Guida TV Sky e NOW 21 - 27 Gennaio: Clint Eastwood Mania, Giornata della Memoria

GUIDA TV SKY / NOW | 21 - 27 GENNAIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione. Domenica 21 gennaio, l'appuntamento su Sky Cinema Due e in streaming su NOW è con "A Thousand and One", opera prima della regista A.V. Rockwell. Una coinvolgente storia famigliare ambientata nella Harlem degli anni '90, questo film, vincitore del Gran Premio della giuria al Sundance 2023, segue la giovane parrucchiera Inez. Appena uscita di galera, desidera costruirsi una nuova vita e la trama prende una svolta sorprendente quando decide di rapire Terry, un bambino di 6 anni, da un sistema di affidamento insoddisfacente. Riavvicinandosi all'ex fidanzato, i tre formano una famiglia completa, affrontando momenti di amore e difficoltà.

Dal 15 al 21 gennaio, su Sky Cinema Collection, si accende la "Clint Eastwood Mania" con una selezione di 17 titoli che mettono in evidenza la ricca filmografia dell'attore e regista premio Oscar®. Tra i film imperdibili disponibili on demand ci sono "Flags of Our Fathers", "Letters from Iwo Jima", "Sully", "Million Dollar Baby", "The Bridges of Madison County", "Unforgiven" e la celebre "Trilogia del Dollaro".

Lunedì 22 gennaio, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, arriva "Campioni", una commedia diretta da Bobby Farrelly. Con Woody Harrelson come protagonista, il film racconta la storia di Marcus Marakovich, un aiuto allenatore di una squadra di basket minore. Dopo un litigio che porta al suo licenziamento, Marcus si ritrova a dover allenare una squadra di ragazzi e ragazze affetti da disturbi psichici o malattie genetiche. La sua esperienza si trasforma in un'ispirazione e una lezione di vita durante i 90 giorni di servizio sociale.

Mercoledì 24 gennaio, su Sky Investigation e in streaming su NOW, parte la seconda stagione de "Le Indagini di Sister Boniface", una serie spin-off di Padre Brown. La suora enologa Sister Boniface, con la sua laurea in scienza forense, si trova a investigare su misteri stravaganti nella Gran Bretagna degli anni '60.

Giovedì 25 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, Sky Cinema Collection propone una programmazione evocativa. Tra i titoli in evidenza, il documentario in prima visione "Hometown: La Strada dei Ricordi", che racconta l'occupazione nazista e l'Olocausto attraverso le voci del regista Roman Polanski e del fotografo Ryszard Horowitz. Da giovedì 25 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, sarà possibile seguire la vera storia di Oskar Schindler, l'industriale che ha salvato più di mille ebrei durante la Seconda guerra mondiale, nel documentario "Schindler – La Vera Storia".

Venerdì 26 gennaio, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, tornano "I Delitti del BarLume – Sopra la Panca". In questa terza stagione, Massimo e la sua squadra affrontano nuovi misteri, con risate e intrighi che tornano a animare Pineta.

Sabato 27 gennaio, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, potrete seguire il documentario "Hometown: La Strada dei Ricordi", che attraverso le voci di Roman Polanski e Ryszard Horowitz, racconta l'occupazione nazista e l'Olocausto. In contemporanea su Sky Arte e Sky Cinema Collection – Giorni della Memoria. Sempre sabato 27 gennaio, su Sky Arte e in streaming su NOW, sarà disponibile "Nazisti – Ladri di Musica". Il documentario racconta come nel 1940 la clavicembalista Wanda Landoswska fu derubata delle sue proprietà dai Nazisti, impegnati a confiscare opere d'arte alle famiglie ebree e ai musei d'Europa.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 21 GENNAIO

A THOUSAND AND ONE

Domenica 21 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La regista A.V. Rockwell, all’esordio in un lungometraggio di finzione, vince il Gran premio della giuria al Sundance 2023 con una storia famigliare che prende il via nella Harlem degli anni 90. Inez è giovane parrucchiera da poco uscita di galera per reati minori. Desiderosa di costruirsi una nuova vita, rapisce Terry, un bimbo di 6 anni, da un sistema di affidamento che lascia a desiderare. Riallaccia poi i rapporti con l’ex fidanzato e i tre danno vita a una famiglia a tutti gli effetti, tra amore e momenti difficili.

SKY CINEMA COLLECTION – CLINT EASTWOOD MANIA

Sky Cinema Collection, da lunedì 15 a domenica 21 gennaio

Collezione CLINT EASTWOOD disponibile on demand dal 15 gennaio. Prosegue fino a domenica 21 gennaio su Sky Cinema Collection si accendono i riflettori sulla ricca filmografia dell’attore e regista premio Oscar® Clint Eastwood. Tra i 17 titoli in programmazione, sono da non perdere i seguenti film che portano la sua firma: il dittico sulla battaglia della Seconda guerra mondiale FLAGS OF OUR FATHERS, che considera lo scontro dal punto di vista delle truppe statunitensi, e la pellicola premiata con il Golden Globe per il miglior film straniero LETTERE DA IWO JIMA, dal punto di vista della fazione giapponese; l’intenso biopic SULLY in cui Tom Hanks interpreta il capitano Sullenberger, messo sotto accusa dopo aver salvato i passeggeri del suo aereo con una coraggiosa manovra; e la pellicola con cui Eastwood ha sondato il mistero della morte HEREAFTER con Matt Damon. Tra i film in cui si trova davanti e dietro la macchina da presa segnaliamo: il capolavoro da 4 Oscar® MILLION DOLLAR BABY con gli strepitosi Hilary Swank e Morgan Freeman; la struggente love story I PONTI DI MADISON COUNTY con Meryl Streep; e i leggendari western GLI SPIETATI, vincitore di 4 Oscar®, e IL TEXANO DAGLI OCCHI DI GHIACCIO. Non manca infine, la mitica “trilogia del dollaro” diretta da Sergio Leone e interpretata da Eastwood: PER UN PUGNO DI DOLLARI, PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ e IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO.

LUNEDI 22 GENNAIO

CAMPIONI

Da lunedì 22 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Bobby Farrelly è per la prima volta dietro la macchina da presa senza il fratello Peter e porta sul grande schermo, con Woody Harrelson protagonista, la commedia dall’intento sociale remake del film spagnolo Campeones. Iowa. Marcus Marakovich, aiuto allenatore di una squadra di basket di una serie minore, viene licenziato in seguito a una lite e, guidando ubriaco, tampona una macchina della polizia e viene condannato ai servizi sociali. Per 90 giorni deve allenare una squadra di basket composta da ragazzi e ragazze affetti da disturbi psichici o da malattie genetiche. Burbero e insofferente, Marcus finisce per affezionarsi ai ragazzi che diventano per lui una vera ispirazione. Disponibile on demand anche in 4K

MERCOLEDI 24 GENNAIO

LE INDAGINI DI SISTER BONIFACE – SECONDA STAGIONE

Da mercoledì 24 gennaio alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La serie spin – off di Padre Brown, tratta dai racconti di G.K. Chesterton, torna su Sky e NOW con una nuova stagione. Inghilterra, primi anni Sessanta. La seconda stagione della serie continua a seguire le imprese investigative della suora enologa Sister Boniface, la cui laurea in scienza forensi e l’esperienza nella medicina legale sono diventate una preziosa risorsa per il Dipartimento di Polizia di Great Slaughter, che deve affrontare un tasso di criminalità sorprendentemente alto nel villaggio. I nuovi episodi, ricchi di stravaganti misteri, vedono la suora coinvolta in indagini legate a tornei di scacchi, top model, stazioni radio pirata, gruppi teatrali amatoriali, riprese cinematografiche e programmi televisivi.

GIOVEDI 25 GENNAIO

SKY CINEMA COLLECTION - GIORNI DELLA MEMORIA

Sky Cinema Collection, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio

In occasione dell’annuale commemorazione delle vittime della Shoah, che ricorre il 27 gennaio, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio Sky Cinema Collection propone una programmazione evocativa che comprende il documentario in prima visione HOMETOWN: LA STRADA DEI RICORDI (sabato 27 alle 21.15 su Sky Cinema Due e Sky Arte, e alle 23.05 su Sky Cinema Collection). Tra i 17 titoli in programmazione, sono inoltre da segnalare: l’esordio alla regia di Liev Schreiber che porta sullo schermo il libro di Jonathan Safran Foer in OGNI COSA È ILLUMINATA, in cui Elijah Wood interpreta uno studente americano deciso a trovare in Ucraina la donna che salvò suo nonno dalla furia nazista; RESISTANCE, il biopic su Marcel Marceau, interpretato da Jesse Eisenberg, che nella Francia occupata dai nazisti, si unì alla Resistenza per salvare centinaia di bambini ebrei; SCHINDLER'S LIST, il capolavoro di Steven Spielberg premiato con 7 Oscar®, tra cui Miglior film e Miglior regia, che racconta la vera storia dell’industriale tedesco Oskar Schindler, interpretato da Liam Neeson, che mise a rischio la propria vita e la propria carriera per salvare migliaia di ebrei da un tragico destino (tra cui Ryszard Horowitz, protagonista del documentario in prima visione); la pellicola ambientata nella Parigi dell’occupazione nazista ADDIO, SIGNOR HAFFMANN con Daniel Auteuil nei panni di un gioielliere ebreo che, per nascondersi, si fa aiutare da un suo dipendente; il commovente LA CHIAVE DI SARA con Kristin Scott-Thomas nei panni di una giornalista, incaricata di scrivere un reportage sul rastrellamento degli ebrei avvenuto a Parigi nel 1942; IL LABIRINTO DEL SILENZIO, che ripercorre l’inchiesta che portò al processo di Francoforte quando un procuratore scoprì l’identità dei collaboratori del regime nazista e li accusò di crimini di guerra; e THE EICHMANN SHOW - IL PROCESSO DEL SECOLO, che ricostruisce uno dei più importanti eventi televisivi del secolo scorso: il processo, avvenuto nel 1961, contro il gerarca nazista Adolf Eichmann mostrando al mondo, per la prima volta, le scioccanti testimonianze sull’Olocausto.

SCHINDLER – LA VERA STORIA

Da giovedì 25 gennaio alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Oskar Schindler era un industriale ceco-tedesco che possedeva una piccola fabbrica a Cracovia. Dal 1940 in poi assunse operai ebrei e, con l'intensificarsi delle persecuzioni contro di essi, riuscì a fondare il suo personale “campo di concentramento”, successivamente spostato in Cecoslovacchia, dove i suoi operai venivano silenziosamente protetti dagli orrori del Nazismo. Sfruttando le sue amicizie con gli ufficiali delle SS, la Wehrmacht e l'intelligence militare Schindler riuscì a salvare più di mille ebrei.

VENERDI 26 GENNAIO

I DELITTI DEL BARLUME – SOPRA LA PANCA

Dal 12 gennaio per tre venerdì disponibili i nuovi capitoli. Il terzo caso disponibile da venerdì 26 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tornano in esclusiva su Sky Cinema, dal 12 gennaio per tre venerdì, con 3 nuove storie I DELITTI DEL BARLUME, l'amatissima collection Sky Original prodotta da Sky Studios e da Palomar. Insieme alle nuove misteriose storie, ci aspetta l’amatissimo cast che ha reso celebre il “BarLume”: Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. Insieme a loro anche delle guest star come Orietta Berti, Marco Messeri, Francesco Motta e Sandro Veronesi. Misteri e risate tornano ad animare Pineta. Il padrone di casa di Massimo (Timi), Beppe (Fresi) e Tizi (Guidi) viene trovato morto in un pozzo; loro rischiano di rimanere senza casa e Pasquali la bancarotta. C’è un incidente durante una battuta di caccia e la Fusco (Mascino) non ci vede chiaro mentre il sindaco Pasquali (Guzzanti), per far fronte ai debiti del Comune, multa tutta Pineta scatenando le ire dei bimbi. L’accoltellamento di un imprenditore vede coinvolto il padre della Tizi, preda delle amnesie. Ma davvero è stato lui? Una valigetta piena di soldi sembra essere la risposta a tutto, anche ai debiti di Pasquali, mentre al BarLume si svolge un improvvisato concerto di Orietta Berti con i bimbi e Beppe a fare da coro. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy.

SABATO 27 GENNAIO

HOMETOWN: LA STRADA DEI RICORDI

Da sabato 27 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un sensibile documentario per raccontare l’occupazione nazista e l’Olocausto, attraverso le voci di due amici: il regista Roman Polanski e il fotografo Ryszard Horowitz. I due protagonisti tornano insieme a Cracovia e ricordano insieme l’orrore della Seconda guerra mondiale, che portò Polanski a scampare all’esperienza della deportazione, mentre Horowitz fu deportato piccolissimo ad Auschwitz, venendone poi salvato da Oskar Schindler. Alle 21.15 anche su Sky Arte e alle 23.05 su Sky Cinema Collection – Giorni della memoria.

NAZISTI – LADRI DI MUSICA

Da sabato 27 gennaio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1940 la clavicembalista Wanda Landoswska fu derubata delle sue proprietà dai Nazisti, aventi l’incarico di confiscare le opere d’arte alle famiglie ebree e ai musei d’Europa. Tra gli spartiti e gli strumenti musicali che i soldati le portarono via c’era anche il piano con cui Chopin compose i suoi Preludi.