Settembre 2022 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW - SETTEMBRE 2022





HARRY PALMER – IL CASO IPCRESS

Da mercoledì 7 settembre alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dal romanzo The Ipcress File di Len Deighton, adattato per lo schermo da John Hodge (Trainspotting) e diretto da James Watkins (Black Mirror), arriva un’elegante spy story ambientata in piena Guerra Fredda e con un cast stellare: Joe Cole (Peaky Blinders, Gangs of London), affiancato da Tom Hollander (The Night Manager, Doctor Thorne) e Lucy Boynton (Agatha Christie – Perché non l’hanno chiesto a Evans?), veste i panni di Harry Palmer, un sergente britannico con il vizio del crimine. Quando i servizi segreti scoprono i suoi traffici illegali, gli propongono di diventare una spia per evitare la prigione. Da Berlino a Londra, da Beirut al Pacifico, Harry si imbarca così nella sua prima missione sotto copertura, fra scienziati nucleari rapiti, lavaggi del cervello, tradimenti e un’imprudente storia d’amore.

THE NIGHT OF THE EMMYS

La notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre, dalle 00:30 in contemporanea su Sky Uno e Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Su Sky la diretta della 74esima edizione degli Emmy Awards, i premi dedicati al meglio dell’annata televisiva statunitense. La serata sarà accompagnata in studio dalla conduzione di Federico Chiarini, con collegamenti da LA e gli interventi dei tanti ospiti che si avvicenderanno. Tra i titoli più nominati, spiccano due serie HBO disponibili su Sky e in streaming su NOW: la terza stagione di SUCCESSION, l’osannatissima creatura di Jess Armstrong dedicata ai giochi di potere della miliardaria famiglia Roy, candidata con ben 25 nomination, e THE WHITE LOTUS, miniserie satirica di Mike White ambientata in un esclusivo resort delle Hawaii, candidata con 20 nomination (la seconda stagione, ambientata a Taormina, arriverà nei prossimi mesi su Sky e NOW). Disponibili su Sky tanti altri titoli nominati: dall’iconica teen series EUPHORIA di Sam Levinson all’inquietante true crime THE STAIRCASE – UNA MORTE SOSPETTA con Colin Firth e Toni Collette, dal sorprendente thriller YELLOWJACKETS alla dark comedy BARRY, fino alla rilettura del classico di Ingmar Bergman SCENE DA UN MATRIMONIO.

I MAY DESTROY YOU – TRAUMA E RINASCITA

Martedì 20 settembre dalle 21:15 tutti gli episodi in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibili anche on demand

Approda su Sky in esclusiva la pluripremiata miniserie creata, scritta, co-diretta e prodotta da Michaela Coel, che per la sua interpretazione ha vinto il British Academy Television Award come migliore attrice. Il suo personaggio, Arabella, è una giovane star di Twitter divenuta famosa grazie al suo libro Chronicles of a Fed-Up Millennial. Per staccare dalla laboriosa scrittura del suo secondo volume, organizza una spensierata serata a Londra, ma la mattina seguente i ricordi di quelle ore sono… sfumati. Avrà bisogno dell’aiuto dei suoi amici Terry (Weruche Opia) e Kwame (Paapa Essiedu) per ricomporre il puzzle.

THIS ENGLAND

Venerdì 23 settembre dalle 21:15 tutti gli episodi in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibili anche on demand

Arriva l’attesissima Sky Original inglese con il premio Oscar® Kenneth Branagh nei panni di Boris Johnson, raccontato nei suoi tumultuosi primi mesi da Premier britannico. Co-sceneggiata e diretta da Michael Winterbottom, la serie trasporta gli spettatori fra i corridoi del potere, con Johnson alle prese con il Covid-19, la Brexit e una controversa vita politica e personale. Le tribolazioni di Downing Street si intrecciano a storie provenienti da tutto il Paese: dagli scienziati, infermieri e medici che hanno lottato per sconfiggere il virus ai comuni cittadini, le cui vite sono state stravolte dal caos della pandemia.

MUNICH GAMES

Da venerdì 30 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sei tesissimi episodi per il nuovo thriller Sky Original tedesco creato da Michal Aviram (Fauda) e diretto da Philipp Kadelbach (Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino). Siamo a Monaco nel 2022, cinquant’anni dopo il massacro di 11 atleti israeliani da parte del commando palestinese Settembre Nero durante le Olimpiadi di Monaco del ’72 (già raccontato da Spielberg nel suo Munich). La città tedesca ospita un’amichevole tra le Nazionali di Israele e Germania. Si fa di tutto per assicurare un match pacifico, ma quando un agente intercetta nel dark web un messaggio che preannuncia un attacco alla squadra israeliana, la situazione precipita e la storia minaccia di ripetersi.

SKY ATLANTIC

THE PURSUIT OF LOVE – RINCORRENDO L’AMORE

Domenica 18 settembre dalle 21.15 tutti gli episodi in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibili anche on demand

Arriva un nuovo romance drama dal tono irriverente che esplora i vizi e le virtù della nobiltà inglese a cavallo tra le due Guerre Mondiali. Adattata dall’omonimo romanzo del 1945 di Nancy Mitford e diretta da Emily Mortimer, la miniserie racconta le bizzarre avventure sentimentali delle cugine Linda Radlett e Fanny Logan, interpretate da Lily James (Cenerentola, Pam & Tommy, Downton Abbey) ed Emily Beechman (Cruella): riusciranno a trovare il marito ideale in un mondo sempre più caotico e decadente?

TRANSPLANT – ST. 2

Da martedì 27 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ritroviamo esattamente dove l’avevamo lasciato Bashir “Bash” Hamed (Hamza Haq), il giovane e talentuoso medico siriano protagonista di Transplant, anomalo medical drama canadese. Tra queste, l’improvviso ictus del dottor Jed Bishop, primario di Medicina d’emergenza dello York Memorial Hospital, che getta Bash e i suoi colleghi nel panico. Gli sforzi del giovane protagonista per integrarsi e costruirsi una nuova casa sono forse vani: mentre il team dell’ospedale accoglie nuovi colleghi, Bash fa i conti con il suo passato e dubita dell’effettiva riuscita del suo “trapianto” in quel nuovo mondo.

SKY INVESTIGATION

THE EQUALIZER – ST. 2

Da domenica 11 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Continuano le avventure della protettrice degli oppressi Robyn McCall, versione 2.0 del “giustiziere di New York” Robert McCall, che negli anni Ottanta ha conquistato il pubblico americano. Il suo alter ego femminile è interpretato della pluripremiata attrice, cantante e produttrice Queen Latifah nei panni di una madre single divisa tra la vita domestica e la sua carriera segreta di vigilante: dopo aver servito per anni in un’organizzazione federale alle prese con operazioni non proprio pulite, vuole redimersi diventando l’angelo custode di chi non può difendersi da solo o tramite le vie contemplate dalla legge. Riuscirà a rimediare agli errori del passato?

L’ISPETTORE DALGLIESH

Da venerdì 16 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il detective Adam Dalgliesh (Bertie Carvel), protagonista dei romanzi di P.D. James, approda sul piccolo schermo per risolvere gli intricati crimini dell’Inghilterra degli anni ’70. Il segreto del suo successo? Tanta empatia e un’insolita fascinazione per i complessi meccanismi della psiche umana.

SKY UNO

X FACTOR 2022 MAKING MUSIC

Giovedì 1° settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Continua il conto alla rovescia per la partenza di X Factor 2022, atteso a partire dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW. In quella data saliranno sul palco, accompagnati fino all’ultimo passo dalla nuova conduttrice Francesca Michielin, i primi artisti chiamati ad affrontare le Audition, tutti con la speranza di raccogliere almeno 3 sì dai giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi e poter proseguire così il proprio percorso in gara. Per respirare appieno il clima delle Audition, giovedì 1° settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW arriva X Factor 2022 Making Music, un viaggio nel dietro le quinte dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Grazie a una guida d’eccezione, l’eclettico e sorprendente N.A.I.P., finalista di X Factor 2020, scopriremo i segreti e le novità delle Audition di #XF2022, a partire dal ritorno alle spalle del tavolo del pubblico in presenza, che tornerà a essere a tutti gli effetti “quinto giudice” delle selezioni. Muovendosi tra i reparti produttivi e seguendo passo per passo la realizzazione, N.A.I.P. mostrerà tutto quello che non vedremo in onda, svelando cosa succede dietro le telecamere e nel backstage. E alla fine del suo racconto, prendendo ispirazione dagli incontri fatti e dalle parole ascoltate a #XF2022 ma anche dalle situazioni ed emozioni che ha vissuto nel suo viaggio di due anni fa, creerà un brano musicale nel suo stile, utilizzando i suoni campionati nei vari ambienti: un vero e proprio omaggio musicale – singolare e straordinario – alle Audition di X Factor 2022.

BRUNO BARBIERI 4 HOTEL

Da domenica 4 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Il viaggio di Bruno Barbieri 4 Hotel riparte con quattro nuove tappe: da domenica 4 settembre, su Sky e in streaming su NOW, ecco altre sfide tra albergatori di tutta Italia pronti a rimettersi in gioco per conquistare il gusto dell’integerrimo e severissimo esperto di hôtellerie. Dopo le prime puntate estive, Barbieri arbitra 4 nuove gare della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia che mette in competizione gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti della Penisola, rappresentandone il più importante biglietto da visita possibile per chiunque debba viaggiare in lungo e in largo nel nostro Paese. Nelle prossime settimane, il navigatore di 4 Hotel farà rotta verso Molise, Calabria, Bologna e Valle d’Aosta. Sarà un giro alla scoperta di nuove tendenze dell’hôtellerie ma anche delle diverse modalità di intendere accoglienza e ospitalità a seconda delle diverse zone d’Italia, tra la ricchezza del territorio e le attività previste da ogni albergatore per rendere indimenticabile l’esperienza. Quattro nuovi episodi – dal 4 settembre ogni domenica in prima serata su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW – durante i quali gli hotel in gara, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità, mantenendo immutato il meccanismo di successo che ha reso questo show un cult. Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati dall’esigente e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri, i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Anche stavolta il focus per Barbieri rimarrà nella valorizzazione delle scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: ogni volta che troverà una particolare attenzione a questi temi – dall’arredamento delle camere scelto nel rispetto dell’ambiente all’utilizzo di bicchieri, stoviglie e kit cortesia in materiali che siano diversi dalla plastica – potrà apporre il suo “sigillo green” alla struttura. Dopo tante battaglie vinte da Barbieri nel corso dei precedenti viaggi di 4 Hotel – celebre la sua ostilità nei confronti del runner, iconica la sua passione per i topper – il nuovo impegno sarà nel dimostrare come sia possibile, grazie anche a piccole accortezze, abbinare accoglienza e attenzione alla sostenibilità ambientale. Viaggiatore del mondo, con il suo stile distinto, sofisticato e signorile, Bruno è conduttore, accompagnatore, osservatore e soprattutto giudice della gara. Per lavoro, ma anche per passione, lo Chef ha viaggiato tantissimo, al punto da diventare un vero esperto in accoglienza alberghiera: ne conosce tutti i segreti, nonché le diverse abitudini a seconda delle latitudini. Durante le puntate tutta questa esperienza gli permetterà - sfoggiando un suo lato più ironico, pungente e rigoroso - di raccontare la sfida mettendo gli albergatori di fronte a piccoli e grandi imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

MASTERCHEF USA – ST. 12

Da lunedì 5 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La cucina di MASTERCHEF USA è pronta a spalancare le sue porte per una stagione di grandi ritorni. Alcuni dei cuochi più talentuosi e memorabili della storia della competizione tornano a sfidarsi per avere una seconda possibilità e per dimostrare di essere degni del titolo. A giudicare gli aspiranti chef nella stagione più competitiva di sempre saranno i giudici Gordon Ramsay, Aaron Sanchez e Joe Bastianich.

X FACTOR 2022

Da giovedì 15 settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Gli strumenti sono sul palco, gli spalti si riempiono, i microfoni si riaccendono ma soprattutto ritorna fortissima la voglia di farsi conoscere e sentire: riparte la musica di X Factor, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, atteso a partire dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW. X Factor 2022 cambia tutti i suoi volti: al tavolo dei giudici – a 4 anni dall’ultima volta – si risiede Fedez, apparso nelle sue cinque edizioni competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi; e poi i debutti, nelle vesti di giudici, di Ambra Angiolini, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i linguaggi più vari, nel mondo dello spettacolo da trent’anni costantemente sulla cresta dell’onda; di Dargen D’Amico, uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale; e di Rkomi, uno degli artisti più apprezzati e di successo della nuova generazione italiana, reduce dai trionfi dei suoi ultimi lavori che hanno infranto ogni record precedente. In conduzione arriva Francesca Michielin che, a 10 anni dalla vittoria su quello stesso palco e dopo un percorso poliedrico e originale, torna lì dove tutto è iniziato in una veste (ancora) diversa. La gara tra loro sarà accesissima sin da subito, sin dalle primissime fasi di Audition durante le quali – alle spalle del tavolo – tornerà a sedersi il pubblico in presenza. Gli spettatori all’interno dell’Allianz Cloud di Milano saranno a tutti gli effetti “quinto giudice” in fase di selezione: coi loro applausi, più o meno assordanti, e con il loro disappunto, più o meno rumoroso, faranno intuire ai giudici il proprio volere, accompagnando le loro scelte, talvolta anche condizionandole. La presenza del pubblico renderà appassionante ed emozionante tutta la fase di selezione, che da quest’anno sarà rinnovata e ancor più carica di tensione: gli artisti dovranno affrontare prima le tradizionali Audition, quando si esibiranno con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire; quindi i Bootcamp, con il classico ed elettrizzante meccanismo degli switch sulle ambitissime e agognate sedie (che quest’anno saranno 6); infine, una inedita fase di Last Call – anche in questo caso con il pubblico in presenza, ed è la prima volta che ciò accade a X Factor – in cui sul palco torneranno le 6 sedie e i giudici, riascoltando tutti i contendenti del proprio roster, definiranno il trio che vorranno portare ai Live Show. I giudici scopriranno il roster di artisti che la commissione musicale di X Factor 2022 gli avrà assegnato prima dei Bootcamp. Rimane infatti in vigore l’assenza della suddivisione in categorie tradizionali: tra i ragazzi in gara non vi sarà alcuna divisione per categorie di sesso, età e formazione musicale, e i 4 giudici avranno la possibilità di guidare squadre eterogenee, composte sia da solisti che da band (avranno, come unica regola, l’obbligo di portare con sé ai Live Show almeno una band e almeno un solista), attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. L’obiettivo per tutti resta quello di rappresentare tutta la musica, in maniera ampia, fluida e variegata. L’appuntamento, dunque, per l’inizio di X Factor 2022 è per giovedì 15 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. 3 puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per i Last Call apriranno un’edizione inedita, in attesa dei Live in partenza dal 27 ottobre.

SKY CINEMA

LE PRIME VISIONI DEL MESE

Gio 1 SET - ROMANCE : MONDAY [Paramont, 2020] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Paramont, 2020] - Drammatico/Romantico Ven 2 SET - CINEMA DUE : LA SCELTA DI ANNE - L'EVENEMENT [Europictures, 2021] - 1aTv Drammatico

[Europictures, 2021] - Drammatico Dom 4 SET - CINEMA UNO : IL BUNKER [Paramount, 2021] - 1aTv Horror/Thriller

[Paramount, 2021] - Horror/Thriller Lun 5 SET - CINEMA UNO : L'UOMO DEI GHIACCI - THE ICE ROAD [Bim, 2021] - 1aTv Azione/Thriller

[Bim, 2021] - Azione/Thriller Mer 7 SET - CINEMA DUE : FINALE A SORPRESA - OFFICIAL COMPETITION [Lucky Red, 2021] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Lucky Red, 2021] - Commedia/Drammatico Ven 9 SET - CINEMA UNO : ROSANERO [Vision, 2022] - 1aTv Commedia

[Vision, 2022] - Commedia Sab 10 SET (ore 19.30) - FAMILY : AINBO - SPIRITO DELL'AMAZZONIA [Bim, 2021] - 1aTv Animazione/Avventura

(ore 19.30) [Bim, 2021] - Animazione/Avventura Dom 11 SET - CINEMA DUE : VETRO [Vision, 2022] - 1aTv Thriller

[Vision, 2022] - Thriller Lun 12 SET - CINEMA UNO : MATRIX RESURRECTIONS [Warner, 2021] - 1aTv Azione/Fantascienza

[Warner, 2021] - Azione/Fantascienza Mar 13 SET - CINEMA DUE : LEONORA ADDIO [01, 2022] - 1aTv Drammatico

[01, 2022] - Drammatico Gio 15 SET - CINEMA DUE : ILLUSIONI PERDUTE [I Wonder, 2021] - 1aTv Drammatico/Storico

[I Wonder, 2021] - Drammatico/Storico Ven 16 SET - CINEMA UNO : SULLE NUVOLE [Warner, 2022] - 1aTv Romantico

[Warner, 2022] - Romantico Dom 18 SET - CINEMA UNO : WINTER LAKE - IL SEGRETO DEL LAGO [Koch Media, 2020] - 1aTv Mistero/Thriller

[Koch Media, 2020] - Mistero/Thriller Lun 19 SET - CINEMA UNO : MARRY ME - SPOSAMI [Universal, 2022] - 1aTv Commedia/Romantico

[Universal, 2022] - Commedia/Romantico Lun 19 SET (ore 22.45) - COMEDY : JACKASS FOREVER [Paramount, 2022] - 1aTv Documentario/Commedia

(ore 22.45) [Paramount, 2022] - Documentario/Commedia Mar 20 SET - CINEMA DUE : ALTA MODA [I Wonder, 2021] - 1aTv Commedia/Drammatico

[I Wonder, 2021] - Commedia/Drammatico Mer 21 SET - CINEMA UNO : PETRA [Stagione 2, Ep. 1] - 1aTv Crimine/Mistero

[Stagione 2, Ep. 1] - Crimine/Mistero Sab 24 SET - CINEMA DUE : IL DISCORSO PERFETTO [I Wonder, 2020] - 1aTv Commedia

[I Wonder, 2020] - Commedia Dom 25 SET - CINEMA UNO : SETTEMBRE [01, 2022] - 1aTv Commedia

[01, 2022] - Commedia Lun 26 SET - CINEMA UNO : MORBIUS [Sony, 2022] - 1aTv Azione/Fantascienza

[Sony, 2022] - Azione/Fantascienza Mar 27 SET - CINEMA DUE : L'OMBRA DEL GIORNO [01, 2022] - 1aTv Drammatico/Romantico

[01, 2022] - Drammatico/Romantico Mer 28 SET - CINEMA UNO : PETRA [Stagione 2, Ep. 2] - 1aTv Crimine/Mistero

[Stagione 2, Ep. 2] - Crimine/Mistero Ven 30 SET - CINEMA UNO : SWING - CUORE DA CAMPIONI [Koch Media, 2021] - 1aTv Drammatico/Sportivo

SKY CINEMA ADVENTURE

Da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da venerdì 26 agosto a domenica 4 settembre in occasione della prima visione UNCHARTED (On Demand dal 26 ago., lun. 29 ago. alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Adventure), il canale propone un concentrato di emozioni straordinarie, al fianco di viaggiatori, eroi fantastici e uomini valorosi moderni e del passato con una selezione dei migliori film d’avventura. Tra gli oltre 60 titoli sono da non perdere: la storia vera di una scalata impossibile raccontata in EVEREST con Josh Brolin, Jake Gyllenhaal e Jason Clarke; VIKING, lo spettacolare ritratto del guerriero medievale principe Vladimir; il remake di un classico degli anni 50 VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA con Brendan Fraser; le avventure tra le dune del deserto IL RE SCORPIONE con Dwayne Johnson e il kolossal biblico di Ridley Scott EXODUS – DEI E RE con Christian Bale; l’epica avventura da Oscar® di Michael Mann L’ULTIMO DEI MOHICANI con Daniel Day-Lewis; i due avvincenti capitoli che vedono Angelina Jolie nei panni dell’eroina del celebre videogame LARA CROFT: TOMB RAIDER e LARA CROFT: TOMB RAIDER - LA CULLA DELLA VITA; 3 pellicole che celebrano le gesta dell’arciere di Sherwood ROBIN HOOD PRINCIPE DEI LADRI con Kevin Costner, ROBIN HOOD con Russell Crowe e ROBIN HOOD – L’ORIGINE DELLA LEGGENDA con Taron Egerton; il rocambolesco THE LEGEND OF ZORRO con Antonio Banderas nei panni del giustiziere mascherato; la rivisitazione dell’avventuroso classico I TRE MOSCHETTIERI con Logan Lerman, Milla Jovovich, Orlando Bloom e Christoph Waltz; le strepitose avventure per grandi e piccini HOOK – CAPITAN UNCINO con Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts diretti da Steven Spielberg, che è ideatore e produttore del memorabile I GOONIES; e le avventure fantasy di JUMANJI con Robin Williams.

SKY CINEMA SCI-FI

Da lunedì 5 a venerdì 16 settembre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da lunedì 5 a venerdì 16 settembre Sky Cinema Collection diventa Sky Cinema Sci-Fi, il canale dedicato al genere letterario e cinematografico che ha contribuito a ridefinire il nostro immaginario culturale e che ci ha aiutati a sognare il futuro. Tra i 70 titoli in programmazione, oltre alla prima visione MATRIX RESURRECTION (lunedì 12 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Sci-Fi), segnaliamo: il blockbuster fantascientifico di Denis Villeneuve, premiato con 6 Oscar®, DUNE con un cast di star capitanato da Timothée Chalame; il cult di fantascienza di Ridley Scott BLADE RUNNER con Harrison Ford e Rutger Hauer; ritroviamo Ford, questa volta al comando di una nave spaziale, in ENDER’S GAME; la pellicola di Steven Spielberg MINORITY REPORT con Tom Cruise, tratto da un racconto di Philip K. Dick; ritroviamo Cruise nello spettacolare fanta-action EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI con Emily Blunt; gli spettacolari successi di Christopher Nolan INCEPTION, vincitore di 4 Oscar®, con Leonardo DiCaprio e INTERSTELLAR, Oscar® agli effetti speciali, con Matthew McConaughey e Jessica Chastain; lo sci-fi premiato con 1 Oscar® EX_MACHINA con Alicia Vikander, Domhnall Gleeson e Oscar Isaac; lo spettacolare film basato sulle profezie Maya 2012 diretto da Roland Emmerich e interpretato da John Cusack, Amanda Peet e Woody Harrelson; l’action fantascientifico ELYSIUM con Matt Damon e Jodie Foster; tre film della saga con i cyborg TERMINATOR 3 – LE MACCHINE RIBELLI con Arnold Schwarzenegger, TERMINATOR SALVATION con Christian Bale e Sam Worthington, e il reboot TERMINATOR GENYSIS con Emilia Clarke e Arnold Schwarzenegger; tre capitoli della saga diretta da Michael Bay, che prende spunto dai giocattoli e serie animate della Hasbro, TRANSFORMERS, TRANSFORMERS - LA VENDETTA DEL CADUTO e TRANSFORMERS 4 – L’ERA DELL’ESTINZIONE; e l’intera saga cinematografica, composta da 13 film, dell’universo di STAR TREK, nato dall’immaginazione del grande Gene Roddenberry.

SKY CINEMA COLLECTION – PAOLA CORTELLESI MANIA

Da sabato 17 a venerdì 23 settembre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da sabato 17 a venerdì 23 settembre Sky Cinema Collection propone una programmazione interamente dedicata a Paola Cortellesi, in occasione delle 4 nuove storie Sky Original PETRA – SECONDA STAGIONE che la vedono protagonista dal 21 settembre ogni mercoledì su Sky Cinema Uno (il primo appuntamento è in multistart alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Paola Cortellesi Mania). Tra i titoli proposti in programmazione sono da non perdere: le 4 storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi che compongono la prima stagione della produzione Sky Original PETRA – PRIMA STAGIONE (Riti di morte, Giorno da cani, Messaggeri dell’oscurità e Morti di carta); l’ironica commedia romantica diretta da Riccardo Milani COME UN GATTO IN TANGENZIALE in cui la Cortellesi recita al fianco di Antonio Albanese, e il sequel COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORNO A COCCIA DI MORTO; ritroviamo la coppia Cortellesi-Milani anche nella commedia campione d’incassi MA COSA CI DICE IL CERVELLO con Stefano Fresi, Carla Signoris e Claudia Pandolfi; ritroviamo la Cortellesi affianco a Fresi anche nella fanta-commedia di successo LA BEFANA VIEN DI NOTTE; il divertente UN BOSS IN SALOTTO dove la nostra protagonista è una donna napoletana che vive a Bolzano, la cui vita viene sconvolta dall’arrivo del fratello camorrista, interpretato da Rocco Papaleo; la commedia brillante con Valerio Mastandrea FIGLI, tratto dal monologo di Mattia Torre sulla quotidiana lotta delle coppie che crescono più di un figlio; la commedia romantica di Cristina Comencini QUALCOSA DI NUOVO in cui la Cortellesi e Micaela Ramazzotti si contendono l’amore per uno sconosciuto; e la commedia corale, campione di incassi, di Fausto Brizzi MASCHI CONTRO FEMMINE con Fabio De Luigi e Alessandro Preziosi.

SKY CINEMA COLLECTION - WESTERN

Da sabato 24 a venerdì 30 settembre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da sabato 24 a venerdì 30 settembre Sky Cinema Collection porta lo spettatore a fare una lunga cavalcata attraverso i paesaggi, gli archetipi e le declinazioni del genere più celebrato da Hollywood con oltre 30 titoli. Tra i film in programmazione sono da citare: il malinconico HOSTILES – OSTILI con Christian Bale, Rosamund Pike e Wes Studi; ritroviamo Bale, insieme a Russell Crowe, nel remake del celebre western del 1957, QUEL TRENO PER YUMA; la scanzonata avventura al tavolo da gioco MAVERICK con Mel Gibson e Jodie Foster; l’epico western vincitore di 7 Oscar®, diretto e interpretato da Kevin Costner, BALLA COI LUPI. Tra i grandi classici sono invece da segnalare: il capolavoro di Sam Peckinpah IL MUCCHIO SELVAGGIO con Ernest Borgnine e William Holden; la leggendaria pellicola ambientata alla fine della Guerra di Secessione IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO, diretto e interpretato da Clint Eastwood; quella ambientata sulle Montagne Rocciose CORVO ROSSO NON AVRAI IL MIO SCALPO, diretto da Sydney Pollack, scritto da John Milius e interpretato da Robert Redford; il western all’italiana …E POI LO CHIAMARONO IL MAGNIFICO con Terence Hill. Inoltre, domenica 25 dalle 14.20 è da non perdere la maratona dedicata a Sergio Leone, protagonista della produzione Sky Italia e Sky Studios con Leone Film Group SERGIO LEONE L’ITALIANO CHE INVENTÒ L’AMERICA di Francesco Zippel, recentemente presentato nella sezione Venezia Classici alla 79^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; questi i titoli: PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ, IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO, C’ERA UNA VOLTA IL WEST e GIÙ LA TESTA.

SKY ARTE

LA PRIMA DONNA DI DIOR

Venerdì 2 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il documentario è un’esperienza unica e immersiva nel magico dietro le quinte di una delle maison de couture più iconiche e prestigiose al mondo per scoprire i segreti della “prima donna” di Dior, Maria Grazia Chiuri. La direttrice artistica ha concesso uno sguardo esclusivo alla preparazione della nuova collezione per la sfilata Cruise 2022 tenutasi nel 2021 allo Stadio Panathinaikos di Atene. Scopriamo così il suo metodo di lavoro a fianco della figlia, il ritmo serrato dei laboratori haute couture, i dubbi, i cambiamenti e gli ultimi preparativi che hanno preceduto lo splendido show ad Atene. Nel 1951, Christian Dior aveva presentato le sue creazioni all’Acropoli di Atene. 70 anni dopo, il cerchio si chiude: il nome Dior diffonde ancora la sua magia e la sua bellezza nel centro dell’antica capitale.

DANCING STUDIES – BRUCE NAUMAN A VENEZIA

Domenica 4 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il lavoro complesso, talvolta sottilmente disturbante, di Bruce Nauman ha influenzato l'arte del secondo dopoguerra, ed è diventato oggetto di culto per gli appassionati di arte. Dopo il Leone d'Oro alla Biennale del 2009, Nauman torna in Laguna con la mostra Contrapposto Studies. Qui si può vedere come la sua lezione si estenda ben oltre il dominio delle arti visive, investendo altre discipline, soprattutto nell'ambito delle arti performative e della ricerca sonora. I lavori presentati sono infatti quelli nei quali è il corpo a trovarsi al centro della creazione. Non solo il corpo dell’artista però, perché alcuni tra i più importanti coreografi contemporanei e musicisti sono stati chiamati a dialogare con le opere in un filone di ricerca che celebra la creazione artistica. Proprio il racconto di queste performance, e del loro rapporto con i lavori in mostra, è la base del documentario.

NEW ORDER – LIVE AT ALEXANDRA PALACE

Mercoledì 7 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Reduci dall'avventura dei Joy Division e dalla tragedia del loro leader, Ian Curtis (morto sucida a soli 23 anni), i superstiti New Order, insieme alla tastierista Gillian Gilbert, hanno dato vita a una variante oscura del synth pop, capace di proiettare l'ombra della new wave fino all'era dei rave e della techno. Il documentario riprende il loro unico concerto del 2018 nel Regno Unito di fronte a un pubblico sold-out all’Alexandra Palace a Londra. Consegnando una performance senza tempo che attraversa i 40 anni di storia della band, le icone del synth pop suonano le hit di oltre 10 album prodotti come New Order e Joy Division

CLAUDIA CARDINALE – LA MISTERIOSA

Venerdì 9 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

In un mondo di dive del cinema, Claudia Cardinale è un’eccezione. Non solo la sua carriera è durata molto più di quella delle colleghe, con circa 150 film all’attivo, ma è anche apparsa in film iconici come Il Gattopardo e C’era una volta in America. Nella vita privata, tuttavia, l’attrice è stata trattenuta da un evento che ha impiegato anni a superare. La sua biografa, Anna Maria Mori, attori e amici condividono i loro ricordi sull’attrice, mentre Claudia Cardinale ricorda i successi della sua carriera professionale accompagnata dalle immagini estratte dai suoi film più iconici.

LAGERFELD – IL KAISER DELLA MODA

Sabato 10 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 89esimo compleanno, un esclusivo omaggio a Karl Lagerfeld, uno degli stilisti più talentuosi, sofisticati e prolifici dell’haute couture, figura iconica che ha cambiato la storia della moda contemporanea. Un documentario in cui conosceremo da vicino il suo universo creativo, le ispirazioni e le passioni, i suoi anni indimenticabili da Fendi e Chanel, i dietro le quinte delle sue creazioni e delle sue emblematiche sfilate. Ma anche gli amori, i conflitti e le rivalità, così come le ossessioni e le eccentricità di questo grande provocatore. In Lagerfeld – Il Kaiser della Moda scopriamo i lati meno conosciuti dell’artista, fotografo e regista, uno dei geni più influenti e avanguardisti della cultura pop.

UNSTOPPABLE – L’ARTE DI SEAN SCULLY

Domenica 11 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nato a Dublino nel 1945, Sean Scully è oggi uno degli esponenti più importanti dell’arte contemporanea e le sue opere sono presenti nelle collezioni di quasi tutti i principali musei del mondo. Il documentario segue un anno della vita di Sean Scully, uno dei pittori più ricchi al mondo. Seguiamolo mentre vola da un continente all’altro per aprire ben 15 grosse esibizioni, in un viaggio che rivela anche come abbia fatto a passare «dalle stalle alle stelle», da figlio di una famiglia operaia irlandese ad artista tra i più pagati.

HOMECOMING – MARINA ABRAMOVIC

Domenica 18 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Esponente di spicco della Body Art e figura tra le più celebri e controverse dell’arte contemporanea, Marina Abramović ha davvero rivoluzionato, in 50 anni di carriera, l’idea stessa di performance, con esperienze talvolta estreme, talvolta scandalose, sempre provocatorie e mai banali. Questo documentario racconta The Cleaner, una retrospettiva itinerante con destinazione finale Belgrado, città natale dell’artista. L’esposizione è l’occasione per l’Abramović, e perlo spettatore, di contemplare la sua vita e la sua carriera, inclusi i dilemmi della giovinezza a Belgrado, gli amori sbagliati e una forma speciale di solitudine. In The Cleaner, Marina Abramović utilizza il sistema da lei ideato della re-performance. Ma in cosa consiste esattamente? E chi sono i re-performers?

ISABELLE HUPPERT - AUTORITRATTO

Venerdì 23 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Dall’inizio della sua carriera Isabelle Huppert ha recitato in più di 120 film sotto la direzione dei più grandi registi francesi e internazionali, da Claude Chabrol a Michael Haneke, passando per Jean-Luc Godard, Paul Verhoeven, Maurice Pialat, Claude Sautet, Michael Cimino. Attraverso immagini di repertorio, Isabelle Huppert racconta la sua vita, a modo suo. Una vita che ne contiene tante altre, che però non sono veramente sue né dei personaggi che ha interpretato.

HITLER’S HOLLYWOOD

Sabato 24 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il cinema del Terzo Reich non si può descrivere come “semplice” cinema di propaganda. Dei circa mille film prodotti in Germania tra il 1933 e il 1945, solo pochi erano apertamente film di propaganda nazista, ma ancora meno erano quelli considerati innocuo intrattenimento. Quello che il Terzo Reich voleva era creare la fabbrica dei sogni tedesca e per questo creò un proprio star system e sviluppò tecniche di marketing all’avanguardia. Il documentario esplora le persone che facevano parte di questa industria e le opere che hanno contribuito a influenzare le menti degli spettatori con gli stereotipi del ‘’nemico’’ e i valori del regime nazista.

GALLERIA CONTINUA. THE ABILITY TO DREAM

Domenica 25 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Attraverso le immagini e le parole dei suoi soci fondatori, degli artisti e dei curatori che vi hanno lavorato, ripercorreremo i 30 anni della storia di Galleria Continua, un’esperienza che spazia tra arte e territorio, locale e globale, emozioni genuine e sfide visionarie. Parlare di Continua come di una galleria è riduttivo perché l’attitudine dei suoi fondatori va oltre quella dei mercanti d’arte e, anche se hanno filiali in tutto il mondo, sin dalla costituzione di Associazione Arte Continua a San Gimignano la ricaduta sul territorio, sulla ricerca artistica e sull’incontro con il pubblico è sempre stata un pilastro della loro attività. Il documentario condensa in un’ora oltre trent’anni di progetti folli, che forse nessuna altra Galleria avrebbe accettato, ma che hanno fatto sì che oggi Continua sia un simbolo di intraprendenza e genialità su cui, come dice Anish Kapoor, “non tramonta mai il sole”.

ABBAS BY ABBAS – FOTOGRAFO SENZA FRONTIERE

Martedì 27 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il fotografo franco iraniano Abbas Attar è scomparso nel 2018, a 74 anni. Meno di una settima prima, si concludevano le riprese di un documentario organizzato in pochi mesi e girato in appena 10 giorni. Abbas è stato fra gli osservatori più acuti e sensibili della storia recente. Attivo con la sua macchina fotografica fin dagli anni ’70, è stato incluso fra le icone più note della Magnum Photos, ha lavorato per le più grandi agenzie di stampa ed è entrato a far parte della storia della fotografia attuale. Testimone del suo tempo inseguì per decenni gli eventi più crudi e aspri, innamorato dell’uomo e del suo destino, incuriosito dalle sue ispirazioni e dai suoi culti. Kamy Pakdel, amico del fotografo e regista del documentario, propone dieci temi di discussione, su cui Abbas riflette partendo dalle sue fotografie. Cosa dice la fotografia agli uomini? Cosa dicono gli uomini di se stessi attraverso le loro azioni? Ecco il ritratto di un osservatore del mondo, le ultime parole di un grande fotografo della nostra epoca, a pochi giorni dalla scomparsa.

SKY DOCUMENTARIES

1972: MUNICH’S BLACK SEPTEMBER

Domenica 4 settembre alle 19:30 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Le Olimpiadi di Monaco sarebbero dovute essere una celebrazione dello sport e dell’amicizia internazionale, ma otto terroristi palestinesi, membri dell’organizzazione terroristica Black September distrussero questo sogno. Nelle prime ore del 5 settembre 1972, attaccarono le sedi della squadra israeliana e presero undici ostaggi tra atleti e allenatori. 1972: Munich’s Black September racconta la storia da tre punti di vista: delle vittime, dei poliziotti e degli assassini. Perché le loro vite si sono incrociate quel giorno? Il loro destino sarebbe potuto cambiare? Chi è colpevole? Quali ombre il tragico evento ha gettato su quelle persone quel giorno?

MINIMOTO REVOLUTION

Domenica 4 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Con filmati inediti dell’epoca e interviste esclusive, il documentario racconta come un uomo di provincia abbia cambiato la storia del motociclismo italiano. È una domenica mattina del 1985 quando Vittoriano Orazi e il figlio Matteo tirano fuori dal bagagliaio dell’auto qualcosa di mai visto in Italia: una minimoto. Vittoriano ne aveva visto tempo prima in Giappone i primi prototipi e aveva deciso di portarli in Italia. Grazie alla sua esperienza con le auto radiocomandate, le migliora e inizia a costruire circuiti nelle piazze e nei parcheggi di diverse regioni d’Italia per incuriosire la gente. Riuscirà così a raccogliere più di 5 mila adesioni al suo club e poi a far riconoscere questo sport alla federazione. L’interesse cresce, così come l’azienda, le moto migliorano di fattura e prestazioni. Inizia a gareggiare una generazione di ragazzi che a breve raggiungerà la vetta del motociclismo mondiale: Valentino Rossi, Melandri, Simoncelli, Dovizioso e molti altri vivono la loro prima esperienza sulle due ruote proprio sulle minimoto.

MADRE TERESA – LA STORIA MAI RACCONTATA

Lunedì 5 settembre alle 20:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibili on demand dalla mattina

A 25 anni dalla scomparsa di Madre Teresa, questo documentario ne ripercorre il cammino da giovane donna macedone a Santa e religiosa celebrata in tutto il mondo. Per anni, Madre Teresa è stata accusata di essere una truffatrice. La sua tendenza a seguire pratiche sanitarie primitive e il suo zelo evangelico nel convertire i deboli e i vulnerabili all’ovile cristiano sono stati a lungo citati dai suoi critici per richiamare l’adulazione ingiustificata che le è stata tributata. Questo documentario, attraverso il racconto di stretti collaboratori e nemici, mira a catalogare e rinforzare il lato oscuro della santità di Madre Teresa e a valutare la veridicità delle accuse mosse contro la controversa evangelista

ROMA DI PIOMBO. DIARIO DI UNA LOTTA

Da sabato 10 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Questa docu–serie in 4 episodi racconta il conflitto tra lo Stato e le Brigate Rosse a Roma nei dieci anni successivi all’assassinio di Aldo Moro. Gli anni ‘80 sono il decennio dello sfarzo e del disimpegno, ma la lotta per la rivoluzione continua: da un lato ci sono i carabinieri della Sezione Speciale Anticrimine di Roma, dall’altra i Brigatisti. Entrambi forniranno alla serie il loro punto di vista, contestualizzato con l’aiuto di storici e giornalisti. Lo spaccato di un periodo di transizione, in cui la lotta si è consumata in un clima politico diverso da quello degli anni ‘70.

WIRECARD – LA TRUFFA DEL SECOLO

Lunedì 12 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nel 2020 Wirecard, una start-up tedesca diventata un gigante dei pagamenti online, è crollata a seguito di rivelazioni di frode su una scala senza precedenti. Migliaia di persone persero il lavoro e i soldi. Wirecard – La truffa del secolo svela l'ascesa alla fama dell'azienda e i protagonisti che hanno rischiato la vita per sconfiggerla. È una storia di bugie e realtà alternative che ha permesso a Wirecard di scalare le vette della finanza fino allo scoppio della bolla.

ROMANTIC COMEDY

Martedì 13 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Un documentario realizzato dalla scrittrice, musicista e attrice Elizabeth Sankey che approfondisce il tema delle commedie romantiche. Quelli che possono sembrare film ‘’da divano e popcorn’’ hanno in realtà una notevole influenza su generazioni di spettatrici e su come interpretano la sfera emotiva e i rapporti di genere. Capirne le regole stilistiche può aiutare però a smontarne gli stereotipi e a godersi le commedie romantiche semplicemente come innocenti evasioni.

DETTORI – SEGNI PARTICOLARI: FANTINO

Domenica 18 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Una celebrazione del fantino Frankie Dettori, la rock star delle corse e uno degli sportivi più esuberanti di tutti i tempi. Vincitore di oltre 3000 gare e considerato l'uomo più veloce del circuito, Dettori ha condotto una vita apparentemente incantata. Ma la sua vera storia è una lotta di trasformazione e rinnovamento. Uscito dall'ombra del padre anche lui fantino, ha dovuto lottare per la sua carriera a seguito di un infortunio, e superare la tossicodipendenza.

MARX PUÒ ASPETTARE

Martedì 20 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Camillo muore nel 1968. Quasi cinquanta anni dopo, Marco riunisce tutta la sua famiglia per un pranzo. Con i suoi familiari si interroga su Camillo, il suo gemello scomparso a soli 29 anni. I fratelli. I nipoti. La sorella della fidanzata del tempo. Uno psichiatra. Un prete. Parlando con ognuno di loro, rievocando quegli anni e quei fatti, Marco ricostruisce i tasselli del passato, dando finalmente corpo a un fantasma con cui ha fatto i conti per tutta la vita. Marco Bellocchio, attraverso la sua famiglia, fa rivivere la storia di suo fratello, senza filtri o pudori, quasi un’indagine, che ricostruisce un'epoca storica e tesse il filo rosso di tanto suo cinema.

THE LEGEND OF THE UNDERGROUND – LA LIBERTÀ È UN DIRITTO

Venerdì 23 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

In Nigeria, attraverso i social media e una sfacciata creatività, le nuove generazioni stanno portando avanti un dibattito culturale che sfida gli ideali di genere, orientamento e diritti civili. Questo documentario svela la discriminazione dilagante in Nigeria ed esplora le vite di diversi giovani che devono scegliere se vivere nel proprio Paese rischiando la vita o fuggire negli Stati Uniti.

THEY SHALL NOT GROW OLD

Mercoledì 27 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il film, diretto da Peter Jackson, è un documentario che celebra il centesimo anno dalla fine della Prima Guerra Mondiale. Girato nel 2018, il film ripercorre i momenti salienti del conflitto tramite il materiale di repertorio preservato sino a oggi. Immagini e video originali, conservati nell'archivio dei Musei Imperiali inglesi della Guerra, e registrazioni audio della BBC danno voce e corpo a chi quella guerra l'ha combattuta, a chi si è salvato e chi - purtroppo- non ce l'ha fatta. Un documento che mostra a chi non l'ha vissuta cosa voglia dire ritrovarsi nelle avanguardie e nelle trincee a combattere nel primo conflitto che ha coinvolto tutto il mondo.

ELON MUSK – IL VERO IRON MAN

Venerdì 30 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Documentaries e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Scopriamo la rapida ascesa di Elon Musk, l’uomo che sta trasformando il modo in cui pensiamo i viaggi. Grazie a tecnologie come l’Hyperloop, e le nuove scoperte sull’intelligenza artificiale, potrebbe essere il primo uomo a colonizzare un altro Pianeta.

SKY NATURE

STEVE BACKSHALL – AVVENTURE INTORNO AL MONDO – ST. 2

Da lunedì 5 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

In missione alla ricerca di nuove e incredibili scoperte, l’esploratore e naturalista Steve Backshall, insieme al suo team di esperti, è pronto per tornare a esplorare il mondo. Steve e i suoi compagni di avventura si immergono con gli squali nel Pacifico Orientale del Messico, si addentrano nelle giungle inesplorate dell'Africa, remano sulle acque bianche dell'Estremo Oriente russo, si calano nelle profondità degli antichi deserti dell'Arabia Saudita per esplorare un mondo vulcanico non mappato, e scalano le montagne Djangart del Kirghizistan alla ricerca dei leopardi delle nevi invia di estinzione. L'ambizione è grande e, in questo Pianeta in rapida evoluzione, la posta in gioco non è mai stata così alta.

NUOVA ZELANDA – LA TERRA DELLE OMBRE

Da martedì 6 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nelle remote latitudini meridionali del nostro Pianeta, dove le correnti calde incontrano le fredde acque dell’Antartico, la fauna marina deve essere resiliente per sopravvivere e prosperare. I drammi della fauna selvatica si svolgono nei fiordi innevati dove l'acqua salata si mescola a quella dolce. Qui, nonostante l’habitat difficile, delfini, leoni marini sub-antartici, pinguini crestati del Fiordland, e tante altre creature, hanno trovato casa.

WILD SURVIVORS - ZAMBIA

Da mercoledì 7 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Durante l’apice della stagione secca nella valle del Luangwa in Zambia, il paesaggio può sembrare selvaggio, arido e immutato. Osserviamo come le numerose specie di animali che abitano questa regione lottano per trovare cibo e riprodursi nelle condizioni più difficili.

ITALIA SELVAGGIA – GRANDI PREDATORI

Da sabato 17 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nel cuore del Mediterraneo c’è un mondo speciale dove orsi e aquile vivono liberitra le vestigia di un tempo remoto. È un vero e proprio tesoro di biodiversità che, dalle Alpi fino alle isole, è casa per migliaia di specie di piante e animali, inclusi i più feroci predatori del continente: l'airone, il cormorano, il falco pescatore, il rullo, il gheppio minore, il ragno vedova nera, il falco pellegrino o il gabbiano reale. Questa è l’Italia: un cuore selvaggio che batte insieme all’arte e alla storia.

IL FUOCO NEL MEDITERRANEO

Domenica 18 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Un'immersione unica nel Mar Mediterraneo con una spedizione internazionale guidata dal vincitore del Wildlife Photographer of the Year 2021 e nominato agli Emmy Award Laurent Ballesta, alla ricerca di vulcani sottomarini sconosciuti per aiutare gli scienziati a raccogliere preziose informazioni sui fenomeni vulcanici. Questa spedizione scientifica è un'immersione profonda in 4K! A più di 100 metri sotto la superficie terrestre, dalla Sicilia a Napoli, dal Vesuvio allo Stromboli, scopritela bellezza di queste montagne di fuoco.

IL MARSICANO – L’ULTIMO ORSO

Sabato 24 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nel cuore verde del nostro Paese, in Abruzzo, vive l’Orso Bruno Marsicano, tra le 15 specie animali del pianeta a rischio estinzione e di cui sono rimasti solo 60 esemplari. Un tesoro naturalistico d’importanza mondiale, che viene protetto ogni giorno, da 100 anni, dagli uomini e dalle donne del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), il più antico del nostro Paese. Una gestione incredibilmente complessa, che deve confrontarsi con la scarsità di risorse e l’antropizzazione del territorio. A fare da sfondo a questo documentario è l’incredibile vicenda di Juan Carrito, l’orsetto nato assieme ad altri 3 cuccioli da mamma Amarena in pieno lockdown. Una storia inedita ed eccezionale che ha tenuto, per oltre un anno, Parco e cittadini impegnati nella sua salvaguardia, mettendo in luce tutte le contraddizioni legate alla sopravvivenza di questi meravigliosi animali. L’Orso Marsicano è davvero una minaccia per l’uomo o è l’uomo a essere una minaccia per questa specie?

BADLANDS SELVAGGE

Domenica 27 settembre alle 21:15 in prima visione su Sky Nature e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Nel cuore del Midwest Americano si trova un ambiente in cui le lussureggianti praterie sono squarciateda torri e pinnacoli diroccia: le Badlands. È un luogo fatto di estati di caldo rovente che seguono inverni gelidi, dove lottano perla sopravvivenza alcuni dei più carismatici animali nordamericani, come il cane della prateria dalla coda nera, la civetta delle tane e il bisonte americano.