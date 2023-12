Guida TV Sky NOW: 17 - 24 Dicembre - Sfide Gastronomiche, Magia Cinematografica e Sci-Fi Thriller

GUIDA TV SKY / NOW | 17 - 24 DICEMBRE 2023

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

Domenica 17 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW, riprendono le sfide culinarie de "Alessandro Borghese 4 Ristoranti". Il celebre chef italiano, a bordo del suo furgone, attraversa l'Italia da nord a sud, ma anche oltre i confini nazionali, recandosi all'estero alla ricerca dei migliori ristoranti italiani. Le regole rimangono immutate: quattro ristoratori, condividendo un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano a colpi di gusto per ottenere il titolo di migliore nella loro categoria. Borghese, con la sua rigorosa ispezione, valuta ogni dettaglio della cucina per garantire elevati standard. Il giudizio finale viene rivelato solo alla fine, potendo confermare o ribaltare la classifica.Sky Cinema Christmas continua fino al 31 dicembre, offrendo una programmazione festiva con oltre 50 titoli, tra cui prime visioni e classici natalizi. Film come "Lo Schiaccianoci e il Flauto Magico" e "Una Notte Violenta e Silenziosa" saranno in evidenza, creando l'atmosfera magica delle festività. La programmazione include anche biografie come "Dickens – L'Uomo che Inventò il Natale" e commedie romantiche come "Serendipity - Quando l'Amore è Magia". Il 17 dicembre su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, "The Good House" porta sullo schermo la storia di Hildy Good, un'agente immobiliare di successo con una debolezza per l'alcol. La sua vita inizia a svelare fragilità quando riallaccia i rapporti con una vecchia fiamma, mettendo in discussione il suo equilibrio. La pellicola, tratta dall'omonimo romanzo di Ann Leary, presenta Sigourney Weaver e Kevin Kline nei ruoli principali. Inizia anche "Arctic From Above" su Sky Nature il 17 dicembre. In questa serie Sky Original, la biologa naturalista Liz Bonnin esplora le aree selvagge dell'Artico, evidenziando l'impatto del cambiamento climatico sulla fauna artica.

Per lunedì 18 dicembre, su Sky Atlantic e in streaming su NOW, ritorna "Progetto Lazarus - Seconda Stagione". Lo sci-fi thriller, prodotto da Urban Myth Films, segue la squadra Lazarus che, in un loop temporale, deve trovare una soluzione prima che il mondo finisca ogni tre settimane. Su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, "Retribution" presenta Liam Neeson in un'action-thriller adrenalinico. Matt Turner, un uomo d'affari americano a Berlino, si trova coinvolto in una corsa contro il tempo quando uno sconosciuto minaccia di far esplodere un ordigno nella sua auto. Lunedì 18 dicembre su Sky Uno, torna "Gli Artisti del Panettone - Sesta Stagione". 18 pasticceri italiani condivideranno ricette natalizie con Chiara Maci, offrendo golose proposte facilmente replicabili a casa. Inizia anche "Cold Case" su Sky Crime il 18 dicembre, seguendo le indagini e le soluzioni di casi rimasti irrisolti per lungo tempo.

Mercoledì 20 dicembre su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, "Spoiler Alert" racconta la toccante storia d'amore di Michael Ausiello. Jim Parsons, noto per "The Big Bang Theory", è il protagonista di questo adattamento autobiografico diretto da Michael Showalter.

Venerdì 22 dicembre su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, "Shazam! Furia degli Dèi" presenta il secondo capitolo dell'irriverente supereroe della DC Comics interpretato da Asher Angel e Zachary Levi. Il cast include anche Helen Mirren, Lucy Liu e Adam Brody. Sempre il 22 dicembre su Sky Uno, "MasterChef Magazine" propone, dal lunedì al venerdì alle 19:45, ricette e storie culinarie di chef amatoriali e professionisti in una serie di episodi tematici.

Infine, sabato 23 dicembre su Sky Cinema Family, inizia la "Collezione Harry Potter" con tutti e 8 i film della saga cinematografica. La magia di Hogwarts torna sullo schermo, regalando un'occasione per rivivere le avventure di Harry, Hermione, e Ron durante le festività natalizie.

DOMENICA 17 DICEMBRE

ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI

Da domenica 17 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il van di Alessandro Borghese 4 Ristoranti riparte da nord a sud per l’Italia, ma anche stavolta lo chef che può confermare o ribaltare ogni risultato userà degli aerei per andare a cercare, all’estero, i migliori ristoranti italiani. Ripartono domenica 17 dicembre su Sky e in streaming su NOW le sfide dell’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia, per un nuovo e inedito viaggio che tornerà al di fuori dei confini italiani toccando Costa Azzurra e Lisbona, e si sposterà, in Italia, tra Oltrepò Pavese, Ravenna, Sardegna, Gorizia, Lucca, Milano, Mantova. Le regole che hanno reso Alessandro Borghese 4 Ristoranti uno show iconico della televisione italiana restano immutate: quattro ristoratori, che condividono un aspetto o una caratteristica comune, si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’agognato e inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun ristoratore invita nel proprio locale gli altri tre pretendenti accompagnati da chef Alessandro Borghese, che non rinuncia alla sua scrupolosa ispezione nella cucina del locale per assicurarsi che gli elevati standard della ristorazione vengano rispettati senza tralasciare alcun dettaglio. La temibile valutazione continua durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano le portate che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto del ristorante, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, anche in questo nuovo ciclo di episodi inediti – al via domenica 17 dicembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go – dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, molto rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto. Il giudizio di chef Borghese viene svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l’intera classifica. Il vincitore di ciascuna puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività. Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.

SKY CINEMA CHRISTMAS

Prosegue, fino a domenica 31 dicembre Sky Cinema Christmas e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Fino a domenica 31 dicembre Sky Cinema Christmas ( canale 303 ), giunto alla 13^ edizione che offre una programmazione in linea con lo spirito delle feste con oltre 50 titoli, tra cui le prime visioni LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO (sab. 2 dic.), I PEGGIORI GIORNI (lun. 4 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas) preceduto dal primo capitolo I MIGLIORI GIORNI, e UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA (gio. 14 dic. ore 21.15 su Sky Cinema Uno e 21.45 su Sky Cinema Christmas). La magia del Natale è protagonista in DICKENS – L’UOMO CHE INVENTÒ IL NATALE, il biopic dedicato allo scrittore inglese con Dan Stevens e Christopher Plummer; l’allegra fiaba natalizia ELF con Will Ferrell; e la fanta-commedia di successo LA BEFANA VIEN DI NOTTE con Paola Cortellesi e Stefano Fresi. Lo spirito delle feste si respira nei classici come: SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI, uno dei più celebri musical di tutti i tempi, vincitore dell’Oscar® alla colonna sonora; il fiabesco musical da 2 Oscar® IL MAGO DI OZ con Judy Garland; l’intramontabile CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA con Gene Kelly e Debbie Reynold; il cult del cinema fantastico GREMLINS, diretto da Joe Dante e prodotto da Steven Spielberg; e WILLY WONKA E LA FABBRICA DI CIOCCOLATO con Gene Wilder, da non perdere martedì 12 alle 21.15, preceduto da LA FABBRICA DI CIOCCOLATO con Johnny Depp diretto da Tim Burton, in concomitanza dell’uscita nelle sale del prequel WONKA, prevista per giovedì 14 dicembre. L’atmosfera natalizia non manca nelle commedie romantiche ormai irrinunciabili durante le festività, come il magico SERENDIPITY – QUANDO L’AMORE È MAGIA con Kate Beckinsale e John Cusack; L’AMORE NON VA IN VACANZA con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black; l’immancabile commedia romantica di Richard Curtis LOVE ACTUALLY - L’AMORE DAVVERO con Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson; e il film corale di Garry Marshall CAPODANNO A NEW YORK con Sienna Miller, Josh Duhamel e Sarah Jessica Parker.

THE GOOD HOUSE

Domenica 17 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sigourney Weaver è la protagonista della pellicola con Kevin Kline, tratta dall’omonimo romanzo di Ann Leary. Hildy Good è un’agente immobiliare di successo, sempre pronta ad aiutare la sua famiglia che invece tende a rimproverarle le sue debolezze, prima tra tutte quella per l’alcol. Quando riallaccia i rapporti con una vecchia fiamma, il delicato equilibrio della sua vita comincia a disfarsi e Hildy deve iniziare a fare i conti con sé stessa e con il suo problema. Su Sky disponibile on demand anche in 4K.

ARCTIC FROM ABOVE

Da domenica 17 dicembre alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

In questa serie Sky Original, la biologa naturalista Liz Bonnin si avventura in una delle ultime grandi aree selvagge della Terra per rivelare come il cambiamento climatico e il mondo moderno stiano influenzando la fauna artica. Accompagnata da un team di scienziati di fama mondiale, Liz rivela la sorprendente verità su ciò che sta accadendo alla magnifica fauna selvatica dell'estremo nord. Viaggiando attraverso Canada, Groenlandia, Alaska e Norvegia, Liz si ritrova faccia a faccia con molti degli animali più iconici della regione, dagli orsi polari ai lupi, ai caribù e ai bisonti.

LUNEDI 18 DICEMBRE

PROGETTO LAZARUS – SECONDA STAGIONE

Da lunedì 18 dicembre, alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Prodotta dal pluripremiato team di Urban Myth Films in associazione con Sky Studios, torna lo sci-fi thriller Sky Original scritto da Joe Barton, nominato ai BAFTA, e Howard Overman (La guerra dei mondi, Misfits). La lotta per garantire il futuro non è mai stata così intensa. Quando il mondo si blocca in un loop temporale – nel quale ogni tre settimane il mondo finisce – la squadra Lazarus deve correre contro il tempo per trovare una soluzione prima che l'umanità venga spazzata via per sempre. Tra loro c'è il risoluto agente speciale George (Paapa Essiedu), che è caduto in disgrazia dopo aver tradito l'organizzazione in nome dell'amore. George è determinato a riscattarsi e a riconquistare la fiducia dei suoi amici, dei suoi colleghi e dell'amore della sua vita. Ma quando scopre che la causa che sta combattendo è più inquietante di quanto sembri, George inizia a sospettare che l'unica persona di cui può davvero fidarsi è solo sé stesso.

RETRIBUTION

Lunedì 18 dicembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Liam Neeson in un adrenalinico action-thriller, remake del film spagnolo El Desconocido. Matt Turner è un uomo d’affari americano che vive a Berlino. Un giorno, mentre è in macchina con i suoi figli, riceve una telefonata da uno sconosciuto che lo obbliga a eseguire una serie di comandi, altrimenti l’ordigno piazzato sotto i sedili della sua macchina esploderà. Inizia così una folle corsa contro il tempo per mettere in salvo sé stesso e la sua famiglia. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Action, disponibile on demand anche in 4K.

GLI ARTISTI DEL PANETTONE – SESTA STAGIONE

Da lunedì 18 dicembre alle 19.00 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna Artisti del Panettone: 18 tra i migliori pasticceri d’Italia condivideranno con Chiara Maci, scrittrice e conduttrice tv, le loro ricette pensate per il Natale, golose e facilmente replicabili a casa. Non mancheranno i consigli di Sal De Riso, Maestro Pasticcere e Presidente AMPI, e Iader Fabbri, noto biologo nutrizionista e divulgatore scientifico. Sarà un Natale dolcissimo!

COLD CASE

Da lunedì 18 dicembre alle 22.55 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Seguiamo le indagini e le soluzioni di casi rimasti irrisolti per molto tempo. Gli investigatori e le famiglie delle vittime tentano di scovare i colpevoli di terribili crimini.

MERCOLEDI 20 DICEMBRE

SPOILER ALERT

Mercoledì 20 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Jim Parsons (The Big Bang Theory) è il protagonista di una toccante storia d’amore, tratta dall’omonimo best-seller autobiografico di Michael Ausiello e diretta da Michael Showalter (The Big Sick). Michael e Kit stanno insieme da 14 anni. Grazie a Kit, Michael non solo ha trovato l’amore, ma anche una famiglia nei genitori del compagno e una straordinaria cerchia di amici. Mentre Michael immagina che la sua vita si svolga come la trama di una delle sue commedie romantiche preferite, qualcosa di inaspettato innescherà una serie di cambiamenti profondi. Su Sky disponibile on demand anche in 4K.

VENERDI 22 DICEMBRE

SHAZAM! FURIA DEGLI DÈI

Venerdì 22 dicembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Asher Angel e il suo alterego cinematografico Zachary Levi si ritrovano nel secondo capitolo dedicato all’ irriverente supereroe della DC Comics. Nel cast anche Helen Mirren, Lucy Liu e Adam Brody. Billy Batson e gli altri membri della famiglia adottiva con cui vive stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e quella di supereroi adulti. Presto però si trovano a dover fronteggiare le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità giunte sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo prima. Su Sky disponibile on demand anche in 4K.

MASTERCHEF MAGAZINE

Venerdì 22 dicembre alle 19.35 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle ore 19.45, torna il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, in cui chef e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina: in ogni episodio i cuochi amatoriali in gara in questa edizione di MasterChef Italia si alterneranno a grandi chef ospiti e a Bruno Barbieri, il decano dei giudici del programma, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la propria idea di cucina e realizzare i loro piatti.

SABATO 23 DICEMBRE

SKY CINEMA HARRY POTTER

Sky Cinema Family, da sabato 23 a domenica 31 dicembre Collezione

Da sabato 23 a domenica 31 dicembre Sky Cinema Family diventa Sky Cinema Harry Potter perché torna sul canale il maghetto più amato del grande schermo con il franchise dagli incassi tra i più alti nella storia del cinema (oltre 8 miliardi di dollari in tutto il mondo) con gli 8 film della saga cinematografica di HARRY POTTER, nati dalla penna della scrittrice inglese J.K. Rowling e interpretati sul grande schermo da Daniel Radcliffe, insieme a Emma Watson nei panni di Hermione Granger, Rupert Grint in quelli di Ron Weasley, Alan Rickman in quelli dell’ambiguo Severus Piton e Robbie Coltrane, recentemente scomparso, in quelli dell’amabile Hagrid.

Era il 2001 quando uscì nelle sale il primo capitolo della saga, HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE diretto da Chris Columbus, che ottenne incassi record al box office e che narra la difficile infanzia del piccolo Harry nel mondo dei “babbani” e il suo arrivo alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. L’anno successivo uscì HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI diretto ancora da Columbus, in cui Harry, tornato alla scuola di magia dopo le vacanze, affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e deve scoprire il terribile segreto di una stanza misteriosa. Nel 2004 Alfonso Cuarón firmò la regia di HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN conferendo all’ambientazione un’atmosfera più dark e alla narrazione un’impronta più adulta. Qui Harry deve affrontare il pericoloso criminale Sirius Black (Gary Oldman), appena evaso dalla prigione di Azkaban. La regia venne affidata a Mike Newell per il quarto capitolo della saga, HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO, in cui tra tornei di magia, balli e turbamenti d’amore, Harry si prepara il ritorno dell’oscuro Voldemort (Ralph Fiennes). HARRY POTTER E L'ORDINE DELLA FENICE segnò l’ingresso alla regia di David Yates, che diresse anche i successivi film. In questo quinto capitolo, prima che una profezia decida il suo destino, Harry scopre l’esistenza di un’associazione segreta che vuole uccidere Voldemort, il cui ritorno incombe su Hogwarts. Era il 2009 quando uscì al cinema HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE. In questa sesta avventura Harry trova un manuale misterioso appartenuto al Principe Mezzosangue tramite cui apprende i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di un ricordo custodito dal professor Lumacorno (Jim Broadbent). Nel 2010 e 2011 si susseguirono in sala i capitoli finali, HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE I e HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II, in cui la sfida con Voldemort è alle porte e, per sconfiggerlo, Harry, Hermione e Ron devono trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l’anima del Signore Oscuro. È da non perdere in programmazione HARRY POTTER 20° ANNIVERSARIO: RITORNO A HOGWARTS, la speciale retrospettiva che porta i fan in un magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe cinematografiche più amate di sempre, proponendo la reunion, avvenuta nel 2021, fra Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, altri stimati membri del cast e i registi che hanno realizzato gli otto film. Questi i nomi illustri che si uniscono al celebre trio di maghetti: Helena Bonham Carter, il compianto Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Ian Hart, producer David Heyman e i registi Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates.

