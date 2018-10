SkyWeek, il meglio in onda sui canali Sky 30 Settembre - 6 Ottobre 2018

SEGNALAZIONI SKY DAL 30 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE 2018

UNDER PRESSURE – PRONTO SOCCORSO

Dal 3 ottobre, tutti i mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic

Evandro, capo chirurgo dello staff medico di un ospedale pubblico, e Carolina, chirurgo vascolare, lavorano tra la routine delle emergenze di un ospedale alla periferia di Rio de Janeiro la cui costante è il caos dettato dalle condizioni di degrado in cui operano.

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS

Lunedì 1 ottobre, dalle 21.15 su Sky Cinema Uno

Kenneth Branagh dirige uno dei maggiori successi della scorsa stagione al box office italiano, versione cinematografica del celebre romanzo giallo di Agatha Christie, e interpreta il ruolo del detective belga Hercule Poirot accompagnato da un cast di altissimo livello tra cui compaiono Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Michelle Pfeiffer e Johnny Depp. Anni 30. Poirot viaggia sul treno che attraversa l’Europa in direzione Londra. L’itinerario però è interrotto da una valanga e un brutale omicidio è avvenuto in uno scompartimento. Poirot improvvisa quindi un'indagine che vede coinvolti i 13 passeggeri sospettati.

DOMENICA 30 SETTEMBRE

L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN

Domenica 30 settembre, dalle 21.15 su Sky Cinema Uno

Richard Gere nei panni di un affarista newyorkese in cerca di un riconoscimento umano, ancor prima che finanziario o politico, nel film con Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg, Dan Stevens e l’attore israeliano Lior Ashkenazi. Norman cerca di soddisfare le necessità altrui sperando di ricevere in cambio rispetto e ammirazione. Quando un politico che alcuni anni prima aveva ricevuto la sua "consulenza", viene eletto Primo Ministro, il giorno che Norman ha tanto desiderato sembra finalmente arrivato

LUNEDÌ 1 OTTOBRE

OMAGGIO A TOM CLANCY

Lunedì 1 ottobre, in prima e seconda serata su Sky Cinema Max

A 5 anni dalla morte dello scrittore e sceneggiatore Tom Clancy, noto soprattutto per i suoi romanzi di spionaggio, Sky Cinema Max gli rende omaggio lunedì 1 ottobre con due pellicole che vedono al centro il suo personaggio più famoso, Jack Ryan. Alle 21.00 Harrison Ford interpreta per la seconda volta l'agente CIA Jack Ryan in GIOCHI DI POTERE, in cui l’agente sventa un attentato dell'IRA a Londra e uccide il fratello di un terrorista (Sean Bean), ma quest'ultimo riesce ad evadere perseguitando l'agente e la sua famiglia. In seconda serata il testimone passa a Chris Pine nei panni dell'eroe action in JACK RYAN: L’INIZIAZIONE, con Keira Knightley e Kevin Costner, e questa volta l’agente vola a Mosca per sventare un folle piano terroristico che farebbe crollare l'economia statunitense.

MANIFEST

Dall’1 ottobre, ogni lunedì dalle 21.15 su Premium Stories

191 passeggeri si imbarcano su un normale volo di linea nel corso del quale vanno incontro a una forte turbolenza. Quando atterrano sono misteriosamente passati cinque anni. Non solo i passeggeri stanno bene, ma nessuno è minimamente invecchiato… Mystery thriller dall’alto coinvolgimento psicologico, Manifest è stato creato da Jeff Rake (The Tomorrow People, Beauty and the Beast, The Mysteries of Laura) e prodotto da Robert Zemeckis (Ritorno al Futuro, Cast Away, Forrest Gump, Chi ha incastrato Roger Rabbit). Tra i volti noti del cast troviamo Melissa Roxburgh (Arrow, Legend of Tomorrow, The Tomorrow People, Star Trek: Beyond) e Josh Dallas (Once Upon a Time). Manifest è stato definito dalla critica come “l’erede di Lost”, visto il mistero che avvolge i passeggeri del volo 828 della Montego Airlines , proprio come fu per quelli dell’ Oceanic. Composta da 13 episodi, il finale di stagione è previsto per il 31 dicembre ma il numero di episodi potrebbe aumentare.

ARCHER

Da lunedì 1 ottobre, ogni giorno dalle 22.40 su Fox Animation

Arriva, per la prima volta su Fox Animation, Archer. La serie targata FX è un caposaldo dell’animazione per adulti USA, pluripremiata ai Critics' Choice Awards, conta su un originalissimo mix fra spy-story e workplace comedy, condito da un humour raffinato e scorrettissimo. Fox Animation proporrà le prime quattro stagioni in seconda serata, dal lunedì al venerdì, in replica a pranzo e in mini-maratone la domenica, nel weekend. Sterling Archer è uno dei migliori agenti dell’agenzia di spionaggio ISIS. La sua bravura però è offuscata dai suoi comportamenti demenziali e infantili, dai suoi problemi con l’alcol e dal rapporto conflittuale con il suo capo, sua madre. Ogni missione a cui Archer e i suoi colleghi (altrettanto sopra le righe) lavorano puntualmente finisce per complicarsi: sparatorie, inseguimenti e fiumi di sangue sono il risultato più frequente. Archer è la versione alcolizzata di James Bond, con una irresistibile tendenza a fare l’idiota anche nelle situazioni più drammatiche. Ma proprio come 007, nessuno è più bravo di lui e, incredibilmente, porta sempre a termine il suo lavoro.

100% SEXY

Dall’1 ottobre, ogni giorno dalle 15.20 su Lei

A ottobre torna una delle serie cult del canale: 100% Sexy con nuove coinvolgenti e divertenti storie. Nel programma soggetti dal look eccessivo hanno la possibilità di migliorare il proprio stile, guadagnando una nuova credibilità e nuovo sex appeal. Diranno addio ad acconciature “estreme”, vestiti dai colori e dai materiali improbabili per abbracciare uno stile più consono alla loro età, fisicità e personalità. I diversi protagonisti saranno accompagnati da un fashion stylist, un make up artist e un hair stylist che, con intelligenza e un pizzico di ironia, porteranno a compimento il processo di restyling. A sancire l’avvenuto cambiamento sarà, come nelle precedenti edizioni, il giudizio di un campione di intervistati, chiamati a dare un voto al look, prima e dopo l’intervento degli esperti. Si tratta di una serie collaudata, che non mancherà però di riservare nuove sorprese al suo pubblico. Vip & celebrities saranno infatti protagonisti di quattro puntate: donne e uomini di spettacolo dal look esagerato o datato che hanno bisogno di tornare sulla cresta dell’onda con una nuova “veste”. Sarà il loro pubblico a decretare il successo o meno dell’avvenuta trasformazione. I protagonisti delle puntate finali saranno invece persone dallo stile spento e incapaci di valorizzare il proprio aspetto. Con lo stesso meccanismo gli esperti si metteranno all’opera per valorizzare e restituire sex appeal. I nuovi look passeranno come sempre al vaglio di un panel di intervistati.

MARTEDÌ 2 OTTOBRE

GRANDPA’S GREAT ESCAPE

Martedì 2 ottobre, dalle 21.00 su Sky Cinema Family

Tom Courtenay (45 Anni, Quartet) nel film tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di David Walliams. Quando il nonno di Jack, un ex pilota che ha combattuto nella Seconda guerra mondiale, si ammala di Alzheimer, i genitori del ragazzino decidono di portare l’anziano a Twilight Towers, una casa di cura gestita da Miss Swine. Ma Jack sa che suo nonno lì non è felice e insieme organizzano un’audace fuga. Disponibile On Demand nella collezione FESTA DEI NONNI

FESTA DEI NONNI

Martedì 2 ottobre, dalle 13.50 su Sky Cinema Family

Il 2 ottobre si celebra in Italia la Festa dei nonni, nata per far comprendere l’importanza dei nonni che da sempre sono un punto di riferimento fondamentale per i nipoti e per le generazioni più giovani. Per l’occasione Sky Cinema Family propone una maratona dalle 13.50 alla prima serata con 5 film che rappresentano al meglio il legame tra nonni e nipoti. Si parte con il film, tratto dal romanzo di Cécile Aubry, BELLE & SEBASTIEN sulla speciale amicizia tra un orfanello e il suo cane, e sulla complicità tra il ragazzino e il nonno che si occupa di lui. Il pomeriggio prosegue con VITUS, storia di un bambino prodigio spinto dai genitori verso una carriera da concertista, nonostante lui preferisca rifugiarsi nel laboratorio del nonno (Bruno Ganz) in cerca di un’infanzia normale. Si passa poi all’adattamento del celebre romanzo di Jack London IL RICHIAMO DELLA FORESTA, in cui la piccola Ryann in vacanza dal nonno (Christopher Lloyd) in Montana soccorre un lupo ferito e spera di poterlo portare a casa sua a Boston. In preserale è la volta di COCO, spettacolare animazione targata Disney Pixar vincitrice dell’Oscar® e del Golden Globe 2018, in cui un giovane aspirante musicista messicano si ritrova nella Terra dell’Aldilà e scoprirà i segreti dei suoi antenati. Alle 21.00 chiude la speciale programmazione la prima visione GRANDPA’S GREAT ESCAPE (vedi prime visioni del mese) in cui un ragazzino aiuta il nonno, ex pilota malato di Alzheimer, a fuggire dalla casa di cura in cui è confinato.

EINSTEIN E LA RELATIVITÀ – UNA STORIA SINGOLARE

Martedì 2 ottobre, alle 21.15 su Sky Arte

In questo docufilm scopriremo tutto ciò che c’è da sapere sulla teoria della relatività generale di Albert Einstein, fisico e genio indiscusso del XX secolo. Con la sua teoria, Einstein mise completamente a soqquadro il mondo della fisica e della matematica. Il fisico voleva comprendere la natura con l’ausilio della matematica e ci riuscì creando una teoria che soppiantò la legge della gravitazione universale di Newton, riferimento in materia di gravitazione per oltre 250 anni. Intervistato in questo documentario, il fisico e divulgatore italiano Carlo Rovelli.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE

LA VOCE DELLA PIETRA

Mercoledì 3 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Emilia Clarke (la Daenerys Targaryen nella serie Il Trono di Spade) nel film con Caterina Murino ambientato nella Toscana degli anni 50 e basato sull’omonimo romanzo di Silvio Raffo. Un’infermiera aiuta un ragazzino a superare la morte della madre, finché viene irretita da una forza malefica che si trova all'interno del castello della famiglia.

JIMI HENDRIX – ELECTRIC CHURCH

Mercoledì 3 ottobre alle 21.15 su Sky Arte

Un film sullo storico concerto che rese immortale sua maestà Jimi Hendrix. Il 4 luglio 1970 oltre 500mila persone si riversarono a Byron, in Georgia, per essere testimoni della performance di Jimi. Il più venerato chitarrista della storia dimostrò a tutti di essere il più grande suonando (tra gli altri) l’inno americano con la chitarra elettrica. Da Foxy Lady a Hey Joe, da Star Spangled Banner a Voodoo Child, l’esibizione verrà spezzettata solo dalle testimonianze di mostri sacri come Paul McCartney, Kirk Hammett dei Metallica, Leslie West, Steve Winwood e molti altri.

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE

VOGLIO VIVERE IN ITALIA

Dal 4 ottobre, ogni giovedì dalle 21.10 su laF

I couchsurfer Anna e Simone – dopo tanti viaggi all’estero – questa volta hanno deciso di viaggiare in Italia. Alla guida del Falcon, il loro van rosso super attrezzato, e pieni di consigli per muoversi low cost, partono alla riscoperta della nostra provincia, soprattutto quella lontana da i grandi centri urbani: Ragusa, Taranto, Ferrara, L’Aquila, solo per citare alcune tappe...E lo faranno osservandola da un punto di vista originale: quello degli stranieri che vi si sono trasferiti a vivere, inseguendo visioni, sogni, progetti. Che cosa hanno visto e trovato in questi luoghi, nelle persone e nelle opportunità che offre la provincia e che forse noi italiani non vediamo più? Una guida di viaggio inedita in un paese complesso, pieno di bellezze, ma anche di contraddizioni: un posto dove è ancora possibile realizzare i propri sogni.

VENERDÌ 5 OTTOBRE

RENEGADES – COMMANDO D’ASSALTO

Venerdì 5 ottobre, dalle 21.15 su Sky Cinema Uno

Dai creatori di Taken e Equalizer – Il vendicatore, l’action-thriller scritto e prodotto da Luc Besson che vede protagonista Sullivan Stapleton e la pèartecipazione di J.K. Simmons (premio Oscar® per Whiplash). In missione in Bosnia durante la guerra, un team di Navy Seals viene a conoscenza di un tesoro d'inestimabile valore nascosto dai nazisti e rimasto sepolto sul fondo di un lago. Recuperare il tesoro sarà un’impresa estremamente ardua.

YVES SAINT LAURENT – IL PRINCIPE DELLA MODA

Venerdì 5 ottobre, dalle 21.15 su Sky Arte

Yves Saint Laurent ha realizzato durante la sua vita centinaia di migliaia di disegni e bozzetti, i quali sono oggi conservati negli archivi della Fondazione Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, a Parigi. In questo esclusivo documentario Loïc Prigent, giornalista e documentarista, apre al pubblico di Sky Arte le porte di questo tesoro nascosto e ci fa scoprire un nuovo aspetto di Yves Saint Laurent attraverso i ricordi di Pierre Bergé – cofondatore della Maison e compagno di una vita di Yves-ma anche di storici ed ex collaboratori dello stilista.

HARROW

Dal 5 ottobre su Fox Crime

In prima visione assoluta su Fox Crime arriva Harrow, nuova serie australiana già rinnovata per una seconda stagione. Il protagonista è un anatomopatologo senza regole chiamato Daniel Harrow interpretato da Ioan Gruffudd (Fantastici 4, Forever) Harrow è il miglior anatomopatologo della città e sicuramente uno dei peggiori padri. Nonostante i suoi metodi fuori dagli schemi e la repulsione per il rispetto delle regole Harrow ha una forte passione per il proprio lavoro ed è disposto a indagare senza sosta finché non trova la verità. La sua determinazione nel lavoro però lo allontana sempre di più dalla figlia con la quale ha un rapporto sempre più fragile e instabile. Harrow però nasconde a tutti un segreto che lo tormenterà per tutta la stagione e metterà a rischio la sua carriera e la sua famiglia.

SABATO 6 OTTOBRE

PATTY CAKE$

Sabato 6 ottobre, dalle 21.00 su Sky Cinema Cult

La voglia di riscatto e di inseguire i propri sogni nel film presentato al Sundance 2017. Patricia ha 23 anni, è troppo grassa da attirare le critiche dei coetanei ed è troppo bianca per sfondare nel mondo del rap. Sua madre la dissuade dal suo sogno, ma fortunatamente ha un piccolo gruppo di sostenitori: il suo migliore amico Jheri, il rapper Basterd e, soprattutto, la nonna che la chiama da sempre Superstar.

ROCKY WEEKEND

Sabato 6 e domenica 7 ottobre, su Sky Cinema Hits

Sabato 6 e domenica 7 ottobre, Sky Cinema Hits propone un intero weekend dedicato a Rocky con i 6 film della saga che inizia con un giovane pugile dilettante che arriva a diventare campione dei pesi massimi e vede Sylvester Stallone nella veste di protagonista assoluto e, in alcuni capitoli, di regista e di sceneggiatore. Questi i titoli: il primissimo ROCKY del 1976, diretto da John G. Avildsen, vincitore di 3 Oscar® e 1 Golden Globe; ROCKY II, primo film della saga ad essere anche diretto da Stallone; ROCKY III, in cui compaiono anche la star del wrestling Hulk Hogan e Mr. T.; ROCKY IV che vede Rocky sfidare il terribile Ivan Drago, interpretato da Dolph Lundgren, nonché ultimo capitolo in cui compare anche il mitico Apollo Creed (Carl Weathers); ROCKY V in cui torna alla regia John G. Avildsen; e ROCKY BALBOA, film del 2006 a distanza di 20 anni dal primo Rocky.