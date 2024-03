Guida TV Sky e NOW 25 Febbraio - 2 Marzo: Una Commedia Pericolosa, Balene, MasterChef Finale

GUIDA TV SKY / NOW | 25 FEBBRAIO - 2 MARZO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

Domenica 25 febbraio, la programmazione televisiva su Sky si arricchisce con due nuovi spettacoli imperdibili. Su Sky Nature e NOW, parte "Balene con Steve Backshall". Questo documentario, distribuito in quattro episodi, ci porterà in un incredibile viaggio attraverso i mari del globo, dalle Azzorre all'Artico, dal Pacifico del Sud ai Caraibi, per esplorare il mondo affascinante delle balene e dei cetacei. Con l'avventuriero ambientalista Steve Backshall, avremo l'opportunità di ammirare riprese subacquee mozzafiato e scoprire comportamenti animali mai visti prima, grazie alle tecnologie all'avanguardia e alle recenti ricerche scientifiche. In contemporanea, su Sky Cinema Due e NOW, sarà trasmesso "Orlando", un film diretto da Daniele Vicari e interpretato da un intenso Michele Placido, premiato con il Nastro d’argento speciale 2023. La pellicola ci racconta una favola moderna incentrata su Orlando, un anziano contadino della Sabina, che scopre di avere una nipote di nome Lyse dopo il ricovero in ospedale del figlio Valerio, emigrato in Belgio. La telefonata che lo informa del ricovero arriva troppo tardi e Orlando si ritrova a Bruxelles solo per assistere alla chiusura della bara del figlio.

Lunedì 26 febbraio, su Sky Cinema Uno e NOW, potremo divertirci con "Una commedia pericolosa", una pellicola che vede Enrico Brignano come protagonista in una storia dai toni gialli. Maurilio Fattardi, ossessionato dai film di James Bond, si trova coinvolto in una serie di delitti e equivoci quando una bella hostess di nome Rita sembra essere vittima di un'aggressione. La serata continuerà con "Traccia Criminale" su Sky Crime, un intrigante programma che analizza le tracce digitali lasciate dagli assassini per risolvere misteri e crimini apparentemente insoluti.

Martedì 27 febbraio su Sky Investigation e NOW, inizia la seconda stagione de "Le indagini di Roy Grace", una serie incentrata sulle indagini del detective Roy Grace, ambientata a Brighton. Segue, mercoledì 28 febbraio su Sky Cinema Uno e NOW, "Gangs of Paris", un thriller che ci porta nel Montmartre del 1900, dove una giovane donna di nome Billie si infiltra in una banda criminale per vendicare l'omicidio del fratello.

Giovedì 29 febbraio, su Sky Uno e NOW, assisteremo alla finale di "MasterChef Italia", dove i finalisti si sfideranno per conquistare il titolo di miglior chef amatoriale d'Italia.

Infine, sabato 2 marzo, su Sky Cinema Uno e NOW, sarà trasmesso "Due Matrimoni alla Volta", il sequel della commedia di successo Alibi.com, diretto e interpretato da Philippe Lacheau.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 25 FEBBRAIO

BALENE CON STEVE BACKSHALL

Da domenica 25 febbraio alle 21.15, con un episodio a settimana, su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Questo documentario in quattro puntate offre una meravigliosa panoramica del mondo delle balene e di tanti altri cetacei. L'avventuriero ambientalista Steve Backshall viaggerà dalle Azzorre all' Artico, dal Pacifico del Sud ai Caraibi, registrando dei filmati subacquei mozzafiato. Grazie a tecnologie innovative e alle più recenti ricerche scientifiche, la serie ci porterà nei regni sottomarini, alla scoperta di comportamenti animali mai visti prima: impareremo come questi cetacei usano la loro intelligenza per cacciare, comunicare e persino insegnare ai loro piccoli.

ORLANDO

Domenica 25 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un intenso Michele Placido, premiato con il Nastro d’argento speciale 2023, in una favola moderna diretta da Daniele Vicari (Diaz – Don’t Clean Up This Blood). Orlando è un anziano contadino della Sabina che da molti anni non ha più alcun rapporto con il figlio Valerio, emigrato in Belgio. Un giorno arriva una telefonata che comunica che Valerio è ricoverato in ospedale. Orlando però arriva a Bruxelles in tempo solo per assistere alla chiusura della bara e contestualmente scopre di avere una nipote 12enne di nome Lyse.

LUNEDI 26 FEBBRAIO

UNA COMMEDIA PERICOLOSA

Lunedì 26 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Enrico Brignano è il protagonista di una commedia dai toni gialli con Gabriella Pession, Paola Minaccioni e Fortunato Cerlino. Maurilio Fattardi è da sempre ossessionato dai film con James Bond e sogna di lavorare per i Servizi segreti. Nei suoi sogni ha già anche un nome in codice, Agente Mao, ma nella realtà è il responsabile della sicurezza di un centro commerciale e il capo della polizia locale lo considera semplicemente un mitomane. Quando però nel palazzo di Maurilio si trasferisce Rita, una bella hostess che sembra rimanere vittima di un’aggressione, l’Agente Mao entra in azione e rimanere invischiato in una serie di delitti e altrettanti equivoci. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy, disponibile on demand anche in 4K.

TRACCIA CRIMINALE

Da lunedì 26 febbraio alle 22.55, con un episodio a settimana, su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Social, chat, smartphone, cronologie internet: senza rendercene conto tutti noi lasciamo una miriade di tracce online, piccoli pezzettini di attività che ci rendono costantemente tracciabili. E se succede a noi, succede anche agli assassini. Attraverso un'analisi dettagliata di post sui social media, messaggi di testo, e-mail, la serie in dieci episodi, svela i moventi nascosti e scopre la verità dietro gli omicidi più inquietanti. La tecnologia e i media digitali diventano gli strumenti chiave per dipanare trame criminali e risolvere misteri che altrimenti resterebbero insoluti, mostrando come il digitale abbia trasformato non solo le nostre vite, ma anche le modalità con cui vengono commessi e investigati i crimini nel 21° secolo.

MARTEDI 27 FEBBRAIO

LE INDAGINI DI ROY GRACE – SECONDA STAGIONE

Da martedì 27 febbraio alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ambientata a Brighton, la serie è incentrata sulle indagini del detective Roy Grace: il classico protagonista ombroso e abile, segnato da un passato luttuoso e di conseguenza dedito al lavoro molto più che alla vita privata.

MERCOLEDI 28 FEBBRAIO

GANGS OF PARIS

Mercoledì 28 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Alice Isaaz (Un momento di follia), Niels Schneider (Un colpo di fortuna) e Rod Paradot (A testa alta) in un thriller diretto da Romain Quirot (L’ultimo giorno sulla Terra). Montmartre, 1900. Una banda violenta soprannominata Gli Apache sta terrorizzando la città. Determinata a vendicare l’omicidio di suo fratello, una giovane donna di nome Billie si infiltra nel clan criminale. Il suo piano è quello di ucciderli tutti, ma il loro carismatico leader le darà del filo da torcere. Disponibile on demand anche in 4K.

GIOVEDI 29 FEBBRAIO

MASTERCHEF ITALIA – LA FINALE

Giovedì 29 febbraio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un percorso lungo e ricco di sfide quello di MasterChef Italia, che giunge al finale di stagione con la sua attesissima sfida finale. I finalisti del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sono pronti per farsi giudicare un’ultima volta dalla giuria formata dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il miglior chef amatoriale d’Italia erediterà, dal vincitore della scorsa edizione Edoardo Franco, il titolo di nuovo MasterChef italiano, che mette in palio 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

SABATO 2 MARZO

DUE MATRIMONI ALLA VOLTA

Sabato 2 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’attore, sceneggiatore e regista Philippe Lacheau torna davanti e dietro la macchina da presa per lo scoppiettante sequel della commedia di successo in Francia Alibi.com. Greg ha chiuso la sua agenzia che confezionava scuse perfette per gente con qualcosa da nascondere. Ora vuole sposare Flo, ma i genitori della ragazza vogliono incontrare quelli di Greg, ossia la star del porno Appoline e il truffatore Daniel. Per salvare la situazione, il futuro sposo non può fare altro che chiamare i suoi ex colleghi di Alibi.com per un’ultima menzogna.