programma le partite valide per la 33^ giornata di Premier League. Dopo i successi di Wolverhampton e Aston Villa e dopo il pari tra Leeds e Leicester, la 33^ giornata si chiuderà con Tottenham-Manchester United. Occhi puntati, tuttavia, su Manchester City-Arsenal, in programma mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Saranno quattro i match da seguire in diretta, uno anche su Sky Sport 4K.

Quattro anni e più di duecento partite come suo assistente: nel big match del mercoledì l'allievo Arteta proverà a battere il maestro Pep per riportare la Premier a Londra sponda gunners. Solo uno dei più recenti casi di chi ha sfidato il proprio "papà" calcistico Guardiola: chi vince? Nemici perché si sfideranno con in palio la Premier League. City contro Arsenal, gunners avanti di cinque punti ma con due partite in più, e quindi potenzialmente a -1. Una vittoria per restare (o tornare) davanti.

Amici perché la vittoria sarebbe contro Pep, il maestro. Perché un tempo eravamo abituati a vederli così, uno accanto all'altro. Arteta è stato l'assistente di Pep dal 2016 al 2019, cioè fin dal primo giorno a Manchester del catalano. Pure lui spagnolo, ma basco di San Sebastian. Entrambi registi da calciatori: Guardiola ha imparato da Cruifff, maestro-mentore nel dream team di Barcellona. Arteta da Pep, tanto che l'ex centrocampista dell'Arsenal smise di giocare a 34 anni proprio per entrare nel suo staff. 201 le partite condivise. Otto invece sono le partite contro, con un bilancio nettamente dalla parte di Guardiola: sette vittorie a uno, con un parziale di 18 gol a 4. Ma l'unica volta in cui l'allievo superò il maestro fu nella semifinale di FA Cup del 2019-20, poi vinta dai gunners, il primo trofeo dell'era Arteta.

