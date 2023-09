Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 3a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

VENERDI 15 SETTEMBRE 2023

Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Rimini vs Juventus Next Gen

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Peppe Di Giovanni Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Spal vs Perugia

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Sfolcini Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Atalanta U23 vs Giana Erminio

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Angelo Taglieri Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Pontedera vs Cesena

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Pietro Scognamiglio Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Ancona vs Pineto

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso

SABATO 16 SETTEMBRE 2023

Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Mantova vs Pro Sesto

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabio Frabetti



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Fabio Frabetti Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Pergolettese vs Renate

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Sabino Palermo Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Carrarese vs Vis Pesaro

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Diego D'Avanzo



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Diego D'Avanzo Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Recanatese vs Lucchese

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Gioele Anni Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Pescara vs Arezzo

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Viscardi Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Virtus Entella vs Sestri Levante

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Consales Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Gubbio vs Fermana

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone B: Olbia vs Torres

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Alessio Colombo Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Triestina vs Pro Vercelli

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Ore 16:15 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Pro Patria vs Arzignano

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Riccardo Morelli Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Alessandria vs Padova

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Marco Pagano Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Novara vs Trento

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Fiorenzuola vs Albinoleffe

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Migliori Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Vicenza vs Lumezzane

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Di Staso Ore 18:30 Serie C NOW 3a Giornata Girone A: Legnano Salus vs Virtus Verona

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Occhiuto Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone C: Catania vs Picerno

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Sabino Palermo Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone C: Avellino vs Foggia

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Pietro Scognamiglio Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone C: Potenza vs Monopoli

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Sfolcini Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone C: Virtus Villafranca vs Crotone

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Peppe Di Giovanni



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Peppe Di Giovanni Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone C: Turris vs Sorrento

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Diego D'Avanzo



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Diego D'Avanzo Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone C: Casertana vs Benevento

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni

LUNEDI 18 SETTEMBRE 2023

Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone C: Monterosi Tuscia vs Latina

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Angelo Taglieri Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Brindisi

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Luca Pellegrini Ore 20:45 Serie C NOW 3a Giornata Girone C: Giugliano vs Juve Stabia

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo

Sono state rinviate le seguenti partite:

Taranto vs Messina (a data da destinarsi)

