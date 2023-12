Calcio Estero live Sky e NOW dal 21 al 24 Dicembre (Premier League 18a Giornata)

Tra giovedì 21, e domenica 24 dicembre nella Casa dello Sport di Skyspazio in esclusiva al campionato inglese, con il 18^turno di Premier League, da seguire in diretta, anche in streaming su NOW. 6 in tutto gli incontri in onda in diretta, uno anche su Sky Sport 4K.

PREMIER LEAGUE (18^ giornata)

GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

ore 21 Crystal Palace vs Brighton

diretta Sky Sport Calcio 202 e streaming su NOW

telecronaca Massimo Marianella

VENERDÌ 22 DICEMBRE

ore 21 Aston Villa vs Sheffield United

diretta Sky Sport Max 205 e streaming su NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

SABATO 23 DICEMBRE

ore 13 Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”

diretta Sky Sport 24 200 e streaming su NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano



diretta Sky Sport 24 200 e streaming su NOW con Federica Lodi e Paolo Ciarravano ore 13.30 West Ham vs Manchester United

diretta Sky Sport Max 205 e streaming su NOW

telecronaca Nicola Roggero



diretta Sky Sport Max 205 e streaming su NOW telecronaca Nicola Roggero ore 15.30 Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”

diretta Sky Sport 24 200 e streaming su NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan



diretta Sky Sport 24 200 e streaming su NOW con Federica Lodi e Federico Zancan ore 16 Tottenham vs Everton

diretta Sky Sport Max 205 e streaming su NOW

telecronaca Paolo Ciarravano



diretta Sky Sport Max 205 e streaming su NOW telecronaca Paolo Ciarravano ore 18 Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”

diretta Sky Sport 24 200 e streaming su NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan



diretta Sky Sport 24 200 e streaming su NOW con Federica Lodi e Federico Zancan ore 18.30 Liverpool vs Arsenal

diretta Sky Sport Calcio 202 e streaming su NOW

telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 24 DICEMBRE

ore 14 Wolverhampton vs Chelsea

diretta Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Massimo Marianella

