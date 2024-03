Guida TV Sky e NOW 18 - 24 Febbraio: Mission Impossible, Moda - Una Rivoluzione Italiana

GUIDA TV SKY / NOW | 18 - 24 FEBBRAIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione. Domenica 18 febbraio sarà una giornata ricca di appuntamenti su Sky. Su Sky Cinema Collection continua il viaggio nella saga di Mission: Impossible, in preparazione al lancio del settimo capitolo della serie. Dal 17 al 25 febbraio, Sky Cinema Collection ospita il franchise completo, dai primi sei capitoli fino all'attesissimo "Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno". Questa saga, iniziata nel 1996 con il primo film diretto da Brian De Palma e con Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, ha continuato ad appassionare il pubblico con le sue avvincenti missioni e cast stellare. Ora, con l'arrivo del settimo capitolo, ci attendono nuove sfide, intrighi e azione mozzafiato. Inoltre, a partire dalla stessa serata su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva "Viaggi Pazzeschi" con Victoria Cabello, un travel-show che promette avventure insolite e divertenti in sei diverse destinazioni. Accompagnata da Paride Vitale, Victoria esplorerà Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool, lasciandosi guidare da "local" che le proporranno esperienze uniche e fuori dal comune, regalandoci uno sguardo inedito su queste affascinanti città. E non finisce qui: su Sky Nature e in streaming su NOW, inizia "Whale with Steve Backshall", un documentario che ci immergerà nel mondo affascinante delle balene e dei cetacei, con riprese subacquee mozzafiato e nuove scoperte sul comportamento di queste maestose creature.

Il lunedì 19 febbraio, su Sky Cinema Uno e Sky Cinema Collection, sarà la serata di "Mission: Impossible - Dead Reckoning", il settimo capitolo della serie che vedrà Ethan Hunt e il suo team affrontare una delle sfide più pericolose di sempre, questa volta contro una Intelligenza Artificiale minacciosa.

Il martedì 20 febbraio su Sky Crime e in streaming su NOW, inizia "Prima ti sposo, poi ti uccido", una serie che esplora storie di relazioni mortali e giochi pericolosi di desiderio e tradimento. Segue "A letto con l'assassino", un viaggio seducente e pericoloso attraverso storie d'amore che nascondono segreti oscuri e fatali.

Mercoledì 21 febbraio su Sky Uno, torna "Celebrity Chef" con Alessandro Borghese, dove nuove celebrità si sfideranno ai fornelli per conquistare il titolo di puntata. Su Sky Cinema Uno, arriva "Il fuoco del peccato", un thriller con Diane Kruger che porta gli spettatori in una trama di passione e mistero.

Giovedì 22 febbraio su Sky Crime inizia "Ian Brady - Genesi di un serial killer", una serie che esplora le origini oscure di uno dei serial killer più noti del Regno Unito, offrendo uno sguardo nell'abisso della mente criminale.

Infine, sabato 24 febbraio su Sky Documentaries inizia "Moda - Una rivoluzione italiana", un documentario che ripercorre la storia della moda italiana dal 1900 fino ai giorni nostri, mostrando il legame tra il vestire e i nostri ruoli sociali e di genere attraverso un secolo di cambiamenti epocali.

DOMENICA 18 FEBBRAIO

SKY CINEMA COLLECTION – MISSION: IMPOSSIBLE

Sky Cinema Collection, prosegue fino a domenica 25 febbraio

Collezione - In occasione della prima visione del 7° capitolo della saga con Tom Cruise MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING (lun. 19 ore 21.15 su Sky Cinema Uno, ore 21.45 su Sky Cinema Collection), da sabato 17 a domenica 25 febbraio Sky Cinema Collection ospita il franchise completo che comprende anche i precedenti 6 capitoli campioni d’incassi. Il 1996 esce nelle sale cinematografiche MISSION: IMPOSSIBLE, il primo capitolo dell’avvincente saga che si ispira all’omonima serie televisiva e che vede protagonista, oltre che produttore, Tom Cruise nel ruolo di Ethan Hunt, affiancato da personaggi ricorrenti come Ving Rhames nelle vesti di Luther Stickell. In questo capitolo, diretto da Brian De Palma, l’agente Hunt è sospettato di essere una spia e deve scoprire chi lo vuole incastrare. Quattro anni dopo, nel 2000, esce il secondo capitolo MISSION: IMPOSSIBLE 2, questa volta diretto da John Woo, e qui l’agente deve sventare il piano di un ex collega in possesso di un virus mortale, con l’aiuto di un’affascinante ladra. Nel cast compaiono anche Anthony Hopkins e Brendan Gleeson. Nel 2006 esce MISSION: IMPOSSIBLE III diretto da J.J. Abrams, che vede l’ingresso nel cast di Michelle Monaghan, al debutto nel ruolo di Julia Meade, e Simon Pegg nei panni di Benji Dunn. In questo terzo capitolo Hunt torna in azione per fermare un trafficante d’armi in possesso di un micidiale ordigno. Fanno parte del cast anche Philip Seymour Hoffman, Billy Crudup, Jonathan Rhys-Meyers, Keri Russell, Maggie Q e Laurence Fishburne. Dopo 5 anni, nel 2011, debutta MISSION: IMPOSSIBLE - PROTOCOLLO FANTASMA di Brad Bird, in cui l’agente Ethan Hunt deve scovare l’organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino con un attentato. Jeremy Renner, Paula Patton e Tom Wilkinson fanno parte del cast. Il quinto capitolo della saga, MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION, esce nel 2015 e questa volta troviamo J.J. Abrams in veste di produttore, mentre la regia passa a Christopher McQuarrie. Qui Hunt riunisce la sua squadra per annientare il Sindacato, un’organizzazione criminale dedita al terrorismo. Oltre a Cruise, Pegg e Rhames, ritroviamo anche Jeremy Renner, mentre tra le altre star sono da citare Rebecca Ferguson, Alec Baldwin e Sean Harris. Nel 2018 è la volta di MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT dove, oltre all’inossidabile Cruise, ritroviamo J.J. Abrams come produttore e Christopher McQuarrie come regista. Agli habitué Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Sean Harris e Michelle Monaghan, si aggiungono i volti nuovi di Henry Cavill, Vanessa Kirby e Angela Bassett. Qui Ethan Hunt e il suo team si ritrovano in una corsa contro il tempo dopo aver fallito una missione che prevedeva il recupero di una valigia contenente del plutonio. È, infine, il 2023 quando Tom Cruise torna nei panni dell’agente Ethan Hunt nel 7° capitolo della spettacolare saga, MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PARTE UNO. Ritroviamo alla regia Christopher McQuarrie e nel cast Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, a cui si aggiunge Hayley Atwell.

VIAGGI PAZZESCHI

Da domenica 18 febbraio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Victoria Cabello torna con il travel-show ideato e prodotto da Banijay Italia. In questa irriverente avventura, al suo fianco non poteva che esserci Paride Vitale, il suo fidato compagno di disavventure con cui ha condiviso la straordinaria vittoria di Pechino Express. Insieme, i due ci faranno scoprire una modalità di viaggio totalmente fuori dal comune in sei destinazioni, Helsinki, Parigi, Berlino, Madrid, Marrakech e Liverpool. In ogni tappa, 3 italiani trasferiti da tempo nella città protagonista di puntata - ribattezzati “local” – proporranno a Victoria e a un ignaro Paride delle esperienze insolite, lontane dai convenzionali tour turistici. I nostri eroi saranno letteralmente in balia dei local, che singolarmente proporranno esperienze a tratti surreali, delle vere e proprie “mattate” che daranno il via a gag e dinamiche di viaggio dal potenziale altamente ironico. Al motto di “vale tutto”, i local porteranno Victoria e Paride a vivere esperienze che mai nella vita avrebbero pensato di provare, dando allo spettatore la possibilità di conoscere un lato inedito delle città, e ricevere veri e propri consigli di viaggio - attività fuori dall’ordinario ma alla portata di tutti - per una guida turistica davvero pazzesca. Al termine di ogni puntata Victoria e Paride eleggeranno il local vincitore, scelto secondo il loro insindacabile giudizio. Ad arricchire ulteriormente “Victoria Cabello - Viaggi Pazzeschi” alcune curiosità di viaggio, selezionate personalmente da Victoria, che aggiungeranno, se possibile, ancor più pepe al programma.

WHALE WITH STEVE BACKSHALL

Da domenica 18 febbraio alle 21.15, con un episodio a settimana, su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Questo documentario in quattro puntate offre una meravigliosa panoramica del mondo delle balene e di tanti altri cetacei. L'avventuriero ambientalista Steve Backshall viaggerà dalle Azzorre all' Artico, dal Pacifico del Sud ai Caraibi, registrando dei filmati subacquei mozzafiato. Grazie a tecnologie innovative e alle più recenti ricerche scientifiche, la serie ci porterà nei regni sottomarini, alla scoperta di comportamenti animali mai visti prima: impareremo come questi cetacei usano la loro intelligenza per cacciare, comunicare e persino insegnare ai loro piccoli.

LUNEDI 19 FEBBRAIO

MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING

Lunedì 19 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Tom Cruise torna nei panni dell’agente Ethan Hunt nel 7° capitolo della spettacolare saga di successo. Ritroviamo alla regia Christopher McQuarrie e nel cast Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, a cui si aggiunge Hayley Atwell. Ethan e la sua squadra dell’IMF si trovano alle prese con la sfida più pericolosa mai affrontata finora: riuscire a rintracciare e disinnescare una nuova e terribile arma governata da una Intelligenza Artificiale, che si rivelerà essere una minaccia per l’intera umanità. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – Tom Cruise Mission: Impossible.

MARTEDI 20 EBBRAIO

PRIMA TI SPOSO, POI TI UCCIDO

Da martedì 20 febbraio alle 21.05, con un episodio a settimana, su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Sei episodi con sei storie di relazioni mortali, dove l'amore si trasforma in un gioco pericoloso di desiderio, tradimento e morte. Tra strane morti, incidenti stradali, crudeltà e inganni, queste storie rivelano il lato oscuro della passione.

A LETTO CON L’ASSASSINO

Da martedì 20 febbraio alle 22.00, con un episodio a settimana, su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio seducente e pericoloso in dieci episodi, attraverso storie d'amore che nascondono segreti oscuri e fatali. Tra intimità bruciante e dettagli crudi, queste sono le dinamiche torbide di relazioni destinate a finire in tragedia. Un intreccio di passione e morte, dove il confine tra amore e odio diventa indistinto, e dove ogni sguardo d'amore può nascondere un potenziale assassino, che ci lascia con un terribile dubbio: siamo davvero in grado di riconoscere i segnali di una relazione tossica prima che sia troppo tardi?

MERCOLEDI 21 FEBBRAIO

CELEBRITY CHEF

Da mercoledì 21 febbraio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Tanti nuovi vip sono pronti a sfidarsi ai fornelli nelle nuove puntate di Alessandro Borghese Celebrity Chef, format prodotto da Banijay Italia. Nelle puntate, girate negli spazi del suo ristorante milanese “AB – Il lusso della semplicità”, il padrone di casa è affiancato in qualità di giudici dalla new entry Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, la cui cucina è caratterizzata da uno stile moderno in equilibrio tra avanguardia e tradizione, e dalla confermatissima Angela Frenda, Food editor del Corriere della Sera. A loro il compito di commentare i piatti, esternando dubbi e aspettative. Invariato il format che vede due celebrities appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, nell’inedito ruolo di Chef, pronti a sfidarsi ai fornelli per conquistare il titolo di puntata. Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate. Il vincitore è decretato dal voto dei due giurati e da quello dei commensali tramite stelle bianche o nere a seconda del colore della casacca da chef indossata dai vip. La celebrity che riceverà più stelle al termine della cena conquisterà il titolo di Celebrity Chef della serata

IL FUOCO DEL PECCATO

Mercoledì 21 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Diane Kruger è una femme fatale nel thriller con Ray Nicholson e Hank Azaria. La vita di Connor, un giovane da poco uscito di prigione, viene stravolta dall’incontro inaspettato con Marilyn, una bellissima donna più grande di lui. I due iniziano una relazione, ma Connor scopre presto che lei ha un marito più anziano di cui non è innamorata. La situazione prende presto una piega inaspettata con Marilyn che vorrebbe liberarsi del marito e Connor che viene sospettato di una serie di rapine con scasso…

GIOVEDI 22 FEBBRAIO

IAN BRADY – GENESI DI UN SERIAL KILLER

Da giovedì 22 febbraio alle 22.55, con un episodio a settimana, su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nei tre episodi della serie scopriamo come Brady e Myra Hindley hanno tessuto una trama di morte, rapendo e uccidendo cinque giovani vittime in un macabro rituale di violenza. Ma come nasce un serial killer? La risposta si trova nell’oscuro labirinto della mente di Brady, dalla sua infanzia tormentata alle sue prime efferatezze, ed è raggiungibile solamente esplorando la metamorfosi di un uomo in un mostro senza pietà. Brady è nato malvagio o il serial killer è stato creato dalla società a lui circostante?

SABATO 24 FEBBRAIO

MODA – UNA RIVOLUZIONE ITALIANA

Da sabato 24 febbraio alle 21.15, con due episodi a settimana, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La moda non è mai solo moda. Nel corso dell’ultimo secolo, sesso, età, etnia, religione e idee politiche sono state messe in discussione da creatori di moda accomunati dal desiderio di scivolare fuori dalle costrizioni e dai tabù del vestire, attraverso un cammino fatto di contraddizioni e continui rimandi al passato, al presente e all’idea di futuro che ogni stilista immagina disegnando le proprie creazioni. Questo documentario, in quattro puntate, ripercorre la storia della moda italiana dai primi decenni del 1900 fino ai giorni nostri: è un viaggio unico e coinvolgente, il cui cuore tematico è lo strettissimo rapporto tra il vestire e i nostri ruoli, sociali e di genere, attraverso un secolo segnato da cambiamenti epocali.