Calcio Estero live Sky e NOW 22 - 24 Settembre (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga)

Da oggi, venerdì 22, a domenica 24 settembre, nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire anche in streaming su NOW.Una grande stagione di calcio internazionale carica di emozioni, da vivere su Sky e NOW, con le migliori sfide della Premier League inglese, della Ligue 1 francese e della Bundesliga tedesca.In Inghilterra e in Francia sono in programma le gare della sesta giornata, mentre in Germania si giocheranno quelle del quinto turno.Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok).14 in tutto gli incontri in onda in diretta, due anche su Sky Sport 4K, uno di Premier League e uno di Bundesliga.

Premier League, le gare della 6^ giornata

SABATO 23 SETTEMBRE

Ore 16 Manchester City vs Nottingham Forest

in diretta suSky Sport Uno e NOW

Ore 18.30 Brentford vs Everton

in diretta su Sky Sport Uno e NOW

Ore 21 Burnley vs Manchester United,

in diretta su Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Matteo Marceddu

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 15 Arsenal vs T ottenham ,

in diretta su Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

Ore 15 Liverpool vs West Ham,

in diretta su Sky Sport Max, Sky Sport 257 e NOW

Ore 17.30 Sheffield United vs Newcastle

in diretta suSky Sport Uno e NOW

Ore 19.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale",

in diretta su Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Di Canio

Bundesliga, le gare della 5^ giornata

VENERDI 22 SETTEMBRE

Ore 20.30 Stoccarda vs Darmstadt,

in diretta su Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

SABATO 23 SETTEMBRE

Ore 15.30 Bayern Monaco vs Bochum

in diretta su Sky Sport Max e NOW

Borussia Dortmund vs Wolfsburg

in diretta su Sky Sport 256 e NOW

Ore 18.30 Werder Brema vs Colonia

in diretta su Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Elia Faggion

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 15.30 Bayer Leverkusen vs Heidenheim

in diretta su Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

Ligue 1, le gare della 6^ giornata

VENERDI 22 SETTEMBRE

Ore 21 Monaco vs Nizza

in diretta su Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

SABATO 23 SETTEMBRE

Ore 21 Brest vs Olympique Lione,

in diretta su Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

DOMENICA 24 SETTEMBRE