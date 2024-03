Calcio Estero live Sky e NOW 29 Marzo - 3 Aprile (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga)

In Inghilterra è sempre più entusiasmante la corsa al titolo, con uno degli incontri più attesi della stagione in Premier League, Manchester City-Arsenal, in programma domenica alle 17.30 all’Etihad Stadium. Terza contro prima, con il Liverpool spettatore interessato, che scenderà in campo conoscendo già il risultato della supersfida di Manchester; infatti, i “Reds” giocheranno, sempre domenica, in casa contro il Brighton di De Zerbi, ma alle 15.

City-Arsenal potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche su Sky Sport 4K, con il commento dall’Etihad Stadium di Massimo Marianella e con Gianluigi Bagnulo inviato a Manchester per raccontare l’immediata vigilia di questo incontro, valido per la 30^ giornata, anche per Sky Sport 24. Stessi canali di City-Arsenal anche per Liverpool-Brighton. Il match di Manchester sarà anticipato da un ampio pre partita, condotto in studio da Federica Lodi in compagnia di Paolo Di Canio, in onda alle 16.15 e, poi, anche alle 19.30 per il post, su Sky Sport 24 e NOW.

La classifica vede le due squadre divise da una sola lunghezza, con i londinesi in testa con 64 punti e i “Citizens” terzi a quota 63. Tra loro, il terzo incomodo chiamato Liverpool, che ha gli stessi punti dell’Arsenal, ma è secondo a causa della differenza reti. Poi, dopo questo weekend, Premier nuovamente in campo tra il 2 e il 4 aprile per un turno infrasettimanale (31^ giornata). In tutto, saranno 11 i match in onda in diretta esclusiva su Sky Sport e NOW, cinque anche su Sky Sport 4K.

Tra, venerdì 29, e domenica 31 marzo, nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati di calcio di Germania e Francia. Su Sky le migliori sfide della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese, da seguire in diretta anche in streaming su NOW . In Germania e in Francia si giocheranno i match del ventisettesimo turno, mentre tra martedì 2 e mercoledì 3 aprile si giocheranno in gara unica le due semifinali della DFB-Pokal, la Coppa di Germania, entrambe live su Sky e NOW. 10 in tutto gli incontri in onda in diretta, due anche su Sky Sport 4K, uno di Bundesliga e uno della Coppa di Germania.

SKY CALCIO ESTERO 2023/24 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Calcio Estero su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Sabato 30 marzo, la 30ª giornata della Premier League offre un programma ricco di emozioni. La giornata inizia con lo studio pre-partita "La Casa dello Sport Internazionale" condotto da Federica Lodi e Paolo Ciarravano su Sky Sport 24 e NOW alle ore 13. Alle 13:30, Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K trasmetteranno la partita tra Newcastle e West Ham, con la telecronaca di Andrea Marinozzi. Successivamente, alle 15:30, lo studio torna con Lodi e Ciarravano prima della sfida tra Tottenham e Luton Town su Sky Sport Calcio e NOW, commentata da Nicola Roggero. Dopo un altro intermezzo dello studio alle 18, alle 18:30, Aston Villa affronta il Wolverhampton su Sky Sport Calcio e NOW, con la telecronaca di Davide Polizzi. La giornata si conclude con la partita tra Brentford e Manchester United alle ore 21, trasmessa su Sky Sport Arena e NOW con la telecronaca di Filippo Benincampi.

Domenica 31 marzo, la giornata riprende con lo studio pre-partita di Federica Lodi e Paolo Di Canio su Sky Sport 24 e NOW alle 13:30. Alle 15, Liverpool sfida il Brighton su Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Paolo Ciarravano. Dopo il match, lo studio ritorna alle 16:15 con Lodi e Di Canio prima della partita tra Manchester City e Arsenal alle 17:30. La telecronaca dall'Etihad Stadium sarà curata da Massimo Marianella, con Gianluigi Bagnulo come inviato sul campo. Infine, la giornata si conclude con un altro intermezzo dello studio alle 19:30 su Sky Sport 24 e NOW.

Nella 31ª giornata della Premier League, l'azione riprende martedì 2 aprile 2024 con il consueto studio pre-partita "La Casa dello Sport Internazionale", condotto da Federica Lodi e Federico Zancan su Sky Sport 24 e NOW alle 20:45. Subito dopo, alle 21:15, sarà trasmessa la partita tra West Ham e Tottenham su Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Massimo Marianella. Mercoledì 3 aprile, lo studio pre-partita con Lodi e Riccardo Gentile precede le sfide serali. Alle 20:30, Arsenal affronta il Luton Town su Sky Sport Calcio e NOW, con la telecronaca di Paolo Ciarravano. Alle 21:15, invece, il Manchester City gioca contro l'Aston Villa su Sky Sport Uno e NOW, con Federico Zancan alla telecronaca. Giovedì 4 aprile, ancora una volta lo studio di Lodi e Zancan anticipa le partite serali. Alle 20:30, Liverpool affronta lo Sheffield United su Sky Sport Uno e NOW, con la telecronaca di Paolo Ciarravano. Alla stessa ora, il Chelsea ospita il Manchester United, una partita da non perdere su Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K, con la telecronaca di Nicola Roggero. La giornata si chiude con un ultimo studio post-partita alle 23 su Sky Sport 24 e NOW.

Nella 27ª giornata della Bundesliga, il calcio tedesco offre una serie di incontri emozionanti. Sabato 30 marzo, la giornata inizia alle 15:30 con la partita tra Bayer Leverkusen e Hoffenheim, trasmessa su Sky Sport 257 e NOW con la telecronaca di Christian Giordano. Successivamente, alle 18:30, c'è il big match tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund su Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K, con Pietro Nicolodi alla telecronaca. Domenica 31 marzo, l'azione riprende alle 15:30 con Augsburg che sfida Colonia su Sky Sport Calcio e NOW, con ancora Pietro Nicolodi alla telecronaca. Alle 17:30, Stoccarda affronta Heidenheim su Sky Sport Calcio e NOW, con Cristiano Tognoli alla telecronaca. La giornata si conclude alle 19:30 con Bochum contro Darmstadt su Sky Sport Max e NOW, con la telecronaca di Christian Giordano.

Per la 27a giornata di Ligue 1 Venerdì 29 marzo, l'azione inizia con la partita tra Lille e Lens alle ore 21, trasmessa su Sky Sport Calcio e NOW con la telecronaca di Gianluigi Bagnulo. Domenica 31 marzo, alle 13, Lorient affronta Brest su Sky Sport Calcio e NOW, con la telecronaca di Matteo Marceddu. La giornata si conclude alle 20:45 con l'attesissimo scontro tra Olympique Marsiglia e Paris Saint Germain, trasmesso sempre su Sky Sport Calcio e NOW con la telecronaca di Filippo Benincampi.

Passando alla DFB Pokal, martedì 2 aprile alle 20:45, Saarbrucken sfida Kaiserslautern su Sky Sport 252 e NOW, con la telecronaca di Pietro Nicolodi. Mercoledì 3 aprile, alla stessa ora, Bayer Leverkusen e Fortuna Dusseldorf si affrontano in un'altra semifinale, trasmessa su Sky Sport Max, NOW e Sky Sport 4K, con ancora Pietro Nicolodi alla telecronaca.

PREMIER LEAGUE (30^ giornata)

Sabato 30 marzo

ore 13 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano



ore 13.30 Newcastle vs West Ham

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Andrea Marinozzi



ore 15.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano



ore 16 Tottenham vs Luton Town

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Nicola Roggero



ore 18 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano



ore 18.30 Aston Villa vs Wolverhampton

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Davide Polizzi



ore 21 Brentford vs Manchester United

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

Domenica 31 marzo

ore 13.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Di Canio



ore 15 Liverpool vs Brighton

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Paolo Ciarravano



ore 16.15 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Di Canio



ore 17.30 Manchester City vs Arsenal

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

dall’Etihad Stadium, telecronaca di Massimo Marianella; inviato Gianluigi Bagnulo



ore 19.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Di Canio

PREMIER LEAGUE 31^ giornata

Martedì 2 aprile

ore 20.45 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan



ore 21.15 West Ham vs Tottenham

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Massimo Marianella

Mercoledì 3 aprile

ore 20.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Riccardo Gentile



ore 20.30 Arsenal vs Luton Town

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano



ore 21.15 Manchester City vs Aston Villa

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Federico Zancan

Giovedì 4 aprile

ore 20.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan



ore 20.30 Liverpool vs Sheffield United

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano



ore 21.15 Chelsea vs Manchester United

Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Nicola Roggero



ore 23 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan

BUNDESLIGA (27^ giornata)

Sabato 30 marzo

ore 15.30 Bayer Leverkusen vs Hoffenheim

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Christian Giordano



ore 18.30 Bayern Monaco vs Borussia Dortmund

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Pietro Nicolodi

Domenica 31 marzo

ore 15.30 Augsburg vs Colonia

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi



ore 17.30 Stoccarda vs Heidenheim

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Cristiano Tognoli



ore 19.30 Bochum vs Darmstadt

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Christian Giordano

LIGUE 1 (27^ giornata)

Venerdì 29 marzo

ore 21 Lille vs Lens

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

Domenica 31 marzo

ore 13 Lorient vs Brest

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Matteo Marceddu



ore 20.45 Olympique Marsiglia vs Paris Saint Germain

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Filippo Benincampi

DFB POKAL – COPPA DI GERMANIA (semifinali)

Martedì 2 aprile

ore 20,45 Saarbrucken vs Kaiserslautern

Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Pietro Nicolodi

Mercoledì 3 aprile

ore 20,45 Bayer Leverkusen vs Fortuna Dusseldorf

Sky Sport Max, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Pietro Nicolodi



