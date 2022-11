Novembre 2022 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW - NOVEMBRE 2022

SKY ATLANTIC

THE WHITE LOTUS 2

Dal 7 novembre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La serie creata da Mike White ritorna con un nuovo, attesissimo capitolo, ambientato questa volta in Sicilia. Trascorreremo una settimana nella vita di altri vacanzieri mentre si rilassano e si rigenerano in un posto paradisiaco. Le cose però andranno giorno dopo giorno incupendosi, per i viaggiatori e gli allegri dipendenti dell’hotel. Girati ed ambientati a Taormina, i nuovi episodi avranno un cast completamente nuovo con l’unica eccezione di Jennifer Coolidge, che tornerà nei panni di Tanya McQuoid. Un cast in parte anche italiano, con Sabrina Impacciatore Beatrice Grannó e Simona Tabasco in ruoli principali.

IL GRANDE GIOCO

Dal 18 novembre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, anche disponibile on demand

Il dorato e spietato mondo del calciomercato al centro di una serie tv. Il Grande Gioco è la nuova Sky Original prodotta da Sky Studios e Èliseo entertainment e diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano. Riflettori puntati, per la prima volta, sul dietro le quinte di uno degli sport più amati al mondo, il calcio: al centro, infatti, il lavoro dei procuratori sportivi e gli interessi economici e politici che possono gravitare dietro l’ingaggio di un calciatore o il successo di un’intera squadra. A quasi 15 anni di distanza da “Romanzo Criminale - La serie”, Il Grande Gioco vede Francesco Montanari di nuovo protagonista di una serie Sky, stavolta nei panni di un procuratore calcistico che, all’apice della sua carriera, viene arrestato per scommesse clandestine e perde tutto. Con Montanari nel cast anche Elena Radonicich nei panni di sua moglie Elena e Giancarlo Giannini, fra gli attori più amati e premiati del cinema italiano, in quelli del padre di lei, magnate dell’agenzia di calciatori più potente in Italia. Da un’idea di Alessandro Roja, con la collaborazione di Riccardo Grandi, in otto episodi scritti da Tommaso Capolicchio, Giacomo Durzi, Filippo Kalomenidis, Marcello Olivieri e Andrea Cotti.

SKY SERIE

ONE CHICAGO

Dal 15 novembre su Sky Serie e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Continua inarrestabile il successo del fortunato franchise creato da Derek Haas e Dick Wolf nato con Chicago Fire e proseguito con gli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med. Novembre vedrà il debutto dei nuovi episodi di CHICAGO MED, ancora ambientati nel Gaffney Chicago Medical Center, i cui coraggiosi dottori e infermieri continueranno ad affrontare le emergenze mediche più complicate della città. Nel cast, fra gli altri, Oliver Platt nei panni del Dr. Daniel Charles, S. Epatha Merkerson in quelli di Sharon Goodwin, Nick Gehlfuss come Dr. Will Halstead, Brian Tee è il Dr. Ethan Choi, Marlyne Barrett interpreta Maggie Lockwood; della decima stagione per CHICAGO P.D., con gli uomini e le donne dell’Intelligence Unit del Chicago Police Department che continuano a contrastare il crimine della città, con il sergente Hank Voight (Jason Beghe) sempre pronto a combattere per mantenere sicura la sua città, insieme al suo volenteroso team; e dell’undicesima stagione di CHICAGO FIRE, che vede il ritorno degli eroici vigili del fuoco e paramedici della Firehouse 51 di Chicago, sempre pronti a mettere in pericolo la propria vita per proteggere i cittadini. Con Taylor Kinney, Kara Killmer, David Eigenberg, Eamonn Walker, Joe Miñoso, Christian Stolte, Miranda Rae Mayo, Alberto Rosende, Daniel Kyri e Hanako Greensmith.

SKY INVESTIGATION

LAW&ORDER S.21

Dal 13 novembre su Sky Investigation e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

Il procedural drama definitivo è tornato. Dal leggendario creatore Dick Wolf, torna l’originale LAW&ORDER per continuare la sua storica saga con tutta una nuova stagione di storie ispirate ai più grandi casi moderni. L’iconica serie ripropone il suo classico approccio a due filoni narrativi: da una parte la polizia investigativa e dall’altra il distretto di pubblici ministeri dell’accusa. La stagione riprenderà da dove si era fermata nel 2010, con nuovi attori, storie e casi. Torneranno Anthony Anderson e Sam Waterston nei ruoli di Kevin Bernard e Jack McCoy.

DELITTI AI TROPICI S.2

Dal 29 novembre su Sky Investigation e in streaming su NOW, anche disponibile on demand

La comandante Mélissa Sainte Rose, originaria di Martinique, viene trasferita dalla Francia continentale a Fort de France. Qui si troverà a dover far squadra col capitano Crivelli. I loro caratteri completamente opposti renderanno tesi i rapporti tra i due ma al contempo risulteranno necessari nella risoluzione dei casi. Con Sonia Rolland (Midnight in Paris) e Béatrice de La Boulaye (Les Revenants).

HELL’S KITCHEN S.21

Da lunedì 14 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nella nuova stagione di Hell’s Kitchen, 18 concorrenti guidati da Gordon Ramsey si sfideranno divisi in due squadre per fascia di età: i “40enni" nella squadra azzurra e i “20enni" nella squadra rossa.

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Da domenica 27 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nuovi episodi con Alessandro Borghese che ci accompagna in una caccia ai tesori culinari della penisola e non solo! La sfida si gioca fra quattro ristoranti di una stessa città o area geografica: ogni concorrente invita a cena gli altri tre, che commentano e votano location, menù, servizio e, soprattutto, il conto. Alla fine viene stilata una classifica ma il voto di Ale Borghese può confermare o ribaltare il risultato.

SKY CINEMA

LE PRIME TV DI NOVEMBRE:

Mar 1 NOV - CINEMA UNO : MANCINO NATURALE [Adler, 2021] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Adler, 2021] - Commedia/Drammatico Gio 3 NOV - CINEMA DUE : UN ALTRO MONDO [Movies Inspired, 2021] - 1aTv Drammatico

[Movies Inspired, 2021] - Drammatico Ven 4 NOV - CINEMA DUE : ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA [Stagione 2, ep. 5-6] - 1aTv Drammatico/Storico

[Stagione 2, ep. 5-6] - Drammatico/Storico Ven 4 NOV - FAMILY : HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO [Sony, 2022] - 1aTv Animazione/Avventura

[Sony, 2022] - Animazione/Avventura Sab 5 NOV - CINEMA DUE : SECRET LOVE [Lucky Red, 2021] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Lucky Red, 2021] - Drammatico/Romantico Dom 6 NOV - CINEMA UNO : GOVERNANCE - IL PREZZO DEL POTERE [Adler, 2021] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Adler, 2021] - Drammatico/Thriller Lun 7 NOV - CINEMA UNO : IL MAMMONE [Warner, 2022] - 1aTv Commedia

[Warner, 2022] - Commedia Mar 8 NOV - CINEMA DUE : GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY [Bim, 2021] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Bim, 2021] - Biografico/Drammatico Mer 9 NOV - CINEMA UNO : ROGUE HOSTAGE [Adler, 2021] - 1aTv Azione/Thriler

[Adler, 2021] - Azione/Thriler Gio 10 NOV - CINEMA DUE : LETTERA A FRANCO [Movies Inspired, 2019] - 1aTv Drammatico/Storico

[Movies Inspired, 2019] - Drammatico/Storico Ven 11 NOV - CINEMA DUE : ROMULUS II - LA GUERRA PER ROMA [Stagione 2, ep. 7-8] - 1aTv Drammatico/Storico

[Stagione 2, ep. 7-8] - Drammatico/Storico Ven 11 NOV - FAMILY : A MAGICAL JOURNEY [Adler, 2019] - 1aTv Avventura/Fantastico

[Adler, 2019] - Avventura/Fantastico Sab 12 NOV - CINEMA UNO : IO E LULU' [Notorious, 2022] - 1aTv Commedia/Drammatico

[Notorious, 2022] - Commedia/Drammatico Lun 14 NOV - CINEMA UNO : THE BATMAN [Warner, 2022] - 1aTv Azione/Crimine

[Warner, 2022] - Azione/Crimine Mer 16 NOV - CINEMA DUE : UNA VITA IN FUGA [Lucky Red, 2021] - 1aTv Crimine/Drammatico

[Lucky Red, 2021] - Crimine/Drammatico Gio 17 NOV - SUSPENSE : THE OTHER SIDE [Bim, 2020] - 1aTv Horror/Thriller

[Bim, 2020] - Horror/Thriller Ven 18 NOV - CINEMA UNO : IL GRANDE GIOCO [Ep. 1-2, 2022] - 1aTv Drammatico

[Ep. 1-2, 2022] - Drammatico Sab 19 NOV - CINEMA DUE : E' ANDATO TUTTO BENE [Academy 2, 2021] - 1aTv Drammatico

[Academy 2, 2021] - Drammatico Dom 20 NOV - CINEMA UNO : FIRESTARTER [Universal, 2022] - 1aTv Horror/Fantascienza

[Universal, 2022] - Horror/Fantascienza Lun 21 NOV - CINEMA UNO : I VIAGGIATORI [Sky, 2022] - 1aTv Avventura/Fantastico

[Sky, 2022] - Avventura/Fantastico Mer 23 NOV - CINEMA UNO : THE NORTHMAN [Universal, 2022] - 1aTv Azione/Storico

[Universal, 2022] - Azione/Storico Gio 24 NOV - CINEMA DUE : LA PROMESSA - IL PREZZO DEL POTERE [Notorious, 2021] - 1aTv Drammatico

[Notorious, 2021] - Drammatico Ven 25 NOV - CINEMA UNO : IL GRANDE GIOCO [Ep. 3-4, 2022] - 1aTv Drammatico

[Ep. 3-4, 2022] - Drammatico Ven 25 NOV - SUSPENSE : SPIRAL - L'EREDITA' DI SAW [Leone Film, 2021] - 1aTv Sky Horror/Mistero

[Leone Film, 2021] - Horror/Mistero Sab 26 NOV - CINEMA DUE : C'MON C'MON [Notorious, 2021] - 1aTv Drammatico

[Notorious, 2021] - Drammatico Dom 27 NOV - CINEMA UNO : SPOSA IN ROSSO [Adler, 2022] - 1aTv Commedia

[Adler, 2022] - Commedia Lun 28 NOV - CINEMA UNO : THE LOST CITY [Paramount, 2022] - 1aTv Avventura/Commedia

[Paramount, 2022] - Avventura/Commedia Mer 30 NOV - CINEMA DUE : ALLA VITA [Vision, 2022] - 1aTv Drammatico

SKY CINEMA COLLECTION – RISATE ALL’ITALIANA

Da martedì 1 a domenica 13 novembre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna su Sky Cinema Collection l’appuntamento con le migliori commedie “made in Italy” e i protagonisti delle risate all’italiana con decine di titoli, proposti da martedì 1 a domenica 13 novembre. Tra i grandi protagonisti della collezione troviamo: Alessandro Siani in veste di attore e regista ne IL PRINCIPE ABUSIVO, SI ACCETTANO MIRACOLI, MISTER FELICITÀ e IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO, e in veste di attore al fianco di Claudio Bisio in BENVENUTI AL SUD e BENVENUTI AL NORD; il comico, attore, sceneggiatore e regista campione d’incassi al botteghino Checco Zalone con CADO DALLE NUBI, CHE BELLA GIORNATA, SOLE A CATINELLE e QUO VADO?; l’attore, regista e sceneggiatore toscano Leonardo Pieraccioni che possiamo rivedere in IL SESSO DEGLI ANGELI, SE SON ROSE, FINALMENTE LA FELICITÀ, UN FANTASTICO VIA VAI e IL PROFESSOR CENERENTOLO; il trio comico più popolare d’Italia, Aldo, Giovanni e Giacomo, ne IL COSMO SUL COMÒ e IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO di cui hanno curato anche la regia insieme a Morgan Bertacca. Non possono mancare i personaggi che hanno fatto la storia della commedia italiana come Renato Pozzetto con LA PATATA BOLLENTE, UN POVERO RICCO, QUESTO E QUELLO, È ARRIVATO MIO FRATELLO, DA GRANDE e CASA MIA, CASA MIA..., e il Principe della risata Totò con 47 MORTO CHE PARLA e SIGNORI SI NASCE. Sono infine da citare le commedie firmate da Carlo Vanzina e interpretate da altrettanti protagonisti della risata, come SELVAGGI con Ezio Greggio e Leo Gullotta, IL RAS DEL QUARTIERE con Diego Abatantuono e Isabella Ferrari, IO NO SPIK INGLISH con Paolo Villaggio, UN’ESTATE AL MARE con Lino Banfi, Enrico Brignano. Gigi Proietti ed Ezio Greggio, UN’ESTATE AI CARAIBI con Gigi Proietti, Enrico Brignano, Biagio Izzo e Alena Seredova, TORNO INDIETRO E CAMBIO VITA con Ricky Memphis e Raoul Bova, MIAMI BEACH con Ricky Memphis e Max Tortora, BUONA GIORNATA con Diego Abatantuono, Christian De Sica e Lino Banfi, EX - AMICI COME PRIMA! con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano e Vincenzo Salemme, LA VITA È UNA COSA MERAVIGLIOSA con Gigi Proietti, Enrico Brignano e Vincenzo Salemme, e OLÉ con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.



SKY CINEMA BATMAN

Da lunedì 14 a domenica 20 novembre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della prima visione THE BATMAN con Robert Pattinson, prevista lunedì 14 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Batman (rebrand tbc), da lunedì 14 a domenica 20 novembre l’Uomo Pipistrello torna su Sky Cinema con una collezione che comprende anche i due film diretti da Tim Burton, i due da Joel Schumacher e i tre capitoli firmati Christopher Nolan. È il 1989 quando il regista dal gusto visionario e gotico Tim Burton porta al cinema BATMAN, che vede Michael Keaton indossare i panni di Bruce Wayne, nonché il mantello dell’Uomo Pipistrello. Troviamo inoltre Kim Basinger nei panni di Vicki Vale e Jack Nicholson in quelli coloratissimi di Joker. Il film ha uno straordinario successo, ottenendo incassi da capogiro e l’Oscar® 1990 per la Miglior scenografia. Nel 1992 l’accoppiata Burton – Keaton ritorna al cinema con BATMAN – IL RITORNO, in cui l’eroe della DC Comics ha a che fare con la splendida Catwoman di Michelle Pfeiffer e il terribile Pinguino di Danny DeVito. Le avventure di Batman proseguono nel 1995 con BATMAN FOREVER, che vede alla regia Joel Schumacher e nel cast Val Kilmer come Uomo Pipistrello, Nicole Kidman come la Dottoressa Chase Meridian, Jim Carrey come l’Enigmista, Tommy Lee Jones come Due Facce e Chris O’Donnell come Robin. Nel 1997 Joel Schumacher firma BATMAN & ROBIN, ma questa volta il ruolo dell’eroe è affidato a George Clooney, affiancato dal Robin di Chris O’Donnell. Come villain invece troviamo Uma Thurman chiamata a interpretare il ruolo di Poison Ivy e Arnold Schwarzenegger quello di Mr. Freeze. Il 2005 segna l’inizio della trilogia firmata da Christopher Nolan che è stata un vero trionfo di pubblico e critica ed è considerata una delle migliori saghe che vede protagonisti i supereroi. In BATMAN BEGINS, quindi, troviamo per la prima volta Christian Bale dare volto e corpo al Cavaliere Oscuro. Al suo fianco sia in questo capitolo che nei due successivi, ci sono: Michael Caine nei panni del fidato Alfred, Gary Oldman in quelli dell’incorruttibile sergente della polizia James Gordon, e Morgan Freeman in quelli di Lucius Fox che cura gli affari della Wayne Enterprises, oltre ad essere uno scienziato e inventore al servizio di Bruce Wayne. Nel cast anche Liam Neeson che interpreta Henri Ducard, Katie Holmes che dà il volto a Rachel Dawes e Cillian Murphy che veste i panni di Jonathan Crane. Nel 2008 esce nelle sale il secondo capitolo di Nolan, IL CAVALIERE OSCURO, in cui Bale-Wayne deve salvare Gotham dall’inquietante Joker, interpretato da un indimenticabile Heath Ledger che per questo ruolo ottenne l’Oscar® e il Golden Globe come Miglior attore non protagonista. Nella pellicola, premiata anche con l’Oscar® per il Miglior montaggio del suono, troviamo anche Maggie Gyllenhaal come Rachel Dawes e Aaron Eckhart come Harvey Dent. Con l’anno 2012 si chiude la trilogia di Nolan con l’uscita de IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO, dove troviamo un Bale-Wayne costretto a tornare in attività quando a Gotham compaiono la ladra Catwoman, interpretata da Anne Hathaway, e il terrorista Bane, interpretato da Tom Hardy. Nel cast anche Marion Cotillard nei panni di Miranda Tate e Joseph Gordon-Levitt in quelli dell’agente di polizia John Blake. È il 2022, infine, quando Robert Pattinson diventa il supereroe di Gotham City nella versione noir di Matt Reeves THE BATMAN, diventando uno dei maggiori incassi dell’anno in Italia e nel mondo. In questa versione, accanto a Pattinson, troviamo Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano in quelli dell’Enigmista, Jeffrey Wright in quelli del tenente Gordon e Colin Farrell in quelli di Pinguino. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY CINEMA COLLECTION – FILM SKY ORIGINAL

Da lunedì 21 a mercoledì 30 novembre su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della prima visione del film d’avventura targato Sky Original I VIAGGIATORI (lun. 21 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection – Film Sky Original), da lunedì 21 a mercoledì 30 novembre è prevista una collezione dedicata all’offerta Sky Original che ha contraddistinto la programmazione dei canali Sky Cinema degli ultimi anni. La variegata offerta dei film Sky Original è caratterizzata dai grandi protagonisti del cinema italiano e del panorama internazionale in storie che abbracciano un ampio pubblico e vari generi. Tra gli oltre 40 titoli previsi in programmazione non possono mancare le commedie italiane come il primo film targato Sky Original TUTTI PER 1 - 1 PER TUTTI di Giovanni Veronesi, il secondo capitolo sulle avventure dei Moschettieri interpretati da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE diretta e interpretata da Pif, con Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli, e quelle per tutta la famiglia come GENITORI VS INFLUENCER di Michela Andreozzi con Fabio Volo e ROSANERO con un inedito Salvatore Esposito diretto da Andrea Porporati. Spazio anche per le storie che fanno riflettere come nei film italiani LEI MI PARLA ANCORA con Renato Pozzetto diretto da Pupi Avati, LOVELY BOY con Andrea Carpenzano diretto da Francesco Lettieri, e nella produzione internazionale BLACKBIRD – L’ULTIMO ABBRACCIO con Susan Sarandon e Kate Winslet. Sono poi da non perdere le emozionanti storie vere de L’OMBRA DELLE SPIE con Benedict Cumberbatch nel ruolo di un uomo d'affari inglese diventato spia per conto della CIA, IL CASO MINAMATA con Johnny Depp nei panni del fotografo Eugene Smith e NOTRE-DAME IN FIAMME di Jean-Jacques Annaud sull’incendio che colpì la cattedrale parigina nel 2019. Il romanticismo sboccia nella storia vera EIFFEL con Romain Duris nei panni del celebre ingegnere, oltre che nell’emozionante LASCIARSI UN GIORNO A ROMA diretto e interpretato da Edoardo Leo e nella commedia rosa BOOK OF LOVE con Sam Claflin. L’azione la fa da padrone negli action con Liam Neeson BLACKLIGHT e HONEST THIEF, ma anche negli “heist movie” WAY DOWN - RAPINA ALLA BANCA DI SPAGNA di Jaume Balagueró con Freddie Highmore e l’italiano (IM)PERFETTI CRIMINALI con Filippo Scicchitano e Fabio Balsamo, Guglielmo Poggi diretti da Alessio Maria Federici. Infine, non manca la suspense sia nei thriller italiani AI CONFINI DEL MALE di Vincenzo Alfieri con Edoardo Pesce e Massimo Popolizio e SECURITY con Marco D’Amore diretto da Peter Chelsom, sia in quelli internazionali come ON THE LINE con Mel Gibson e EVERY BREATH YOU TAKE - SENZA RESPIRO con Casey Affleck. I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

SKY ARTE

TUTANKHAMON. L’ULTIMA MOSTRA

Venerdì 4 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

A 100 anni dalla scoperta della sua tomba, da parte di Howard Carter, Tutankhamon rimane il faraone più conosciuto della Storia ed ancora oggi incuriosisce appassionati dell’Antico Egitto e non. Questo documentario rappresenta un’opportunità straordinaria per gli spettatori: un viaggio in Egitto per seguire la realizzazione dell’ultima mostra itinerante a lui dedicata. La voce di Manuel Agnelli ci accompagna in questo racconto che ricostruisce la vita, la morte e il mito del re fanciullo, grazie a materiale d’archivio, testimonianze di esperti e le fotografie in alta definizione di Sandro Vannini, l’unico ad aver avuto un accesso esclusivo all’incredibile corredo funerario rinvenuto nella tomba del faraone.

UNA BOCCATA D’ARTE

Domenica 6 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una Boccata d’Arte è il progetto d’arte contemporanea diffuso in tutta Italia promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua, che valorizza l’incontro tra arte e patrimonio storico, artistico e paesaggistico.

Un viaggio straordinario alla scoperta dell’arte contemporanea e del patrimonio più autentico del nostro Paese, un vero e proprio museo a cielo aperto che anno dopo anno offre una inedita esperienza culturale rivolta a tutti, non solo agli addetti ai lavori ma soprattutto a turisti, curiosi e appassionati. Nato nel 2020 in piena pandemia, Una Boccata d’Arte si configura come uno speciale itinerario culturale che invita il pubblico a scoprire ogni anno 20 nuovi borghi italiani ricchi di tradizioni secolari e bellezze paesaggistiche, lontani dai principali flussi turistici e dai circuiti dell’arte. Nei borghi selezionati, 20 artisti affermati o emergenti, sono chiamati a vivere per un certo periodo e a lavorare entrando in contatto con la storia e l’identità dei luoghi. In questo speciale scopriamo i borghi e gli artisti coinvolti nella terza edizione.

VIRNA LISI – LA DONNA CHE RINUNCIÒ A HOLLYWOOD

Martedì 8 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nell’anniversario della sua nascita, un viaggio sentimentale nella vita e nella carriera di Virna Lisi, l'affascinante attrice marchigiana scomparsa nel 2014 dopo aver recitato per 50 anni tra cinema, teatro e televisione.

Attraverso filmati d'archivio e interviste inedite ricostruiamo la sua esistenza dedicata alla famiglia. Non volendo stare lontano dal marito e dal figlio, infatti, abbandonò Hollywood dopo tre film di successo ma continuò ad interpretare in Italia e all'estero opere d'autore e di genere in grado di esaltarne, oltre al fascino, il talento multiforme.

VINILICI. PERCHÉ IL VINILE AMA LA MUSICA

Mercoledì 9 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un nostalgico ritorno al passato o una nuova opportunità per la musica? Il vinile è tornato in auge dopo anni in cui il CD prima, la musica digitale poi, sembravano avessero preso il sopravvento.

Attraverso le testimonianze esclusive e preziose di musicisti, autori, collezionisti, audiofili, venditori, sociologi, appassionati, Vinilici racconta la storia di un’icona ritrovata, il disco: dalla registrazione alla stampa, dalla distribuzione all’acquisto, dall’ascolto alla sua conservazione. Il documentario raccoglie le preziose testimonianze di Renzo Arbore, Carlo Verdone, Elio e le Storie Tese, Mogol e tanti altri.

MARIE CURIE

Sabato 12 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il film racconta gli anni più turbolenti nella vita di una donna geniale: tra il 1903, anno in cui Marie e Pierre Curie ricevono il Premio Nobel per la scoperta della radioattività, e il 1911, quando alla scienziata viene assegnato il suo secondo Nobel. 1906: travolto da una carrozza a Parigi, Pierre Curie muore tragicamente e la vita di Marie va in pezzi. Rimasta sola con due figlie piccole, non vuole abbandonare il lavoro iniziato assieme al marito. Continua perciò gli studi sulla radioattività ottenendo grandi risultati con la “Curie-terapia” (o radioterapia). Ma la scienza è un mondo soprattutto maschile e l’audacia di Marie non è ben vista da tutti. La sua relazione sentimentale con il matematico Paul Langevin provoca grande scandalo, i tabloid trascinano il suo nome nel fango e l’Accademia Svedese del Nobel, allarmata, le proibisce di presentarsi a Stoccolma per ritirare il suo secondo premio. Nonostante tutto, Marie Curie non si abbatte e pochi anni dopo fonda l’Istituto Curie, destinato a cambiare la storia del trattamento anti-tumorale e a diventare il centro di ricerca di maggior successo in Francia.

ALEXANDRE DESPLAT – LA MUSUCIA, IL CINEMA

Domenica 13 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Alexandre Desplat è uno dei compositori più famosi e premiati del cinema di oggi. In poco più di vent’anni di carriera ha scritto le colonne sonore per oltre settanta film, tra cui La forma dell’acqua, Grand Budapest Hotel, Il Discorso del Re, The Imitation Game e Monuments Men. Questo documentario esplora il dietro le quinte del suo lavoro e raccoglie le testimonianze di chi ha lavorato con lui, da Wes Anderson a George Clooney, da Jacques Audiard a Roman Polanski, per restituire il ritratto di un compositore generoso e geniale, la cui fama non smette di crescere.

MAXXI BULGARI PRIZE

Domenica 13 novembre alle 20.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario ci porta dietro le quinte del MAXXI BVLGARI PRIZE raccontandoci il lavoro e il processo creativo degli artisti selezionati per la finale: Namal Siedlecki, Alessandra Ferrini, Silvia Rosi. Il premio nasce come progetto a sostegno e promozione di giovani talenti che si affacciano al panorama dell’arte contemporanea: nuove generazioni, nuovi modi di concepire l’arte, uno spaccato sul presente e sul futuro della scena artistica internazionale. Seguire questi giovani nella progettazione delle opere, create appositamente per l’evento al Museo Maxxi di Roma, ci suggerisce cosa voglia dire essere un artista e produrre arte oggi. Il documentario li vede muoversi nei loro luoghi d’appartenenza, di vita e di lavoro, in una sorta di diario, per capire cosa accenda la loro immaginazione.

33 GIRI ITALIAN MASTERS S6

Da mercoledì 16 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ritorna l’appuntamento con una imperdibile produzione Sky Arte: 33 Giri Italian Masters. Le storie, gli aneddoti e le curiosità di alcuni tra i dischi più importanti della musica italiana vengono raccontate da chi c'era e ha contribuito a scrivere quelle pagine in vinile diventate subito classici. Ogni puntata ha come protagonista il master originale dell'album che viene ascoltato in tutte le sue parti, strumento per strumento, in un viaggio andata e ritorno tra le varie alchimie realizzate dai musicisti dell'epoca chiamati ad essere testimoni - spesso emozionati - di questo processo di riascolto esclusivo.

SALMO. SAN SIRO, QUESTO È

Venerdì 18 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo un periodo difficile per il mondo della musica e aver dovuto rinviare la data per ben due volte, Salmo approda finalmente in uno dei più prestigiosi teatri musicali d’Italia - San Siro - dove si esibisce in un grande concerto che lo consacra come il primo rapper “solista” ad esibirsi con la sua band in uno stadio, ufficializzando il suo ritorno sul palco post-pandemia. SALMO. SAN SIRO, QUESTO È è il racconto di un viaggio intriso di duro lavoro, passione, gioco di squadra e incrollabile fiducia, che si snoda tra le prove in Sardegna, la prima data a Bibione e il concerto finale a Milano.

FORTUNA

Sabato 19 novembre su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nancy è̀ una bambina timida che vive con i genitori in un palazzone di una periferia come tante, con tutte le sue contraddizioni e contrasti. Chiusa da qualche tempo in un mutismo inaspettato, viene portata dalla madre (Valeria Golino) da Gina, una giovane psicologa distratta e scostante. La bambina sembra non riconoscersi più nel nome con cui gli adulti la chiamano e sente di non appartenere al mondo che la circonda: come in una favola a cui a volte stenta a credere, pensa di essere una principessa in attesa di tornare sul suo pianeta nello spazio. Sono Anna e Nicola, i suoi amici del cuore con cui condivide lunghe giornate di giochi, a chiamarla Fortuna. Ed è solo con loro che condivide anche un segreto molto difficile da raccontare.

FORMAN VS FORMAN

Domenica 20 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Milos Forman l’artista. Milos Forman l’uomo. Un regista dai numerosi premi Oscar, per Amadeus e Qualcuno volò sul nido del cuculo. Allo stesso tempo, un avventuriero carismatico con il coraggio di mettersi in discussione.

Il documentario Forman vs Forman riassume la vita del più famoso regista ceco, in un collage di rari filmati d’archivio e ricordi autobiografici narrati dal figlio del regista, Petr Forman.

UNA FAVOLA SICILIANA

Martedì 22 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un racconto in tre atti (Amore, Immaginazione, Favola) in cui Domenico Dolce e Stefano Gabbana celebrano la Sicilia, terra dalla lunga storia e dalle antiche tradizioni, musa ispiratrice di molto loro lavoro.

A dieci anni dalla loro prima sfilata di haute couture, tenuta a Taormina nel 2012, i due stilisti tornano in Sicilia, più precisamente a Siracusa, dove per 5 giorni mettono in scena le loro creazioni di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria, in una festa che coinvolge non solo il mondo della Moda, ma anche artisti e artigiani del territorio.

DANIEL PENNAC: HO VISTO MARADONA!

Venerdì 25 novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Daniel Pennac: ho visto Maradona! è la storia dell’indagine creativa e surreale di Daniel Pennac sul mito di Diego Armando Maradona. Un racconto unico e originale che segue il processo di creazione e messa in scena di uno spettacolo teatrale su un tema appassionante e popolare come Maradona e il suo mito. Il tutto a Napoli, palcoscenico e megafono del mito stesso. Pennac racconta il Dio, il santo, l’icona, l’anti-eroe ed il capro espiatorio, “San Diego” e l’ultimo dei Malaussène, unicamente attraverso l’impatto che il campione ha avuto sulla vita e sulle storie di persone comuni e ‘’maradoniani’’ doc. Mentre costruisce lo spettacolo omonimo con la sua compagnia teatrale multietnica e girovaga, Pennac, meravigliato e innamorato della città di Napoli, ci regala un ritratto di Maradona inedito e appassionante.

IL RINASCIMENTO NASCOSTO – PRESENZE AFRICANE NELL’ARTE

Domenica 27 Novembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nelle opere d’arte che popolano le Gallerie degli Uffizi, le sale dei grandi palazzi veneziani o le basiliche più importanti di Roma, sono rappresentati volti spesso ignorati. Sono i personaggi africani e afro-discendenti vissuti nel Rinascimento italiano e che per i motivi più diversi sono stati immortalati in capolavori senza tempo. Chi erano? Da dove venivano? Perché sono stati ritratti, e come mai sono passati inosservati per così tanto tempo? Per rispondere a queste domande andiamo alla scoperta delle loro storie, studiando documenti contenuti negli archivi e le opere di artisti come Botticelli, Mantegna, Tiziano, Pontormo, Michelangelo e tanti altri.

Raccontare le vite delle persone africane e afro-discendenti vissute nel Rinascimento, ricostruire la loro identità, il loro ruolo e la loro influenza nella società, aiuterà a rivelare un aspetto di quest’epoca straordinaria finora ignorato da molti.

SKY DOCUMENTARIES

TIK TOK – ALLA SCOPERTA DEL FENOMENO SOCIAL

Da venerdì 4 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Tik Tok è l’app di social media più popolare tra la Generazione Z. Milioni di utenti, ogni giorno, scorrono gli innumerevoli video nei loro feed e perfetti sconosciuti diventano star internazionali con milioni di follower.

Ma cosa si nasconde dietro ai video divertenti che riescono a catturare la nostra attenzione? Messaggi sbagliati, che incentivano l’odio o condividono pratiche che portano a disturbi alimentari, tecnologie, come il riconoscimento facciale, che forse costituiscono una minaccia perla nostra sicurezza digitale, e molto altro. Con questo documentario, approfondiamo il mondo social, andando a scoprire cosa si cela dietro la facciata del divertimento

MONDIALI 2006 – DESTINO AZZURRO

Sabato 5 Novembre dalle 17:15 e dalle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW in binge tutti gli episodi:

Ep.1 - I Bookmakers Contano | Ep.2 - La Prova Del 10 | Ep.3 -Il Caso Italia – Germania | Ep.4 – Azzurri vs Bleus

Il 2 luglio del 2006, il calcio italiano sale sul tetto del mondo: l’Italia vince i suoi quarti Mondiali, battendoinfinale la Francia. Una vittoria storica, di ungrande gruppodi atleti che, grazie a una grandissima coesione, è riuscita a superare tutte le difficoltà incontrate, fino alla vittoria finale. Scopriamo la storia di quel mese, tra giugno e luglio del 2006, insieme ai protagonisti che hanno compiuto quell’impresa, tra cui: Marcello Lippi, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Marco Materazzi, Gennaro Gattuso. Tra i testimoni presenti spiccano anche nomi internazionali come John Terry, Jurgen Klinsmanne William Gallas

FAHRENHEIT 11/9

Mercoledì 9 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dal regista premio Oscar Michael Moore arriva il documentario che racconta con sguardo provocatorio e sarcastico l’epoca in cui viviamo. Dopo Fahrenheit 9/11 il regista sposta la sua attenzione su un’altra significativa data, il 9 novembre 2016 giorno in cui Donald Trump è stato eletto 45esimo Presidente degli Stati Uniti.

Moore si interroga su come sia potuto succedere che Trump abbia "centrato la buca con un colpo solo" e con amara ironia viene rielaborata l'errata campagna elettorale del Partito Democratico, considerato il vero responsabile della vittoria di Trump.

CLINT EASTWOOD FACTOR

Venerdì 11 novembre alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Accompagnato dalla voce narrante del suo grande amico Morgan Freeman, in questo documentario Clint Eastwood commenta la sua lunga e poliedrica carriera. Nel suo racconto Eastwood ripercorre le sue esperienze come attore, regista e compositore e parla del suo duraturo rapporto con la Warner Brothers. Particolare attenzione è dedicata ai suoi successi e alle sue preferenze personali, tra cui lavorare con Sergio Leone, il suo ruolo in L’Ispettore Callaghan, i numerosi western di successo a cui ha partecipato fino al suo capolavoro, Unforgiven. Si passa poi ad alcuni ruoli più recenti e al suo secondo grande film, Million Dollar Baby. Il racconto prosegue fino a Invictus, lasciando spazio anche a qualche previsione per il futuro. Schickel realizza un documentario non del tutto completo, ma personale e dettagliato che non deluderà gli appassionati del grande attore e regista.

ITALIA ‘90

Da lunedì 14 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ci sono state 21 Coppe del Mondo nella storia del calcio, ma solo una ha cambiato il gioco: Italia ’90, un torneo senza precedenti, che ha segnato una svolta epocale verso un nuovo ordine mondiale per la FIFA, le organizzazioni calcistiche e i tifosi di tutto il mondo. Fu l’inizio della fine della carriera di Maradona e fu la prima uscita per nazioni non calcistiche come l’Irlanda, gli Emirati Arabie la Costa Rica. Italia ‘90 resta uno degli eventi più visti nella storia della televisione, allargando la base dei tifosi e rendendo celebrità i calciatori, ha ispirato cambiamenti di regole sul campo e canzoni pop nelle classifiche. È stato poi un momento di svolta nella commercializzazione del gioco, inaugurando una nuova era di crescita esponenziale che nessuno si aspettava.

A GIRL IN THE RIVER – IL PREZZO DEL PERDONO

Da venerdì 25 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In Pakistan, paese fortemente in bilico tra modernità e antiche tradizioni, ogni anno vengono uccise più di 1000 donne in nome dell'"onore". Sharmeen Obaid-Chinoy realizza un rischioso reportage per raccontare la storia della 18enne Saba, una delle rarissime sopravvissute che è riuscita a fuggire e a coronare il suo sogno d'amore. Il documentario fa luce sull'interpretazione da parte della società pakistana dei dettami islamici in tema di diritti umani, così come sulle brutali violenze affrontate dalle donne ree di aver compromesso il proprio onore e quello della famiglia. Fortunatamente nel Paese è sempre più forte l'attivismo di gruppi che si battono per i diritti umani e che stanno facendo pressione per il varo di nuove leggi atte a proteggere le donne dai delitti d'onore.

SUPER GREED: THE FIGHT FOR FOOTBALL

Da lunedì 28 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il progetto, avviato dai più prestigiosi club calcistici del mondo, di lanciare una nuova competizione, la Super League europea, doveva durare 24 anni. È durato soltanto 48 ore.

Questo nuovo documentario sportivo esplora una delle saghe più memorabili della storia recente del calcio, con uno sguardo esclusivo all’interno degli eventi e delle decisioni che hanno portato a questo annuncio epocale.

Supportato da filmati d’archivio, il documentario presenta interviste esclusive ai proprietari dei club, ai funzionari della FIFA, a giornalisti e tifosi per comprendere le furiose reazioni e il quasi immediato scioglimento della Super League.

#ILPIACERESECONDOLEI

Da martedì 29 novembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il racconto di cinque donne coraggiose e determinate, che rompono il silenzio imposto dalle loro società arcaico– patriarcali e dalle loro comunità religiose. Con incredibile forza ed energia positiva, Deborah Feldman, Leyla Hussein, Rokudenashiko, Doris Wagner e Vithika Yadav lottano per la liberazione sessuale e l’autonomia delle donne. La loro vittoria ha però un prezzo altissimo: tutte hanno subito diffamazioni pubbliche, minacce e procedimenti giudiziari, sono state scomunicate dalla società in cui sono cresciute e hanno persino ricevuto minacce di morte da parte di leader religiosi e fanatici. #Female pleasure mostra i meccanismi universali che determinano la posizione delle donne fino a oggi, attraversando culture, religioni e continenti: dal Giappone all’India, fino alla diaspora musulmana somala e al clero cattolico in Europa. Queste donne hanno deciso di alzare la voce e sono l’esempio più evidente di come il coraggio, la forza e la voglia di vivere possano modificare le strutture sociali.

SKY NATURE

GUNDA – DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Mercoledì 2 novembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una scrofa, di nome Gunda, con la sua dozzina di cuccioli appena nati, una pattuglia di galline avventurose e una mandria di mucche: ecco i protagonisti assoluti di questo docufilm intenso, dove musiche, colore e presenza umana sono stati completamente rimossi al fine di far emergere le caratteristiche di questi animali. Il regista Victor Kossakovsky, con Joaquin Phoenix come produttore esecutivo, realizza un’opera straordinaria con una potenza visiva unica, per ricordarci il valore della vita ditutti gli animali. Questo documentario offre una sconvolgente prospettiva sulla sensibilità delle specie animali. Dimostrazioni di orgoglio e riverenza, di divertimento e felicità da parte di una giovane e curiosa scrofa, il suo panico, la sua disperazione e la sua totale sconfitta davanti a inganni crudeli, sono prove valide di quanto similmente tutte le specie reagiscono agli eventi della vita.

LA GRANDE AVVENTURA ARTICA

Da domenica 6 novembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La leggendaria nave Akademik Mstislav Keldysh, utilizzata come set di alcune scene del celebre film di James Cameron ‘Titanic’, si sta dirigendo verso il Polo Nord per una spedizione rischiosa e unica nel suo genere.

Un'attrezzatura di ripresa subacquea verrà utilizzata per lavori scientifici e di ricerca. Un team di coraggiosi scienziati russi è alla ricerca di risposte alle preoccupanti domande sul destino del nostro Pianeta: soffrirà del riscaldamento e del rapido scioglimento dei ghiacci nell'Artico? Per 42 giorni il team raccoglierà campioni di acqua, suolo e batteri, che verranno poi esaminati sia a bordo, sia sulla terraferma con l’ausilio di importanti tecnologie. Nelle acque artiche l'equipaggio dovrà affrontare molti ostacoli, dall'incidente alla collisione con gli orsi, ma nulla impedirà loro di fare scoperte imprevedibili.

EDGE OF THE EARTH – SFIDE AI CONFINI DEL MONDO

Da lunedì 7 novembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Quattro gruppi di atleti si imbarcano in missioni mai compiute finora. In ogni episodio una squadra si reca ai confini del mondo, all’interno di regni naturali incredibili e inesplorati, e affronta incredibili imprese di prodezza fisica e forza mentale. Partecipano gli snowboarder Jermy Jones e Elena Hight e lo sciatore Griffin Post; i kayaker Ben Stookesberry, Nouria Newman ed Erik Boomer; gli scalatori Emily Harringtone Adrian Ballinger e infine I surfisti Ian Walsh e Grant "Twiggy" Baker.

SERPENTI – MANUALE DI SOPRAVVIVENZA

Da venerdì 11 novembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Realizzato con filmati specialistici e macro di comportamenti naturali, raramente ripresi, questo documentario in due parti mostra le incredibili fisiologie e le strategie di sopravvivenza estrema di straordinari predatori: i serpenti. Australia e Africa sono ambienti diversi, ma entrambi impegnativi ed estremi. Qui, per sopravvivere è necessario sviluppare notevoli abilità. Scopriamo in che modo i serpenti hanno saputo adattarsi e sopravvivere a queste difficili condizioni.

GRETA – RIBELLE PER UNA GIUSTA CAUSA

Martedì 15 novembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Svezia, una adolescente ribelle e solitaria non ha paura di affrontare il mondo per raggiungere il suo obiettivo: far capire a tutti che è il momento di agire per cambiare in meglio le sorti del nostro Pianeta.

È da questa consapevolezza che Greta Thunberg inizia la sua battaglia diventando ben presto un’icona internazionale.

Scopriamo insieme la sua incredibile storia e approfondiamo le ragioni della sua lotta.

MEZZOGIORNO DI FUOCO

Tutti i sabati dal 19 novembre al 3 dicembre, da mezzogiorno a mezzanotte, su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da mezzogiorno la temperatura su Sky Nature si alza: protagonisti assoluti della programmazione i vulcani, incredibili fenomeni che da sempre incuriosiscono ma al tempo stesso incutono timore.

Poche forze distruttive sulla Terra possono eguagliare il potere di un vulcano, ma è grazie a loro se il pianeta ha preso forma e ospita la vita. Che si trovino in superficie o nelle acque più profonde, dominano sul paesaggio circostante rendendol ounico e maestoso. Sky Nature ci porta in un viaggio che dal Mediterraneo all’Islanda, dall’Arabia all’Indonesia, ci farà scoprire i segreti dei vulcani. Esploriamo quelli vicino a noi con Il fuoco del Mediterraneo, Il vulcano sommerso e la nuova serie Italia Selvaggia – Vivere tra i vulcani. Andiamo poi negli angoli più remoti della terra con Panorami Nascosti (S2, Ep.1 e 2), Steve Backshall - Avventure intorno al mondo (S2, Ep.2) e la seconda stagione di Odissee Vulcaniche.

ITALIA SELVAGGIA – VIVERE TRA I VULCANI

Da sabato 19 novembre su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un milione di anni fa, l’Italia era un campo di battaglia, dove enormi e violenti vulcani si sfidavano a colpi di fuoco, colate di lava, nuvole di cenere calda e piogge di lapilli. Hanno innalzato montagne e cancellato valli. Era un mondo minerale: non c’era spazio per piante o animali. Poi, centomila anni fa, i crateri si sono trasformati in laghi e la fauna ha conquistato le acque vulcaniche: dalle salamandre che vivono nei laghi al capodoglio gigante che nuota nel mare intorno alle isole di origine vulcanica, passando per i cieli abitati dalle aquile reali che cacciano in cima ai vulcani e dai falchi che vivono sulle scogliere. Dal lago di Bracciano all’Etna, fino alle Isole Eolie, scopriamo l’incredibile evoluzione dei vulcani italiani.

TASMANIA SELVAGGIA

Martedì 22 novembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

A quasi 300 km a sud dell’Australia continentale, la Tasmania è l’ultima tappa prima delle terre ghiacciate dell’Antartide. Con le sue montagne innevate, le foreste pluviali temperate, le spiagge sabbiose incontaminate e i laghi glaciali, la Tasmania è davvero unica e sorprendente. E la sua fauna non è da meno. Il bizzarro ornitorinco, l’echidna e il carnivoro diavolo della Tasmania sono solo alcune delle creature che vivono in questi luoghi.

Passando da una storia all’altra con il progredire delle stagioni, questo documentario ci mostrerà i paesaggi più sorprendenti di uno dei pochi luoghi sul Pianeta che può ancora essere considerato veramente primordial