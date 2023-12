Guida TV Sky NOW 10 - 16 Dicembre: Sanditon, Rolling Stones e il ritorno di MasterChef

GUIDA TV SKY / NOW | 10 - 16 DICEMBRE 2023

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 10 dicembre, la magia del Natale continua a pervadere Sky Cinema Christmas, con una programmazione straordinaria che si estenderà fino al 31 dicembre. Il canale, giunto alla sua 13^ edizione, offre oltre 50 titoli, tra cui prime visioni come "Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico" e "I Peggiori Giorni", affiancati da classici intramontabili come "Sette Spose per Sette Fratelli" e "Cantando Sotto la Pioggia". La varietà spazia dal biopic "Dickens – L’Uomo che Inventò il Natale" alla commedia natalizia "Elf" con Will Ferrell, e dalla fantastica "La Befana Vien di Notte" a cult del cinema come "Gremlins" e "Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato". E non mancano le commedie romantiche che hanno conquistato il pubblico durante le festività, come "Serendipity", "L’Amore non Va in Vacanza" e il celebre "Love Actually - L'Amore Davvero".

Lunedì 11 dicembre su Sky Documentaries, alle 21.15, inizia un viaggio straordinario nella storia di una delle più grandi rock band del mondo con "Vita da Rolling Stones". Il documentario offre racconti inediti e ritratti intimi di Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts, gettando luce sulle passioni e i ricordi che hanno plasmato la loro straordinaria carriera musicale. Nella stessa serata, su Sky Cinema Uno alle 21.15, goditi "Papà Scatenato", una spassosa commedia con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco. Il film porta sullo schermo le situazioni esilaranti scatenate da un incontro tra famiglie durante la Festa dell'Indipendenza. E se sei appassionato di dolci, non perderti "Accademia di Pasticceria" su Sky Uno alle 19.00, a partire dal 11 dicembre. Un viaggio alla scoperta della grande pasticceria italiana con il rinomato pasticcere Maurizio Santin e altri 40 Maestri Pasticceri AMPI.

Mercoledì 13 dicembre, su Sky Serie alle 21:15, inizia la stagione finale di "Sanditon", la serie ispirata all'ultimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Mentre su Sky Arte, sempre alle 21.15, "The Beatles and India" esplora il profondo legame tra i Beatles e l'India, offrendo uno sguardo approfondito sulla loro ricerca spirituale e l'ispirazione per la creazione di nuovi brani musicali. Sempre il 13 dicembre, su Sky Crime alle 22.55, parte "Dr. Death – Il Dottore Malvagio", una docu-serie che rivelando storie di dottori malvagi sconvolge la fiducia nel personale medico. Nella stessa serata su Sky Documentaries alle 21.15, un documentario speciale celebra la vita e l'eredità di Peter O’Toole, il leggendario attore scomparso 10 anni fa.

Giovedì 14 dicembre, su Sky Uno alle 21.15, fa il suo ritorno "MasterChef Italia", con aspiranti chef pronti a competere per il titolo di miglior chef amatoriale. La giuria, composta dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, guiderà i concorrenti attraverso sfide e prove culinarie avvincenti. Nella stessa serata, su Sky Cinema Uno alle 21.15, vivi l'azione e il divertimento di "Una Notte Violenta e Silenziosa", una commedia natalizia con David Harbour nei panni di un Babbo Natale fuori dagli schemi.

Sabato 16 dicembre su Sky Arte alle 21.15, immergiti nell'universo di Hayao Miyazaki con "Miyazaki – 10 Anni di Magia", un documentario che racconta il processo creativo del maestro dell'animazione giapponese.

DOMENICA 10 DICEMBRE

SKY CINEMA CHRISTMAS

Prosegue, fino a domenica 31 dicembre Sky Cinema Christmas e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Fino a domenica 31 dicembre Sky Cinema Christmas ( canale 303 ), giunto alla 13^ edizione che offre una programmazione in linea con lo spirito delle feste con oltre 50 titoli, tra cui le prime visioni LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO (sab. 2 dic.), I PEGGIORI GIORNI (lun. 4 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas) preceduto dal primo capitolo I MIGLIORI GIORNI, e UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA (gio. 14 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas). La magia del Natale è protagonista in DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE, il biopic dedicato allo scrittore inglese con Dan Stevens e Christopher Plummer; l’allegra fiaba natalizia ELF con Will Ferrell; e la fanta-commedia di successo LA BEFANA VIEN DI NOTTE con Paola Cortellesi e Stefano Fresi. Lo spirito delle feste si respira nei classici come: SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI, uno dei più celebri musical di tutti i tempi, vincitore dell’Oscar® alla colonna sonora; il fiabesco musical da 2 Oscar® IL MAGO DI OZ con Judy Garland; l’intramontabile CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA con Gene Kelly e Debbie Reynold; il cult del cinema fantastico GREMLINS, diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg; e WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO con Gene Wilder, da non perdere martedì 12 alle 21.15, preceduto da LA FABBRICA DI CIOCCOLATO con Johnny Depp diretto da Tim Burton, in concomitanza dell’uscita nelle sale del prequel WONKA, prevista per giovedì 14 dicembre. L’atmosfera natalizia non manca nelle commedie romantiche ormai irrinunciabili durante le festività, come il magico SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA con Kate Beckinsale e John Cusack; L’AMORE NON VA IN VACANZA con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black; l’immancabile commedia romantica di Richard Curtis LOVE ACTUALLY - L’AMORE DAVVERO con Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson; e il film corale di Garry Marshall CAPODANNO A NEW YORK con Sienna Miller, Josh Duhamel e Sarah Jessica Parker.

LUNEDI 11 DICEMBRE

VITA DA ROLLING STONES

Da lunedì 11 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario con racconti inediti sulla storia di una delle più grandi rock band del mondo. Scavando a fondo nelle loro personalità, passioni e ricordi degli ultimi sessant’anni, emergono dei ritratti intimi e inaspettati di Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts. Scopriremo come questi geni musicali si siano uniti per creare la musica che è stata la colonna sonora della vita di milioni di persone.

PAPÀ SCATENATO

Lunedì 11 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Robert De Niro e il comico statunitense Sebastian Maniscalco sono i protagonisti di una spassosa commedia con Leslie Bibb e Kim Cattrall. Sebastian proviene da una famiglia italo-americana e lavora come manager in un hotel. Per la Festa dell’Indipendenza viene invitato dai genitori della fidanzata Ellie, facoltosi proprietari di una importante catena alberghiera, nella loro residenza. Insiste per aggiungersi al viaggio anche il padre di Sebastian, Salvo, un uomo vecchio stampo d’origine siciliana. L’incontro tra le due famiglie darà luogo a una serie di situazioni esilaranti. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy, disponibile on demand anche in 4K.

ACCADEMIA DI PASTICCERIA

Da lunedì 11 dicembre alle 19.00 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio inedito alla scoperta della grande pasticceria italiana con Maurizio Santin, noto pasticcere da 3 stelle Michelin, e 40 Maestri Pasticceri AMPI, professionisti di altissimo livello del calibro di Sal De Riso, Paolo Sacchetti, Luigi Biasetto e Tommaso Foglia. Tantissime golose ricette e semplici consigli per realizzarle anche a casa.

MERCOLEDI 13 DICEMBRE

SANDITON – TERZA STAGIONE

Da mercoledì 13 dicembre alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La stagione finale dell’amata serie creata da Andrew Davies fa rivivere l’ultimo romanzo incompiuto della scrittrice inglese Jane Austen. Charlotte (Rose Williams) ha capito che il suo stoico datore di lavoro Alexander Coulboune (Ben Lloyd-Hughes) non era in grado di ammettere di ricambiare i sentimenti che lei prova nei suoi confronti. Charlotte ha dunque deciso di lasciare Sanditon per tornare nel piccolo villaggio agricolo di Willindgen, dove è cresciuta, e in seguito ha sorpreso tutti coloro che la amano annunciando di aver accettato la proposta di matrimonio del suo amico d’infanzia Ralph Starling (Cai Bridgen).

THE BEATLES AND INDIA

Mercoledì 13 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il primo documentario che esplora nel profondo quanto e come l'India abbia plasmato lo sviluppo della più grande rock band di tutti i tempi. The Beatles and India è una cronaca storica della duratura storia d'amore tra i Beatles e l'India, iniziata più di mezzo secolo fa. Rari filmati d'archivio, registrazioni e fotografie, testimonianze e commenti di esperti riportano in vita l'affascinante viaggio di George, John, Paul e Ringo che, per un periodo, decisero di ritirarsi dalle loro vite da celebrità per andare alla ricerca di beatitudine spirituale in un luogo di meditazione in Himalaya affinché gli fosse d’ispirazione per la loro creatività e la conseguente stesura di nuovi testi musicali.

DR. DEATH – IL DOTTORE MALVAGIO

Da mercoledì 13 dicembre alle 22.55 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dottori, medici, personale sanitario sono le persone a cui affidiamo la nostra salute e la nostra stessa vita. Ma cosa succede se dietro il medico di cui ci fidiamo ciecamente, si nasconde un assassino malvagio e senza scrupoli? La docu - serie ripercorre, con interviste inedite, veri testimoni e racconti di alcuni sopravvissuti, la storia del dottor Christopher Duntsch, il neurochirurgo divenuto famoso per aver mutilato, ferito e perfino assassinato 33 dei suoi pazienti.

PETER O’TOOLE

Mercoledì 13 dicembre alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In occasione dei 10 anni dalla morte di Peter O’Toole, un documentario sul leggendario attore, che ha portato un tocco di pericolo nella sua arte e un colpo di follia nella sua vita, ma ha ispirato una generazione di registi.

GIOVEDI 14 DICEMBRE

MASTERCHEF ITALIA

Da giovedì 14 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Eterogenei, cosmopoliti, di diversa estrazione sociale e culturale, con tante storie da raccontare e disposti a mettersi in gioco. Tutti diversi tra loro ma con un elemento in comune: la passione per la cucina. E con un sogno, un solo obiettivo a guidarli: diventare il nuovo MasterChef italiano. Anche quest’anno aspiranti chef provenienti da tutta Italia (e non solo) si candidano ad entrare nella Masterclass di MasterChef Italia, che riparte con una nuova stagione a partire da giovedì 14 dicembre, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La valutazione insindacabile dei piatti e la scelta di chi dei loro autori merita di entrare tra i concorrenti ufficiali di quest’anno, come sempre, è nelle mani dell’irresistibile trio in giuria formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Affiatati e unitissimi, divertenti ed empatici, si ritrovano sul palco davanti ai fornelli per il quinto anno consecutivo per giudicare le creazioni dei cuochi, ascoltare le loro storie, seguirli sfida dopo sfida, dare loro consigli preziosi e critiche costruttive, in un percorso appassionante che porterà fino alla proclamazione del miglior chef amatoriale d’Italia, titolo che al termine della scorsa edizione è andato a Edoardo Franco, l’originale ed esuberante ex rider di Varese. Quella che sta iniziando sarà una stagione ricca di novità, per MasterChef Italia. Ma anche una stagione speciale: il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy festeggerà infatti un traguardo storico, quello dei 300 episodi della versione italiana (nel mondo sono state prodotte più di 500 edizioni dal reboot nel 2005, in 67 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 10mila episodi in onda, senza dimenticare che nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”). Questo traguardo sarà celebrato in un episodio speciale, atteso per fine gennaio, in cui la sfida della Masterclass scorrerà in parallelo con il festeggiamento per questo straordinario compleanno. Le novità di stagione si inseriscono nel meccanismo della gara di quest’anno. Come da tradizione, si partirà con i Live Cooking, al centro dei primi due episodi attesi per giovedì 14 dicembre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. I Live Cooking saranno per gli aspiranti componenti della classe la prima occasione per far conoscere se stessi e la loro idea di cucina ai giudici: un piatto ideato da loro, ultimato e impiattato in totale autonomia e in pochi minuti davanti al trio, che sia il manifesto della propria idea di cucina e soprattutto capace di conquistare i palati dei tre. In caso di unanimità a favore del piatto, il cuoco amatoriale sarà già ufficialmente nella Masterclass; con due sì, invece, dovrà indossare un grembiule grigio col quale affrontare il limbo di uno Stress Test, una nuova prova a tempo senza possibilità di appello nella quale solo i migliori conquisteranno il grembiule bianco con su scritto il proprio nome. Novità di quest’anno è che di fatto i giudici non saranno da soli a fare le valutazioni durante i Live Cooking e lo Stress Test: da qualche parte in studio, nascosto dalla vista dei concorrenti, ci sarà una persona misteriosa che avrà il compito, in un secondo momento, di aiutare Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli nella selezione. Una persona la cui identità rimarrà segreta per un po’: durante le cucinate delle prove rimarrà sempre in silenzio ma potrà osservare da vicino, senza essere visto, l’operato dei cuochi e sondare le loro lacune, e il suo parere potrebbe essere preziosissimo per Bruno, Antonino e Giorgio quando saranno chiamati a dare il proprio indiscutibile responso. Una volta assegnati tutti e 20 i grembiuli bianchi, i tre chef apriranno ufficialmente la sfida della Masterclass. Avrà inizio in quel momento un percorso appassionante che si svilupperà secondo il classico e rodatissimo meccanismo, nel quale quest’anno però saranno inserite alcune novità che renderanno tutto più elettrizzante. In particolare, occorrerà prestare molta attenzione alle sempre più enigmatiche Mystery Box che, a seconda delle idee dei giudici, potranno essere preziosissime o rischiosissime, ma anche rivelarsi talvolta dei clamorosi bluff; tornerà poi, in diverse occasioni nel corso della stagione, lo Stress Test, la prova durante la quale i cuochi dovranno controllare con cura e precisione sia il proprio piatto sia le lancette dell’orologio. Torneranno quindi gli Invention Test che riserveranno grandi e inattese sorprese, i Pressure Test che alzeranno la pressione sui concorrenti a rischio eliminazione, e gli Skill Test con cui Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli potranno valutare le competenze tecniche della Masterclass. Infine, settimana dopo settimana, gli aspiranti chef affronteranno prove in esterna e incontreranno tanti ospiti italiani e internazionali, tra chef stellati ed esperti di food, che partecipando alle prove racconteranno le loro esperienze e le loro carriere dando ai concorrenti preziosi consigli. Si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Sin dallo scorso anno, inoltre, perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati. Da venerdì 22 dicembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 19.45, torna anche il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, in cui chef e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina: in ogni episodio i cuochi amatoriali in gara in questa edizione di MasterChef Italia si alterneranno a grandi chef ospiti e a Bruno Barbieri, il decano dei giudici del programma, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la propria idea di cucina e realizzare i loro piatti.

UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA

Giovedì 14 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

David Harbour (Stranger Things) è un Babbo Natale fuori dagli schemi nella action-comedy dal tocco fantastico, diretta da Tommy Wirkola (Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe) e interpretata da Beverly D’Angelo, John Leguizamo e Cam Gigandet. Dopo diversi secoli di lavoro, Santa Clause è disamorato del Natale. Ma la notte della Vigilia, mentre si trova in una villa per lasciare il dono per la piccola Trudi, vede che la bambina è presa in ostaggio da una banda di criminali capeggiata da Uncle Scrooge e decide di intervenire per riportare lo spirito natalizio nella casa, anche con le cattive maniere. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Christmas, disponibile on demand anche in 4K.

SABATO 16 DICEMBRE

MIYAZAKI – 10 ANNI DI MAGIA

Da sabato 16 dicembre alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In occasione dell’uscita al cinema del nuovo film di Miyazaki Il ragazzo e l’airone, presentato al festival del Cinema di Roma, arriva su Sky il documentario sul maestro dell’animazione giapponese più conosciuto all'estero. Miyazaki è inoltre intimamente legato a quello dello Studio Ghibli, studio cinematografico d'animazione da lui fondato nel 1985 insieme al collega e mentore Isao Takahata. Con la collaborazione dello stesso Studio Ghibli, 10 Years With Hayao Miyazaki è un documentario che racconta il processo creativo del leggendario regista. Dallo sviluppo del suo blockbuster Ponyo sulla scogliera (2008) a Si alza il vento (2013) il suo primo film avente come protagonista una figura storica. Hayao Miyazaki si presenta come un artigiano appassionato, un pioniere risoluto e un padre si scontra con il figlio, mettendolo alla prova

