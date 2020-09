Settembre 2020 sui canali Sky e in streaming su NOW TV

SEGNALAZIONI SKY - SETTEMBRE 2020

SKY ATLANTIC

YELLOWSTONE – SECONDA STAGIONE

Dal 2 settembre, ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Torna l’epopea neo-western che racconta le storie di confine dei Dutton e il loro viscerale legame con lo sterminato appezzamento di terra – Yellowstone, appunto – di cui sono proprietari. Un avvincente dramma familiare che mette in scena un’America inedita, torna nei panni del protagonista il premio Oscar® Kevin Costner. Scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar® per la sceneggiatura di Hell or High Water e già dietro al successo di Sicario (Denis Villeneuve) e Soldado (Stefano Sollima). Nel cast anche Danny Huston (X-Men le origini – Wolverine), Luke Grimes (I magnifici 7), Wes Bentley (American Horror Story) e Kelly Reilly (Sherlock Holmes).

PERRY MASON

Dall’11 settembre, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e tutta disponibile in binge su Sky e NOW TV

Veterano della prima guerra mondiale, alcolizzato, un matrimonio distrutto alle spalle. È un Perry Mason inedito e sorprendente quello raccontato nella miniserie prodotta da Robert Downey Jr e sua moglie Susan Downey. Uno dei personaggi più celebri del mondo della letteratura e del piccolo schermo rivive così, più oscuro che mai, in questo raffinato noir che il Guardian ha definito “intenso, sbalorditivo e macabro” e che per Indiewire è, addirittura, “un noir di lusso che è probabilmente la miglior serie tv mai realizzata”. Ambientata nella Los Angeles degli anni successivi alla Grande Depressione e con protagonista Matthew Rhys (The Americans), la serie racconta gli inizi della carriera di Mason, rappresentato per la prima volta nei panni di investigatore privato e non ancora di avvocato. Un bambino viene rapito e ucciso, Mason viene ingaggiato per risolvere il caso. La sua indagine avrà importanti conseguenze per tutta Los Angeles.

UN VOLTO, DUE DESTINI – I KNOW THIS MUCH IS TRUE

Dal 22 settembre, ogni martedì alle 21.15 su Sky Atlantic e NOW TV

Dal romanzo I Know This Much Is True di Wally Lamb (edito in Italia nel 1998 col titolo La notte e il giorno), a settembre arriva anche la drammatica miniserie HBO in sei episodi con Mark Ruffalo nei doppi panni dei gemelli Dominick e Thomas Birdsey, che lottano per sopravvivere in una piccola cittadina del Connecticut. Thomas soffre di schizofrenia paranoide e Dominick – che ha a sua volta alle spalle un passato doloroso – passerà buona parte della vita a prendersi cura di lui, mentre scoprirà la verità sulla storia della sua famiglia. Nel cast anche Juliette Lewis, Kathryn Hahn, Rosie O’Donnell e Marcello Fonte.

SKY UNO

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL - TERZA STAGIONE

Dal 1° settembre, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Riparte il viaggio tra gli alberghi italiani con Bruno Barbieri 4 Hotel. Nel programma, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, i 4 hotel in gara in ogni puntata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contendono il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità. Gli albergatori in sfida sono guidati da Bruno Barbieri, Chef stellato ma anche esigente e severo esperto di hôtellerie, che sperimenta in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ogni albergatore. Colleghi e avversari allo stesso tempo, i concorrenti trascorrono un giorno e una notte nei reciproci alberghi, quindi a colazione, dopo il check-out, si giudicano l’un l’altro: per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie - location, camera, servizi, prezzo. Barbieri, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto, dal quale emergerà l’albergatore che si aggiudicherà un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

DINNER DATE S.9

Dal 7 settembre, dal lunedì al venerdì alle 17.20 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Siete mai riusciti a innamorarvi grazie a del buon cibo? In ogni episodio di “Amore in cucina” un concorrente ha una fortunata chance di trovare il vero amore comodamente seduto a tavola. Funziona in questo modo: un single deve scegliere tre menù tra cinque proposti. Una volta effettuata la scelta, i tre partner possibili dovranno conquistarlo/a prendendolo/a per la gola con una cena romantica in cui le pietanze saranno il fulcro della serata. Alla fine della cena l’ospite sceglierà chi rivedere tra i tre possibili partner.

CONCERTO RTL POWER HITS ESTATE 2020 - LIVE

Mercoledì 9 settembre alle 20.30 live su Sky Uno e TV8 e in streaming su NOW TV

Va in onda su Sky, per la prima volta, “RTL 102.5 Power Hits Estate”, il Festival che da anni decreta il “tormentone dell'estate”. L’evento sarà in diretta il 9 settembre 2020 dall’Arena di Verona, in Radiovisione su RTL 102.5 ed in contemporanea su Sky Uno e Tv8. Mara Maionchi sarà “la garante” dell'evento come “Regina della Musica”. Ad affiancarla Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari. Tra le “Special Guest” che hanno già confermato la loro partecipazione molti numeri 1 della musica italiana: Zucchero, Gianna Nannini, Biagio Antonacci e Tiziano Ferro. Gli artisti protagonisti dell’estate 2020 si alterneranno sul palco eccezionalmente davanti ad una platea vuota, dando la possibilità di vedere l’Arena di Verona come mai prima d’ora. Si esibiranno: Achille Lauro, Aiello, Annalisa, Baby K, Boomdabash & Alessandra Amoroso, Danti feat. Raf e Fabio Rovazzi, Dotan, Elodie, Fred De Palma feat. Anitta, Diodato, Drd (Dardust) con Ghali, Madame e Marracash, Fedez, Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini, Gue’ Pequeno, Francesco Gabbani, Gaia, Ghali, Gianluca Grignani, J-Ax, Irama, Levante, Le Vibrazioni, Mahmood, Marracash, Nek, Tommaso Paradiso, Pinguini Tattici Nucleari, Federico Poggipollini, Bob Sinclar, Takagi & Ketra & Elodie, The Kolors, Topic & A7S, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani e Zoe Wess.

XF2020 – THE MAKING OF

Giovedì 10 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Il volto del nuovo X Factor raccontato in un documentario che svela la costruzione del programma in versione rinnovata e adattata al momento storico. Il punto di vista dei nuovi giudici, Hell Raton, Emma, Manuel, Mika, ma anche l’esperienza di chi lo show lo costruisce dietro le quinte. Le sfide e le emozioni di solito celate dietro le telecamere diventano qui protagoniste.

X FACTOR 2020 – LE SELEZIONI

Dal 17 settembre, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Un nuovo inizio, con una nuova formazione per X Factor: i giudici del talent show di Sky prodotto da Fremantle sono Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry, insieme con l’obiettivo di trovare i dodici giovani artisti che durante le varie fasi di selezioni si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Perché al centro dello show che sta per ripartire, in una fase di cambiamento epocale, quest’anno più che mai ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori. Alla guida di #XF2020 Alessandro Cattelan, anche quest’anno creative producer del talent. Si inizia come sempre con le puntate dedicate alle selezioni, a seguire i Live. AXA Italia sarà per la prima volta Main Partner di X Factor 2020.

MASTERCHEF CANADA S. 5

Dal 17 settembre, dal lunedì al venerdì alle 19.20 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

MASTERCHEF CANADA ritorna per la quinta stagione per offrire ai migliori cuochi amatoriali canadesi la possibilità di catturare il titolo che cambierà la loro vita vincendo $ 100.000. I giudici Michael Bonacini (ristorante O&B), Alvin Leung (Bo Innovation a Hong Kong) e Claudio Aprile (Copetin a Toronto) tornano per consigliare, guidare e criticare i cuochi casalinghi mentre competono nelle sfide che hanno reso questo format un cult: Mystery Box, sfide del team, sfide ad eliminazione e il famigerato pressure test.

MASTERCHEF USA S. 10

Dal 21 settembre, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

In questa stagione, Gordon Ramsay, Aarón Sànchez e Joe Bastianich portano la serie a nuovi livelli. I cuochi casalinghi dovranno affrontare una serie di sfide, tra cui il catering del ricevimento di nozze di un ex vincitore del MASTERCHEF e preparare un pasto ai famigerati piloti NASCAR all'Irwindale Speedway. Inoltre, e per la prima volta in assoluto, i concorrenti eseguiranno il servizio a cena presso il ristorante londinese di punta di Gordon, il ristorante Gordon Ramsay. Una forte concorrenza, ospiti a sorpresa e molte sfide sono in serbo per chi vorrà guadagnarsi il titolo di prossimo MASTERCHEF USA e il premio di $ 250.000.

SKY CINEMA

PETRA

Dal 14 settembre, ogni lunedì alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Lunedì 14 settembre prende il via su Sky Cinema Uno la nuova produzione Sky Original prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - in associazione con Bartlebyfilm: PETRA. Si tratta di quattro storie gialle al femminile, tratte dai romanzi della scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, che sono stati pubblicati da Sellerio in Italia dove hanno ottenuto uno straordinario successo vendendo oltre un milione e mezzo di copie. È Paola Cortellesi a dare vita alla protagonista Petra Delicato, una donna con due matrimoni falliti alle spalle, da poco diventata ispettrice della Mobile di Genova che dall’archivio si ritrova catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza, assieme al viceispettore Antonio Monte (interpretato da Andrea Pennacchi), un poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza e di grandi intuizioni. La regia è di Maria Sole Tognazzi (Viaggio sola, Io e lei, Passato prossimo), che per la prima volta ha diretto una produzione per la tv.

Le sinossi dei 4 appuntamenti su Sky Cinema Uno:

RITI DI MORTE in onda lunedì 14 settembre: l’ispettore Petra Delicato, donna affascinante e contraddittoria, è chiamata a indagare su una serie di stupri nei caruggi di Genova. Tutte le violenze hanno un comune denominatore: un misterioso marchio che lo stupratore incide sui polsi delle ragazze. Costretta a collaborare con il viceispettore Antonio Monte, Petra dovrà cimentarsi in una pericolosa caccia all’uomo che si rivelerà più dura di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

in onda lunedì 14 settembre: l’ispettore Petra Delicato, donna affascinante e contraddittoria, è chiamata a indagare su una serie di stupri nei caruggi di Genova. Tutte le violenze hanno un comune denominatore: un misterioso marchio che lo stupratore incide sui polsi delle ragazze. Costretta a collaborare con il viceispettore Antonio Monte, Petra dovrà cimentarsi in una pericolosa caccia all’uomo che si rivelerà più dura di quanto avrebbe mai potuto immaginare. GIORNO DA CANI in onda lunedì 21 settembre: il ritrovamento di un corpo senza nome introduce Petra e Antonio nel mondo del commercio illegale di cani da difesa. Un bel veterinario, un’addestratrice e un bastardino soprannominato Spavento saranno loro compagni durante un’indagine complicata, costellata di omicidi e colpi di scena. Per risolvere un caso nel quale niente è come sembra, Petra e Antonio saranno costretti a mettere in gioco tutto.

in onda lunedì 21 settembre: il ritrovamento di un corpo senza nome introduce Petra e Antonio nel mondo del commercio illegale di cani da difesa. Un bel veterinario, un’addestratrice e un bastardino soprannominato Spavento saranno loro compagni durante un’indagine complicata, costellata di omicidi e colpi di scena. Per risolvere un caso nel quale niente è come sembra, Petra e Antonio saranno costretti a mettere in gioco tutto. MESSAGGERI DELL’OSCURITÀ in onda lunedì 28 settembre: dopo aver partecipato a un programma televisivo, Petra si vede recapitare un pacchetto in questura. All’interno, conservato in un vasetto di formalina, c’è un pene reciso chirurgicamente e un indizio da decifrare. È una minaccia o una drammatica richiesta di aiuto? Nei giorni successivi arrivano altri pacchetti e nuovi indizi. Petra e Antonio dovranno chiedere aiuto a Egor, affascinante poliziotto appena arrivato da Mosca, per risolvere un puzzle da incubo.

in onda lunedì 28 settembre: dopo aver partecipato a un programma televisivo, Petra si vede recapitare un pacchetto in questura. All’interno, conservato in un vasetto di formalina, c’è un pene reciso chirurgicamente e un indizio da decifrare. È una minaccia o una drammatica richiesta di aiuto? Nei giorni successivi arrivano altri pacchetti e nuovi indizi. Petra e Antonio dovranno chiedere aiuto a Egor, affascinante poliziotto appena arrivato da Mosca, per risolvere un puzzle da incubo. MORTI DI CARTA in onda lunedì 5 ottobre: quando i pezzi grossi della Questura sono impegnati in un’indagine “riservata”, la morte di un odiato giornalista di gossip è una grana da passare agli ultimi della fila: Petra e Antonio. Ma scavando nel sottobosco del mondo dello spettacolo i nostri scopriranno che forse è il loro caso quello veramente delicato. Nel tentativo di ricostruire una scomoda verità Petra e Antonio dovranno seguire le indagini fino a Roma, dove Petra sarà costretta a confrontarsi con Nicola, il suo primo ex marito.

Per immergersi totalmente nel mondo di PETRA sono inoltre da non perdere i contenuti speciali: PETRA: UNA GIORNATA CON ALICIA GIMÉNEZ-BARTLETT in onda dall’1° settembre, PETRA: INDAGINE SUL SET dal 3 settembre, PETRA PRESENTA: CORTELLESI vs TOGNAZZI dal 7 settembre, e la puntata speciale di 100x100 CINEMA con ospite Paola Cortellesi (in onda lunedì 14 settembre su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Due).

A settembre su Sky Cinema Uno, sono da non perdere le prime visioni GENITORI QUASI PERFETTI, STRANGE BUT TRUE, 47 METRI: UNCAGED, GLI ANNI PIÙ BELLI, RAPINA A STOCCOLMA, le prime tre storie della produzione targata Sky PETRA, THE INFORMER - TRE SECONDI PER SOPRAVVIVERE e VICINO ALL'ORIZZONTE. Inoltre, si segnalano: REMI con Daniel Auteuil, basato sul classico della letteratura per ragazzi Senza famiglia di Hector Malot; la divertente commedia romantica con Paola Cortellesi e Antonio Albanese COME UN GATTO IN TANGENZIALE; l’action-thriller con Matt Dillon, Jean Reno e Laurence Fishburne BLINDATO; e lo spettacolare e ironico RED 2 in cui tornano in azione gli agenti della CIA in pensione Bruce Willis, John Malkovich ed Helen Mirren

Su Sky Cinema Due, a settembre sono da non perdere le prime visioni CATTIVE ACQUE, IL MIO PROFILO MIGLIORE, GEORGETOWN, SELFIE DI FAMIGLIA, BAD EDUCATION, JOJO RABBIT e LUCANIA. TERRA, SANGUE E MAGIA. Inoltre, si segnalano: la celebre pellicola di Mike Nichols CLOSER con Julia Roberts, Jude Law, e i premiati con il Golden Globe 2005 Natalie Portman e Clive Owen; la commedia sul trionfo del talento BILLY ELLIOT con Jamie Bell; e il commovente dramma ispirato a una storia vera ANTWONE FISHER, diretto e interpretato da Denzel Washingto

A settembre su Sky Cinema Family, oltre alle prime visioni TAPPO - CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI e C'ERA UNA VOLTA IL PRINCIPE AZZURRO, si segnalano: la commedia spensierata con Eddie Murphy e Anjelica Huston L’ASILO DEI PAPÀ; l’animazione che racconta la storia dell'Arca di Noè dal punto di vista degli animali OOOPS! HO PERSO L'ARCA…; la commovente avventura, raccontata dal punto di vista di una cagnolina, UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE con Ashley Judd; la favola musicale con Elle Fanning TEEN SPIRIT – A UN PASSO DAL SOGNO; e il Kolossal d'animazione targato Dreamworks IL PRINCIPE D’EGITTO.

Su Sky Cinema Action a settembre sono da non perdere: l'action con Jason Statham che ricostruisce la storica rapina del 1972 ai danni della Baker Street Bank di Londra LA RAPINA PERFETTA; l’action-fantasy ispirato all'immortale fiaba dei fratelli Grimm HANSEL & GRETEL - CACCIATORI DI STREGHE, con Jeremy Renner e Gemma Arterton; il blockbuster di fantascienza OBLIVION con Tom Cruise, Morgan Freeman e Olga Kurylenko; SOLDADO, il sequel di Sicario in cui Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin; l’esplosivo action con Dwayne Johnson e Johnny Knoxville A TESTA ALTA; ATTACCO AL POTERE 3 in cui Gerard Butler per la terza volta veste i panni dell'agente anti-terrorismo; e l’action STOLEN con Nicolas Cage, Josh Lucas e Malin Akerman.

A settembre su Sky Cinema Suspence, oltre alle prime visioni LA REGOLA DELLE 3 MOGLI e RAPIMENTO IN DIRETTA, si segnalano: il film sui lati oscuri del web PERFECT STRANGER con Halle Berry e Bruce Willis; il thriller diretto da Sean Penn LA PROMESSA con Jack Nicholson; REGALI DA UNO SCONOSCIUTO - THE GIFT con Jason Bateman, Rebecca Hall e Joel Edgerton in veste di regista e anche nel ruolo dello stalker; la pellicola dal successo mondiale diretta da Ron Howard e interpretata da Tom Hanks ANGELI E DEMONI, tratta dal bestseller di Dan Brown; l’insuperabile noir diretto e interpretato da Orson Welles L'INFERNALE QUINLAN con Charlton Heston e Janet Leigh; il film tratto dal romanzo di John le Carré IL TRADITORE TIPO con Ewan McGregor e Naomie Harris; il thriller CRIMINAL Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds; il thriller psicologico con Dennis Quaid L’INTRUSO; il fanta-thriller che attraversa lo spazio e il tempo PREDESTINATION con Ethan Hawke; WELCOME HOME - UNO SCONOSCIUTO IN CASA con Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio; il thriller di Joel Schumacher TRESPASS – SEQUESTRATI con Nicolas Cage e Nicole Kidman; e il suggestivo THE VANISHING - IL MISTERO DEL FARO, film tratto da una storia vera con Gerard Butler e Peter Mull.

Su Sky Cinema Romance a settembre si segnalano: la commedia targata HBO MATRIMONIO CON SORPRESA; la commedia con una spassosa Reese Witherspoon LA RIVINCITA DELLE BIONDE e il sequel UNA BIONDA IN CARRIERA, sempre con; la commedia diretta e interpretata da Michela Andreozzi NOVE LUNE E MEZZA con Claudia Gerini e Giorgio Pasotti; la love story RITORNO A COLD MOUNTAIN con Nicole Kidman, Jude Law e Renée Zellweger, premiata con l’Oscar® e il Golden Globe; e la spiritosa teen comedy L'A.S.S.O. NELLA MANICA.

A settembre su Sky Cinema Drama sono da non perdere: il noir metropolitano GLI UOMINI D’ORO con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli; IL GRANDE SALTO, l’esordio alla regia per Giorgio Tirabassi affiancato sullo schermo da Ricky Memphis; il film vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance LA DISEDUCAZIONE DI CAMERON POST con Chloe Grace Moretz; UN AFFARE DI FAMIGLIA, il film di Hirokazu Kore'eda premiato con la Palma d’oro a Cannes 2018; la pellicola sulle seconde possibilità NEL MONDO LIBERO con Elisabeth Moss e Octavia Spencer; VOX LUX, film con Natalie Portman e Jude Law che racconta l'intenso dramma di una popstar; il film tratto da una storia vera THE KILL TEAM con Nat Wolff e Alexander Skarsgård; e il road-movie politico IL VIAGGIO con Timothy Spall.

Su Sky Cinema Comedy a settembre si segnalano: la spassosissima parodia di Star Wars per mano di Mel Brooks BALLE SPAZIALI con Bill Pullman, Rick Moranis e John Candy; la commedia di Francesco Mandelli APPENA UN MINUTO con Max Giusti e Loretta Goggi; la commedia degli equivoci con Regina Hall LA PICCOLA BOSS; il grande successo Vision Distribution con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea FIGLI, tratto dal monologo di Mattia Torre; la commedia in cui i sogni si realizzano TUTTA UN'ALTRA VITA con Enrico Brignano e Ilaria Spada; la commedia ricca di equivoci UN FIGLIO ALL'IMPROVVISO con Christian Clavier; la commedia ambientata in ambito scolastico CLASSE Z con Alessandro Preziosi; e la divertente commedia con Katherine Heigl ONE FOR THE MONEY.

LE PRIME TV DEL MESE DI SETTEMBRE 2020:

Mar 1 SET - PREMIUM CINEMA : DOLOR Y GLORIA [Warner, 2019] - 1aTv Drammatico

[Warner, 2019] - Drammatico Mer 2 SET - CINEMA UNO : GENITORI QUASI PERFETTI [Adler, 2019] - 1aTv Commedia

[Adler, 2019] - Commedia Gio 3 SET - CINEMA UNO : STRANGE BUT TRUE [Notorious, 2019] - 1aTv Thriller

[Notorious, 2019] - Thriller Gio 3 SET - CINEMA DUE : L'AFFIDO - UNA STORIA DI VIOLENZA [Nomad, 2017] - 1aTv Sky Drammatico

[Nomad, 2017] - Drammatico Sab 5 SET - CINEMA UNO : 47 METRI - UNCAGED [Adler, 2019] - 1aTv Avventura/Thriller

[Adler, 2019] - Avventura/Thriller Dom 6 SET - CINEMA DUE : L'UFFICIALE E LA SPIA [01, 2019] - 1aTv Drammatico/Storico

[01, 2019] - Drammatico/Storico Lun 7 SET - CINEMA UNO : GLI ANNI PIU' BELLI [01, 2020] - 1aTv Drammatico

[01, 2020] - Drammatico Mar 8 SET - CINEMA UNO : REMI [Leone Film, 2018] - 1aTv Sky Drammatico

[Leone Film, 2018] - Drammatico Mar 8 SET - SUSPENSE : LA REGOLA DELLE 3 MOGLI [Disney, 2019] - 1aTv Thriller

[Disney, 2019] - Thriller Mer 9 SET - CINEMA DUE : CATTIVE ACQUE [Eagle, 2019] - 1aTv Biografico/Thriller

[Eagle, 2019] - Biografico/Thriller Gio 10 SET - CINEMA UNO : RAPINA A STOCCOLMA [Adler, 2018] - 1aTv Biografico/Crimine

[Adler, 2018] - Biografico/Crimine Ven 11 SET - PREMIUM CINEMA : GODZILLA II - KING OF THE MONSTERS [Warner, 2019] - 1aTv Azione/Fantascienza

[Warner, 2019] - Azione/Fantascienza Sab 12 SET - CINEMA DUE : IL MIO PROFILO MIGLIORE [I Wonder, 2019] - 1aTv Drammatico/Romantico

[I Wonder, 2019] - Drammatico/Romantico Dom 13 SET - FAMILY : TAPPO - CUCCIOLO IN UN MARE DI GUAI [Eagle, 2019] - 1aTv Animazione/Commedia

[Eagle, 2019] - Animazione/Commedia Lun 14 SET - CINEMA UNO : PETRA - RITI DI MORTE [Sky Italia Produzioni Cinema, Ep. 1, 2020] - 1aTv Crimine/Giallo

[Sky Italia Produzioni Cinema, Ep. 1, 2020] - Crimine/Giallo Mer 16 SET - CINEMA DUE : GEORGETOWN [Vision, 2019] - 1aTv Biografico/Crimine

[Vision, 2019] - Biografico/Crimine Ven 18 SET - CINEMA UNO : THE INFORMER [Adler, 2019] - 1aTv Crimine/Thriller

[Adler, 2019] - Crimine/Thriller Sab 19 SET - FAMILY : C'ERA UNA VOLTA IL PRINCIPE AZZURRO [M2, 2018] - 1aTv Animazione/Fantastico

[M2, 2018] - Animazione/Fantastico Dom 20 SET - CINEMA DUE : SELFIE DI FAMIGLIA [I Wonder, 2019] - 1aTv Commedia/Drammatico

[I Wonder, 2019] - Commedia/Drammatico Lun 21 SET - CINEMA UNO : PETRA - GIORNO DA CANI [Sky Italia Produzioni Cinema, Ep. 2, 2020] - 1aTv Crimine/Giallo

[Sky Italia Produzioni Cinema, Ep. 2, 2020] - Crimine/Giallo Mer 23 SET - CINEMA DUE : BAD EDUCATION [HBO, 2019] - 1aTv Biografico/Commedia

[HBO, 2019] - Biografico/Commedia Gio 24 SET - SUSPENSE : RAPIMENTO IN DIRETTA [Disney, 2020] - 1aTv Thriller

[Disney, 2020] - Thriller Ven 25 SET - CINEMA DUE : JOJO RABBIT [Fox, 2019] - 1aTv Commedia/Guerra

[Fox, 2019] - Commedia/Guerra Dom 27 SET - CINEMA UNO : VICINO ALL'ORIZZONTE [M2, 2019] - 1aTv Drammatico/Romantico

[M2, 2019] - Drammatico/Romantico Lun 28 SET - CINEMA UNO : PETRA - MESSAGGERI DELL'OSCURITA' [Sky Italia Produzioni Cinema, Ep. 3, 2020] - 1aTv Crimine/Giallo

[Sky Italia Produzioni Cinema, Ep. 3, 2020] - Crimine/Giallo Mer 30 SET - CINEMA DUE : LUCANIA - TERRA SANGUE E MAGIA [102, 2019] - 1aTv Drammatico

SKY CINEMA COLLECTION – CATTIVISSIMO ME E MINIONS

Da sabato 5 a venerdì 11 settembre su Sky Cinema Collection, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Da sabato 5 a venerdì 11 settembre, a 10 anni dalla loro prima comparsa in Cattivissimo me, Sky Cinema Collection accende i riflettori sui piccoli personaggi gialli della Illumination Enterteinment con la trilogia di CATTIVISSIMO ME e il primo film MINIONS, tutti su un unico canale. I Minions sono pasticcioni, spassosi e combinaguai, ma è impossibile non amarli e per 7 giorni il divertimento è assicurato in loro compagnia grazie ai 4 film campioni d’incassi che li vedono protagonisti: CATTIVISSIMO ME (2010), l’animazione che ha guadagnato in tutto il mondo oltre 500 milioni di dollari e che li vede per la prima volta sullo schermo in qualità di aiutanti del noto ladro Gru che ha in mente il deplorevole piano di rubare la Luna; CATTIVISSIMO ME 2 (2013), altro grande successo con più di 800 milioni di dollari d’incasso e 2 nomination agli Oscar®, in cui Gru, ormai non più cattivo, viene reclutato per stanare un nuovo cattivo che ha rubato un pericolosissimo siero; MINIONS (2015), altro grande successo da più di un miliardo di dollari che vede per la prima volta gli esserini gialli come protagonisti e ci fa scoprire la loro origine; e CATTIVISSIMO ME 3 (2017), che supera il miliardo di dollari al box office mondiale e dove l’ex cattivo Gru ha a che fare con un fratello che non sapeva di avere e con un ex bambino prodigio ora diventato criminale. Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY CINEMA COLLECTION – ANNI 80

Da sabato 12 a domenica 20 settembre su Sky Cinema Collection, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV dal 12 settembre

Da sabato 12 a domenica 20 settembre, Sky Cinema Collection si popola del meglio del cinema anni 80. Gli anni 80 sono stati caratterizzati cinematograficamente da volti iconici e da storie che sono rimaste scolpite nella memoria collettiva. Tra gli oltre 80 film previsti in programmazione, sono da non perdere: il cult con Jennifer Beals FLASHDANCE, vincitore di 1 Oscar® e 2 Golden Globe; la memorabile commedia musicale con Kevin Bacon FOOTLOOSE; la travolgente commedia UN PESCE DI NOME WANDA con Jamie Lee Curtis, John Cleese e Kevin Kline, premiato con l’Oscar®; il romantico COCKTAIL, uno dei film che ha segnato l’ascesa della star Tom Cruise; i due grandi cult del decennio GHOSTBUSTERS – ACCHIAPPAFANTASMI con Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver e Harold Ramis, e RITORNO AL FUTURO con Michael J. Fox; ALBA ROSSA, film dagli scenari apocalittici con i due astri nascenti Patrick Swayze e Charlie Sheen; l’emozionante capolavoro di fantascienza di Steven Spielberg E.T. – L’EXTRA-TERRESTRE, vincitore di 4 Oscar®; il classico della commedia romantica con Meg Ryan e Billy Crystal HARRY, TI PRESENTO SALLY...; la commedia romantica da 3 Oscar® STREGATA DALLA LUNA con Cher, Nicolas Cage e Danny Aiello; il film con Dustin Hoffman e Tom Cruise RAIN MAN – L’UOMO DELLA PIOGGIA, che nel 1989 ottenne 4 Oscar®, 2 Golden Globe e l’Orso d’oro al Festival di Berlino; il cult della fantascienza anni 80 di Paul Verhoeven, ROBOCOP; e il capolavoro da 4 Oscar® e 3 Golden Globe firmato Oliver Stone PLATOON con Willem Dafoe, Tom Berenger e Charlie Sheen. Una selezione dei migliori titoli è disponibile nella collezione on demand, insieme ad altri film come DUNE, il film di fantascienza diretto da David Lynch e tratto dal romanzo di Frank Herbert e GRAND HOTEL EXCELSIOR, l’indimenticabile commedia con Enrico Montesano, Carlo Verdone, Eleonora Giorgi e Adriano Celentano.

SKY CINEMA COLLECTION - ANNI 90

Da lunedì 21 settembre a domenica 4 ottobre su Sky Cinema Collection, collezione disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV dal 21 settembre

Da lunedì 21 settembre a domenica 4 ottobre si cambia decennio su Sky Cinema Collection con un’infornata di film iconici che hanno caratterizzato la cinematografia anni 90. Tra gli oltre 90 titoli in programmazione si segnalano: il celebre fanta-action ATTO DI FORZA con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone diretti da Paul Verhoeven; il travolgente thriller di Tony Scott, ALLARME ROSSO, con Denzel Washington e Gene Hackman; il dramma giudiziario CODICE D'ONORE in cui Tom Cruise sfida Jack Nicholson; il capolavoro di Tim Robbins DEAD MAN WALKING - CONDANNATO A MORTE con Susan Sarandon, premiata con l’Oscar®, e Sean Penn, premiato con l’Orso d'argento; il thriller di John Woo FACE/OFF - DUE FACCE DI UN ASSASSINO con Nicolas Cage e John Travolta; l'irriverente commedia generazionale di Kevin Smith CLERKS – COMMESSI, premiata a Cannes e al Sundance; la memorabile black comedy dei fratelli Coen con Frances McDormand protagonista, FARGO, premiata con 2 Oscar® e per la miglior regia a Cannes; il thriller di Anthony Minghella, tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, IL TALENTO DI MR. RIPLEY con Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow; il kolossal avventuroso dedicato ai tre moschettieri LA MASCHERA DI FERRO con Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons e John Malkovich; il thriller tratto dal romanzo di Stephen King MISERY NON DEVE MORIRE con James Caan e Kathy Bates, premiata con l’Oscar® e il Golden Globe; la commedia romantica SE SCAPPI, TI SPOSO in cui i protagonisti di Pretty Woman, Julia Roberts e Richard Gere, e il regista si sono ritrovati; l’action-drama con Harrison Ford e Brad Pitt L'OMBRA DEL DIAVOLO; il dramma giudiziario di Barry Levinson con Robert De Niro, Dustin Hoffman e Brad Pitt SLEEPERS; il film di Ridley Scott con Demi Moore protagonista, SOLDATO JANE; e l’indimenticabile road movie da Oscar® e Golden Globe, ancora una volta firmato Ridley Scott, THELMA & LOUISE con Susan Sarandon e Geena Davis Una selezione dei migliori titoli è disponibile nella collezione on demand, insieme ad altri film come MATRIX, il primo capitolo della trilogia con Keanu Reeves, il divertentissimo AUSTIN POWERS - LA SPIA CHE CI PROVAVA, MARS ATTACKS! con il pianeta Terra invaso dai marziani e dalla fantasia di Tim Burton e TRE UOMINI E UNA GAMBA, il primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo.

SKY ARTE

FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM – IL CONCERTO RITROVATO

Mercoledì 2 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Lo storico filmato del concerto di Fabrizio De André con la PFM, recentemente ritrovato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari che partecipò alla realizzazione delle riprese, è diventato un docufilm diretto da Walter Veltroni dedicato a quella indimenticabile pagina della storia della musica italiana. Il film ricostruisce quell’epoca indimenticabile che ha segnato un momento storico – l’irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi artisti italiani di sempre e la rock band italiana più conosciuta al mondo – partendo soprattutto dalla ritrovata registrazione video completa del concerto di Genova del 3 gennaio 1979, un documento veramente straordinario visto che si tratta delle uniche immagini di quell’incredibile tournée.

BERNINI

Giovedì 3 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La selezione di oltre 60 capolavori dai più prestigiosi musei del mondo, in mostra nella cornice incantata di Villa Borghese, è stata definita dagli esperti d’arte come il ritorno a casa di Bernini. Nel film, le immagini, nella più alta definizione oggi disponibile e con angolazioni mai ammirate in precedenza se non dallo stesso Gian Lorenzo Bernini, sono accompagnate dal commento degli ideatori e dei protagonisti della mostra.

PIERO VIVARELLI: LIFE AS A B-MOVIE

Lunedì 7 settembre alle 22.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Il documentario vincitore dei Nastri d’Argento2020, in occasione dei 10 anni dalla morte dell’artista. Regista di B-movies italiani di tutti i generi, paroliere di successi musicali, tra cui 24.000 baci di Celentano, e sceneggiatore dello spaghetti western Django, amato da Quentin Tarantino. Spaziando da Urlatori alla sbarra, film musicale con Celentano, Chet Baker e Mina sul mondo giovanile che comincia a muoversi a ritmo di rock, a film di attualità politica come Oggi a Berlino, a Django che anticipa uno stile di spaghetti-western destinato a far scuola, Vivarelli cavalca l’onda del nuovo. Dà corpo ai fumetti con Satanik e Mister X e mette in scena la rivoluzione sessuale con Il dio serpente. Attraverso una narrazione creativa, il documentario esplora in profondità un territorio trascurato della cultura pop Italiana e mondiale e, al contempo, scava in una vita che è essa stessa un film di genere, un film ‘alla Vivarelli’: esagerato, ironico, sensuale, pieno di vitalità, musica, e tanta azione.

HIGH ENERGY – UNA NUOVA FORMA DI DISCO MUSIC

Mercoledì 9 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

"Relax, don’t do it!", "This Time I Know It’s Real", "Oh, High energy!“ sono alcuni dei successi che hanno infiammato gli anni ’80! Da San Francisco a Londra e New York, scopriamo la storia della disco music. Nato come nuovo genere musicale, è diventato presto un vero e proprio stile di vita, capace di influenzare un’intera generazione di giovani. Ma l’atmosfera spensierata e festaiola di questo nuovo genere sparì improvvisamente quando un’epidemia diffuse il panico: l’AIDS.

SETTE MERAVIGLIE NAPOLI

Dal 10 settembre, ogni giovedì alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Giunto alla sua settima edizione, continua il viaggio che ci porta alla scoperta dei grandi patrimoni artistici italiani attraverso immagini esclusive, realizzate con le più moderne tecniche di ripresa. Questa nuova serie, interamente dedicata a Napoli, accompagnerà lo spettatore attraverso i secoli, nei luoghi più straordinari della città partenopea. Un racconto che si snoda attraverso 7 puntate e metterà in luce il carattere della città fatto di contrasti: del mare del Golfo e del fuoco del Vesuvio, di incredibili chiese e di sommersi culti pagani, di bellezza estatica e vitalismo sfrenato. Ed è proprio dall’incontro di tutte le anime che la abitano che Napoli prende vita per diventare quell’impasto di arte, natura e popolo che non ha eguali al mondo. Una produzione Sky Original realizzata da Ballandi Arts in esclusiva per Sky Arte.

ELLA FITZGERALD – QUEEN OF JAZZ

Venerdì 11 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Ella Fitzgerald era una ragazzina di strada di 15 anni quando vinse un concorso di talento nel 1934 all'Apollo Theatre di Harlem. Nel giro di pochi mesi è diventata una star. Il film segue il suo straordinario viaggio nel corso di sei decenni, mentre la sua voce sublime trasforma le tragedie della sua vita e i problemi del suo tempo in gioia. Il film utilizza immagini e interviste inedite per far rivivere Ella Fitzgerald e per raccontare la storia della sua musica e di una donna di colore che fa carriera di fronte a un razzismo orribile.

AT THE MATINÈE

Domenica 13 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Si chiamavano Sunday matinée, ed erano le domeniche mattine a cui un appassionato di hardcore non poteva mancare: ore di fila, alle volte con il rischio di non riuscire ad entrare, ma accontentandosi dell’energia e del senso di profondità e di comunità che emanava il CBGB, il locale newyorkese il cui palco poteva vantare di aver accolto leggende come Patty Smith e di band che avevano segnato la scena del punk e dell’hardcore, come i Blondie, i Talking Heads e i Ramones. Il documentario desidera andare a fondo, nelle radici più nascoste che hanno fatto dell’hardcore l’inno di un preciso spaccato sociale.

SEI IN UN PAESE MERAVIGLIOSO

Dal 15 settembre, ogni martedì alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Dario Vergassola è di nuovo in giro per l’Italia con la nuova stagione di Sei in un Paese Meraviglioso. Insieme a Miriam Galanti, quest’anno il tema del programma è dedicato ai primati che rendono famoso il nostro Paese nel mondo. Dalla calza della befana più lunga, al dipinto a olio più antico fino all’auto più costosa del mondo. Per scoprire di un’Italia davvero da record. Doppio episodio per tutto il mese di settembre, da ottobre un episodio a settimana.

CHUCK BERRY – L’INVENTORE DEL ROCK’N ROLL

Mercoledì 16 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nonostante il suo status di icona e la riverenza per il suo talento da parte degli eroi del rock come John Lennon, Keith Richards, Steven Van Zandt, Joe Perry, Nils Lofgren e Alice Cooper, Chuck Berry era un uomo di famiglia. Era un prolifico artigiano di parole e accordi, una combinazione indiscussa e sorprendente di talento e carisma. In questo film il regista Jon Brewer (B.B. King: The Life of Riley, Nat King Cole: Afraid of the Dark), è stato personalmente selezionato dalla Berry Estate per produrre e dirigere la storia intima dell'uomo conosciuto come il fondamento del rock 'n' roll.

ESSERE BILL MURRAY

Lunedì 21 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Al di fuori dei suoi film, Bill Murray è quasi sempre un uomo sfuggente e poco incline alle interviste. Questo film rivela lo straordinario personaggio dietro al famoso attore, alla scoperta dell'origine del suo genio comico e delle sue passioni. Da Wilmette, la piccola città dell'Illinois dove è cresciuto, a New York, dove ha stabilito la sua fama nel Saturday Night Live; passando per Chicago, dove ha debuttato; Parigi, che lo ha affascinato e Los Angeles che lui odia: in ogni città incontreremo dei testimoni che ci aiuteranno a capire la personalità e il genio di questo uomo unico. Ogni giorno di questo film analizzerà un aspetto della vita di Murray, dall'infanzia ad oggi: la sua personalità, un luogo, un momento chiave della sua carriera, e ogni giorno scopriremo qualcosa in più.

GARY COOPER FOREVER

Sabato 26 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Scopriamo l'eroe e sex symbol americano, vincitore di due Oscar come miglior attore in "Sergeant York" e "High Noon" e un Oscar ad honorem alla fine della sua vita, ricevuto dall'amico James Stewart a nome dell'attore morente, Gary Cooper. Sarà proprio sua figlia Maria Cooper Janis a parlarci del padre e a svelarci tutti i suoi segreti attraverso spezzoni di film e di filmati d'archivio inediti.

COMICS – LA STORIA SEGRETA

Dal 28 settembre, ogni lunedì alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Una serie di documentari che approfondisce le storie, le persone e gli eventi che hanno trasformato il mondo del fumetto. Doppio episodio per l’esordio lunedì 28 settembre, un episodio alla settimana da lunedì 5 ottobre.

AMY WINEHOUSE -BACK TO BLACK – CLASSIC ALBUMS

Mercoledì 30 settembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Back To Black racconta la vera storia di come è nato il lavoro più conosciuto e celebrato di Amy Winehouse. Con filmati inediti di Amy in studio, nuove interviste ai produttori Mark Ronson e Salaam Remi e ai musicisti che hanno lavorato con Amy all'album, scopriamo una nuova visione delle notevoli doti di questa straordinaria cantante, cantautrice, musicista e performer.

CANALI PARTNER

PRONTI A TUTTO

Dal 1° settembre, ogni martedì alle 20.55 su National Geographic. I primi due episodi in simulcast su Fox

Un misterioso massacro nelle terre selvagge della Nuova Francia del 1690 che rischia di mettere a ferro e fuoco l’intera colonia. I sospetti si concentrano su una banda locale in combutta con gli inglesi intenzionati a strappare la colonia al dominio francese. PRONTI A TUTTO, la nuova serie scripted di National Geographic sarà in onda dal 1 settembre il martedì alle 20:55. La serie in 8 episodi, creata da Elwood Reid (Cold Case - Delitti irrisolti e Hawaii Five-0) e basata sull’omonimo romanzo del Premio Pulitzer Annie Proulx (in italiano Pelle di corteccia), accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso le selvagge terre di frontiera del XVII secolo. Nel cast Marcia Gay Harden (vincitrice di un Oscar con Pollock e candidata all’Oscar per Mystic River) nel ruolo di Mathilde Geffard e David Thewlis (candidato ai Golden Globe per Fargo) in quello di Claude Trepagny. Pronti a tutto si svolge a Wobik, un piccolo insediamento in quello che è ora il Quebec canadese. Quando la Chiesa Cattolica manda i preti gesuiti in missione per convertire le popolazioni indigene, la Francia invia un gruppo di suoi uomini per popolare quei territori, insieme a le “Filles Du Roi” (Figlie del Re), giovani donne con il compito di trovare marito, metter su famiglia e sostenere i coloni. Un gruppo disparato di emarginati e delinquenti alle prese con brutali difficoltà e guerre di interessi in un crocevia di civiltà: la Nuova Francia del 1690. Oltre a David Thewlis e Marcia Gay Harden, nel cast anche Aneurin Barnard (Dunkirk); James Bloor (Dunkirk), Christian Cooke (Point Blank: conto alla rovescia), David Wilmot (L’alienista); Thomas M. Wright (The Bridge); Tallulah Haddon (Black Mirror: Bandersnatch); Kaniehtiio (Tiio) Horn (The Man in the High Castle), Lily Sullivan (Picnic at Hanging Rock) e Zahn McClarnon (Fargo)

MEGA FERROVIE

Dal 2 settembre, ogni mercoledì alle 22.55 su Discovery Science

La Mega Night di Science prosegue con il filone interamente dedicato ai treni grazie alla serie «Mega ferrovie». Sin dal repentino successo che ebbero nel XIX secolo, le ferrovie hanno contribuito in modo fondamentale allo sviluppo dell’era moderna, rendendo più veloce il trasporto di merci e persone anche in luoghi desolati e impervi. Grazie alle ricostruzioni in CGI, footage esclusivo e interviste ai progettisti, questa serie svela come gli ingegneri riescono a superare le asperità della natura, portando il trasporto su rotaia in ogni luogo del mondo, senza timore di freddi glaciali o caldi infernali.

GIARDINI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

Dal 3 settembre, ogni giovedì alle 21.10 su laF

L’architetto JEAN-PHILIPPE TEYSSIER in compagnia di paesaggisti, giardinieri e orticoltori continua a raccontare cosa significhi realizzare o curare un giardino: trovare soluzioni innovative e creative per creare e manutenere spazi verdi in un mondo sempre più urbanizzato. Dal giardino californiano di Ruth Bancroft al più celebre giardino di Suzhou, in Cina, con i suoi padiglioni impressionanti... Dalle creazioni floreali di Bagatelle, in Francia, fino alle piante tropicali e subtropicali brasiliane di Burle Marx... o a quelle esotiche nascoste nei giardini veneziani... Perdiamoci con Jean Philippe lungo il suo viaggio in giro per il mondo, in questi veri e propri musei verdi a cielo aperto.

WILD EUROPA

Dal 3 settembre il giovedì dalle 21.10 su National Geographic Wild

WILD EUROPA porta alla scoperta dei paesaggi più selvaggi d’Europa. Il nostro continente, così ricco di cultura e storia, è in realtà composto anche da incantevoli aree geografiche. La serie, in onda su National Geographic Wild il giovedì alle 21:10 dal 3 settembre, si apre con una serata dedicata all’Italia, che ci porterà in Abruzzo, nel cuore degli Appennini, dove esperti si dedicano alla salvaguardia di questo ecosistema e in particolare dell’orso bruno Marsicano.

TTG!

Dal 3 al 13 settembre su Cartoon Network +1

Arriva su Cartoon Network+1 (canale 608 di Sky) il primo pop up channel interamente dedicato all’amatissimo show TEEN TITANS GO!, con protagonista il team di supereroi più simpatici e irriverenti di sempre. L’appuntamento sul canale è dal 3 al 13 settembre. Ad andare in onda per 11 giorni, oltre 200 episodi tratti da tutte le stagioni della serie prodotte e il film Teen Titans Go! vs Teen Titans. Tante, straordinarie missioni per il gruppo di supereroi più simpatico e amato dai bambini (e non solo!) composto come sempre da: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi - migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

GIORGIONE CILENTO

Dal 4 settembre, ogni venerdì alle 21.30 su Gambero Rosso

Giorgione nei suoi mille giri alla ricerca dei migliori prodotti della gastronomia italiana, approda finalmente in Campania, precisamente nel Cilento, dividendosi fra Scario e l’entroterra, potendo così approfittare di tutti quei fantastici prodotti che questo pezzo di terra incantata può darci. Dai giri in barca alla ricerca di pesce freschissimo, al pomodoro ai prodotti che troviamo nel parco nazionale. Dalla mozzarella all’olio ai formaggi legumi. Terra ricchissima di prodotti e di storia, il Cilento darà sicuramente a Giorgione la possibilità di incontrare grandi personaggi, oltre che grandi prodotti.

FOX GREY’S ANATOMY – POP-UP CHANNEL

Da sabato 5 settembre alle 6.00 circa a domenica 27 settembre su Fox +1

L’amatissimo medical drama Grey’s Anatomy ebbe inizio nel 2005, ma ancora oggi la tormentata storia d’amore tra l’affascinante neurochirurgo Derek Shepherd e l’ambiziosa Meredith Grey fa piangere e appassionare milioni di fan in tutto il mondo. Fox ripropone una collezione dei primi 12 anni di storia, ricca di drammi, amori e colpi di scena che vedrà protagonista un cast composto da più di 20 personaggi che ci hanno regalato momenti indimenticabili!

PIPPI, SEI MITICA!

Dal 5 al 6 settembre, ogni lunedì alle 13.05 su Dea Junior

DeAjunior propone una maratona celebrativa dedicata a Pippi Calzelunghe per festeggiare l’anniversario dei 50 anni dalla prima messa in onda della serie tv (nel 2020 ricorrono anche i 75 anni del libro. La straordinaria e unica Pippi ha accompagnato intere generazioni affascinate da questa bambina dai capelli rossi, forte e ribelle che incarna le inesauribili potenzialità dei bambini e la loro resilienza. Insieme a lei i bambini scoprono di poter fare da soli, imparano a diventare grandi! Come spiega Pippi: «Il giorno in cui mi capiterà di sentire che un bambino si rattrista all'idea di arrangiarsi da solo, senza l'intrusione dei grandi, giuro che imparerò l'intera tavola piragotica all'inverso.» Un evergreen che ancora riscontra un grande successo tra i bambini di oggi, a riprova del suo grande valore pedagogico. Pippi sa parlare ai bambini, li sa guidare, rassicurare, dicendo loro che la diversità, essere se stessi, è possibile e può trasformarsi in autonomia e forza. Pippi sa far ridere, ma sa essere seria, responsabile e inflessibile nel far trionfare la giustizia, insegnandoci che avere delle regole e dei principi nella vita è importante per diventare adulti felici.

THE AQUARIUM

Dal 6 settembre, ogni domenica alle 22.50 su Discovery Channel

Torna la seconda stagione di una delle serie più apprezzate del canale: The Aquarium. Continuiamo a scoprire le attività che si svolgono dentro all’enorme Georgia Aquarium e tutti i meravigliosi animali che ne fanno parte.

SHARK WEEK

Da lunedì 7 a domenica 13 settembre dalle 21.00 su Discovery Channel

Non è estate senza Shark Week. Anche quest’anno Discovery Channel torna a proporre la settimana più attesa dell’anno e lo fa con un nuovo appuntamento creato apposta per la fine dell’estate che renderà il back-to-school un po’ meno amaro! Come nelle precedenti edizioni avremo una decina di speciali in Prima Tv assoluta dedicati all’ineluttabile imperatore degli oceani: lo squalo. Tra gli altri, avremo lo speciale “Tiger Shark King” che investiga sull’attacco subito da uno squalo tigre gigantesco (oltre 4 metri di lunghezza) da parte di una bestia ancora più feroce di cui non si riesce in un primo momento a stabilire l’identità; l’apice della settimana sarà poi raggiunto in chiusura con lo speciale “Tyson VS Shark”, con l’ex campione di pesi massimi Mike Tyson che competerà con uno squalo tigre per stabilire chi è realmente il lottatore più potente e feroce di terra e mare.

COME TI CUCINO UN FILM

Dal 7 settembre, ogni lunedì alle 21.30 su Gambero Rosso

Gambero Rosso Channel propone una nuova serie dove confluiscano la cucina e il cinema. Non la solita riproposizione di ricette tratte da film, ma un modo nuovo di raccontare e accostare uno chef e i suoi piatti, ad un film. Un modo di parlare di cinema e di film come se avessero dei sapori e delle consistenze, permette di raccontare una pellicola attraverso un piatto che all’interno abbia gli stessi elementi gustativi e tattili (diciamo che una commedia romantica è dolce, tenera e forse speziata come fosse una torta alla cannella, un film di guerra è invece amaro, duro e crudo come un carpaccio di carne con dei crostini e dell’olio intenso). Marco Lombardi, giornalista e critico cinematografico ed enogastronomico, spazierà da nord a sud alla ricerca di chef che saranno scelti oltre che per la loro indiscussa capacità anche per la loro umanità e il loro essere personaggi: componenti in completa sintonia con il film in questione.

RIVERDALE – QUARTA STAGIONE

Dal 9 settembre, ogni mercoledì alle 21.15 su Premium Stories

Si avvia alla conclusione la quarta stagione di Riverdale, con gli ultimi otto episodi in prima tv.

L’inseparabile quartetto formato da Jughead (Cole Sprouse), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes) e Archie (KJ Apa) è ancora più unito a causa di un mistero che coinvolge la loro vita e quella delle loro famiglie... Al cast di questa nuova stagione si è unito Sam Witwer, volto della serie Supergirl, che interpreta il signor Chipping, nuovo insegnante di scrittura creativa nel liceo. La serie è stata recentemente rinnovata per una quinta stagione.

UFO INVESTIGATION – SECONDA STAGIONE

Dal 10 settembre, ogni giovedì alle 21.50 su History

Dicembre 2017: il New York Times pubblica in prima pagina una straordinaria inchiesta sul misterioso programma AATIP, il Programma di identificazione delle minacce aerospaziali. Luis Elizondo, ex ufficiale dell'intelligence militare, ha confermato l'esistenza di questo “programma UFO” del governo, e la controversa notizia è balzata subito al centro dell'attenzione mondiale. Precedentemente gestito da Elizondo, l’AATIP fu creato per indagare e investigare sugli oggetti volanti non identificati (UFO), raccogliendo negli anni numerosi video di presunti avvistamenti, tre dei quali sono stati rilasciati al pubblico nel 2017. Nel frattempo Elizondo si è dimesso e l’agenzia è stata chiusa dal governo americano, ma le prove raccolte e gli interrogativi rimangono: siamo davvero di fronte a una minaccia aliena? Per rispondere a questa domanda Luis Elizondo si unisce a Tom DeLonge, co-fondatore e presidente di To The Stars Academy ed ex front-man dei Blink 182 e Chris Mellon, ex vice segretario alla Difesa e all'intelligence, in UFO Investigation: tramite prove e filmati autenticati, interviste ai testimoni oculari e all’ex personale militare cercheranno una comprensione della tecnologia alla base di questi fenomeni incredibili che solcano i nostri cieli.

LE COSE CHE...nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni

Dall’11 settembre, ogni venerdì alle 19.35 su Dea Kids

Te lo spiego quando sei più grande: una riposta che i bambini non vogliono sentirsi dire! Deakids è pronto a parlare in prima persona ai bambini, raccontando con il loro linguaggio e con un taglio coinvolgente tutto quello che gli adulti a volte non dicono prima dei 10 anni. Una miniserie nella quale si affrontano tematiche complesse come quelle del razzismo, delle malattie, del clima e dell’ambiente, la separazione, l’adozione, spiegandole ai bambini in modo semplice, diretto con l’aiuto di grafiche e immagini e con la consulenza di psicologi specializzati. Temi di cui spesso in famiglia o a scuola non si parla abbastanza ma che i bambini già in parte conoscono per vissuto, per sentito dire dai propri compagni o attraverso i primi contatti con la rete.

LAW & ORDER: SVU – VENTUNESIMA STAGIONE

Dall’11 settembre, ogni venerdì alle 21.15 su Premium Crime

Torna la ventunesima stagione di Law & Order – Special Victims Unit, primo spin-off di Law & Order – I due volti della giustizia. La squadra di Manhattan, guidata dal tenente Olivia Benson, continua ad affrontare casi delicatissimi anche negli otto episodi che, in prima tv assoluta, chiudono la ventunesima stagione. Quella di Dick Wolf ha raggiunto il primato di essere la serie tv più longeva nella storia della serialità televisiva americana, ed è stata infatti recentemente rinnovata per la ventiduesima stagione.

KATY KEENE

Dal 14 settembre, ogni lunedì alle 21.15 su Premium Stories

Arriva su Premium Stories Katy Keene, spin-off di Riverdale basato sui fumetti della Archie Comics.

La nuova serie è una commedia musicale che vede protagonista l’attrice Lucy Hale, già nota nel ruolo di Aria Montgomery in Pretty Little Liars. Lo spin-off è ambientato alcuni anni dopo Riverdale e di quest’ultimo ripropone il personaggio di Josie McCoy, leader delle Pussycats che arriva a New York per inseguire il suo sogno di diventare una star della musica. E’ proprio nella Grande Mela che Josie stringe amicizia con altri ragazzi pieni di sogni e ambizioni: Katy Keene, ventenne aspirante designer di moda, Pepper Smith, misteriosa quanto aristocratica, e Jorge Lopez, aspirante attore di Broadway.

READY MUSIC PLAY!

Dal 14 settembre, ogni lunedì alle 19.35 su Dea Kids

Due coppie di teen influencer, che grazie ai loro lip-sync video hanno migliaia di follower, si sfidano: sono Sofia dalla Rive, Giulia Savulescu, Virgitsch, Caterina Catoni. Chi realizzerà il lip-sync migliore sulla stessa canzone? Abbigliamento, accessori, ballo, interpretazione: sono tanti i fattori in gioco se si vuol fa-re un video davvero pazzesco! Il conduttore, Jodi Cecchetto, guiderà la sfida, seguendo le due squadre step by step e indicherà al termine della puntata il suo lip-sync preferito. La sigla del programma è una cover di «Gioca jouer», scritta dallo stesso Jody sulle note del tormentone del padre Claudio.

IL FUOCO DI SPADE: SFIDA AI GIUDICI

Dal 15 settembre, ogni martedì alle 21.50 su History

L’arena de Il fuoco di spade sta per diventare incandescente! È una tra le domande più frequenti che i fan de Il fuoco di spade ci pongono: "quando vedremo i migliori concorrenti delle passate stagioni competere contro i giudici?". Questi desideri stanno per essere avverati: questo è “Il fuoco di spade: sfida ai giudici”! In ogni episodio, alcuni tra i migliori campioni delle precedenti edizioni tornano nella fucina per un'opportunità irripetibile: sfidare i temibili giudici nella competizione di forgiatura più avvincente di sempre! Solo i migliori potranno sfidare i giudici, questa non è una gara per tutti! E solo chi riuscirà a batterli porterà a casa il ricchissimo premio da 10.000 dollari...ma soprattutto l'eterno diritto di vantarsi con i propri “pari”!

CELEBRITY EX ON THE BEACH

Dal 16 settembre, ogni mercoledì alle 22.50 su MTV

Otto celebrities si incontrano in una mega villa alla ricerca della loro storia da favola. Ma cosa succederà quando arriveranno i loro ex a sorprenderli?

CANDICE RENOIR

Dal 17 settembre, ogni giovedì alle 21.05 su Fox Crime

Torna su FoxCrime la nuova stagione di Candice Renoir, la serie poliziesca con la bellissima e affascinante Cécile Bois, che con la sua esperienza e le sue spiccate capacità, riesce a portare a termine con successo tutte le indagini. La stagione precedente si era conclusa con Candice e Antoine pronti finalmente ad amarsi, quando Antoine si è dovuto sottoporre d’urgenza ad una operazione al cervello. Al suo risveglio però aveva perso completamente la memoria e non riusciva più a riconoscere nessuno, nemmeno il suo grande amore. Ormai sono passati diversi mesi e Antoine inizia gradualmente a ricordare le sue vecchie indagini, i suoi colleghi, insomma tutto, tranne Candice. Nella nuova stagione Candice sarà più presente che mai e cercherà di nascondere la verità sullo stato del commissario al resto della squadra, e cercherà di spingere l'uomo che ama a ricordare della loro storia. Ma Candice riuscirà a ritrovare il suo vero Antoine e alla fine sarà felice? In che modo Candice salverà il loro amore? E quanto lontano andrà per proteggerlo? Tra segreti ben conservati e sindrome post- traumatica, la memoria sarà il filo conduttore dell’ottava stagione: una memoria dimenticata, sepolta, fallita, ma ancora viva.

LEGO MASTERS AUSTRALIA

Dal 18 settembre, ogni venerdì alle 20.30 su Blaze

Ci hanno fatto giocare, ci hanno fatto sognare, ci hanno aiutati a creare meravigliosi universi inventati alimentando le nostre fantasie infantili e adesso continuano a farci divertire! L’appuntamento con la gara più colorata, costruttiva e divertente di tutte ritorna su Blaze con undici nuovi episodi, nella sua versione Australiana. Ritorna il carismatico e “dispettoso” host Amish Blake che in compagnia del Lego Expert Brick Man giudicheranno episodio dopo episodio le magnifiche costruzioni dei nuovi 14 partecipanti, per scegliere il nuovo Lego Masters! In questa nuova stagione non mancheranno puntate che ci lasceranno a bocca aperta. Tra le gare previste ci sono la classica a tema Star Wars, ma anche delle novità come mondi del Sottosopra, costruzioni a prova di terremoti, e mondi subacquei! Tra un mattoncino e l’altro, chi sarà il nuovo Lego Masters?

BARBAPAPA AND FAMILY

Dal 21 settembre, dal lunedì al venerdì alle 17.30 su NickJr

Arriva su Nick Jr il reboot di una mitica serie animata ormai cult, nata negli anni 70. Nuovi episodi aspettano Barbapapa e la sua famiglia, composta da coloratissimi personaggi mutaforma che in ogni episodio affrontano piccole avventure, insegnando ai più piccoli a casa i valori della famiglia, del gioco di squadra, del rispetto della diversità e dell’ecologia.

IL FORTETO

Martedì 22 e mercoledì 23 settembre alle 22.00 su Crime Investigation

Per oltre 30 anni, dalla sua fondazione nel 1977, il Forteto è stato molte cose: il marchio su un’etichetta di un panetto di burro, un’azienda agricola da 15 milioni di euro, un rifugio sicuro per bambini problematici, una comunità di recupero indicata dalle istituzioni italiane come modello da seguire. Ma quest’immacolata immagine pubblica nascondeva una realtà diversa e terribile: un mondo chiuso e impenetrabile regolato da violenza, umiliazione, ricatto e stupro, e dominato dal fondatore, Rodolfo Fiesoli detto “Il profeta”. Una vera e propria setta da cui uscire era quasi impossibile. La nostra docuserie raccoglie le testimonianze di molti testimoni diretti della vicenda. Ogni personaggio racconta in intervista la sua cruda e spesso atroce storia personale: nessun contributo esterno, proprio a testimoniare il senso di isolamento che hanno vissuto. A dominare è quindi il tono soggettivo della memoria. Anziché basarci sulla cronologia dei fatti, abbiamo articolato il racconto in capitoli che attraversano 30 anni di storia. Le storie dei singoli ci faranno comprendere il dolore che per anni ha avvolto quel luogo.

EPSTEIN: SOPRAVVISSUTE ALL’INCUBO

Dal 23 settembre, ogni domenica alle 22.00 su Crime Investigation

Il 10 Agosto 2019 l’imprenditore plurimiliardario Jeffrey Epstein viene trovato morto nella cella del carcere dove sta scontando una pena per traffico di minori e violenza sessuale. Quello che viene chiuso come un caso di suicidio riaccende i riflettori su una torbida storia fatta di abusi, traffico di minori, scandali sessuali e crimini internazionali. Una mini-serie ripercorre in 4 episodi una storia con troppi punti ancora oscuri e soprattutto dà voce alle vere vittime di questa storia. Donne che, ancora minorenni, sono finite nella rete di Epstein e dei suoi complici: attorno a lui infatti, ruotavano una serie di nomi legati al mondo della finanza, dello spettacolo, della moda, addirittura della Casa Reale d’Inghilterra. Una serie- evento che ripercorre la vita, gli affari e le losche vicende dell’imprenditore: l’ascesa, le accuse, l’arresto, la morte e le domande che sono ancora senza risposta. Ma una serie che soprattutto vuole dare voce al coraggio di chi ha scelto di rompere il silenzio e di smascherare il mostro, nella speranza di ottenere giustizia e di uscire dalla spirale di soldi, potere e perversione che ha sconvolto le loro giovani vite.

BATWOMAN

Dal 24 settembre, i primi 15 episodi ogni giovedì alle 21.15 su Premium Action

In prima tv assoluta su Premium Action, arriva il finale di stagione della super eroina Batwoman. Spinta dalla passione per la giustizia sociale e dal talento nel dire la sua opinione, Kate Kane (Ruby Rose, apparsa in Orange is the New Black nei panni di Stella Carlin), plana sulle strade di Gotham. Dichiaratamente lesbica e altamente preparata nel combattimento di strada, è pronta a polverizzare la feccia della città ormai sull’orlo del baratro. Per poter rispondere alla disperata chiamata di Gotham, Kate dovrà sconfiggere i propri demoni come avvenne per il suo predecessore Bruce Wayne aka Batman. La serie è prodotta da Greg Berlanti, già autore di Arrow, The Flash, Supergirl e DC’s Legends of Tomorrow. Il successo di Batwoman sembra cosa fatta: la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

MESSICO: INFERNO SULLA TERRA

Giovedì 24 settembre alle 20:55 su National Geographic

Nell’America Centrale, carovane di migranti in cerca di una vita migliore si dirigono a nord verso gli Stati Uniti, mentre i narcotrafficanti muovono attraverso lo stesso confine, droga e denaro. Dal regista nominato all'Oscar Sebastian Junger e dal produttore vincitore Di un Emmy Nick Quested, MESSICO INFERNO SULLA TERRA esplora le radici della corruzione che affligge il Messico e il Centro America.

ALONE

Dal 27 settembre, ogni domenica alle 22.40 su Blaze

In una delle più remote, isolate e fredde regioni del Pianeta Terra, 10 temerari tentano l’impresa più ardua della loro esistenza: sopravvivere in completo isolamento. Il reality show più estremo si rinnova con una sfida ancora più estrema: resistere per almeno 100 giorni in completo isolamento in mezzo alla natura per un premio di un milione di dollari! Più alto il montepremi, più sfidante l’obbiettivo. Sopravvivere in condizioni estreme per 100 giorni è un’impresa veramente difficile. Riusciranno nella missione? Cederanno prima? Scopriamolo su Blaze!

QUELLO CHE È - NUOVE STORIE ITALIANE CON ANTONIO DIKELE DISTEFANO

Dal 28 settembre, ogni lunedì alle 21.10 su laF

L’Italia di oggi - multiculturale e pluridentitaria – raccontata da ANTONIO DIKELE DISTEFANO, scrittore, sceneggiatore, performer, attivista. Storie di sogni, desideri, speranze, difficoltà e voglia diemergere. In ogni puntata, Dikele incontra e dialoga con 6 personaggi famosi, parlando con loro di identità, sogni, culture, famiglia, comunità, nazione: la cantante ELODIE, lo chef MISHA SUKYAS, il rugbista. MAXIME MBANDA, la scrittrice ESPÉRANCE HAKUZWIMANA RIPANTI, l’imprenditore HICHAM BEN MBAREK e l’attore MEHDI MESKAR. Insieme a loro, ci porta dentro 12 storie di italiani sconosciuti: inedite, simboliche e tutte da scoprire. Un viaggio nella società italiana, nel nostro presente e nel nostro futuro, con le parole, le vite e le avventure di chi ne è protagonista e narratore.

AMAZON E BEZOS: COSA SANNO DI NOI?

Lunedì 28 settembre alle 21.50 su History

History racconta la storia contemporanea con un grande special al mese all’interno del ciclo History Now. Dal terrore seminato dai miliziani dell’ISIS alla crisi della Nord Corea, passando attraverso i mutamenti della finanza mondiale e le battaglie sui diritti umani: la storia si sta facendo ogni giorno, e le grandi storie di oggi muteranno il futuro di tutti noi. Questo mese per il ciclo History Now: AMAZON E BEZOS: COSA SANNO DI NOI? In poco più di un quarto di secolo, Amazon ha trasformato Jeff Bezos da “libraio” online a uno degli uomini più ricchi e potenti del pianeta. Amazon stessa non è più solamente un “magazzino” online: è un gigante dell’e-commerce, uno tra i siti più visitati nel mondo, e vanta interessi in molti campi, dai media allo sviluppo di server e intelligenza artificiale. Ma è possibile ci sia anche un “lato oscuro” di Amazon, un risvolto terribile generato dalla mole gigantesca di informazioni sugli utenti che l’azienda traccia, al fine di aumentare ancora di più il proprio dominio sulla concorrenza. Ex addetti ai lavori e manager di alto livello descrivono l'enorme, ossessiva operazione di raccolta dati di Amazon, che consente all'azienda di utilizzare ciò che sa di noi per plasmare non solo il futuro della vendita al dettaglio, ma anche i luoghi di lavoro e la tecnologia di cui ci serviamo tutti i giorni. Su entrambe le sponde dell'Atlantico, i legislatori stanno iniziando a mettere in discussione lo strapotere di Amazon e a esplorare modi per mettere un freno alla raccolta dati. Ma sentiremo anche alcuni dei dirigenti più importanti dell’azienda di Jeff Bezos, che affermano Amazon sia un bene per la società, un’azienda virtuosa che sta innovando incessantemente il commercio online, costringendo anche i propri competitor ad aumentare la qualità del servizio e migliorando sensibilmente l’esperienza e la soddisfazione dei clienti.

YOUNG DYLAN

Dal 28 settembre, dal lunedì al venerdì alle 14.00 e alle 20.20 su Nickelodeon

Dopo il suo successo in America arriva una live action comedy incentrata sulla vita del giovanissimo e talentuoso baby rapper Young Dylan che si trasferisce in una nuova città ospite di una famiglia per così dire un po’ troppo ordinaria. Il nostro Dylan porterà scompiglio, ma anche tanto tanto divertimento!

BEN 10

Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì alle 20.55 su Cartoon Network

Approdano su Cartoon Network (canale 607 di Sky) i nuovi episodi in Prima Tv assoluta , tratti dalla 4° stagione, di BEN 10. L’appuntamento è a partire dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 20.55. In queste inedite puntate, i protagonisti saranno i cattivi: ogni episodio, infatti, è dedicato a un ‘super villain’, nemico di Ben. Nove acerrimi nemici con cui il ragazzo- alieno dovrà scontrarsi ancora una volta, vecchi nemici per nuove battaglie! Ben 10 è la serie, prodotta da Cartoon Network Studios e creata da Man of Action Entertainment (Big Hero 6), che ha come protagonista un ragazzo di nome Ben che durante una vacanza insieme al nonno Max e alla cugina Gwen trova un orologio molto particolare chiamato Omnitrix. Presto Ben scoprirà l’immenso potere che questo oggetto può donargli. Infatti, grazie a questo, riuscirà a trasformarsi in 10 potentissimi alieni. Con gli speciali super poteri acquisiti Ben potrà affrontare numerose e divertenti avventure e – in un continuo mix tra comedy e action – far fronte ai terribili nemici che incontrerà lungo la sua strada e che vorranno impossessarsi dell’Omnitrix per utilizzarlo a fini malvagi.

MINI MATINEE

Tutti i giorni alle 6.07, 10.37, 13.34, 16.34, 17.37 su Baby TV

Quattro graziosi amici animali mettono in scena spettacoli avvincenti nel magico mondo del teatro. In ogni episodio gli amici visitano un diverso paese del mondo condividendo storie affascinanti e informazioni divertenti sulle tradizioni e i costumi delle culture lontane.

