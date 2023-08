Calcio Estero live Sky e NOW 25 - 27 Agosto (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga)

Un'altra stagione di calcio internazionale carica di emozioni, da vivere su Sky e NOW, con le migliori sfide della Premier League inglese, della Ligue 1 francese e della Bundesliga tedesca. In Inghilterra e in Francia sono in programma le gare della terza giornata, mentre in Germania si giocheranno quelle del secondo turno. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok). 14 in tutto gli incontri in onda in diretta, tre anche su Sky Sport 4K, due di Premier League e uno di Bundesliga.

La programmazione di calcio estero live in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

PREMIER LEAGUE

(3^ giornata)

VENERDÌ 25 AGOSTO

ore 21, Chelsea-Luton Town, Sky Sport 253, NOW e Sky Sport 4K, telecronaca Massimo Marianella;

SABATO 26 AGOSTO

ore 13, Studio: “La Casa dello Sport Internazionale” , Sky Sport 24 e NOW, con Federica Lodi e Federico Zancan

, Sky Sport 24 e NOW, con Federica Lodi e Federico Zancan ore 13.30, Bournemouth-Tottenham , Sky Sport Calcio e NOW, telecronaca Paolo Ciarravano;

, Sky Sport Calcio e NOW, telecronaca Paolo Ciarravano; ore 15.30, Studio: “La Casa dello Sport Internazionale” , Sky Sport 24 e NOW, con Federica Lodi e Federico Zancan;

, Sky Sport 24 e NOW, con Federica Lodi e Federico Zancan; ore 16, Arsenal-Fulham , Sky Sport Calcio e NOW, telecronaca Massimo Marianella;

, Sky Sport Calcio e NOW, telecronaca Massimo Marianella; ore 18.30, Brighton-West Ham, Sky Sport 253 e NOW, telecronaca Andrea Marinozzi;

DOMENICA 27 AGOSTO

ore 15, Sheffield United-Manchester City , Sky Sport Calcio e NOW, telecronaca Massimo Marianella;

, Sky Sport Calcio e NOW, telecronaca Massimo Marianella; ore 17, Studio: “La Casa dello Sport Internazionale” , Sky Sport 24 e NOW, con Federica Lodi e Paolo Di Canio

, Sky Sport 24 e NOW, con Federica Lodi e Paolo Di Canio ore 17.30, Newcastle-Liverpool , Sky Sport Summer, NOW e Sky Sport 4K, telecronaca Paolo Ciarravano;

, Sky Sport Summer, NOW e Sky Sport 4K, telecronaca Paolo Ciarravano; ore 19.30, Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”, Sky Sport 24 e NOW, con Federica Lodi e Paolo Di Canio.

BUNDESLIGA

(2^ giornata)

VENERDÌ 25 AGOSTO

ore 20.30, Lipsia-Stoccarda, Sky Sport 252 e NOW, telecronaca Elia Faggion;

SABATO 26 AGOSTO

ore 15.30, Bochum-Borussia Dortmund , Sky Sport 251 e NOW, telecronaca Matteo Marceddu

, Sky Sport 251 e NOW, telecronaca Matteo Marceddu ore 18.30, Borussia Moenchengladbach-Bayer Leverkusen, Sky Sport 256, NOW e Sky Sport 4K, telecronaca Pietro Nicolodi;

DOMENICA 27 AGOSTO

ore 15.30, Mainz-Eintracht Francoforte, Sky Sport Action e NOW, telecronaca Filippo Benincampi;

Sky Sport Action e NOW, telecronaca Filippo Benincampi; ore 18.30, Bayern Monaco-Augsburg, Sky Sport Calcio e NOW, telecronaca Pietro Nicolodi.

LIGUE 1

(3^ giornata)

SABATO 26 AGOSTO

ore 21, Paris Saint Germain-Lens, Sky Sport 258 e NOW, telecronaca Gianluigi Bagnulo;

DOMENICA 27 AGOSTO