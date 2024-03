Calcio Estero live Sky e NOW 16 - 21 Febbraio (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga)

Tra venerdì 16, e mercoledì 21 febbraio, nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire anche in streaming su NOW. Una grande stagione di calcio internazionale carica di emozioni, da vivere su Sky e NOW, con le migliori sfide della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese. In Inghilterra sono in programma le gare della venticinquesima giornata, mentre in Germania e in Francia si giocheranno quelle del ventiduesimo turno. Premier in campo anche martedì e mercoledì per un recupero e un anticipo.

Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok). 16 in tutto gli incontri in onda in diretta, 3 anche su Sky Sport 4K, due di Premier League e uno di Bundesliga.

SKY CALCIO ESTERO 2023/24 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Calcio Estero su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

La programmazione di calcio estero live e in esclusiva su Sky e in streaming su NOW:

PREMIER LEAGUE (25^ giornata)

Sabato 17 febbraio

ore 13 Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano





Sky Sport Uno, Sky Sport 256, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Nicola Roggero





Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano





Sky Sport Uno, Sky Sport 258 e NOW

telecronaca Massimo Marianella





Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano





Sky Sport Uno, Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Federico Zancan

Domenica 18 febbraio

ore 15 Sheffield United-Brighton

Sky Sport 256 e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo





Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan





Sky Sport 257, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Paolo Ciarravano





Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan

Lunedì 19 febbraio

ore 21 Everton-Crystal Palace

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

(recupero 18^ giornata)

Martedì 20 febbraio

ore 20.30 Manchester City-Brentford

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Massimo Marianella

(anticipo 26^ giornata)

Mercoledì 21 febbraio

ore 20.30 Liverpool-Luton Town

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

BUNDESLIGA (22^ giornata)

Sabato 17 febbraio

ore 15.30 Heidenheim-Bayer Leverkusen

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi





Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Matteo Marceddu

Domenica 18 febbraio

ore 15.30 Friburgo-Eintracht

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Filippo Benincampi





Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Massimo Marianella

LIGUE 1 (22^ giornata)

Venerdì 16 febbraio

ore 21 Olympique Lione-Nizza

Sky Sport 253 e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

Sabato 17 febbraio

ore 21 Nantes-Paris Saint Germain

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

Domenica 18 febbraio