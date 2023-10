Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky Recuperi 11 Ottobre: Palinsesto e Telecronisti

Tutta la Serie C NOW è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite.

Mercoledi 11 Ottobre si recuperano tre partite. Alle 16:30 in campo Spal e Lucchese (diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW) per gli ultimi 33 minuti da disputare della gara interrotta per pioggia lo scorso 23 Settembre allo stadio Mazza di Ferrara. In serata alle 20:45 altri due recuperi, Pineto-Pescara (diretta Sky Sport Uno 201, Sky Calcio 251 e in streaming su NOW) e ACR Messina-Casertana (diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Calcio 252 e in streaming su NOW)

La Serie C NOW fa parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata al calcio, con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co-esclusiva per ogni turno di Serie A TIM, tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League (con 121 delle 137 partite), tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, e UEFA Euro 2024 (con tutti i 51 match, 20 dei quali in esclusiva).

È più bello vivere il calcio nella Casa dello Sport di Sky.

SKY SERIE C NOW 2023/24 DIRETTA - RECUPERI 11 OTTOBRE - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

MERCOLEDI 11 OTTOBRE 2023

ore 16:30 Serie C NOW 5a Giornata Girone B: Spal vs Lucchese [riparte dal 12'st sul 1-2]

diretta Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini





ore 20:45 Serie C NOW 5a Giornata Girone B: Pineto vs Pescara

diretta Sky Sport Uno 201 , Sky Calcio 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Inedito derby abruzzese all'Adriatico: sulla strada del lanciatissimo Pescara di Zeman (quattro vittorie di fila), c'e' la matricola Pineto.





ore 20:45 Serie C NOW 2a Giornata Girone C: ACR Messina vs Casertana

diretta Sky Sport Calcio 202 , Sky Calcio 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo

Il Messina di Modica torna al Franco Scoglio per dimenticare il k.o. contro il Sorrento. Di fronte una Casertana rinfrancata dal primo successo in campionato



