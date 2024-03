Guida TV Sky NOW 11 - 17 Febbraio: Un Amore, Basilico, The Square, Transformers, Mission Impossible

GUIDA TV SKY / NOW | 11 - 17 FEBBRAIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione. Domenica 11 febbraio su Sky Cinema Collection continua la saga di Transformers, una serie di film di fantascienza diretta da Michael Bay e basata sui famosi giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni '80. La saga inizia nel 2007 con il primo film "Transformers", che ha ricevuto candidature agli Oscar. Prosegue con "Transformers - La vendetta del caduto" nel 2009, "Transformers 3" nel 2011, "Transformers 4 - L'era dell'estinzione" nel 2014 e "Transformers - L'ultimo cavaliere" nel 2017. Il primo prequel della saga, "Bumblebee" del 2018, ambientato negli anni '80, è un appuntamento da non perdere.

Il 12 febbraio, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, va in onda "Nata per te", una pellicola Sky Original che affronta il tema dell'adozione da parte di persone single, ispirata alla storia vera di Luca Trapanese. Il film racconta di Luca, un uomo single, gay e cattolico, desideroso di diventare padre, che si propone per l'affido di Alba, una neonata con sindrome di Down abbandonata subito dopo il parto.

Dal 12 al 16 febbraio su Sky Cinema Collection ritorna la saga cinematografica di Twilight, basata sui best-seller di Stephenie Meyer. La saga racconta la storia d'amore tra una giovane ragazza e un vampiro attraverso cinque film: "Twilight", "New Moon", "Eclipse", "Breaking Dawn - Parte 1" e "Breaking Dawn - Parte 2".

Il 13 febbraio su Sky Arte e in streaming su NOW va in onda "Basilico - L'infinito è là in fondo", un documentario che ripercorre la carriera del maestro della fotografia Gabriele Basilico. Mentre su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, è la volta del thriller "Little Dixie" con Frank Grillo ed Eric Dane.

Il 14 febbraio, su Sky Arte e in streaming su NOW, sarà possibile immergersi nella storia di Parigi come "La città dell'amore", mentre su Sky Crime va in onda "Morte a Parma - L'ultima danza di Katharina", un thriller ambientato negli anni '80 sulla figura enigmatica di Katharina Miroslawa.

Il 15 febbraio, su Sky Arte, ritorna la serie "The Square - Spazio alla cultura" con episodi ogni due settimane. Su Sky Documentaries inizia la serie "Dublin Narcos" che racconta la trasformazione di Dublino dagli anni '80 agli anni '90 a causa della diffusione di droghe illegali.

Il 16 febbraio, su Sky Serie va in onda "Un Amore", una serie Sky Original che racconta una storia d'amore che resiste al tempo e alla distanza, sviluppandosi lungo due linee temporali distinte. Mentre su Sky Cinema Due è prevista la messa in onda di "La bella estate", tratto dall'omonima novella di Cesare Pavese.

Infine, il 17 febbraio su Sky Cinema Collection torna la saga di Mission: Impossible in preparazione del lancio del settimo capitolo della serie. Inoltre, su Sky Serie ritorna con la decima stagione "Chiamate la levatrice", una serie drama che racconta le vicende di suore e infermiere che si prendono cura delle future mamme nel quartiere londinese di Poplar nel 1964.

DOMENICA 11 FEBBRAIO

SKY CINEMA COLLECTION – TRANSFORMERS

Sky Cinema Collection, prosegue fino a domenica 11 febbraio

Collezione - Prosegue, fino a domenica 11 febbraio, Sky Cinema Collection con la saga sci-fi che comprende i 5 film diretti da Michael Bay, basati sui giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni 80. È il 2007 quando Michael Bay porta al cinema il primo spettacolare capitolo, TRANSFORMERS, interpretato da Shia LaBeouf, Megan Fox e Josh Duhamel, in cui due razze aliene, gli Autobots e i Decepticons, scelgono la Terra come campo di battaglia. Il film è stato candidato a 3 Oscar® nel 2008. Due anni dopo gli eventi e l’uscita del primo film, nel 2009, esce la seconda spettacolare avventura TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO dove ritroviamo Shia LaBeouf e Megan Fox che, insieme agli Autobot, si trovano a dover combattere contro i Decepticon che hanno intenzione di risvegliare il loro capo supremo. Il 2011 è stato l’anno di TRANSFORMERS 3, in cui John Turturro e Rosie Huntington-Whiteley si uniscono a Shia LaBeouf nel cast. Qui gli Autobot non devono solo difendersi dai Decepticons, ma anche da un nuovo terribile nemico. Nel 2014 viene realizzato il quarto capitolo della saga dedicata ai personaggi della Hasbro, TRANSFORMERS 4 – L’ERA DELL’ESTINZIONE con Mark Wahlberg e Stanley Tucci in cui, cinque anni dopo gli eventi del terzo film, un inventore ritrova Optimus Prime, il leader degli Autobot. È il 2017 quando ritroviamo Mark Wahlberg, questa volta insieme ad Anthony Hopkins, in TRANSFORMERS – L’ULTIMO CAVALIERE dove un’inaspettata alleanza si rivela l’unica possibilità per salvare la Terra da una minaccia spaziale. È da non perdere BUMBLEBEE di Travis Knight, primo prequel della saga, ambientato negli anni 80.

LUNEDI 12 FEBBRAIO

NATA PER TE

Lunedì 12 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova e Antonia Truppo nella pellicola targata Sky Original che affronta con sensibilità il tema dell’adozione per le persone single. Diretta da Fabio Mollo (Il padre d’Italia) si ispira alla storia vera di Luca Trapanese, raccontata nell’opera letteraria omonima. Luca è single, gay, cattolico, dedito al volontariato e con un grande desiderio di paternità. Alba è una neonata con sindrome di Down, abbandonata in ospedale subito dopo il parto. Mentre la sua infermiera le dedica ogni tipo di cura, il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia che possa occuparsi di lei. Luca si propone per ottenerne l’affidamento, ma è single e omosessuale. Un’agguerrita avvocatessa lo aiuterà. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama.

SKY CINEMA COLLECTION – TWILIGHT SAGA

Sky Cinema Collection, da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio

Collezione - Da lunedì 12 a venerdì 16 febbraio torna su Sky Cinema Collection la saga cinematografica Twilight, tratta dai best-seller di Stephenie Meyer, composta da 5 film che hanno raggiunto le vette dei box office internazionali e che raccontano l’appassionante e complicata storia d’amore tra una giovane ragazza, interpretata da Kristin Stewart, e il vampiro Robert Pattinson. Era il 2008 quando nelle sale italiane e internazionali uscì TWILIGHT, in cui l’adolescente Bella Swan incontra sui banchi di scuola l’affascinante e misterioso Edward Cullen e presto se ne innamora, prima di scoprire che lui è in realtà un vampiro. Nel secondo capitolo, NEW MOON, i due giovani vengono separati e Bella trova conforto nel suo amico Jacob, che essendo un licantropo è un nemico giurato dei vampiri e quindi un ulteriore ostacolo tra lei ed Edward. In ECLIPSE Bella si trova a dover scegliere tra il suo amore per Edward e la sua amicizia con Jacob, e a dover scappare da un gruppo di vampiri sanguinari. Nel capitolo successivo BREAKING DAWN - PARTE 1, Bella ed Edward prendono una decisione cruciale, si sposano e partono per la luna di miele, ma una gravidanza inaspettata e pericolosa pone di nuovo Bella di fronte a un bivio. Infine, nel 2012 uscì al cinema il capitolo finale della saga, BREAKING DAWN - PARTE 2, Bella viene “trasformata” e si trova a dover proteggere sua figlia da nemici pronti a tutto pur di estinguere lei e la stirpe dei Cullen.

MARTEDI 13 FEBBRAIO

BASILICO – L’INFINITO È LÀ IN FONDO

Martedì 13 febbraio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Basilico è considerato uno dei Maestri della fotografia italiana e internazionale. Il documentario ripercorre le tappe principali della sua carriera: dalle prime foto di reportage scattate in gioventù negli anni dell’impegno politico, agli iconici Ritratti di Fabbriche della fine degli anni Settanta, fino agli ultimi lavori nelle grandi Metropoli degli anni 2000. A tratteggiare il profilo professionale e umano di Gabriele Basilico, voci di spicco del mondo della cultura, persone che gli sono state vicine e che ne custodiscono aneddoti, riflessioni e ossessioni.

MERCOLEDI 14 FEBBRAIO

PARIGI – LA CITTÀ DELL’AMORE

Mercoledì 14 febbraio alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L'immagine di Parigi come capitale dell'amore sembra oggi evidente. Tuttavia, ha acquisito questo titolo solo nel XIX secolo, con il processo di modernizzazione della capitale francese operato tra il 1852 e il 1870 da Napoleone III e dal prefetto Haussmann. Come ha fatto ha guadagnarsi questa reputazione diffusa in tutto il mondo? Dai grandi boulevards alle rive della Senna, attraverso l'oscurità delle “porte cochères”, questo documentario ripercorre la nascita di questo mito e riprende un secolo di storia culturale e sociale attraverso personaggi emblematici e inediti materiali d’archivio. Dalle “boudoir” delle ricche cortigiane del Secondo Impero all'amore libero nel dopoguerra di Saint Germain des Prés, passando per le notti nei cabaret nel periodo dell’Occupazione, un viaggio nel tempo per rivivere la storia della capitale.

MORTE A PARMA – L’ULTIMA DANZA DI KATHARINA

Da mercoledì 14 febbraio alle 22.55 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nella Parma degli anni'80, palco scenico di eccessi e glamour, emerge la figura enigmatica e seducente di Katharina Miroslawa. Ballerina di night club, icona di un'epoca di sfrenata libertà, Katharina incanta e seduce Carlo Mazza, un play boy dell’alta società parmense. La loro relazione, costellata di gioielli luccicanti e viaggi sfarzosi, si conclude con un efferato omicidio che scuote l'Italia: Mazza viene trovato freddato nella sua auto, e tutti gli indizi puntano verso Katharina. La vicenda si trasforma in un thriller giudiziario, con Katharina e il suo marito ballerino, Witold, al centro di un processo che diventa un simbolo della lotta tra amore, avidità e giustizia. Mentre il caso si dipana tra colpi di scena e ribaltamenti di sentenze, Katharina diventa l'emblema di una donna combattuta tra l'innocenza proclamata e una condanna che sembra inesorabile.

LITTLE DIXIE

Mercoledì 14 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Thriller con Frank Grillo ed Eric Dane. Doc Alexander è un agente delle forze speciali a cui viene chiesto di negoziare una tregua con il cartello della droga messicano. Nonostante la tregua, il governatore dell’Oklahoma, Richard Jeffs, decide di mandare in diretta TV l’esecuzione di un membro molto importante del cartello. La loro risposta non tarda a farsi sentire, infatti un membro influente di nome Cuco decide di vendicarsi su ciò che sta più a cuore a Doc: sua figlia Dixie. Disponibile on demand anche in 4K

GIOVEDI 15 FEBBRAIO

THE SQUARE – SPAZIO ALLA CULTURA S.4

Da giovedì 15 febbraio alle 20.40, con un episodio ogni due settimane, su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Torna con la sua quarta stagione la serie che racconta l’arte e la cultura in tutte le sue forme: The Square! Ogni due settimane l’appuntamento è con Nicolas Ballario che, negli otto episodi della serie, oltre intervistare importanti artisti italiani, ci porterà a visitare i loro studi e a riscoprire le mostre più interessanti sul territorio italiano

DUBLIN NARCOS

Da giovedì 15 febbraio alle 21.15, con un episodio a settimana, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Tre episodi per conoscere la storia di come Dublino si è trasformata da una città devastata dalla recessione negli anni Ottanta a una metropoli in crescita negli anni Novanta. Come la sua fortuna è cambiata, così hanno fatto i suoi criminali, che hanno sfruttato nuove opportunità per procurarsi e vendere sostanze illegali: eroina, ecstasy e cocaina. La diffusione di queste droghe ridefinisce la vita in Irlanda, alimentando un aumento della dipendenza, della violenza e della criminalità organizzata che persistono ancora oggi.

ANDIAMO A BERLINO!

Sky Cinema Due, giovedì 15 febbraio 11 film dalle 6.35

Collezione - In occasione della 74^ edizione del Festival di Berlino, che si tiene dal 15 al 25 febbraio, Sky Cinema Due propone una programmazione dedicata in apertura della mostra, con una selezione di titoli premiati nelle precedenti edizioni. Questi i titoli da non perdere: il biopic con Daniel Day-Lewis ed Emma Thompson NEL NOME DEL PADRE (Orso doro 1994); il pluripremiato THE HOURS con Nicole Kidman, nei panni della scrittrice Virginia Woolf, Meryl Streep e Julianne Moore (Migliore attrice 2003 alle tre star); il capolavoro di Gus Van Sant WILL HUNTING - GENIO RIBELLE con Matt Damon (vincitore del Premio speciale 1998), Robin Williams e Ben Affleck; la favola nera dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano protagonista FAVOLACCE (Miglior sceneggiatura 2020); il film di Giorgio Diritti VOLEVO NASCONDERMI con Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue (Miglior attore 2020). Gli altri film premiati: UNA SEPARAZIONE (Orso d’oro e Miglior attore 2011), PHILADELPHIA (Miglior attore 1994), RAGIONE E SENTIMENTO (Orso d’oro 1996), LA MESSA È FINITA (Orso d’argento 1986), LA PARANZA DEI BAMBINI (Miglior sceneggiatura a Berlino 2019) e MAGNOLIA (Orso d’oro 2000).

VENERDI 16 FEBBRAIO

UN AMORE

Da venerdì 16 febbraio alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La nuova serie Sky Original, prodotta da Sky Studios e Cattleya, con protagonisti Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – entrambi vincitori del David di Donatello – insieme per la prima volta in scena. La serie, in sei episodi, è diretta da Francesco Lagi e racconta una storia d’amore che resiste al tempo e alla distanza e che si sviluppa lungo due linee temporali distinte. Alessandro e Anna – interpretati da Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti – si conoscono casualmente durante un viaggio Interrail in Spagna. È una calda estate di fine Anni ‘90 e i due, poco più che maggiorenni, si innamorano subito. Le loro vite però sono molto più complicate del destino che li ha uniti e presto saranno costretti a separarsi. Negli anni restano legati da un intenso rapporto epistolare, senza riuscire mai a trovare il coraggio di vedersi. Tuttavia, a vent’anni dal loro primo incontro e ormai adulti, si ritrovano a Bologna. Il loro sentimento, mai esauritosi nel tempo, si dovrà scontrare con le interferenze di una realtà più complessa di quella che avevano creato solo attraverso le parole. Un Amore è una serie creata da Enrico Audenino e Stefano Accorsi e scritta da Enrico Audenino, Giordana Mari, Teresa Gelli, Francesco Lagi, Stefano Accorsi. Nel cast anche Alessandro Tedeschi, Andrea Roncato, Ivan Zerbinati. Con la partecipazione di Ottavia Piccolo che nella serie interpreta Teresa, madre di Alessandro, e gli esordienti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini nei panni dei giovani Alessandro e Anna.

SABATO 17 FEBBRAIO

SKY CINEMA COLLECTION – MISSION: IMPOSSIBLE

Sky Cinema Collection, da sabato 17 a domenica 25 febbraio

Collezione - In occasione della prima visione del 7° capitolo della saga con Tom Cruise MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING - PARTE UNO (lun. 19 ore 21.15 su Sky Cinema Uno, ore 21.45 su Sky Cinema Collection), da sabato 17 a domenica 25 febbraio Sky Cinema Collection ospita il franchise completo che comprende anche i precedenti 6 capitoli campioni d’incassi. Il 1996 esce nelle sale cinematografiche MISSION: IMPOSSIBLE, il primo capitolo dell’avvincente saga che si ispira all’omonima serie televisiva e che vede protagonista, oltre che produttore, Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, affiancato da personaggi ricorrenti come Ving Rhames nelle vesti di Luther Stickell. In questo capitolo, diretto da Brian De Palma, l’agente Hunt è sospettato di essere una spia e deve scoprire chi lo vuole incastrare. Quattro anni dopo, nel 2000, esce il secondo capitolo MISSION: IMPOSSIBLE 2, questa volta diretto da John Woo, e qui l’agente deve sventare il piano di un ex collega in possesso di un virus mortale, con l’aiuto di un’affascinante ladra. Nel cast compaiono anche Anthony Hopkins e Brendan Gleeson. Nel 2006 esce MISSION: IMPOSSIBLE III diretto da J.J. Abrams, che vede l’ingresso nel cast di Michelle Monaghan, al debutto nel ruolo di Julia Meade, e Simon Pegg nei panni di Benji Dunn. In questo terzo capitolo Hunt torna in azione per fermare un trafficante d’armi in possesso di un micidiale ordigno. Fanno parte del cast anche Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jonathan Rhys-Meyers, Keri Russell, Maggie Q e Laurence Fishburne. Dopo 5 anni, nel 2011, debutta MISSION: IMPOSSIBLE - PROTOCOLLO FANTASMA di Brad Bird, in cui l’agente Ethan Hunt deve scovare l’organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino con un attentato. Jeremy Renner, Paula Patton e Tom Wilkinson fanno parte del cast. Il quinto capitolo della saga, MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION, esce nel 2015 e questa volta troviamo J.J. Abrams in veste di produttore, mentre la regia passa a Christopher McQuarrie. Qui Hunt riunisce la sua squadra per annientare il Sindacato, un’organizzazione criminale dedita al terrorismo. Oltre a Cruise, Pegg e Rhames, ritroviamo anche Jeremy Renner, mentre tra le altre star sono da citare Rebecca Ferguson, Alec Baldwin e Sean Harris. Nel 2018 è la volta di MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT dove, oltre all’inossidabile Cruise, ritroviamo J.J. Abrams come produttore e Christopher McQuarrie come regista. Agli habitué Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Sean Harris e Michelle Monaghan, si aggiungono i volti nuovi di Henry Cavill, Vanessa Kirby e Angela Bassett. Qui Ethan Hunt e il suo team si ritrovano in una corsa contro il tempo dopo aver fallito una missione che prevedeva il recupero di una valigia contenente del plutonio. È, infine, il 2023 quando Tom Cruise torna nei panni dell’agente Ethan Hunt nel 7° capitolo della spettacolare saga, MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PARTE UNO. Ritroviamo alla regia Christopher McQuarrie e nel cast Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, a cui si aggiunge Hayley Atwell.

LA BELLA ESTATE

Sabato 17 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La figlia d’arte Deva Cassel, Yile Yara Vianello (Semina il vento) e Nicolas Maupas (Mare fuori) in una storia di formazione, tratta dall’omonima novella di Cesare Pavese. Torino, 1938. Venuta in città a lavorare assieme al fratello Severino, la giovane Ginia fa la sarta in un atelier di moda. Durante l’estate conosce la misteriosa Amelia, di poco più grande, che fa la modella per vari pittori della città. Grazie a lei, Ginia conoscerà i pittori Rodrigues e Guido, innamorandosi di quest’ultimo.

L’AMORE E LA VITA – CALL THE MIDWIFE / DECIMA STAGIONE

Da sabato 17 febbraio alle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ritorna con una nuova stagione di risate, lacrime e storie suggestive per la serie drama di grande successo tratta dal bestseller internazionale “Chiamate la levatrice”. Siamo nel 1964 ed è evidente come i tempi stiano cambiando: dal faro della pillola contraccettiva all’ombra dell’Abortion Act del 1967, fino all’introduzione di un nuovo programma di screening del cancro… Tra situazioni mediche e personali complesse, la serie racconta le vicende che vedono coinvolte le suore e le infermiere che si prendono cura delle future mamme del quartiere londinese di Poplar.