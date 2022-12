SkyWeek, da Domenica 11 a Sabato 17 Dicembre 2022 canali Sky e streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW | 11 - 17 DICEMBRE 2022





THE HANGING SUN - SOLE DI MEZZANOTTE

Lunedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Film Sky Original prodotto da Cattleya, Groenlandia e Sky, è stato presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2022. Tratto dal romanzo Sole di mezzanotte di Jo Nesbø, è un thriller noir ambientato tra le atmosfere rarefatte dell’estate norvegese ed è interpretato da Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay (Storia d’inverno, Downton Abbey), Sam Spruell, Frederick Schmidt e con Charles Dance Peter Mullan. John è in fuga. Trova riparo nel fitto della foresta, vicina a un villaggio isolato dell’estremo Nord, dove domina la religione, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere a un’altra epoca. Tra lui e il suo destino ci sono solo Lea, una donna in difficoltà ma dalla grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dal cuore puro. Mentre il sole di mezzanotte confonde realtà e immaginazione, John dovrà affrontare il tragico passato che lo tormenta. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense

UNA SPIA TRA NOI – UN AMICO LEALE FEDELE AL NEMICO

Da venerdì 16 dicembre su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Tratta dal bestseller del New York Times scritto dall’autore, storico e giornalista Ben Macintyre, la miniserie in sei episodi Una spia tra Noi – Un amico lea le fe dele al nemico è una avvincente spy story ambientata durante il picco della Guerra Fredda che racconta, drammatizzandola, la storia vera di Nicholas Elliott (Damian Lewis) e Kim Philby (Guy Pearce), due spie britanniche e amici di lunga data. Philby è forse il più famoso disertore e agente sotto copertura per i sovietici della Storia. Quella raccontata nella miniserie è una storia di delicata duplicità, di lealtà, di fiducia e ovviamente di tradimento. Quello personale di Kim nei confronti di Nicholas e quello con implicazioni decisamente più grandi, quello verso la Patria. Un tradimento avvenuto all’apice della Guerra Fredda e che ha danneggiato gravemente non solo un’amicizia ma anche, soprattutto l’intelligence britannica e quella americana.

IL KAISER - FRANZ BECKENBAUER

Venerdì 16 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Biopic Sky Original, prodotto da Bavaria Fiction per Sky Studios, che racconta l’ascesa del leggendario campione tedesco Franz Beckenbauer, detto il Kaiser per il suo carisma, e la sua carriera ricca di successi: da asso del calcio a leggendario allenatore. Per anni simbolo della nazionale della Germania Ovest, Beckenbauer è stato uno dei giocatori più forti della storia nel ruolo di mediano e poi libero nel Bayer Monaco. Il film culminerà con la vittoria della nazionale tedesca, da lui diretta, ai Mondiali di calcio del 1990.

PATAGONIA – LA VITA AI CONFINI DEL MONDO

Da sabato 17 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Questa serie esplora le meraviglie di uno degli ultimi luoghi incontaminati della Terra: la lontana Patagonia, in Sud America. Narrato dall’attore di origine cilena Pedro Pascal, questa coinvolgente serie mostra i diversi e spettacolari paesaggi della Patagonia. Con tecnologie all’avanguardia e l’aiuto di esperti locali si raccontano le storie avvincenti della fauna selvatica e delle persone che hanno fatto di questo habitat la loro casa. Dai deserti spazzati dal vento ai fiordi incontaminati, dalla sua lunga costa alle profondità delle sue magiche e antiche foreste, fino alle alte vette delle Ande: questa è la Patagonia come non l’avete mai vista.

DOMENICA 11 DICEMBRE

7 DONNE E UN MISTERO

Domenica 11 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Alessandro Genovesi dirige Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Benedetta Porcaroli, Sabrina Impacciatore, Luisa Ranieri e Diana Del Bufalo, con la partecipazione straordinaria di Ornella Vanoni, nel remake di successo di Otto donne e un mistero di François Ozon. Le donne di una grande famiglia si ritrovano per festeggiare la Vigilia di Natale, ma scoprono che l’uomo di casa, Marcello, è stato ucciso. Non solo: fuori infuria una bufera di neve, i fili del telefono sono stati recisi e il cancello è bloccato. Margherita, la padrona di casa, le altre parenti e la domestica Maria dovranno confrontarsi per scoprire chi fra di loro è l’assassina. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Christmas

NORWEGIAN HEADACHE – PERICOLO TRA I GHIACCI

Domenica 11 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Realizzato dal regista Rune Denstad Langlo, questo documentario segue un gruppo di avvocati e attivisti norvegesi che intentano una causa storica contro il loro governo, per salvaguardare il diritto presente nella Costituzione che garantisce un ambiente pulito alle generazioni future. Ora questo diritto è stato messo alla prova dalla Corte Suprema per la prima volta nella storia. In gioco non ci sono solo più di 250.000 posti di lavoro nella stessa Corte, un fondo sovrano del valore di mille miliardi di dollari e un tenore di vita senza precedenti, ma anche l’aria che respiriamo, la fauna norvegese, i nostri figli e il futuro delle prossime generazioni.

LUNEDI 12 DICEMBRE

I MISTERI DELLA GIOCONDA

Lunedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ammaliante, seducente e famosa in tutto il mondo, secondo milioni di persone si tratta dell’opera d’arte per eccellenza. Ma dietro al sorriso enigmatico rimane ancora un mistero. Chi era questa donna? E perché è stata ritratta? Cosa l’ha resa così famosa? Dopo 500 anni sotto i riflettori la Monna Lisa sta finalmente rivelando i suoi segreti, attraverso vecchi documenti e verità a lungo dimenticate, decodificate grazie alle nuove tecnologie che ci portano sotto la superficie dipinta. Questa indagine è il primo esame forense completo della Gioconda e porta il presentatore e critico d’arte Andrew Graham-Dixon in giro per il mondo a caccia delle verità che si celano dietro il capolavoro di Leonardo Da Vinci. Con accessi esclusivi e alcuni straordinari incontri, il docufilm rivela alcune incredibili notizie che cambiano tutto quello che pensavamo di conoscere sull’opera più enigmatica della storia.

ONE SHOT – LA FABBRICA DEL CALCIO

Lunedì 12 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, in binge tutti gli episodi

Girato nel corso di una stagione, questo documentario ci porta nell'epicentro del talento calcistico britannico: il sud di Londra. Qui, i giovani calciatori affinano le loro abilità su campi recintati, noti come "gabbie", che occupano angoli improbabili di imponenti edifici popolari. In questo ambiente difficile, la posta in gioco è alta: i giovani calciatori sperano che il loro talento garantisca una vita migliore a loro stessi e alle loro famiglie. Accanto ai giocatori, le voci di personaggi di spicco nel mondo del calcio londinese, ma anche le testimonianze degli osservatori, degli agenti, degli allenatori che ne coltivano il talento, delle famiglie. In One Shot - La fabbrica del calcio, scopriamo gli alti e bassi delle vite di questi giovani che combattono contro le difficoltà per seguire il loro sogno.

MARTEDI 13 DICEMBRE

ART CRIMES

Da martedì 13 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Art Crimes ci porta alla scoperta dei più incredibili e affascinanti furti d’arte internazionali del nostro secolo. Da Amsterdam a Nizza, da Budapest a Oslo, ogni episodio ci mostrerà cosa si cela dietro la storia di un famoso furto d’arte attraverso i ricordi dei suoi protagonisti: i ladri e gli investigatori. Grazie a interviste intense, momenti live, archivi ufficiali e registrazioni dei processi, la docuserie ricostruisce la scomparsa, le indagini e il ritrovamento dei capolavori più importanti al mondo. Tra chiese barocche, monasteri nascosti, investigatori sotto copertura e file segreti, Art Crimes ci condurrà dentro sei storie incredibili, ricche di colpi di scena, finali imprevedibili e panorami mozzafiato degni dei film di Hollywood. Eppure, queste storie sono tutte vere, proprio come i loro protagonisti!

MERCOLEDI 14 DICEMBRE

HOPE

Mercoledì 14 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

I pensieri, le paure e i conflitti interiori di chi sa di dover affrontare la malattia in un film con Stellan Skarsgård. La Vigilia di Natale Anja, una regista teatrale, si fa visitare per un fastidioso problema all’occhio e scopre così di avere un tumore al cervello. Nei giorni che precedono il nuovo anno, tra cene con i figli e visite di parenti, Anja attraversa con il compagno Tomas il calvario di consulti medici che li portano all’inevitabile discussione sul futuro della donna e della loro famiglia.

GIOVEDI 15 DICEMBRE

MASTERCHEF ITALIA

Da giovedì 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sempre più cosmopoliti e internazionali, soprattutto molti giovani e giovanissimi: ecco l’identikit degli aspiranti chef che ambiscono ad en trare nella Masterclass di quest’anno di MasterChef Italia, che riparte con una nuova stagione a partire da giovedì 15 dicembre, su Sky e in streaming su NOW. A valutare tutti i piatti e a decidere chi di loro merita di entrare tra i 20 concorrenti ufficiali di quest’anno, l’irresistibile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Una giuria affiatatissima e ormai solida, confermata per il quarto anno consecutivo, pronta a giudicare le creazioni dei cuochi, ad ascoltare le loro storie, a seguirli sfida dopo sfida, fino ad eleggere il miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato a Tracy Eboigbodin, cameriera di Verona originaria della Nigeria. Anche quest’anno MasterChef Italia – cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy – partirà coi Live Cooking, al centro dei primi due episodi attesi per giovedì 15 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW. Per gli aspiranti Chef i Live Cooking saranno la prima occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici. Durante questa prima fase, i cuochi avranno una dispensa a propria disposizione a cui poter accedere liberamente per preparare il loro piatto per poi terminare la preparazione davanti a Chef Barbieri, Chef Cannavacciuolo e Chef Locatelli, con l’obiettivo di impressionarli e conquistarli: con 3 sì, si conquista l’accesso diretto alla Masterclass, con 2 sì conquista il grembiule grigio e l’accesso alla fase intermedia delle Sfide per testare le loro abilità in cucina. Ce ne sono tre, e al termine di ciascuna sfida chi avrà conquistato i giudici potrà accedere alla Masterclass; in caso contrario, i cuochi amatoriali dovranno accedere alla Sfida successiva oppure abbandonare definitivamente la cucina di MasterChef Italia. Una selezione serratissima in cui non potranno mai distrarsi: solo i migliori potranno indossare l’ambitissimo grembiule con il proprio nome e, quindi, l’accesso nella Masterclass. Una volta formata la classe di quest’anno inizierà la classica sfida secondo il meccanismo rodato e conosciutissimo - a cui non mancheranno delle novità - fatto di prove appassionanti, sfide adrenaliniche e tanti colpi di scena, basato sul talento e sulla creatività dei concorrenti che sognano di diventare chef professionisti. Tornano quindi le enigmatiche Mystery Box, i sorprendenti Invention Test, i tesissimi Pressure Test e gli elettrizzanti Skill Test, gli “esami a sorpresa” che coinvolgeranno tutti i concorrenti, senza esclusioni, messi alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici. Tornano, inoltre, anche le prove in esterna, i tanti chef stellati e gli ospiti internazionali che sottoporranno i cuochi amatoriali alle prove più insidiose. Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della sicurezza dei partecipanti e delle normative relative alle misure di contenimento del contagio da Virus Sars-Cov2 come da DPCM vigenti durante le registrazioni. Tutto il mondo MasterChef Italia sceglie di impegnarsi – anche quest’anno – in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Quest’anno, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

VENERDI 16 DICEMBRE

BILARDO, EL DOCTOR DEL FÙTBOL

Venerdì 16 Dicembre alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, in binge tutti gli episodi

Nel 1986, l’ex giocatore di calcio e medico in pensione Carlos Bilardo condusse l’Argentina alla vittoria contro la Germania dell’Ovest, aggiudicandosi la Coppa del Mondo per una nazione di appassionati di calcio. Ma il percorso di Bilardo verso il successo è stato segnato dal suo stile controverso, che lo ha spesso portato a scontrarsi con giornalisti, giocatori e addirittura il governo a causa della sua ambizione eccessiva e delle sue tattiche fuori dagli schemi. Ripercorrendo la sua carriera tra alti e bassi, inclusa una devastante svolta ai Mondiali 1990 e poi il pubblico litigio con l’amico Diego Maradona, questa serie in quattro parti esamina la vita di una leggenda dello sport attraverso i racconti di chi lo conosce meglio.

SABATO 17 DICEMBRE

GOLA PROFONDA – LA PRIMA STELLA DEL PORNO

Sabato 17 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Gola Profonda fu il primo film porno mainstream. Con la sua uscita al cinema scatenò dibatti riguardanti la liberalizzazione del sesso e del corpo della donna che durano ancora oggi, soprattutto sotto la spinta del movimento #Metoo. Linda Lovelace, la prima pornostar della storia, celebrata dai media e dalle star più in voga del tempo, fu la prima a denunciare le terribili condizioni dell’industria del porno qualche anno dopo. Ad oggi la sua testimonianza è ancora rilevante ed ha contribuito ad alimentare la cosiddetta «guerra del sesso» all’interno del movimento femminista. Da una parte ci sono le donne a favore della pornografia e della prostituzione come strumento di liberazione per il corpo femminile, dall’altra le abolizioniste che denunciano lo sfruttamento delle donne e il condono della cultura dello stupro portati dal porno.