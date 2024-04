Calcio Estero live Sky e NOW 5 - 8 Aprile (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga)

Tra venerdì 5, e lunedì 8 aprile, nella Casa dello Sport di Sky spazio in esclusiva ai campionati esteri più prestigiosi, da seguire anche in streaming su NOW. Una grande stagione di calcio internazionale carica di emozioni, da vivere su Sky e NOW, con le migliori sfide della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Ligue 1 francese.

In Inghilterra sono in programma gli incontri della trentaduesima giornata, mentre in Germania e in Francia si giocheranno quelle del ventottesimo turno. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, oltre a una finestra sempre aperta su Sky Sport 24. Aggiornamenti anche su skysport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).

13 in tutto gli incontri in onda in diretta, tre anche su Sky Sport 4K, due di Premier League e uno di Bundesliga.

SKY CALCIO ESTERO 2023/24 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Sabato 6 aprile, la Premier League entra nella sua 32ª giornata con un programma che promette emozioni e colpi di scena. La giornata calcistica inizia con lo studio pre-partita "La Casa dello Sport Internazionale", condotto da Federica Lodi e Paolo Ciarravano su Sky Sport 24 e NOW alle ore 13. Alle 13:30, le telecamere si accenderanno su Crystal Palace contro il Manchester City, una sfida che sarà trasmessa su Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K, con la telecronaca affidata a Federico Zancan. Dopo questa partita, alle 15:30, il ritmo non diminuirà poiché lo studio "La Casa dello Sport Internazionale" farà il suo ritorno, ancora una volta con Lodi e Ciarravano. A seguire, alle 16, Aston Villa affronterà il Brentford, con Nicola Roggero a commentare l'azione su Sky Sport Uno e NOW. Dopo una breve pausa per lo studio alle 18, gli spettatori potranno godersi un'altra partita di alto livello quando il Brighton affronterà l'Arsenal alle 18:30. Questa partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno e NOW, con la voce di Massimo Marianella a guidare la telecronaca.

La domenica, 7 aprile, in Premier League, comincerà con lo studio pre-partita di Federica Lodi e Federico Zancan su Sky Sport 24 e NOW alle 16:10. Alle 16:30, gli occhi saranno puntati su uno scontro epico tra Manchester United e Liverpool, con Massimo Marianella a raccontare l'azione su Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K. La giornata calcistica in Premier League si concluderà con la partita Sheffield United-Chelsea alle 18:30, con Paolo Ciarravano che vi terrà aggiornati su Sky Sport Uno e NOW.

Nella Bundesliga, sabato 6 aprile, l'attenzione si sposterà su Union Berlino contro Bayer Leverkusen alle 15:30, con la voce di Filippo Benincampi su Sky Sport Arena e NOW. Nello stesso momento, gli spettatori potranno seguire anche Heidenheim contro il Bayern Monaco su Sky Sport 257 e NOW, con la telecronaca di Christian Giordano. La giornata vedrà il suo culmine alle 18:30 con il big match tra Borussia Dortmund e Stoccarda, con Elia Faggion che racconterà l'azione su Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K. La domenica in Bundesliga, alle 15:30, Hoffenheim affronterà l'Augsburg, con Cristiano Tognoli a guidare la telecronaca su Sky Sport Arena e NOW.

In Ligue 1, venerdì 5 aprile, il calcio francese prenderà il via con Lille contro l'Olympique Marsiglia alle ore 21, con Andrea Voria a commentare l'azione su Sky Sport Max e NOW. Sabato 6 aprile, l'attenzione si sposterà su Paris Saint Germain contro Clermont alle ore 21, con Gianluigi Bagnulo che guiderà la telecronaca su Sky Sport 252 e NOW. La domenica inizierà con la partita tra Brest e Metz alle 13, con Filippo Benincampi a raccontare l'azione su Sky Sport Max e NOW. La giornata si concluderà con Nantes contro l'Olympique Lione alle 20:45, con Gianluigi Bagnulo alla telecronaca su Sky Sport Calcio e NOW.

PREMIER LEAGUE (32^ giornata)

Sabato 6 aprile

ore 13 Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano





ore 13.30 Crystal Palace vs Manchester City

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Federico Zancan

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Federico Zancan





ore 15.30 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano





ore 16 Aston Villa vs Brentford

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Nicola Roggero

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Nicola Roggero





ore 18 Studio: "La Casa dello Sport Internazionale"

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Paolo Ciarravano





Studio: “La Casa dello Sport Internazionale” Sky Sport 24 e NOW con Federica Lodi e Paolo Ciarravano ore 18.30 Brighton vs Arsenal

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Massimo Marianella

Domenica 7 aprile

ore 16.10 Studio: “La Casa dello Sport Internazionale”

Sky Sport 24 e NOW

con Federica Lodi e Federico Zancan





ore 16.30 Manchester United vs Liverpool

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Massimo Marianella

Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Massimo Marianella





Manchester United vs Liverpool Sky Sport Uno, NOW e Sky Sport 4K telecronaca Massimo Marianella ore 18.30 Sheffield United vs Chelsea

Sky Sport Uno e NOW

telecronaca Paolo Ciarravano

BUNDESLIGA (28^ giornata)

Sabato 6 aprile

ore 15.30 Union Berlino vs Bayer Leverkusen

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Filippo Benincampi





ore 15.30 Heidenheim vs Bayern Monaco

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Christian Giordano

Sky Sport 257 e NOW

telecronaca Christian Giordano





ore 18.30 Borussia Dortmund vs Stoccarda

Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Elia Faggion

Sky Sport Calcio, NOW e Sky Sport 4K

telecronaca Elia Faggion

Domenica 7 aprile

ore 15.30 Hoffenheim vs Augsburg

Sky Sport Arena e NOW

telecronaca Cristiano Tognoli

LIGUE 1 (28^ giornata)

Venerdì 5 aprile

ore 21 Lille vs Olympique Marsiglia

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Andrea Voria

Sabato 6 aprile

ore 21 Paris Saint Germain vs Clermont

Sky Sport 252 e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

Domenica 7 aprile

ore 13 Brest vs Metz

Sky Sport Max e NOW

telecronaca Filippo Benincampi





ore 20.45 Nantes vs Olympique Lione

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

Sky Sport Calcio e NOW

telecronaca Gianluigi Bagnulo

