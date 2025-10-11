Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Anche per la nuova stagione, le squadre della Serie C 2025 saranno 60 suddivise in tre gironi da 20. Il regolamento Serie C 2025 prevede la promozione in Serie B delle vincitrici dei tre gironi più una sola squadra che risulterà vincitrice al termine delle varie fasi dei Playoff. Retrocedono invece in Serie D le squadre che ricopriranno l’ultimo posto dei gironi al termine della stagione e altre due per girone al termine dei playout.

Le novità della Serie C 2025/2026 sono diverse: dall’Inter Under 23, nata quest’estate, e inserita nel girone A, alle nove squadre promosse nel corso dell’ultima stagione dalla Serie D (Siracusa, Dolomiti Bellunesi, Guidonia, Ospitaletto, Sambenedettese, Livorno, Casarano, Forlì, Bra). Senza dimenticare la nascita dell’Union Brescia, dopo il fallimento della squadra retrocessa dalla Serie B (che giocherà in Serie C al posto della FeralpiSalò).

E poi c’è la novità che crea più interesse. Il Football Video Support (e non Var) un sostegno importante per correggere gli errori più evidenti. Come funziona? Le squadre avranno la possibilità di ‘chiamare’ due volte il FVS (gestito dal quarto uomo). Due colori distingueranno le chiamate, una viola con scritta oro per la squadra di casa e oro con scritta viola per quella ospite. ⁠Ogni squadra avrà a disposizione due ‘challenge’ a partita, attivabili tramite un confronto immediato tra allenatore e quarto uomo attraverso un tablet. Se effettivamente l’errore, o un episodio rilevante è sfuggito all’arbitro, non verrà sottratta la chiamata alle due di partenza.

Girone A : AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona





: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Alzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, Inter U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Brescia, Virtus Verona Girone B : Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro





: Arezzo, Ascoli, Bra, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia Montecelio, Juventus Next Gen, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro Girone C: Atalanta U23, Audace Cerignola, AZ Picerno, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Potenza, Salernitana, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese



la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione ideale



per seguire fino alla stagione 2027-2028 tutta la Serie C NOW!

SKY SERIE C SKY WI-FI 2025/26 DIRETTA - 9a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Serie C NOW su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Venerdì 10 ottobre 2025 la Serie C Sky Wifi 2025/26 apre la nona giornata con due anticipi del Girone B. Alle 20:30 Arezzo-Gubbio sarà in diretta su Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251) e in streaming su NOW, con la telecronaca di Matteo Viscardi. Alla stessa ora, Bra-Carpi andrà in onda su Sky Sport Mix (211), Sky Sport (252) e NOW, raccontata da Gaetano Vitale.

Sabato 11 ottobre 2025 il programma prosegue alle 14:30 con un ricco turno pomeridiano. Giugliano-Catania sarà su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e NOW con la voce di Giovanni Cristiano, mentre Foggia-Crotone su Sky Sport (252) sarà affidata a Matteo Sfolcini. Perugia-Rimini su Sky Sport (253) sarà raccontata da Biagio Liccardo, Az Picerno-Casertana su Sky Sport (254) da Andrea Consales e Giana Erminio-Novara su Sky Sport (255) da Luca Pellegrini. Nel pomeriggio, alle 17:30, L.R. Vicenza-Virtus Verona sarà in diretta su Sky Sport Max (206), Sky Sport (251) e NOW con Riccardo Morelli, mentre Forlì-Ternana su Sky Sport (252) avrà la telecronaca di Alessio Colombo. Pineto-Livorno su Sky Sport (253) sarà seguita da Andrea Calderoni, Guidonia Montecelio-Pianese su Sky Sport (254) da Matteo Migliori e Pergolettese-Alcione Milano su Sky Sport (255) da Gioele Anni.

Domenica 12 ottobre 2025 la giornata si apre alle 12:30 con Monopoli-Salernitana in diretta su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e NOW con Matteo Occhiuto al microfono, mentre Vis Pesaro-Torres sarà su Sky Sport Mix (211), Sky Sport (257) e NOW con la voce di Giovanni Poggi. Alle 14:30 spazio a Cosenza-Atalanta U23 su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e NOW con Sabino Palermo, Casarano-Audace Cerignola su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (252) con Marco Pagano, Cittadella-Triestina su Sky Sport (253) con Walter Topan, Cavese-Trapani su Sky Sport (254) con Biagio Liccardo, Potenza-Latina su Sky Sport (255) con Luca Pellegrini e Siracusa-Sorrento su Sky Sport (256) con Matteo Mosconi. Alle 17:30 Benevento-Team Altamura sarà su Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251) e NOW con la voce di Andrea Di Staso, mentre Ascoli-Pontedera su Sky Sport Mix (211) e Sky Sport (252) sarà raccontata da Andrea Consales. Alla stessa ora Albinoleffe-Lecco su Sky Sport (253) sarà seguita da Matteo Sfolcini e Ospitaletto Franciacorta-Arzignano Valchiampo su Sky Sport (254) da Andrea Calderoni. La serata si chiude alle 20:30 con Pro Patria-Union Brescia in diretta su Sky Sport Max (206), Sky Sport (251) e NOW con Gioele Anni, e Sambenedettese-Ravenna su Sky Sport Mix (211), Sky Sport (252) e NOW con la telecronaca di Pietro Scognamiglio.

Lunedì 13 ottobre 2025 alle 20:30 si concludono gli incontri del turno con Trento-Pro Vercelli in diretta su Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251) e NOW con la voce di Angelo Taglieri, e Dolomiti Bellunesi-Lumezzane su Sky Sport Max (211), Sky Sport (252) e NOW raccontata da Marco Pagano.

La nona giornata si completerà con i due posticipi: martedì 21 ottobre 2025 alle 16:30 Inter U23-Renate in diretta su Sky Sport (251) e NOW con la telecronaca di Fabio Frabetti, e mercoledì 22 ottobre 2025 alle 14:30 Juventus Next Gen-Campobasso su Sky Sport (251) e NOW con Andrea Menon al commento.

VENERDI 10 OTTOBRE 2025

Ore 20.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone B: Arezzo vs Gubbio

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Viscardi



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Viscardi Ore 20.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone B: Bra vs Carpi

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gaetano Vitale

SABATO 11 OTTOBRE 2025

Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Giugliano vs Catania

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Giovanni Cristiano



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Giovanni Cristiano Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Foggia vs Crotone

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Sfolcini Ore 14.30 S erie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone B: Perugia vs Rimini

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Biagio Liccardo Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Az Picerno vs Casertana

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Consales Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone A: Giana Erminio vs Novara

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Luca Pellegrini Ore 17.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone A: L.R. Vicenza vs Virtus Verona

diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Riccardo Morelli



diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Riccardo Morelli Ore 17.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone B: Forlì vs Ternana

diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Alessio Colombo



diretta Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Alessio Colombo Ore 17.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone B: Pineto vs Livorno

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni Ore 17.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone B: Guidonia Montecelio vs Pianese

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Migliori



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Migliori Ore 17.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone A: Pergolettese vs Alcione Milano

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni

DOMENICA 12 OTTOBRE 2025

Ore 12.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Monopoli vs Salernitana

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Occhiuto



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Occhiuto Ore 12.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone B: Vis Pesaro vs Torres

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca: Giovanni Poggi



diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 257 e in streaming su NOW Telecronaca: Giovanni Poggi Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Cosenza vs Atalanta U23

diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Sabino Palermo



diretta Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Sabino Palermo Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Casarano vs Audace Cerignola

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Marco Pagano Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone A: Cittadella vs Triestina

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Walter Topan



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Walter Topan Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Cavese vs Trapani

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Biagio Liccardo



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Biagio Liccardo Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Potenza vs Latina

diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca: Luca Pellegrini



diretta Sky Sport 255 e in streaming su NOW Telecronaca: Luca Pellegrini Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Siracusa vs Sorrento

diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Mosconi



diretta Sky Sport 256 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Mosconi Ore 17.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Benevento vs Team Altamura

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Di Staso



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Di Staso Ore 17.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone B: Ascoli vs Pontedera

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Consales



diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Consales Ore 17.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Lecco

diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca: Matteo Sfolcini



diretta Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca: Matteo Sfolcini Ore 17.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone A: Ospitaletto Franciacorta vs Arzignano Valchiampo

diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Calderoni



diretta Sky Sport 254 e in streaming su NOW Telecronaca: Andrea Calderoni Ore 20.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone A: Pro Patria vs Union Brescia

diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Gioele Anni



diretta Sky Sport Max 206, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Gioele Anni Ore 20.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone B: Sambenedettese vs Ravenna

diretta Sky Sport Mix 211, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

LUNEDI 13 OTTOBRE 2025

Ore 20.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone A: Trento vs Pro Vercelli

diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Angelo Taglieri



diretta Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 e in streaming su NOW Telecronaca: Angelo Taglieri Ore 20.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone A: Dolomiti Bellunesi vs Lumezzane

diretta Sky Sport Max 211, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca: Marco Pagano

MARTEDI 21 OTTOBRE 2025

Ore 16.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone A: Inter U23 vs Renate

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Fabio Frabetti

MERCOLEDI 22 OTTOBRE 2025

Ore 14.30 Serie C Sky Wifi 2025/26 9a Giornata Girone C: Juventus Next Gen vs Campobasso

diretta Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Telecronaca: Andrea Menon

