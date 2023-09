Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Torna in campo, con l’anticipo Catania-Crotone delle 19:45, il terzo campionato professionistico italiano che per la prima volta si chiamerà SERIE C NOW per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025. Una grande novità che rafforza la presenza del brand NOW nel mondo dello sport. NOW, il servizio streaming di Sky con la più ampia offerta sportiva, si avvicina sempre di più al calcio e ai giovani, confermando così la grande attenzione alle tante tifoserie d’Italia e alle piazze che hanno scritto la storia del calcio italiano.

Prima del via della gara del Massimino previsto anche un particolare cerimoniale che vedrà coinvolti i giovani della squadra di casa in una speciale coreografia e il complesso bandistico “Giuseppe Verdi” che suonerà l’inno nazionale italiano. A bordocampo ci sarà anche il trofeo del vincitore del campionato. Prima del via, come in tutti i campionati, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo.

Nell'edizione 2023-2024, ben sessanta squadre prenderanno parte al torneo, distribuite equamente in tre raggruppamenti territoriali. Tra i partecipanti, non mancheranno le celebri società retrocesse, come la Spal, il Benevento e il Perugia, le quali, pur avendo recentemente subito una retrocessione in Serie C, vantano un passato di rilievo anche in Serie A. Non da meno, squadre di storico prestigio quali Vicenza, Foggia, Pescara, Cesena, Padova, Triestina e Avellino si uniranno alla competizione. Inoltre, il salto dalla Serie D porterà grande entusiasmo grazie al coinvolgimento di squadre come il Catania e il Brindisi.

La vera innovazione della stagione 2023-2024 della Serie C sarà l'introduzione di due squadre Under 23: oltre alla già affermata Juventus Next Gen, che da alcuni anni partecipa al torneo di terza divisione, si unirà anche l'Atalanta Under 23, la quale prenderà parte al Girone A del campionato, i bianconeri sarranno invece nella divisione B. Nel panorama delle squadre partecipanti, realtà come Renate, Monterosi, Pergolettese e Picerno rappresentano comunità di dimensioni minori che si battono con determinazione contro concorrenti molto più strutturati.

I tre gruppi della Serie C disputeranno un totale di 38 partite, distribuite in una fase di andata e una di ritorno. Alla conclusione della stagione regolare, la prima squadra di ciascun gruppo guadagnerà la promozione in Serie B. Per determinare la quarta promozione, invece, sarà necessario attraversare il complesso percorso dei playoff. Anche le retrocessioni porteranno grande suspense, grazie alla formula dei playout, che vedranno le squadre sfidarsi in gare di andata e ritorno.

TUTTA LA SERIE C NOW IN DIRETTA SU SKY E IN STREAMING SU NOW

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

Si parte questo weekend con gli incontri della 1^ giornata. Ad aprire la nuova stagione sarà il big-match del Massimino di Catania, da molti conosciuto come Cibali, tra i padroni di casa e il Crotone. Calcio d’inizio alle ore 19.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, con la telecronaca di Antonio Nucera e con Marina Presello a bordocampo.

La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva).

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire tutta la stagione 2023/2024 di Serie C!

SKY SERIE C NOW 2023/24 DIRETTA - 1a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

VENERDI 1 SETTEMBRE 2023

ore 19:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone C: Catania vs Crotone

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Telecronaca: Antonio Nucera

Collegamento a partire dalle ore 19:30 dallo stadio Massimino di Catania con Marina Presello



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone B: Lucchese vs Perugia

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone B: Carrarese vs Fermana

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone B: Gubbio vs Pineto

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone B: Pontedera vs Sestri Levante

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone B: Rimini vs Arezzo

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Diego D'Avanzo



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone C: Giugliano vs Sorrento

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni

SABATO 2 SETTEMBRE 2023

ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone B: Pescara vs Juventus Next Gen

diretta Sky Sport Summer 201 e Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Davide Abrescia



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone C: Avellino vs Latina

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone B: Spal vs Vis Pesaro

diretta Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone B: Virtus Entella vs Ancona

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs ACR Messina

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone B: Recanatese vs Torres

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023

ore 16:15 Serie C NOW 1a Giornata Girone A: Atalanta U23 vs Virtus Verona

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



ore 16:15 Serie C NOW 1a Giornata Girone A: Pro Patria vs Giana Erminio

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



ore 16:15 Serie C NOW 1a Giornata Girone A: Legnano vs Salus Arzignano V.

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Peppe Di Giovanni ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone C: Taranto vs Foggia

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Cilli



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone C: Turris vs Benevento

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Distaso



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone C: Potenza vs Brindisi

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone B: Olbia vs Cesena

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone C: Monterosi Tuscia vs Juve Stabia

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone C: Virtus Villafranca vs Picerno

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri

LUNEDI 4 SETTEMBRE 2023

ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Albinoleffe

diretta Sky Sport Arena 204 e Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone A: Alessandria vs Novara

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone A: Fiorenzuola vs Renate

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Davide Abrescia



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone A: Mantova vs Padova

diretta Sky Sport 205 e Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone A: Pergolettese vs Pro Sesto

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone A: Triestina vs Trento

diretta Sky Sport Calcio 202 e Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



ore 20:45 Serie C NOW 1a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Lumezzane

diretta Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo

Casertana vs Monopoli del girone C viene posticipata al 27.09.2023 alle 20:45

