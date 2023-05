SkyWeek, da Domenica 30 Aprile a Sabato 6 Maggio 2023 canali Sky e streaming NOW

SEGNALAZIONI SKY / NOW | 30 APRILE - 6 MAGGIO 2023

A CASA TUTTI BENE – SECONDA STAGIONE

Da venerdì 5 maggio alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sempre più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti ancora più forti e sviluppi inaspettati attendono tutti i membri della grande famiglia al centro della serie Original firmata da Gabriele Muccino, anche supervisore artistico della seconda stagione della serie reboot del suo omonimo film campione di incassi. Vinto il Nastro d’Argento 2022 come miglior serie dell’anno con la prima stagione, la serie torna con otto nuovi episodi prodotti da Sky Studios e da Andrea e Raffaella Leone per Lotus Production - società di Leone Film Group e scritti da Gabriele Muccino, Barbara Petronio (head writer e produttrice creativa), Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile. Un grande cast corale interpreta i membri della numerosa famiglia, nei suoi due rami, al centro della storia. Laura Morante guida il cast nel ruolo di Alba Ristuccia, a seguito della morte del marito diventata proprietaria del ristorante San Pietro, a Roma, e madre di Carlo, Sara e Paolo Ristuccia, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo, mentre Sveva Mariani interpreta Luna, la figlia della coppia. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, Laura Adriani. Antonio Folletto è invece il compagno di Sara, Diego. Quindi i Mariani, che per volontà del capofamiglia Pietro Ristuccia hanno ereditato una quota importante del ristorante di famiglia: Paola Sotgiu è Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, interpretati rispettivamente da Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone interpreta la compagna di Riccardo, Luana, mentre Milena Mancini è Beatrice, la compagna di Sandro.

IL PRINCIPE DI ROMA

Lunedì 1° maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Marco Giallini in una commedia, ispirata al Canto di Natale dickensiano e Il marchese del Grillo monicelliano, con Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi e Giuseppe Battiston. Roma, 1829. Bartolomeo Proietti è un uomo ricco che sta per acquisire il titolo di Principe sposando l’aristocratica Domizia. Ma il sottoposto che doveva portargli i cento scudi necessari per la transazione muore prima di rivelargli dove è custodito il denaro. Per poter carpire l’informazione dal defunto, Proietti si rivolge a una fattucchiera ma, invece del fantasma del sottoposto, Bartolomeo incontrerà quelli di Beatrice Cenci e Giordano Bruno, che lo accompagneranno in una rivisitazione del passato e a un’anteprima del futuro, utili a ripensare la sua intera esistenza. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection

THE ANARCHISTS – ANARCHIA AD ACAPULCO

Da lunedì 1° maggio alle 21:15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel 2015 un imprenditore canadese tiene una conferenza ad Acapulco, Messico, nella speranza di promuovere l'anarchia nella sua forma più pura – un ideale basato sull'assenza di governo, sostituito da un autogoverno individuale. L’evento, chiamato “Anarchapulco” ottiene grande approvazione, esaltando la creazione di una comunità senza Stato, libera da governi e sistemi bancari centrali. Quello che inizia come un incontro una tantum si trasforma in un evento annuale, crescendo di dimensioni e attirando sponsorizzazioni da società di cripto-valuta con relatori come Ron Paul e l'investitore BitCoin Roger Ver. E quando gli attivisti per la libertà si riuniscono in una delle città più pericolose del mondo, l'ideologia utopica si scontra con l'imprevedibilità della natura umana. Le relazioni si rompono, le rivalità si forgiano e, alla fine, si perdono delle vite.

DOMENICA 30 APRILE

THE NORTH SEA

Domenica 30 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dai produttori di The Wave e The Quake, un altro spettacolare disaster-movie, ambientato nel Mare del Nord. Una piattaforma petrolifera crolla sulla costa norvegese per un cedimento del terreno. Tra coloro che lavorano in quello che è considerato uno dei più grandi giacimenti petrolifero del mondo, ci sono anche Stian e Sofia, una coppia di fidanzati. Quando la situazione peggiora, Stian si offre di andare a chiudere manualmente il pozzo perché non è possibile farlo dal centro-ricerche e resta intrappolato. Sarà Sofia, insieme al suo collega Arthur, a soccorrerlo per provare a salvargli la vita.

LUNEDI 1 MAGGIO

WOODSTOCK ’69 – LA STORIA DEL FESTIVAL

Lunedì 1° maggio alle 21:15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand e in streaming su NOW

Per tre giorni, nell'agosto del 1969, quasi mezzo milione di giovani arrivò nella fattoria di Max Yasgur, a nord dello stato di New York, per un evento rock 'n' roll che definì una generazione. Con Woodstock ‘69 scopriamo come è nato questo festival. Secondo i piani originali, l’evento era destinato ad un pubblico di 100.000 persone. Tuttavia, essendo un concerto gratuito, ne arrivarono altre 350. 000 e questo scatenò il caos. L'unica performer che lo staff del festival riuscì a trovare era Richie Havens, che, senza nemmeno un annuncio, venne spinta sul palco e si esibì per più di due ore e mezza, terminando con la creazione e l'improvvisazione dell'inno, Freedom. Nel documentario, 22 artisti e uomini d’affari condividono la loro esperienza nella creazione di questo concerto di tre giorni chiamato “Aquarian Exposition: 3 Days of Peace & Music”. I produttori e lo staff raccontano gli alti e bassi e gli innumerevoli ostacoli da superare nell’organizzazione del festival – tra cui l’opposizione dello stesso governatore di New York, Rockefeller, che minacciò di distruggere il festival ricorrendo alle forze della Guardia Nazionale.

SKY CINEMA COLLECTION – RISATE ALL’ITALIANA

Sky Cinema Collection, da lunedì 1 a domenica 14 maggio

Torna su Sky Cinema Collection l’appuntamento con le migliori commedie “made in Italy” e i protagonisti delle risate all’italiana con oltre 120 titoli, proposti da lunedì 1 a domenica 14 maggio. Tra i grandi protagonisti della collezione troviamo: Marco Giallini nella prima visione IL PRINCIPE DI ROMA (lun. 1 mag. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Collection); Antonio Albanese nelle celebri vesti dell’imprenditore calabrese corrotto Cetto La Qualunque in QUALUNQUEMENTE, TUTTO TUTTO NIENTE NIENTE e CETTO C’È SENZADUBBIAMENTE; Paola Cortellesi, diretta dal marito Riccardo Milani, nella commedia campione d’incassi MA COSA CI DICE IL CERVELLO e SCUSATE SE ESISTO! con Raoul Bova; Claudio Bisio tra le sale al Quirinale in BENVENUTO PRESIDENTE!, BENTORNATO PRESIDENTE e, in compagnia di Alessandro Siani, nelle commedie che hanno sbancato al botteghino BENVENUTI AL SUD e BENVENUTI AL NORD, mentre ritroviamo Siani in veste di regista e di protagonista in MISTER FELICITÀ con Diego Abatantuono; quest’ultimo è poi tra gli irresistibili protagonisti di COMPROMESSI SPOSI con Vincenzo Salemme e nel remake della commedia francese “Tanguy” IL MAMMONE con Angela Finocchiaro e Andrea Pisani; l’attore, regista e sceneggiatore toscano Leonardo Pieraccioni lo possiamo rivedere in IL SESSO DEGLI ANGELI, SE SON ROSE e UN FANTASTICO VIA VAI; ; e l’attore e comico Pasquale Petrolo, in arte Lillo, lo troviamo nella commedia diretta e interpretata da Sergio Rubini MI RIFACCIO VIVO, CON CHI VIAGGI con Fabio Rovazzi e nell’esilarante GLI IDOLI DELLE DONNE con Greg e Corrado Guzzanti. Sono infine da citare: il duo comico siciliano Ficarra e Picone in LA MATASSA e in ANDIAMO A QUEL PAESE tra superstizione e risate; il trio comico più popolare d’Italia, Aldo, Giovanni e Giacomo, ne IL COSMO SUL COMÒ e ODIO L’ESTATE; la commedia di Neri Parenti VACANZE AI CARAIBI con Christian De Sica e quella di Carlo Vanzina come NON SI RUBA A CASA DEI LADRI con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri.

MARTEDI 2 MAGGIO

MASQUERADE – LADRI D’AMORE

Martedì 2 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nicolas Bedos (La belle époque) dirige Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacth, Emmanuelle Devos e Laura Morante in un intreccio di inganni. Margot e Adrien sono simili: lei seduce polli benestanti, lui è un gigolò che ora vive nella sontuosa villa di Martha, attrice capricciosa sul viale del tramonto. I due si intendono a meraviglia e tramano truffe incredibili a beneficio e a danno dei miliardari della Costa Azzurra, ma la totale mancanza di scrupoli sarà fatale.

LEONARDO DA VINCI, IL GENIO RINASCIMENTALE

Martedì 2 maggio alle 21:15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Artista, scienziato e inventore, Leonardo Da Vinci è considerato una delle menti più ingegnose e prolifiche del Rinascimento. Nell’anniversario della sua scomparsa, lo ricordiamo con una serata a lui dedicata, ripercorrendo alcuni dei momenti più salienti della carriera di un uomo dall’ingegno e dal talento universale. Con uno sguardo nuovo e molto lontano dagli stereotipi la produzione Sky Original Io, Leonardo ci porterà a vivere un’esperienza inedita e coinvolgente nella mente di Leonardo. Salvator Mundi: il Mistero Da Vinci ci farà scoprire uno dei numerosi segreti del mondo dell’arte: il Salvator Mundi – attribuito a Leonardo – è diventato il dipinto più costoso del mondo, venduto nel 2017 per 450 milioni di dollari. Ma è davvero opera del genio italiano, o è stato una delle più grandi truffe della storia dell’arte? Leonardo, Il Ritratto Ritrovato conduce un’indagine su un ignoto autoritratto che potrebbe rappresentare lo stesso Leonardo. Esperti di fama mondiale, storici d'arte, scienziati e persino detective della polizia, utilizzano le più innovative tecniche scientifiche per risolvere questo enigma. Infine, se parliamo di Leonardo, non possiamo non citare La Gioconda: tanto ammaliante e seducente quanto enigmatica. Con I misteri della Gioconda andremo a caccia delle verità che si celano dietro il capolavoro di Leonardo Da Vinci, considerato da molti l’opera d’arte per eccellenza.

MERCOLEDI 3 MAGGIO

NEWSPAPERMAN: THE LIFE AND TIMES OF BEN BRADLEE - BRESLIN AND HAMILL: DEADLINE ARTISTS

Mercoledì 3 maggio dalle 19.45 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, Sky Documentaries propone due documentari in onda alle 19.45 e alle 21.15. Nel primo scopriamo gli alti e bassi della carriera di Ben Bradlee, il leggendario caporedattore del Washington Post. Inaugurando una nuova era di giornalismo investigativo, Bradlee lottò per la pubblicazione dei documenti del Pentagono e, nel 1974, incastrò Richard Nixon con il Watergate, rivelando il più grande scandalo politico della storia americana. Nel secondo documentario, la storia dei giornalisti Jimmy Breslin e Pete Hamill, elogiati come le voci di New York alla fine del XX secolo. Questo documentario descrive le vite e le carriere di questi editorialisti liberali, che hanno portato passione, ingegno e merito letterario al loro reportage iconico, dando anche voce ai lavoratori. Insieme incarnano l'emozione di un tempo in cui servivano determinazione e audacia per dare copertura alle notizie.

GIOVEDI 4 MAGGIO

CONFESS, FLETCH

Giovedì 4 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il fascino di Jon Hamm in una heist-comedy tratta dal romanzo di Gregory McDonald e già portata sullo schermo in due film da Chay Chase. Irwin Maurice Fletcher, detto “Fletch”, arriva a Boston dall’Italia per recuperare dei dipinti dall’enorme valore rubati al padre della sua fidanzata, rapito dalla mafia. Il riscatto sono proprio quei quadri, ma sono in possesso di un losco mercante d’arte. Nell’appartamento preso in affitto, Fletch trova il cadavere di una donna, ma quando avverte la polizia, diventa il principale sospettato dell’omicidio. Mentre l’ispettore Monroe e la detective Griz lo pedinano, Fletch indaga sulla morte della ragazza per dimostrare la sua innocenza e si imbatte in personaggi ambigui.

SABATO 6 MAGGIO

UMMA

Sabato 6 maggio alle 21.00 su Sky Cinema Suspense e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sandra Oh, Odeya Rush e Dermot Mulroney in un horror che entra in contatto con il mondo sovrannaturale, prodotto da Sam Raimi. Amanda e sua figlia vivono una vita tranquilla in una fattoria americana ma, quando i resti della madre arrivano dalla Corea, iniziano ad accadere eventi inquietanti. Amanda inizia a pensare che sia lo spirito della defunta giunto dall’aldilà per tormentarla. Ma lei e sua figlia si renderanno presto conto che la verità è ben peggiore di quanto immaginato...

MI CHIAMO ALTAN E FACCIO VIGNETTE

Sabato 6 maggio alle 21:15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un docu-film sul grande disegnatore Francesco Tullio Altan, una delle penne più acuminate d’Italia, capace di creare personaggi molto diversi tra loro, in grado di dialogare con un pubblico eterogeneo: adulti e bambini, bambini diventati adulti e adulti tornati bambini. Quella di Altan è una carriera artistica molto vasta, che spazia dal fumetto per adulti alla vignetta di satira politica e di costume, dalla produzione narrativa e illustrativa per bambini alle molte visualizzazioni di opere di narrativa, tra cui quelle di Gianni Rodari. Realizzato con l’aiuto dei suoi amici e colleghi, come per esempio Paolo Rumiz, Michele Serra, Vauro, Sergio Staino e Zerocalcare, questo documentario è un racconto della sua vita e della sua carriera attraverso alcuni dei suoi personaggi più famosi – fra tutti Pimpa e Cipputi. Partendo da Aquileia, dove vive e lavora, si giunge nella sua Torino, dove c’è la fabbrica per antonomasia: la Fiat di Cipputi. Un documentario su Altan e sul Paese che ha raccontato e che sta continuando a raccontare da oltre quarant’anni, con tutte le sue aspirazioni, le sue evoluzioni e involuzioni.

PRINCIPE CARLO – IL NUOVO RE

Sabato 6 maggio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel giorno della sua incoronazione, ripercorriamo gli eventi che hanno caratterizzato il lungo percorso del Principe Carlo verso il trono. La Regina, Diana, Harry, Kate....glamour, gloria, tradimento e bellezza. In mezzo a questi scandali, il principe Carlo ha aspettato pazientemente per anni di prendere il posto che gli spetta, quello di re. Uomo di convinzione, uomo d'affari e uomo di famiglia, come bilancerà questi ruoli con quello di un re? Come sarà la nuova era della monarchia inglese?