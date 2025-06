MotoGP 2025, diretta esclusiva Gran Premio Italia Mugello Sky Sport, NOW. LIVE anche su TV8

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW. La MotoGP sbarca all’Autodromo Internazionale del Mugello per il Gran Premio d’Italia, primo dei due appuntamenti tricolore in calendario. Sarà un fine settimana di passione e adrenalina, con i piloti pronti a darsi battaglia tra le curve del circuito toscano.

Nel weekend anche l’MXGP e NTT Indycar Series.

MOTOMONDIALE AL MUGELLO –Il Gran Premio d’Italia del Motomondiale entra nel vivo giovedì con la conferenza stampa piloti, alle 16. Venerdì i primi chilometri tra le 15 curve dell’iconico tracciato, con la prima sessione di MotoGP in programma alle 10.40, con le prequalifiche previste alle 14.55. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove, mentre alle 10.45 inizia la caccia alla pole. Primo pomeriggio all’insegna della Sprint che, alle 14.55, assegna i primi punti del weekend. Chiude la tre giorni al Mugello la gara, con il semaforo verde previsto alle 14. In pista anche Moto2 e Moto3.

Il fine settimana toscano sarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con collegamenti e interviste speciali già dai primi giorni della settimana sul canale all news Sky Sport 24, il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport. Ad accompagnare gli appassionati il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara, con gli aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3.

MOTOMONDIALE: IL GP D’ITALIA

SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT MOTOGP E NOW

GIOVEDI 19 GIUGNO 2025

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 16: Conferenza stampa piloti

VENERDI 20 GIUGNO 2025

Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1

Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1

Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 13.10: Paddock Live

Ore 13.15: Moto3 – Prove Libere 2

Ore 14: Moto2 – Prove Libere 2

Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

SABATO 21 GIUGNO 2025

Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 3

Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 3

Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2

Ore 10.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche

Ore 13.40: Moto2 - Qualifiche

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

Ore 9.35: Warm Up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Moto3 – Gara

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: Moto2 – Gara

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: MotoGP - Gara

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy

I MOTORI IN CHIARO SU TV8



SABATO 21 GIUGNO 2025

ore 10:50 Motori Gp Italia Motogp Qualifiche 21/06/2025 DIRETTA

ore 11:40 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 12:00 Motori Riders Fabio Quartararo

ore 12:15 Motori Social Media Rider Ep. 6

ore 12:35 Motori Paddock Live DIRETTA

ore 12:50 Motori Gp Italia Moto3 Qualifiche 21/06/2025 DIRETTA

ore 13:45 Motori Gp Italia Moto2 Qualifiche 21/06/2025 DIRETTA

ore 14:30 Motori Paddock Live Sprint 2025 21/06/2025 DIRETTA

ore 15:00 Motori Gp Italia Motogp Sprint 21/06/2025 DIRETTA

ore 15:45 Motori MotoGP Paddock Live Show DIRETTA

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

ore 10:00 Motori Moto Gp Rider Fan Parade DIRETTA

ore 10:30 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 11:00 Motori Pre Gara Moto3 DIRETTA

ore 11:05 Motori Gp Italia '25 Moto3 Gara 22/06/2025 DIRETTA

ore 11:50 Motori Podio Gara Moto3 DIRETTA

ore 12:00 Motori MotoGP Paddock Live DIRETTA

ore 12:15 Motori Pre Gara Moto2 DIRETTA

ore 12:20 Motori Gp Italia '25 Moto2 Gara 22/06/2025 DIRETTA

ore 13:05 Motori Podio Gara Moto2 DIRETTA

ore 13:15 Motori Paddock Live Gara 2025 22/06/2025 DIRETTA

ore 13:30 Motori MotoGP Grid DIRETTA

ore 14:00 Motori Pre Gara Motogp DIRETTA

ore 14:05 Motori Gp Italia '25 Motogp Gara 22/06/2025 DIRETTA

ore 14:50 Motori Podio Gara Motogp DIRETTA

ore 15:00 Motori MotoGP Zona Rossa DIRETTA

Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 14,99 euro al mese

la piattaforma in streaming di Sky è la più vantaggiosa

per seguire tutta la stagione 2025 dei motori su Sky!