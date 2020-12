SkyWeek, 6 - 12 Dicembre 2020 canali Sky e in streaming NOW TV

SEGNALAZIONI SKY 6 - 12 DICEMBRE 2020



ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Dall’8 dicembre, ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Ripartono, dall’8 dicembre, ogni martedì su Sky e NOW TV, le imperdibili sfide di ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI, sempre più fenomeno cult della televisione italiana, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Tra le mete di questo viaggio di Alessandro Borghese per la Penisola, in una di queste la sfida abbandonerà temporaneamente l’iconico van targato “4 Ristoranti” per andare sulle due ruote: Chef Borghese, infatti, salirà in sella a una moto per eleggere il miglior ristorante per bikers nella Ciociaria. E poi, nelle altre puntate, si toccheranno alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: tra gli altri, ci sono Milano, Bari, Riviera Romagnola, Val d’Orcia e Val di Chiana in Toscana, Basilicata. Novità nel meccanismo della sfida: quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita e, da quest’anno, anche una quinta voce, quella della categoria Special. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, il protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

IL PRIMO NATALE

Lunedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

La commedia natalizia campione d’incassi della scorsa stagione in cui Salvatore Ficarra e Valentino Picone, davanti e dietro la macchina da presa, assistono alla nascita di Gesù. Salvo è un ladro di arte sacra che si professa ateo. Padre Valentino invece crede fortemente nella preghiera. Quando il primo tenta il furto della preziosa statua del bambino Gesù e il secondo lo scopre, l'inseguimento ha come esito un incredibile salto temporale: si ritrovano così nella Palestina dell'anno zero dove Gesù sta per nascere. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Christmas.

EUPHORIA – TROUBLE DON’T LAST ALWAYS

In contemporanea con la messa in onda americana, nella notte fra il 6 e il 7 dicembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e poi dalle 23 il 7 dicembre

Euphoria, l’acclamato ritratto della Generazione Z targato HBO che è valso a Zendaya un Emmy® Award, torna con un attesissimo speciale intitolato "Trouble Don't Last Always", il primo di due episodi che faranno da ponte tra la prima e la seconda stagione della serie. Dopo essere stata lasciata da Jules alla stazione ferroviaria e aver avuto una ricaduta, l’episodio segue Rue (il personaggio interpretato da Zendaya) mentre festeggia il Natale. Scritto e diretto dal creatore della serie Sam Levinson, lo speciale ha come protagonista anche Colman Domingo, apparso nella prima stagione della serie.

DEUTSCHLAND 89 – LA CADUTA DEL MURO

Dall’11 dicembre, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

Terza e ultima stagione della serie vincitrice di un International Emmy Award nel 2016 che racconta gli ultimi anni della Guerra Fredda attraverso le storie dei protagonisti alle prese con le conseguenze umane e politiche della caduta del muro e il disperato tentativo di navigare questa nuova realtà. Il 9 novembre 1989 la caduta del muro di Berlino, getta il mondo di Martin Rauch agente dei servizi segreti della Germania orientale, in subbuglio Il suo governo è crollato, e il futuro è incerto Martin dovrà decidere come giocare la mano successiva unirsi al KGB? Andare ad ovest e lavorare per un'agenzia nemica? Utilizzare i contatti internazionali per iniziare una nuova carriera? O scappare in paradiso con l'oro accumulato?

DOMENICA 6 DICEMBRE

SULLE TRACCE DEL TRENO D’ORO DEI NAZISTI

Domenica 6 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, i nazisti costruirono un’incredibile rete di ferrovie nascoste che attraversava tutta la Bassa Slesia, un’ex provincia tedesca ora in territorio polacco. Recentemente, due ricercatori hanno annunciato di aver localizzato un vecchio convoglio armato che sarebbe stato utilizzato per il trasporto di oro e di opere d’arte rubate. Il governo polacco non ha mai voluto confermare questa notizia, generando enorme dibattito e curiosità intorno al «treno d’oro».

LO ZOO DEGLI IRWIN

Dal 6 dicembre, ogni domenica alle 21.00 su Discovery Channel

A dicembre torna la serie che ha ufficialmente inaugurato la domenica «family» di Discovery Channel: lo Zoo degli Irwin! Terri, Bindi e Robert continuano la missione del leggendario Steve Irwin di avvicinare le persone al mondo animale, aprendo le porte del loro immenso e meraviglioso Australian Zoo, lo zoo di 1.000 acri situato nel Queensland, sulla Sunshine Coast. Una serie ispirazionale che fa capire l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità attraverso il racconto del lavoro nello zoo, da momenti esilaranti a eventi commoventi, tutto serve per raccontare la meraviglia della natura e del mondo animale.

LUNEDÌ 7 DICEMBRE

TORNO A VIVERE IN ITALIA

Dal 7 dicembre, ogni lunedì alle 21.10 su laF

Tornano ANNA e SIMONE, i nostri viaggiatori alla scoperta dell’Italia: questa volta inseguendo un nuovo punto di vista, quello degli “italiani di ritorno”. Nella nuova produzione originale di laF, Anna e Simone – i globetrotter già protagonisti di Voglio vivere in Italia – partono alla scoperta delle storie di chi ha deciso di invertire la tendenza dei “cervelli in fuga”: donne e uomini che dopo una fase di vita lontano da casa hanno deciso di ritornare nel loro Paese d’origine con coraggio e determinazione, mettendo a frutto l’esperienza e le competenze acquisite all’estero. Padova, Modena e Bologna, Milano, Genova, Napoli, Torino, Siracusa, Arezzo, Trieste e Trento sono le tappe di un viaggio oltre gli stereotipi sul nostro Paese, dove la realtà è più inaspettata di quanto i pregiudizi o i luoghi comuni facciano immaginare.

L’OASI DEGLI ANIMALI: FLORIDA

Dal 7 dicembre, ogni lunedì alle 21.10 su National Geographic Wild

Siamo a Tampa, in Florida, dove si trova uno dei centri di conservazione più importanti degli Stati Uniti, lo Zoo Tampa at Lowry Park. Con quasi un milione di visitatori all’anno e più di 1000 animali, esso rappresenta un importantissimo centro per la salvaguardia e la conservazione della biodiversità della Florida. Un team di esperti si prenderà cura delle più svariate specie animali, dai lutrini, ai lamantini e alle pantere, all’interno di un ambiente protetto, dove gli animali sono al sicuro e dove non mancheranno avventure e momenti emozionanti.

LE AUTO CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO

Dal 7 dicembre, ogni lunedì alle 21.50 su History e in streaming su NOW TV

Velocità, potenza, adrenalina. Ma anche sviluppo industriale, globalizzazione e abbattimento dei tempi di viaggio per gli spostamenti individuali. L’automobile non è semplicemente un mezzo di trasporto: l’invenzione dell’automobile ha plasmato l’ultimo secolo, cambiando le nostre abitudini e dando forma alle città che viviamo, oltre a essere stato uno degli acceleratori fondamentali dell’avanzamento industriale e tecnologico negli ultimi 100 anni. “Le auto che hanno cambiato il mondo” è la storia di un gruppo di ingegneri, geniali rivali che hanno creato una rivoluzione nei trasporti e cambiato per sempre il mondo grazie alla potenza delle loro idee. Spinti dall'innovazione e dalla rivalità, il loro genio ha creato l'invenzione più rivoluzionaria del ventesimo secolo, generando un’industria totalmente nuova e introducendo una libertà di movimento mai immaginata prima della nascita dell'auto. Esplorando oltre un secolo di innovazione e raccontando i momenti che hanno cambiato la vita degli uomini che hanno fondato Honda, Toyota, Mercedes, Ford, Porsche, Rolls Royce e altri marchi leggendari queste sono le storie di chi, a volte inconsapevolmente, ha cambiato la storia dell’umanità.

CERCAMI A PARIGI

Dal 7 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Dea Kids

Protagonista è Lena Grisky è una giovane principessa russa del 1905 e studia presso la scuola di danza dell'Opéra de Paris, una delle più prestigiose al mondo. Un giorno, il suo fidanzato Henri le regala una collana in grado di viaggiare nel tempo. Lena, accidentalmente, passa attraverso il portale e finisce per ritrovarsi nel 2018. Bloccata in quell'anno, Lena farà la conoscenza di Ines, la quale diventerà presto la sua migliore amica, e stringerà amicizia con Jeff, un ballerino di hip hop, Dash, amico di Jeff e innamorato di Ines, Max, ragazzo misterioso dal quale Lena è attratta, e Thea, fidanzata di Max e rivale di Lena che cerca in ogni modo di ostacolarla. Henri, rimasto nel 1905, fa di tutto pur di riportare Lena al suo tempo, ma il ragazzo non è l'uni-co disposto a trovarla. Infatti, i Raccoglitempo, un gruppo di giovani ragazzi, sono alla ricerca della collana che Lena ha al collo. Nel corso della sua permanenza nel 2018, Lena rivelerà chi è realmente e da dove proviene a Ines, la quale la aiuterà a tornare nel 1905. A distanza di un anno trascorso lontano dalla modernità, Lena ha di nuovo viaggiato nel tempo arrivando nel 1905. Nostalgica per i bei momenti trascorsi nel nuovo mondo, la ragazza prova a convincere il proprio fidanzato Henri a trasferirsi con lei. Tuttavia la caotica e disordinata vita del 2019 non riesce a convincere il giovane, che infatti prova in tutti i modi a far cambiare idea a Lena. Alla fine Henri riuscirà a trascinare Lena di nuovo indietro nel tempo facendole dire addio alla modernità?

SPYDERS

Dal 7 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 21.00 su Nickelodeon

Debutta su Nickelodeon una nuova serie tutta mistero e divertimento: Spyders! I genitori di Daniel, Nikki e Tommy sembrano condurre una normalissima vita, ma invece sono agenti sotto copertura. Una volta scoperto questo segreto, i tre fratelli decidono cosi di formare un loro team segreto di spie chiamato appunto Spyders. Insieme cercheranno di sventare i piani di un supercriminale!

MARTEDÌ 8 DICEMBRE

AILO - UN'AVVENTURA TRA I GHIACCI

Martedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW TV

Il coinvolgente ed emozionante racconto di un piccolo cucciolo di renna nel corso di 16 mesi, narrato dalla voce di Fabio Volo nella versione italiana. Negli scenari di paesaggi incontaminati e primitivi abitati da animali meravigliosi, seguiamo la vita della renna Ailo, dal parto e la nascita in primavera, alla pubertà, attraverso le insidie del mondo animale e della natura.

MONDI SEPOLTI CON DON WILDMAN

Dall’8 dicembre, ogni martedì alle 22.55 su Discovery Science

Su Discovery Science fa il suo ingresso un nuovo protagonista: Don Wildman, volto di Travel Channel già noto per franchise di successo come Mysteries at the museum e Beyond the unknown. In «Buried worlds», Don parte in giro per il mondo per investigare su alcuni dei segreti più oscuri dell’umanità: dai vampiri della Bulgaria agli oggetti occulti del Nazisti, passando per gli spiriti demoniaci della Virginia. Non c’è mistero paranormale che Don si lascerà scappare.

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE

A PROPOSITO DI ROSE

Mercoledì 9 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Jessie Buckley (Judy, Chernobyl, Fargo – Stagione 4) è una donna che non vuole rinunciare ai suoi sogni in un dramma famigliare britannico. Rose è appena uscita di prigione dopo 12 mesi scontati per spaccio. Ora dovrebbe occuparsi dei due figli, accuditi in sua assenza dalla nonna, che ora riesce a convincerla a trovare un lavoro serio. Ma Rose non vuole rinunciare al suo sogno di diventare una stella della musica country.

IL POLIZIOTTO CATTIVO

Dal 9 dicembre, ogni mercoledì alle 22.00 su Crime + Investigation

Il corpo di un milionario viene ritrovato senza vita in una stanza d’albergo. Incidente? Suicidio? Qualcuno lo ha ucciso? Quella che parte come un’indagine di sospetto omicidio come tante altre porterà a galla verità sconcertanti che causeranno uno scandalo che ha sconvolto la Svezia nei primi anni 2000. Una spirale di violenza, abusi e prostituzione minorile che vede protagonista il rispettabilissimo e insospettabile Goran Lindberg, capitano della polizia di Uppsala, una deliziosa città nel sud-est della Svezia. Questa docu-serie racconta in tre episodi la torbida storia che ha sconvolto l’opinione pubblica, ripercorre le indagini e attraverso ricostruzioni, interviste a esperti e colleghi, insieme con le testimonianze delle donne coinvolte ci porta in fondo alla risoluzione del caso. Una miniserie da seguire col fiato sospeso che apre uno squarcio su una triste realtà che, anche nel nostro Paese, ha recentemente riempito le prime pagine dei giornali. Una storia che ci dimostra come a volte, anche il più insospettabile, anche chi per mestiere e vocazione dovrebbe dedicare la propria vita alla protezione dei più deboli, può rivelarsi il cattivo.

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE

ASPETTANDO MASTERCHEF – INDOVINA CHI VIENE A CENA?

Giovedì 10 dicembre in access prime time su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Alla vigilia della nuova stagione di MasterChef Italia, i 3 giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - si ritrovano a casa per cucinare insieme: chiacchiere, buon cibo e risate sono gli ingredienti di una serata del tutto inedita con una dolce sorpresa finale.

ENIGMI ALIENI

Dal 10 dicembre, ogni giovedì alle 21.50 su History e in streaming su NOW TV

Giorgio Tsukalos torna su History per esaminare le teorie degli Antichi Alieni: da dicembre su History la nuova stagione di Enigmi Alieni! Eventi inspiegabili, avvistamenti e innumerevoli indizi sembrano confermare la presenza nel corso dei secoli di creature extraterrestri sulla Terra. Simboli, storie e ritrovamenti misteriosi saranno protagonisti della nuova stagione di Enigmi Alieni, raccontati per cercare risposta al mistero più grande: è possibile stia per arrivare il momento di ricongiungerci con i nostri antenati alieni?

VENERDÌ 11 DICEMBRE

NATALIE WOOD - UN RITRATTO INTIMO

Venerdì 11 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

Questo documentario, targato HBO, ci riporta a quel «fatidico fine settimana nebbioso alla fine di dicembre», quando Natalie Wood, il marito Robert Wagner e il co-protagonista del suo ultimo film, Christopher Walken, decidono di salpare a bordo dello yacht Splendor al largo della costa della California. La notte del 28 dicembre Wood, 43 anni, sparisce dall’imbarcazione. La mattina dopo, il suo corpo viene trovato a un miglio dalla barca. Attraverso la testimonianza della figlia, ripercorriamo la folgorante carriera di una stella di Hollywood, troppo presto rubata alle scene.

DEPUTY

Dall’11 dicembre, ogni venerdì alle 21.00 su Fox

Deputy è un procedural di genere poliziesco, ideata da Will Beall (Castle, Training Day), prodotto da eO-ne. La serie fonde lo spirito della classica atmosfera western con l’autenticità della vita moderna. Al centro della trama vi è il dipartimento dello sceriffo nella contea di Los Angeles. Quando lo sceriffo muore improvvisamente, viene eletto il suo sostituto, Bill Hollister (Stephen Dorff), un poliziotto schietto e dai modi rozzi che si rivela essere l’uomo più improbabile per quel ruolo e i suoi modi di ottenere giustizia spesso si scontrano con quello dei politici locali. In questa nuova veste, Bill si impegna a consegnare alla giustizia qualunque criminale gli capiti a tiro, compresi quelli che si nascondono dietro i banchi della politica. A causa dei rischi del mestiere, la polizia si interfaccia spesso con il Los Angeles County General Hospital, dove lo stesso Bill avrà a che fare di frequente con il chirurgo capo di tramatologia, nonché sua moglie, Paula Reyes (Yara Martinez). Ad aiutarlo nel difficile compito ci sono gli ambiziosi quanto problematici agenti che operano sotto il suo comando: Cade Walker (Brian Van Holt), un ex alcolista e Marine che ha servito in Afghanistan; Rachel Delgrado (Siena Goines), una meticolosa poliziotta nel bel mezzo di un di-vorzio; Charlie Minnick (Danielle Moné Truitt), un’ex insegnante che dopo una tragedia vissuta a scuola decide di entrare in Polizia; Breanna Bishop (Bex Taylor-Klaus), intelligente e sarcastica, è responsabile della scorta dello sceriffo; Joseph Blair (Shane Paul McGhie), un agente del dipartimento e figlio dell’ex partner di Bill.

SPECIALE TV SLIME FEST 2020

Venerdì 11 dicembre alle 20.00 su Nickelodeon

Anche quest’anno non poteva mancare su Nickelodeon la mitica Slime Fest! Dopo aver invaso per tutto ottobre e dicembre il canale e i social di Nick con tante pillole, Slime Fest diventa uno Speciale Tv da un’ora, un vero laboratorio di slime! Le due presentatrici Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti scherzeranno con tanti ospiti speciali, cantanti e influencers, tutti insieme per un’ora di risate, musica e ovviamente tantissimo slime!

SABATO 12 DICEMBRE

APPUNTAMENTO AL PARCO

Sabato 12 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW TV

Commedia romantica con Diane Keaton e Brendan Gleeson. Emily è una vedova che vive in una bella casa sebbene sia sommersa dai debiti. Di fronte al suo appartamento c’è il parco di proprietà di un ospedale fatiscente che un’altra inquilina, sposata a un imprenditore immobiliare, vorrebbe fare abbattere per costruire degli appartamenti di lusso. Un giorno Emily scopre che da anni, proprio in quel parco, vive in una baracca il misterioso e burbero Donald. Decisa ad aiutarlo per non perdere la casa, la vita di Emily non sarà più la stessa.

LA RIBELLE ZORA

Sabato 12 dicembre alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW TV

Film vincitore della sezione First Screens al Giffoni Film Festival. Costa del Mediterraneo, anni 30. Dopo la morte della madre, il 12enne Branko va in cerca di suo padre, un musicista girovago, in una cittadina costiera. L’uomo però ha lasciato il luogo da tempo. Quando Branko ruba un pesce al mercato, viene acciuffato dal mercante di pesce Karaman ma subito viene salvato dalla quattordicenne Zora la Rossa, leader di una banda di orfani fuorilegge che si nascondono tra le rovine di un castello.

ASPETTANDO “COPS - UNA BANDA DI POLIZIOTTI”

Doppia maratona sabato 12 e domenica 13 dicembre su Sky Cinema Comedy, la collezione POLIZIOTTI DA RIDERE disponibile ON DEMAND dal 12 dicembre

In occasione dell’esordio su Sky Cinema della nuova produzione originale Sky e Banijay Italia, COPS - UNA BANDA DI POLIZIOTTI, Sky Cinema Comedy propone una doppia maratona composta da 18 film che vedono come protagonisti degli spassosi e talvolta imbranati agenti. Tra i grandi classici e cult sono previsti: ACCADDE AL PENITENZIARIO con Alberto Sordi, Peppino De Filippo e Aldo Fabrizi; LA PANTERA ROSA con Peter Sellers che veste l’impermeabile dell’ispettore Clouseau; UNA PALLOTTOLA SPUNTATA, il primo capitolo della mitica saga comica in cui Leslie Nielsen è un imbranato detective; le due commedie che vedono Bud Spencer nei panni di un ufficiale UNO SCERIFFO EXTRATERRESTRE… POCO EXTRA E MOLTO TERRESTRE e CHISSÀ PERCHÉ… CAPITANO TUTTE A ME; UN POLIZIOTTO ALLE ELEMENTARI con Arnold Schwarzenegger che in veste di poliziotto deve lavorare sotto copertura in una classe di piccole pesti; lo spassoso UN POLIZIOTTO A 4 ZAMPE con James Belushi protagonista; e LO SBIRRO, IL BOSS E LA BIONDA, la commedia prodotta da Martin Scorsese con Robert De Niro, Uma Thurman e Bill Murray. Non mancano le coppie di investigatori come Ben Stiller e Owen Wilson in STARSKY & HUTCH; Will Ferrell e John C. Reilly in HOLMES & WATSON – 2 DE MENTI AL SERVIZIO DELLA REGINA; e Omar Sy e Kad Merad (Giù al nord) in F.B.I. – DUE AGENTI IMPOSSIBILI. Gli altri titoli in onda sono: È TUTTA FORTUNA con Danny Glover e Martin Short; l’action-comedy CAMOUFLAGE PROFESSIONE DETECTIVE con Leslie Nielsen; la pellicola che mescola mistero, azione e comicità DETECTIVE A 2 RUOTE; la commedia al femminile FUGA IN TACCHI A SPILLO in cui la poliziotta Reese Witherspoon deve scortare la vedova di un boss Sofia Vergara; l’ironica action-comedy HOMELAND SECURITY con Meg Ryan e Antonio Banderas; la commedia premiata al Festival di Berlino UN POLIZIOTTO DA HAPPY HOUR con Brendan Gleeson e Don Cheadle; e la scatenata action-comedy STUBER – AUTISTA D’ASSALTO con gli irresistibili Dave Bautista e Kumail Nanjiani. Tutti i titoli, tranne UNA PALLOTTOLA SPUNTATA sono disponibili anche nella collezione on demand.

MICHAEL BUBLÈ - BUBLÈ!

Venerdì 12 dicembre alle 20.10 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Lo speciale porta il pubblico in un viaggio musicale attraverso la straordinaria carriera di Michael Bublé che presenta sei canzoni del suo album Love tra cui "When You're Smiling" e “Such a Night". Accompagnato da un'orchestra di 36 elementi, Bublé eseguirà anche alcune delle canzoni che hanno ispirato la sua carriera, come "Fly Me to the Moon", brani romantici come "My Funny Valentine" e i suoi successi, tra i quali "Home" e "It's a Beautiful Day".

ARTISTI DEL PANETTONE – SECONDA STAGIONE

Sabato 12 e 19 dicembre alle 18.00 su Sky Uno e in streaming su NOW TV

Torna Artisti del Panettone, con i migliori maestri pasticceri d'Italia specializzati nella produzione del classico dolce lievitato di Natale. Ad Artisti del Panettone, i maestri portano tutta la propria creatività per realizzare un dolce inedito, che nasce dalla loro collaborazione: in ogni puntata, Sal De Riso accoglie due maestri, che portano in studio ingredienti tipici del territorio da cui provengono e che hanno segnato la propria storia personale. Dal confronto di esperienze e gusti nascerà un dolce del tutto nuovo, che verrà realizzato nella cucina dello studio e rappresenterà il punto di incontro tra due artisti che non hanno mai lavorato insieme in precedenza.

LUCIAN FREUD. AUTORITRATTO

Sabato 12 dicembre alle 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW TV

La vita e il lavoro di un maestro moderno attraverso l'eccezionale mostra con oltre 50 dipinti, stampe e disegni dei suoi autoritratti presentata alla Royal Academy of Arts di Londra in collaborazione con il Museum of Fine Arts di Boston.Nipote di Sigmund Freud e protagonista della radicale scena artistica del dopoguerra londinese, Lucian Freud (1922-2011) ha realizzato autoritratti sin dal 1939, intrecciando costantemente la sua controversa vita privata alla sua pittura. Il suo sguardo intenso e risoluto ha prodotto un corpo di potenti opere figurative che lo mettono in prima linea nella grande pittura britannica. Il film percorre questa mostra storica in cui Freud rivolge con fermezza il suo sguardo critico su se stesso.