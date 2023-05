Sky Sport Serie C 2022/23 2 Turno Nazionale Andata, Palinsesto Telecronisti Lega Pro (streaming NOW)

Sabato 27 Maggio, appuntamento su Sky con le gare di andata il secondo tuno playoff nazionale del campionato di calcio di Serie C 2022/2023. Sky ha acquisito, aderendo all’offerta al mercato pubblicata dalla Lega Pro, i diritti di trasmissione del pacchetto Nazionale PAY del Campionato di Serie C per la stagione 2022/2023 e conferma così la grande attenzione alle grandi e piccole tifoserie del nostro Paese.

Sky potrà trasmettere 3 partite per ogni turno eliminatorio, semifinali e finali. Una vetrina significativa per i 60 club della Lega Pro che, a turnazione, offriranno al pubblico di Sky uno spettacolo sportivo sempre più avvincente.

Su Sky Sport canale 200 "Area C speciale playoff", trasmissione condotta da Marco Demichieli e Luca Mastrorilli con il coordinamento di Luca Marchetti, nel corso della quale saranno fatte vedere tutte le immagini salienti ed i gol delle partite con interviste e approfondimenti.

I match saranno disponibili per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio, che già include oltre 800 incontri a stagione di campionati italiani ed europei, tra cui 3 partite di Serie A TIM in co-esclusiva ogni turno e tutta la Serie BKT. Le partite saranno trasmesse con la qualità tecnologica e un racconto di livello, affidato alla squadra dei telecronisti Sky.

REGOLAMENTO - Il Secondo Turno della Fase Play Off Nazionale si articolerà attraverso 4 incontri in gare di andata e ritorno. Le società “teste di serie” disputeranno la gara di ritorno in casa. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso alla Fase della Final Four. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, avranno accesso alla Fase della Final Four le società che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – avrà accesso alla Fase della Final Four la società “testa di serie”, ai sensi delle disposizioni del Regolamento.

SKY SPORT SERIE C DIRETTA - SECONDO TURNO NAZIONALE PLAYOFF - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie C comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 27 MAGGIO 2023

ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 2° Turno Andata: Diretta Gol [visibile con pacchetto Sky Calcio]

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport Calcio (202)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Tutti i gol 'live' per non perdersi nulla di questo emozionante campionato di Serie C giunto alla sua 49esima edizione. Collegamenti in diretta con i campi della Serie C: Foggia vs Crotone: Alessandro Sugoni Lecco vs Pordenone : Giovanni Poggi Pescara vs Virtus Entella : Elia Faggion





ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 2°Turno Andata: Pescara vs Virtus Entella

Stadio "Adriatico-Cornacchia" - Pescara

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (253)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Andrea Voria

Stadio "Adriatico-Cornacchia" - Pescara

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (253)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Andrea Voria





ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 2°Turno Andata: Lecco vs Pordenone

Stadio "Rigamonti-Ceppi" - Lecco

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (254)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Fabrizio Redaelli

Stadio "Rigamonti-Ceppi" - Lecco

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (254)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Fabrizio Redaelli





ore 20:30 Serie C Playoff Nazionale 2°Turno Andata: Foggia vs Crotone

Stadio "Zaccheria" - Foggia

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (255)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni

Stadio "Zaccheria" - Foggia

Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport (255)

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni





Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

