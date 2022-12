SkyWeek, da Domenica 4 a Sabato 10 Dicembre 2022 canali Sky e streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW | 4 - 10 DICEMBRE 2022





CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE?

Lunedì 5 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia natalizia con Christian De Sica, Angela Finocchiaro e Diletta Leotta. Babbo Natale ha problema: tutti i bambini vogliono regali tecnologici, ma la sua squadra di elfi non è in grado di produrli. L’elfo Romeo ha un altro problema: sua moglie è incinta ed entrambi sono preoccupati per il futuro della loro famiglia. Un giorno i dirigenti della Wonderfast, una società concorrente di quella di Babbo Natale, propongono all’elfo Romeo di introdurre nella leggendaria fabbrica di giocattoli in Lapponia qualcuno che la faccia fallire. E chi meglio di Genny Catalano, il “re dei pacchi” napoletano?! Alle 21.45 anche su Sky Cinema Christmas

ROSA – IL CANTO DELLE SIRENE

Domenica 4 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In un viaggio per la sua Sicilia, Isabella Ragonese omaggia la cantautrice folk palermitana Rosa Balistreri. Un tributo tanto contemporaneo quanto inedito in cui l’attrice e regista visita Palermo per trovare tracce di Rosa nella contemporaneità e riscoprirne l’animo profondamente popolare nei luoghi e nei volti delle donne siciliane. Isabella Ragonese parte da Licata, città natale di Rosa, per poi spostarsi nei quartieri di Palermo dove le sue canzoni ancora riecheggiano e continuano ad accompagnare la vita di tante donne del capoluogo siciliano e ad assecondarne la quotidianità. Il documentario sarà proiettato al Torino Film Festival 2022.

#XF2022 - LA FINALE

Giovedi 8 dicembre IN DIRETTA dalle 21:15 su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, disponibile anche on demand

Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI, Tropea: ecco i finalisti di X Factor 2022, proclamati dopo l’appassionante e assai tirata semifinale di ieri sera. Si ferma invece all’ultimo metro la corsa degli OMINI, eliminati al termine della puntata. E così nella finalissima al Mediolanum Forum di Assago di settimana prossima – giovedì 8 dicembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, anche in chiaro su TV8 – i giudici arrivano con un concorrente a testa, in una situazione di perfetto equilibrio.

DOMENICA 4 DICEMBRE

SKY CINEMA CHRISTMAS

Il canale dedicato alle feste prosegue fino a sabato 31 dicembre 2022 su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Da giovedì 1 a sabato 31 dicembre torna Sky Cinema Christmas, il canale giunto alla dodicesima edizione che offre una programmazione in linea con lo spirito delle feste con oltre 50 titoli, tra cui le prime visioni CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? (lun. 5 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas), A CHRISTMAS STORY CHRISTMAS (mar. 6 dic.) e 7 DONNE E UN MISTERO (dom. 11 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas). Lo spirito delle feste si respira nelle storie classiche di Natale come: la pellicola tratta dal romanzo di Frances H. Burnett IL PICCOLO LORD con Rick Schroder e Alec Guinness; il cult del cinema fantastico GREMLINS, diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg. L’atmosfera natalizia non manca in film ormai irrinunciabili durante le festività, a cominciare dal romantico SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA con Kate Beckinsale e John Cusack. E ancora: DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE con Dan Stevens nei panni dello scrittore inglese che diede vita al classico della letteratura “Canto di Natale”; la commovente storia vera di un cane e del suo padrone, impersonato da Richard Gere, HACHIKO - IL TUO MIGLIORE AMICO; la commedia natalizia Sky Original A CHRISTMAS NUMBER ONE con Freida Pinto e Iwan Rheon; e NATALE ALL’IMPROVVISO con Diane Keaton e John Goodman. L’allegria delle feste trova il suo culmine nelle commedie italiane come le commedia campioni d’incasso LA BANDA DEI BABBI NATALE con tutta la simpatia di Aldo, Giovanni e Giacomo e IL PRIMO NATALE con Ficarra e Picone; i film natalizi prodotti da Sky UN NATALE PER DUE con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann e UN NATALE CON I FIOCCHI con Alessandro Gassmann e Silvio Orlando; la fanta-commedia di successo LA BEFANA VIEN DI NOTTE con Paola Cortellesi e Stefano Fresi e il prequel LA BEFANA VIEN DI NOTTE II - LE ORIGINI con Monica Bellucci, Fabio De Luigi e Zoe Massenti. Per quanto riguarda le commedie “made in USA” sono da segnalare: lo scatenato sequel natalizio BAD MOMS 2: MAMME MOLTO PIÙ CATTIVE con Mila Kunis e Susan Sarandon e FUGA DAL NATALE con Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd. Non mancano, infine, animazioni del calibro del campione d'incassi targato DreamWorks LE 5 LEGGENDE.

FATHER STU

Domenica 4 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Mark Wahlberg in un biopic con Mel Gibson e Jacki Weaver. Stuart Long si diletta come pugile, ma quando si rompe la mascella deve abbandonare le competizioni. Decide di intraprendere la carriera di attore senza molto successo. La sua vita inizia a cambiare quando conosce una donna molto credente che lo avvicina alla Chiesa. È in questo momento che Long, nonostante l’incredulità della famiglia, decide di farsi prete.

POLO NORD – ULTIMA FRONTIERA

Domenica 4 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ora che i ghiacci si stanno sciogliendo a causa dei cambiamenti climatici, si formano corsi d’acqua che permettono alle navi di raggiungere materie prime inaccessibili in precedenza. La conseguente contesa tra superpotenze per le miniere di nichel e oro mette a dura prova le relazioni geopolitiche e ha conseguenze importanti sulla vita delle popolazioni indigene dell’Artico. I fotografi Kadir Van Lohuizen e Yuri Kozyrev hanno realizzato un meraviglioso reportage del loro viaggio nell’Artico, ognuno in una regione diversa. Se infatti Van Lohuizen ha coperto la parte occidentale dell’Artico, conoscendo gli Inuit e andando a caccia di balene con loro, Kozyrev si ritrova ai confini settentrionali della Russia, dove visita i giacimenti di gas della società Gazprom e l’Accademia navale, dove le giovani reclute russe vengono addestrate.

LUNEDI 5 DICEMBRE

JACK LEMMON – UNA VITA DA FILM

Lunedì 5 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Attraverso filmati inediti di interviste a Jack Lemmon, Tony Curtis e Billy Wilder, il documentario ripercorre la lunga e fortunata carriera di uno degli attori comici che più ha segnato la storia del cinema americano. Nel 1959 esordì nella commedia quando Billy Wilder lo scelse come protagonista in A qualcuno piace caldo, accanto a Tony Curtis e Marilyn Monroe. Dopo il successo di questo film Wilder lo volle in altri 9 lungometraggi, tra cui Non per soldi… ma per denaro dove incontrò Walter Matthau. I due divennero la coppia comica cinematografica per eccellenza grazie a film come La strana coppia (1968) e Due irresistibili brontoloni (1993). In I giorni del vino e delle rose (1962), Lemmon poté dimostrare le sue capacità attoriali in una parte non comica ottenendo addirittura una candidatura all’Oscar. L’ambito premio lo vincerà poi nel 1973 con il film Salvate la tigre, diventando uno dei primi, e dei pochi, attori ad aver ottenuto il Premio Oscar come miglior attore sia in un film comico (La nave matta di Mister Roberts, 1955) che in un film drammatico

MARTEDI 6 DICEMBRE

MICHÉLE MOUTON – LA REGINA DEL RALLY

Martedì 6 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario Sky Original che racconta la battaglia della pilota di rally francese Michéle Mouton decisa a raggiungere la vetta del mondo dei rally, sport ancora dominato dagli uomini negli anni ‘70 e ‘80. Dalle strade di Montecarlo alle gare sterrate in Africa e in America, Michéle Mouton ha sfidato le probabilità per aggiudicarsi il titolo di Campionessa del mondo e consolidare la sua reputazione come una dei più grandi piloti motoristici di tutti i tempi.

A CHRISTMAS STORY CHRISTMAS

Martedì 6 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Christmas e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sequel del film HBO degli anni 80 A Christmas Story, in cui ritroviamo Peter Billingsley nei panni di Ralphie, ora scrittore di scarso successo e padre di famiglia. Ralphie porta moglie e figli nella sua casa d’infanzia a Cleveland Street per regalare loro un Natale magico come quelli che ha avuto lui, grazie a suo padre che ora non c’è più. Niente però va come dovrebbe e sembra che la sua idea di Natale perfetto sia irraggiungibile, ma saranno gli affetti a vincere.

MERCOLEDI 7 DICEMBRE

FATIMA

Mercoledì 7 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il dramma sul potere della fede diretto Marco Pontecorvo, ispirato alle celebri apparizioni della Madonna avvenute nel 1917. A Fatima, in Portogallo, tre bambini riferiscono di aver avuto visioni della Vergine Maria. La notizia si diffonde e migliaia di pellegrini accorrono sul luogo fiduciosi di assistere a un miracolo. La loro speranza culmina il 13 ottobre nel miracolo del sole.

VENERDI 9 DICEMBRE

‘NA PIZZA

Da venerdì 9 dicembre alle 19.30 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’Italia è la patria della pizza. Per scoprirne tutti i segreti Renato Bosco, imprenditore, pizza-ricercatore adottato dalla tv, la cui omonima pizzeria di San Martino Buon Albergo (Verona) è in vetta alla classifica della Guida Pizzerie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, ci porta alla scoperta di tutte le varianti regionali e locali del piatto italiano più amato, mangiato e reinventato nel mondo. Lo fa presentando l’inedito format ‘NA PIAZZA, prodotto da Hub4Brand Srl, in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW dal 9 dicembre in sei puntate, dal lunedì al venerdì. In ogni episodio Renato Bosco accoglie nella propria cucina un giovane pizzaiolo di talento, che contribuisce alla diffusione della pizza gourmet italiana. Con loro seguiamo la preparazione delle loro pizze più rappresentative. Dalla pizza romana alla pala, dal trancio milanese al Tegamino di Firenze, passando dallo sfincione palermitano: ogni regione ha la propria pizza preparata secondo una tradizione che si perpetua negli anni. Renato Bosco ci fa scoprire come è cambiata la cultura della pizza nel tempo. Non solo farina, mozzarella e pomodoro, ma anche attenzione al territorio e alla sostenibilità, grazie alla valorizzazione delle materie prime e alla scelta sempre più ampia degli ingredienti e a nuove tecniche di preparazione. ‘NA PIZZA – sei appuntamenti in prima tv assoluta dal 9 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.30 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go - getta anche uno sguardo sul pane, che negli ultimi anni ha alzato l’asticella della qualità, grazie alla maggiore attenzione al territorio, alla tradizione, ai grani antichi e anche alle più interessanti tendenze internazionali. Così in alcune puntate Renato Bosco e il suo ospite, in alternativa alla preparazione della pizza regionale italiana, si dedicano alla panificazione, per raccontare come ormai anche il pane si “veste” di nuovo.

BRAZIL 2002

Venerdì 9 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Uno sguardo esclusivo a uno dei campionati di Coppa del Mondo più iconici, nel suo ventesimo anniversario. Brazil 2002 è la storia della squadra che vinse i Mondiali 2002, combattendo contro lo spettro della famigerata perdita nella finale del 1998. Il docufilm usa sei ore di filmati d’archivio inediti che la leggenda del calcio brasiliano Juliano Belletti ha registrato negli spogliatoi della sua squadra durante la Coppa del Mondo. Unendole alle interviste ai vincitori, dentro e fuori dal campo, e ad altri grandi calciatori il documentario ci regala uno sguardo unico su una delle squadre più forti della storia del calcio.

SOGNANDO MARTE

Mercoledì 7 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Commedia sentimentale dal tocco sci-fi con Lana Condor, Cole Sprouse (A un metro da te) e Zach Braff. In un futuro dove Marte è stato reso abitabile e colonizzato dal meglio che l’umanità può offrire, due studenti universitari molto diversi fra loro uniscono le forze e intraprendono un viaggio nello Spazio, fino al pianeta rosso, per riuscire a ricongiungersi con i propri partner.

SABATO 10 DICEMBRE

RUMBA THERAPY

Sabato 10 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Franck Dubosc (Tutti in piedi) dirige e interpreta una commedia con Jean-Pierre Darroussin (Miracolo a Le Havre). Tony Quentin guida uno scuolabus e guarda la vita dallo specchietto retrovisore, senza mettersi mai in gioco e senza affetti nella sua vita. Sopravvissuto a un infarto, decide di riprendere in mano la sua vita, a cominciare dal rintracciare la figlia ormai adulta che non ha mai conosciuto. Timoroso e impacciato, Tony non riesce a rivelare la verità alla ragazza, così per starle accanto si iscrive al suo corso di ballo con un falso nome.