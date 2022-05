SkyWeek, da Domenica 15 a Sabato 21 Maggio 2022 canali Sky e in streaming NOW

BLOCCO 181

Da venerdì 20 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.

Mancano pochissimi giorni al debutto della nuova serie Sky Original, una favola nera iperrealistica che è anche la prima in-house Sky Studios italiana. Amore e criminalità, al ritmo sudato di rap e reggaeton, in una inedita Milano in realtà aumentata, coloratissima e multiculturale: una storia di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale, in 8 episodi prodotti con TapelessFilm e Red Joint Film e ambientati tra le comunità multietniche della Milano di oggi. Diretta da Giuseppe Capotondi con Ciro Visco e Matteo Bonifazio, BLOCCO 181 vede il debutto, in un ruolo per lui inedito, del pioniere del rap italiano Salmo, che della serie è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore. Protagonisti tre giovani e talentuosi attori: Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero. A legare i loro personaggi una storia d’amore inattesa e attualissima, sullo sfondo di un imponente complesso edilizio della periferia milanese, il Blocco 181. Un pericoloso triangolo che sfiderà le regole della loro appartenenza, attraverso cui emanciparsi dalle rispettive gang per trovare il proprio posto nel mondo: Bea (Laura Osma) è una ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla sua famiglia, la Misa, e la voglia di cambiare vita; Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero) sono due amici di diversa estrazione sociale, uniti come fratelli. Salmo è Snake, armato braccio destro di Lorenzo, un dealer interpretato da Alessandro Tedeschi, amico d’infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere interpretato da Alessio Praticò.



QUELLE BRAVE RAGAZZE

Da giovedì 19 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Uno, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

La vacanza più “trasgressiva” e indimenticabile della vita non è soltanto quella della Maturità. Ce lo insegnano Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, in partenza per un viaggio on the road mai fatto prima: “Quelle brave ragazze”, in arrivo su Sky e in streaming su NOW da giovedì 19 maggio. Le prime cartoline tratte da questa avventura memorabile – il promo e le foto – sono immagini irresistibili, già destinate a diventare cult. “Quelle brave ragazze”, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi, porterà in giro per la Spagna queste tre protagoniste assolute dello spettacolo italiano, coinvolgendole in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, in esperienze per loro fuori dal comune, in eventi locali tradizionali. Tutto questo permetterà alle 3 “brave ragazze” di conoscere usanze, culture e posti lontani da loro ma soprattutto di concedersi una vacanza che sia davvero memorabile: mangeranno paella e tapas e cammineranno nelle strade più famose di Madrid vivendole di giorno e “by night”, proveranno gli abiti più tradizionali della cultura spagnola, scopriranno segrete consuetudini locali, fino a scatenarsi addirittura in un concerto rock. Da giovedì 19 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW, Mara, Sandra e Orietta, autentiche amatissime leggende nello showbiz italiano, vivranno un’avventura fatta di gusto per la scoperta e voglia di divertimento, ma anche di sincera amicizia e stima reciproca. A bordo di un furgoncino molto speciale guidato dal loro autista tuttofare, “Quelle brave ragazze” - riunite sotto lo stesso tettuccio per un viaggio incredibile in lungo e in largo in terra iberica, tra le abitudini e le tradizioni locali ma non solo - ci racconteranno come la voglia di divertirsi e fare nuove esperienze non abbia davvero età, e come tre personaggi con delle carriere professionali strepitose siano ancora una volta capaci di reinventarsi, incontrando sempre l’affetto del pubblico.



RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO

Sabato 21 maggio dalle ore 20:30 su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

In occasione del 40º compleanno di Radio Italia solomusicaitaliana, torna RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Si conferma l’appuntamento musicale dal vivo più atteso, che fin dalla prima edizione nel 2012, ha rappresentato un’opportunità imperdibile e unica di condivisione e aggregazione. Radio Italia Live – Il Concerto sarà l’occasione, per il pubblico, di rivivere momenti indimenticabili di spensieratezza e pura gioia e, per gli artisti, di tornare ad esibirsi di fronte ad una platea entusiasta dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria. Radio Italia Live - Il Concerto si svolgerà a Milano, in Piazza del Duomo, sabato 21 Maggio 2022, a partire dalle ore 20:30. Organizzato da Radio Italia, è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, comici, attori e conduttori e grandi amici di Radio Italia, saranno per l’ottavo anno i presentatori dell’evento, pronti ad un intrattenimento ironico e inconfondibile. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la speaker Daniela Cappelletti. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti da SATURNINO. Protagonisti sul palco, con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni, Ultimo. Radio Italia Live - Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su "Hot Bird" 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive. Radio Italia Live - Il Concerto sarà trasmesso in contemporanea su Sky Uno (canale 108) in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Presenting Partner: Sky Wifi.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Da domenica 15 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Uno, disponibile on demand e in streaming su NOW

Inizia un nuovo viaggio da Nord a Sud dell’Italia per l’iconico van dai vetri oscurati dello chef Alessandro Borghese, pronto a mettersi alla scoperta di nuove e imperdibili tendenze della ristorazione italiana e ad arbitrare le nuove sfide di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, lo show – produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia – che riparte da domenica 15 maggio, per sette settimane, su Sky e in streaming su NOW. Ritorna così, con 7 episodi inediti, il programma cult della televisione italiana che ha creato un’abitudine e ha trasformato semplici ristoratori in determinati e agguerriti concorrenti di una sfida senza esclusione di colpi, con l’irrinunciabile pagella da stilare a fine pasto. Immutato il meccanismo - tanto semplice quanto ipnotico - alla base di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”: quattro ristoratori con qualcosa in comune, ognuno desideroso di dimostrare di essere il migliore, in gara per ottenere l’agognato, amatissimo e inconfondibile “dieci” dello chef Borghese. In questo nuovo viaggio lungo la Penisola - al via dal 15 maggio ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: da Torino ad Alghero, da Grado (Gorizia) al Molise, da Verona a Gubbio (Perugia) fino a Milano. Anche nei 7 inediti episodi che compongono questo ciclo, quattro ristoratori si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata, così da rendere la gara tra loro sempre più diretta e intensa, senza esclusione di colpi. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività. Come da tradizione, ogni pasto è preceduto dalla scrupolosa ispezione dello chef Borghese della cucina del ristorante. Tutto viene osservato nei minimi dettagli, per un’analisi che prosegue poi anche durante il pasto, concentrandosi sul personale di sala, messo alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine si scopre il giudizio di chef Borghese, che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

DOMENICA 15 MAGGIO

SULLA GIOSTRA

Domenica 15 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Il talento di Claudia Gerini e Lucia Sardo al servizio della terza regia di Giorgia Cecere. La signora Carla vuole vendere la sua villa salentina per dare una mano ai figli adulti in difficoltà economiche. Ma la governante Ada, che in quella casa ha trascorso molti anni, non se ne vuole andare. Da Roma arriva in Salento Irene, figlia della signora Carla, per convincere Ada ad andarsene, ma la donna resiste a ogni tentativo.

VAN GOGH – I GIRASOLI

Domenica 15 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

I Girasoli di Vincent van Gogh sono tra le sue opere più famose, e sono alcuni dei dipinti più iconici del mondo. In una mostra straordinaria, il Van Gogh Museum ha presentato in un modo del tutto nuovo le cinque versioni, di proprietà pubblica, dei girasoli in vaso. Questo docufilm va oltre la superficie per esplorare le molte domande e i misteri che circondano queste opere. Perché, per esempio, Van Gogh ha scelto il girasole esotico con il suo lungo stelo e la corona dorata? Anzi, quando è arrivato in Europa quel fiore e come è stato visto dagli artisti precedenti? Cosa cercava di dire Van Gogh con le sue opere e come differisce una versione dall'altra? E quali segreti hanno scoperto gli scienziati quando hanno analizzato le opere nel dettaglio? Tutto è rivelato in questo affascinante film, che si è spostato da Amsterdam per arrivare fino a Tokyo, Philadelphia, Londra e Monaco per filmare, con dettagli incredibili in alta definizione, tutte e cinque le opere.

HURRICANE

Domenica 15 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Nature, disponibile on demand e in streaming su NOW

Un viaggio all’inseguimento di uno dei fenomeni più devastanti che colpiscono la nostra Terra. Cosa scatena un uragano? Quali sono le cause di una tale tempesta? E soprattutto quali sono gli effetti sulla natura e sulle popolazioni colpite? Andy Byatt (Blue Planet, Earth), Cyril Barbançon e Jacqueline Farmer hanno collaborato con la NASA e il compositore Yann Tiersen per creare un’esperienza immersiva che ci permette di osservare un uragano da molteplici punti di vista: attraverso gli occhi degli animali, dallo spazio e dalla parte degli operatori delle agenzie di gestione delle emergenze.

LUNEDI 16 MAGGIO

GHOSTBUSTERS: LEGACY

Lunedì 16 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Uno, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Il nuovo spettacolare capitolo della saga cult è diretto da Jason Reitman, figlio del compianto Ivan Reitman autore dei primi due capitoli, e vede protagonisti Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace, Paul Rudd e Carrie Coon. Due ragazzi scoprono i segreti del nonno Egon e della sua squadra di acchiappafantasmi, mentre qualcosa di soprannaturale si agita nel sottosuolo della città. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection

MARTEDI 17 MAGGIO

A CHIARA

Martedì 17 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Nominato a 6 David di Donatello 2022 e premiato alla Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2021, il nuovo film di Jonas Carpignano (A Ciambra) è il ritratto di una ragazza coraggiosa fra 'ndrangheta e futuro. La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni di Giulia. È un’occasione felice e la famiglia è molto unita, ma il giorno seguente, papà Claudio parte improvvisamente. La figlia 15enne Chiara inizia così a indagare sui motivi che hanno spinto il padre a lasciare Gioia Tauro. Più si avvicina alla verità, più è costretta a riflettere su che tipo di futuro vuole per se stessa.

THE ARC

Martedì 17 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Assumendo il ruolo di un esploratore contemporaneo, l'architetto italiano Dada (Davide Brambilla) si imbarca su un volo per l’Australia e inizia un viaggio con lo scopo di analizzare il legame sempre più forte tra uomo e architettura. Da lì, inizierà un’avventura epica attraverso quattro diversi continenti per esplorare le moderne metropoli con un approccio estetico, sensoriale e senza pregiudizi e per parlare con i più importanti architetti di oggi che, tramite i loro progetti, ci spiegano come il destino dell’umanità prende forma attraverso il mezzo dell’architettura.

CURED – Giornata internazionale contro l’omofobia

Martedì 17 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Dopo cinque anni di lavoro, Cured illumina un capitolo fondamentale nella lotta per l'uguaglianza LGBTQ: la campagna che ha portato l'American Psychiatric Association (APA) a rimuovere l'omosessualità dal suo manuale di malattie mentali. Prima di questa importante decisione del 1973, l'establishment medico considerava ogni persona gay e lesbica malata e bisognosa di cure. Incorporando materiale d'archivio recentemente portato alla luce il film porta il pubblico all'interno di questa avvincente narrativa per raccontare la strategia e le tattiche che hanno portato a un punto di svolta cruciale nel movimento per i diritti LGBTQ

MERCOLEDI 18 MAGGIO

FRANCO BATTIATO – IL TRIBUTO

Da mercoledì 18 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

A un anno dalla morte di Franco Battiato, riviviamo il grande lascito del cantautore catanese attraverso la voce e la musica dei suoi amici artisti, i quali, in occasione del concerto tributo tenutosi all’Arena di Verona a settembre 2021, hanno cantatole canzoni più importanti del suo repertorio. Nelle 4 puntate, i protagonisti affrontano vari argomenti a partire dalla loro relazione con Battiato, facendo emergere molti aspetti della sua umanità: dall’estroversa capacità musicale degli esordi fino alle pionieristiche contaminazioni con l’elettronica e il successo di pubblico, dalla poetica colta e sorprendente, alla intima spiritualità, tra aneddoti curiosi ed emozionanti ricordi. Vi saranno dichiarazioni di molti artisti tra cui Angelo Branduardi, Arisa, Bluvertigo, Carmen Consoli, Diodato, Emma Marrone, Eugenio Finardi, Fiorella Mannoia, Gianni Maroccolo, Gianni Morandi, Giovanni Caccamo, Luca Madonia, Mahmood, Max Gazzé, Morgan, Paola Turci, Simone Cristicchi, Stefano Senardi, Subsonica, e Vasco Brondi.

GIOVEDI 19 MAGGIO

I DELITTI DELLA FORESTA NERA

Da giovedì 19 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Investigation, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

Approda su Sky un crime tedesco spaventosamente mistico: gli investigatori Maria Bächle (Jessica Schwarz) e Konrad Diener (Max Von Thun) indagano su alcune morti sospette nella regione montuosa della Foresta Nera, scenario suggestivo e sinistro intriso di leggende che, talvolta, suscita nei suoi abitanti comportamenti inconsueti.

ADRIENNE

Giovedì 19 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries, disponibile on demand e in streaming su NOW

Da musa dei classici indie di Hal Hartley a sceneggiatrice/regista, Adrienne Shelly è stata una stella splendente nel firmamento del cinema indipendente. Ha anche scritto e diretto numerosi cortometraggi e lungometraggi, tra cui l'acclamato Waitress. Tuttavia, Shelly non visse abbastanza per vedere l'uscita del film e ascoltare il plauso della critica. È stata uccisa alla fine del 2006, lasciando dietro di sé il marito devastato e la figlia di due anni Sophie. Adrienne accompagna gli spettatori nel toccante viaggio del marito per condividere la storia della vita di Adrienne e onorare la sua eredità, offrendo al contempo una rara finestra su come una famiglia affronta una tragedia insondabile.

VENERDI 20 MAGGIO

DRAGON GIRL

Venerdì 20 maggio alle 21:00 in prima visione su Sky Cinema Family, disponibile on demand e in streaming su NOW

Dalla Norvegia una storia fantastica di integrazione. Il Natale è alle porte e tutti si stanno preparando per le vacanze, tranne Sara, una rifugiata di 11 anni. Temendo di dover lasciare il paese, la ragazzina si nasconde dalla polizia e cerca rifugio in una casa momentaneamente vuota dove fa un incontro incredibile: un drago si nasconde in cantina. Un giorno Sara e il drago vengono scoperti dal vicino di casa Mortimer, un aspirante giovane star di YouTube. Riusciranno i tre outsider a superare le loro paure e a fare squadra?

SABATO 21 MAGGIO

L’ULTIMO LIBRO

Sabato 21 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Cinema Due, disponibile on demand e in streaming su NOW

Michael Caine e Aubrey Plaza in una dramedy on the road. Harris Shaw è uno scrittore in pensione dal carattere difficile. Con riluttanza accetta di partecipare a un ultimo tour di presentazione del suo libro per aiutare la casa editrice sull’orlo della bancarotta, che cinquant’anni prima lo ha reso famoso, ora gestita dalla giovane Lucy.

LOVE EXPRESS

Sabato 21 maggio alle 21:15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW

Un documentario che celebra il lavoro di Walerian Borowczyk, un regista di sensibilità senza precedenti, venerato nel 1970 e successivamente etichettato come produttore di film erotici. Love Express presenta interviste con i suoi più stretti collaboratori, registi e intellettuali, che mettono il suo lavoro in prospettiva, tra cui Terry Gilliam, Bertrand Bonello, Neil Jordan, Andrzej Wajda, Patrice Leconte e Slavoj Zizek. Questo film offre una rara visione del lavoro di Walerian Borowczyk e pone domande sulla libertà artistica.