Marzo 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | MARZO 2024



Le serie TV ultime uscite da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky ma anche i programmi TV e i talent show in esclusiva da non perdere nel mese di Marzo 2024! (e in streaming su NOW).

Marzo porta con sé avvincenti novità che promettono di catturare l'attenzione degli spettatori con storie avvincenti e personaggi indimenticabili. Grande attesa per The Regime – Il Palazzo del Potere, un'affascinante incursione nel mondo della politica e del potere. La serie segue il lento ma inesorabile sgretolamento del regime di un paese dell'Europa Centrale, mettendo in luce i contrasti interni, le influenze esterne e la crescente forza dell'opposizione. Al centro della trama, la cancelliera di questo regime europeo interpretata dalla vincitrice del premio Oscar® Kate Winslet.

Da non perdere la nuova stagione di Call My Agent – Italia, serie TV che ci riporta dietro le quinte del mondo dello spettacolo attraverso le vicende della potente agenzia CMA e dei suoi soci. Le disavventure della seconda stagione vedono protagonisti Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino, Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Davide Devenuto, Elodie e Sabrina Impacciatore.

Per gli amanti delle serie TV crime da non perdere Stunt la Notte dei Serial Killer con nuovi attesi episodi di alcuni dei titoli crime più amati di sempre. Dai misteri irrisolti di Chi è il Killer dello Zodiaco? all'intricata vicenda de Gli strangolatori di Hillside. Ma non finisce qui! In arrivo nuovi episodi anche per Il mistero dei bambini perduti - un racconto inquietante degli efferati omicidi commessi da Ian Brady e Myra Hindley negli anni '60 in Gran Bretagna - e per Il manifesto di una serial killer - che rivela l'atroce verità di due spietati assassini nella San Francisco del 1984.

Marzo è un mese carico di emozioni cinematografiche. Da toccanti film di?genere drammatico?a?commedie?irresistibili, la selezione dei titoli è ricca e garantisce storie avvincenti a tutti i cinefili e appassionati di film e documentari. Di seguito esploreremo?i titoli imperdibili di febbraio tra cui: Dogman, Ferrari e The Flash.

Il film Dogman, diretto da Luc Besson, è un racconto amaro di violenza e resilienza. La pellicola è incentrata sulle vicende di Douglas che cresce in un contesto familiare complesso. L’amore per i cani però gli dà forza e sollievo a tal punto da vivere in simbiosi con loro. In arrivo a marzo anche l’atteso Ferrari di Michael Mann, incentrato sulla vita di Enzo Ferrari. Nella pellicola un cast stellare che include Adam Driver e Penélope Cruz. Gli amanti dei supereroi saranno entusiasti di The Flash, diretto da Andy Muschietti. Per impedire l'omicidio della madre, Flash usa la sua velocità per tornare indietro nel tempo, innescando una catena di eventi che minaccerà la sua stessa esistenza. Woody Allen, invece, ci porta invece in una riflessione sulle dinamiche di coppia con Un colpo di fortuna. Jean e Fanny sono una coppia apparentemente ben assortita: hanno un lavoro redditizio, vivono in un quartiere elegante e sembrano innamorati come all’inizio della loro relazione. Il loro rapporto inizia a vacillare quando Fanny incontra per caso Alain, un compagno di liceo ora scrittore, da sempre innamorato di lei senza averlo mai rivelato. Infine, da non perdere l'emozionante viaggio di Artie Crawford in The Last Rifleman - ritorno in Normandia. Una toccante storia di coraggio e redenzione durante il 75° anniversario dello sbarco in Normandia.

Tra le ultime uscite di marzo 2024 non mancano idocumentari. Per chi è interessato alla storia dei fumetti, Supereroi: La storia della DC Comics offre un viaggio senza precedenti nel mondo della DC Comics, esplorando le origini e l'evoluzione di questa celebre casa editrice attraverso interviste esclusive a disegnatori, attori e registi iconici dell'universo DC. Per un'avventura nel mondo della natura, L’Impero della Natura – Una Notte al Parco del Colosseo ci porta nel Parco Archeologico del Colosseo, un habitat naturale sorprendente per una varietà di specie selvatiche. Attraverso immagini straordinarie e testimonianze di biologi e naturalisti, questo documentario rivela un ecosistema unico e affascinante.

A marzo, gli appassionati di avventure e viaggi avranno l'opportunità di seguire la nuova edizione del programma TV Pechino Express. Le coppie di viaggiatori intraprenderanno una strabiliante avventura lungo la Rotta del Dragone, attraversando i suggestivi territori del Vietnam, del Laos e dello Sri Lanka, ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi. Costantino della Gherardesca guiderà i protagonisti lungo questo viaggio epico, affiancato da un "inviato" speciale, Fru dei The Jackal. Le coppie della nuova edizione di Pechino Express saranno formate dal giornalista Fabio Caressa e la figlia Eleonora, i pasticcieri Damiano e Massimiliano Carrara, gli attori di 'Mare Fuori' Artem e Antonio Orefice, il comico Paolo Cevoli con la moglie stilista Elisabetta Garuffi. Partiranno anche Nancy Brilli e il collega Pierluigi Iorio, gli sportivi Kristian Ghedina e Francesca Piccinini, le showgirl Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo e le modelle Antonella Fiordelisi e Estefania Bernal.

Marzo su Sky offre un mix avvincente di Serie TV, film e programmi TV, garantendo emozioni per tutti i gusti.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SKY SERIE

CALL MY AGENT – ITALIA / SECONDA STAGIONE

Da venerdì 22 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna l’amatissima serie Sky Original sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, visto attraverso le peripezie degli agenti della potentissima CMA, alle prese con le carriere di alcune tra le più grandi star del cinema italiano. Guest star delle nuove puntate: Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gianmarco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto, Elodie, Sabrina Impacciatore. Quanto al cast principale, tornano tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi riprendono i ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo e Camilla. Tornano sul set anche Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più “stravaganti” della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo “attore preferito”, Corrado Guzzanti. La serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz è prodotta da Sky Studios e da Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan - con Federico Baccomo e Dario D’Amato - e diretta da Luca Ribuoli.

L’AMORE E LA VITA – CALL THE MIDWIFE / UNDICESIMA STAGIONE

Da sabato 23 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La serie drama di grande successo ritorna con una nuova stagione di risate, lacrime e storie suggestive. Tra situazioni mediche e personali complesse, “L’amore e la vita – Call the midwife” racconta le vicende che vedono coinvolte le suore e le infermiere che si prendono cura delle future mamme del quartiere londinese di Poplar.

SKY ATLANTIC

THE REGIME

Da lunedì 4 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs, la nuova serie HBO e Sky Exclusive vede protagonista la vincitrice del premio Oscar® Kate Winslet. The Regime racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo mentre inizia a sgretolarsi. Insieme a Kate Winslet nel cast Matthias Schoenaerts (Django, Le regole del caos), Guillaume Gallienne (Yves Saint Laurent), Andrea Riseborough (ZeroZeroZero, Birdman), Martha Plimpton (I Goonies) e Hugh Grant (Wonka, Notting Hill). Will Tracy è sceneggiatore e showrunner, nonché produttore esecutivo insieme a Frank Rich, Tracey Seaward, Kate Winslet, Stephen Frears e Jessica Hobbs. Gli sceneggiatori sono Seth Reiss, Sarah DeLappe, Gary Shteyngart e Jen Spyra.

DETECTIVE CORMORAN STRIKE

Da venerdì 8 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Tratto dalla saga di romanzi gialli scritti da J.K. Rowling sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, arriva in esclusiva su Sky una nuova, appassionante serie TV. Veterano di guerra ed ex agente dello Special Investigation Branch, Cormoran Strike (Tom Burke) si reinventa detective privato. Dal suo minuscolo studio londinese lavora ai casi più difficili, sfuggiti persino alla polizia, con la sua spalla Robin Ellacott (Holliday Grainger).

VERA – UNDICESIMA STAGIONE

Da giovedì 14 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna a indagare nel Northumberland Vera Stanhope, ispettore capo della polizia locale, investigatrice implacabile ma dal cuore in fondo tenero.

NCIS: HAWAII – SECONDA STAGIONE

Da giovedì 18 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Spin off della longeva NCIS, è la quarta serie del franchise iniziato nel 2003. Gli agenti del Naval Criminal Investigative Service del porto militare di Pearl Harbor, guidati dall’agente speciale Jane Tennant, combattono efferati crimini contro la sicurezza nazionale cercando al contempo di bilanciare le proprie vite familiari con l’ambiente misterioso delle isole Hawaii.

CANDICE RENOIR – DECIMA STAGIONE

Da martedì 19 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Decima e ultima stagione per la vulcanica Candice Renoir, l’investigatrice più brillante della polizia di Sète.

CAPITAINE MARLEAU

Da sabato 30 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Divertente crime francese sulle indagini della formidabile investigatrice Capitano Marleau, dai modi bizzarri e l'aspetto buffo ma dall'intuito infallibile.

SKY CINEMA

Nel corso del mese di marzo, Sky Cinema accoglie una variegata serie di prime visioni per deliziare gli spettatori. Si inizia con il primo giorno del mese, venerdì 1° marzo, su CINEMA UNO, con "UN AMORE" che presenta gli episodi 5-6 del 2024, un dramma che cattura l'essenza delle relazioni umane in modo intenso e profondo. Sabato 2 marzo, ancora su CINEMA UNO, arriva "2 MATRIMONI ALLA VOLTA" di Eagle del 2023, una commedia che esplora le intricate dinamiche matrimoniali con un tocco di leggerezza e ironia. Lunedì 4 marzo, su CINEMA UNO, il brivido è garantito con "BLACK SITE" del 2022 di Sky, un'avventura carica di azione e suspense che tiene gli spettatori incollati allo schermo. Mercoledì 6 marzo, sempre su CINEMA UNO, la risata è di casa con "MIO PADRE E' UN SICARIO" di Eagle del 2023, una commedia che mescola il genere con un tocco di crimine per un risultato esilarante e imprevedibile.

Proseguendo con il calendario delle prime visioni, venerdì 8 marzo su CINEMA DUE arriva "PRIMADONNA" di Europictures del 2022, un dramma che esplora le sfumature della vita e dell'arte con intensità e profondità emotiva. Lunedì 11 marzo, su CINEMA UNO, il mistero si fa palpabile con "DOGMAN" di Lucky Red del 2023, un'avventura nel mondo del crimine e del thriller che tiene con il fiato sospeso. Mercoledì 13 marzo su CINEMA DUE, è il momento di immergersi nella realtà con "LIGABUE - 30 ANNI IN UN GIORNO" di Vision del 2023, un documentario che racconta la vita e le passioni di un grande artista italiano. Venerdì 15 marzo, su CINEMA UNO, prende vita "FERRARI" di Leone Film del 2023, un biografico che porta gli spettatori nel cuore delle corse e della storia dell'automobilismo.

Sabato 16 marzo, su CINEMA UNO, è tempo di emozioni con "ONE TRUE LOVES - AMARE PER DUE" di Eagle del 2023, una commedia romantica che fa battere forte il cuore. Lunedì 18 marzo, su CINEMA UNO, si accende l'adrenalina con "THE FLASH" di Warner del 2023, un mix di azione e fantascienza che porta gli spettatori in un mondo di velocità e poteri straordinari. Mercoledì 20 marzo, su CINEMA DUE, il crimine diventa intrigante con "MON CRIME - LA COLPEVOLE SONO IO" di Bim del 2023, una commedia che mescola il genere con maestria e originalità. Venerdì 22 marzo, su CINEMA UNO, torna il divertimento con "CALL MY AGENT ITALIA" stagione 2, ep. 1-2, una commedia che continua a sorprendere con le sue trame avvincenti e i suoi personaggi indimenticabili.

Sabato 23 marzo, su CINEMA UNO, si torna alla suspense con "THE LAST RIFLEMAN - RITORNO IN NORMANDIA" di Sky del 2023, un dramma che porta gli spettatori in un viaggio emozionante attraverso la storia e il coraggio. Lunedì 25 marzo, su CINEMA UNO, l'avventura è di casa con "I TRE MOSCHETTIERI - D'ARTAGNAN" di Notorious del 2023, un mix di azione e avventura che cattura l'immaginazione. Martedì 26 marzo, su FAMILY, i più piccoli possono divertirsi con "PAW PATROL - IL SUPER FILM" di Paramount del 2023, un'animazione che porta gli spettatori in un mondo di avventure e amicizia. Mercoledì 27 marzo, su CINEMA DUE, si mescolano suspense e risate con "UN COLPO DI FORTUNA" di Lucky Red del 2023, una commedia che tiene gli spettatori con il fiato sospeso.

Infine, venerdì 29 marzo, su CINEMA UNO, continua l'avventura di "CALL MY AGENT ITALIA" stagione 2, ep. 3-4, una commedia che regala ancora una volta risate e emozioni senza fine. Non perderti la magia di queste prime visioni su Sky Cinema nel mese di marzo!

LE PRIME TV DEL MESE:

Ven 1 MAR - CINEMA UNO : UN AMORE [Ep. 5-6, 2024] - 1aTv Drammatico

[Ep. 5-6, 2024] - Drammatico Sab 2 MAR - CINEMA UNO : 2 MATRIMONI ALLA VOLTA [Eagle, 2023] - 1aTv Commedia

[Eagle, 2023] Commedia Lun 4 MAR - CINEMA UNO : BLACK SITE [Sky, 2022] - 1aTv Azione/Thriller

[Sky, 2022] Azione/Thriller Mer 6 MAR - CINEMA UNO : MIO PADRE E' UN SICARIO [Eagle, 2023] - 1aTv Commedia/Crimine

[Eagle, 2023] Commedia/Crimine Ven 8 MAR - CINEMA DUE : PRIMADONNA [Europictures, 2022] - 1aTv Drammatico

[Europictures, 2022] Drammatico Lun 11 MAR - CINEMA UNO : DOGMAN [Lucky Red, 2023] - 1aTv Crimine/Thriller

[Lucky Red, 2023] Crimine/Thriller Mer 13 MAR - CINEMA DUE : LIGABUE - 30 ANNI IN UN GIORNO [Vision, 2023] - 1aTv Documentario

[Vision, 2023] Documentario Ven 15 MAR - CINEMA UNO : FERRARI [Leone Film, 2023] - 1aTv Biografico/Drammatico

[Leone Film, 2023] Biografico/Drammatico Sab 16 MAR - CINEMA UNO : ONE TRUE LOVES - AMARE PER DUE [Eagle, 2023] - 1aTv Commedia/Romantico

[Eagle, 2023] Commedia/Romantico Lun 18 MAR - CINEMA UNO : THE FLASH [Warner, 2023] - 1aTv Azione/Fantascienza

[Warner, 2023] Azione/Fantascienza Mer 20 MAR - CINEMA DUE : MON CRIME - LA COLPEVOLE SONO IO [Bim, 2023] - 1aTv Commedia/Crimine

[Bim, 2023] Commedia/Crimine Ven 22 MAR - CINEMA UNO : CALL MY AGENT ITALIA [Stagione 2, ep. 1-2] - 1aTv Commedia

[Stagione 2, ep. 1-2] - Commedia Sab 23 MAR - CINEMA UNO : THE LAST RIFLEMAN - RITORNO IN NORMANDIA [Sky, 2023] - 1aTv Drammatico

[Sky, 2023] Drammatico Lun 25 MAR - CINEMA UNO : I TRE MOSCHETTIERI - D'ARTAGNAN [Notorious, 2023] - 1aTv Azione/Avventura

[Notorious, 2023] Azione/Avventura Mar 26 MAR - FAMILY : PAW PATROL - IL SUPER FILM [Paramount, 2023] - 1aTv Animazione/Avventura

[Paramount, 2023] Animazione/Avventura Mer 27 MAR - CINEMA DUE : UN COLPO DI FORTUNA [Lucky Red, 2023] - 1aTv Commedia/Thriller

[Lucky Red, 2023] Commedia/Thriller Ven 29 MAR - CINEMA UNO : CALL MY AGENT ITALIA [Stagione 2, ep. 3-4] - 1aTv Commedia

OMAGGIO A STANLEY KUBRICK

Sky Cinema Due, giovedì 7 marzo 6 film dalle 15.45

Collezione - Giovedì 7 marzo, a 25 anni dalla morte di Stanley Kubrick, considerato uno dei maggiori cineasti della storia del cinema, Sky Cinema Due propone una programmazione dedicata, dalle 15.45 con 6 film: la pellicola premiata con 4 Oscar® BARRY LYNDON con Ryan O'Neal e Marisa Berenson; il classico fantascientifico 2001: ODISSEA NELLO SPAZIO, Oscar® agli effetti speciali; il capolavoro horror tratto da un romanzo di Stephen King SHINING con uno strepitoso Jack Nicholson; l’ultimo film di Kubrick, EYES WIDE SHUT, con Nicole Kidman e Tom Cruise; il leggendario cult ARANCIA MECCANICA con Malcolm McDowell; e la pellicola tratta dal romanzo di Vladimir Nabokov LOLITA.

SKY CINEMA COLLECTION – RON HOWARD MANIA

Sky Cinema Collection, da venerdì 1 a domenica 3 marzo

Collezione - Il 1° marzo il regista premio Oscar® Ron Howard compie 70 anni e, per l’occasione, da venerdì 1 a domenica 3 marzo Sky Cinema Collection ospita 7 importanti film della sua filmografia. Questi i titoli: la pellicola romantica CUORI RIBELLI con Tom Cruise e Nicole Kidman; il film, premiato con 2 Oscar®, sulla sfortunata missione spaziale APOLLO 13 con Tom Hanks, Ed Harris e Kevin Bacon; la commedia farsesca IL DILEMMA con Vince Vaughn, Kevin James, Winona Ryder e Jennifer Connelly; il kolossal avventuroso HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK con Chris Hemsworth, Cillian Murphy e Tom Holland; e la trilogia cinematografica tratta dai romanzi di Dan Brown sulle avventure del professore di simbologia Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks, IL CODICE DA VINCI, ANGELI E DEMONI e INFERNO.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER I DIRITTI DELLA DONNA

Sky Cinema due, venerdì 8 marzo, 9 film dalle 9.00

Collezione - In occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna, mercoledì 8 marzo Sky Cinema Due propone una maratona composta da 9 pellicole che meglio descrivono le varie sfumature del mondo femminile e le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute, tra cui la prima visione PRIMADONNA. Questi sono gli altri titoli da non perdere: THE WIFE – VIVERE NELL’OMBRA sul sacrificio di una moglie, interpretata da Glenn Close premiata con il Golden Globe disposta a far brillare il marito nella sua carriera; CALL JANE, il dramma ambientato a fine anni 60 con Elizabeth Banks e Sigourney Weaver; A MANO DISARMATA in cui Claudia Gerini è chiamata a interpretare la cronista de “La Repubblica” Federica Angeli che indagò con coraggio sulla criminalità organizzata di Ostia; WE WANT SEX con Sally Hawkins del ruolo della donna che, nel 1968, guidò lo sciopero di 187 operaie e che pose le basi per la legge sulla parità di diritti e di salario tra uomo e donna; e ANGELI D’ACCIAIO, il film con Hilary Swank, nei panni della femminista Alice Paul, e Anjelica Huston, vincitrice del Golden Globe.



SKY CINEMA COLLECTION – SERGIO LEONE

Sky Cinema Collection, da lunedì 4 a domenica 10 marzo

Collezione - Da venerdì 4 a domenica 10 marzo, Sky Cinema Collection ospita tutta la filmografia del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti cineasti della storia del cinema. Non può mancare in programmazione l’imperdibile “Trilogia del dollaro” in versione restaurata in collaborazione con Sky Cinema, che comprende i primi film western diretti da Leone e che vedono protagonista un giovane Clint Eastwood sulle note delle incisive musiche di Ennio Morricone: PER UN PUGNO DI DOLLARI (restauro realizzato dalla Cineteca Nazionale e Ripley’s Film) del 1964 con Gian Maria Volonté, storia di un pistolero che, giunto in una cittadina dominata da due famiglie di prepotenti, finge di allearsi ora con una ora con l’altra, per far sì che si eliminino a vicenda; PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ (restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna) del 1965 con Volonté, Lee Van Cleef e Klaus Kinski, in cui un cacciatore di taglie si allea con un pistolero, mosso dal desiderio di vendetta, contro un sadico bandito messicano; e IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO (restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna) del 1966 con Eli Wallach e Lee Van Cleef, che racconta la storia di un bounty-killer (il buono), un fuorilegge messicano (il brutto) e un assassino a pagamento (il cattivo) che, senza fiducia reciproca, si mettono in società per recuperare un tesoro nascosto. Spazio anche alla “Trilogia del tempo”, composta da due celebri western e un gangster movie, tutti con la colonna sonora scritta da Morricone. C’ERA UNA VOLTA IL WEST del 1968 con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson, in cui un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un’ex prostituta; in onda sabato 15 alle 23.00 in occasione dell’85° compleanno di Claudia Cardinale. In versione restaurata GIÙ LA TESTA, il western del 1971 con Rod Steiger e James Coburn, che racconta dell’alleanza tra Miranda, un bandito messicano, e Mallory, irlandese ed ex terrorista dell'Ira, per svaligiare una banca, e che fece vincere a Leone il David di Donatello per la miglior regia. E, disponibile anche nella versione restaurata ed estesa, C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, il capolavoro del 1984 con Robert De Niro sull’ascesa e il declino di due gangster, che fece ottenere a Leone il Nastro d'argento per il miglior film e la nomination ai Golden Globe per la miglior regia. Infine, sono previsti: il primo film diretto da Leone, IL COLOSSO DI RODI del 1961, che ripropone la storia dell’enorme statua fatta costruire da Serse; e la pellicola del 1973 in cui troviamo Leone in veste di produttore esecutivo: IL MIO NOME È NESSUNO in versione restaurata con Terence Hill che interpreta un giovane e scanzonato pistolero che coinvolge il suo eroe, Henry Fonda, nell’impresa folle di battere una banda di 150 uomini prima che il vecchio eroe del West abbandoni la sua terra per andare in Europa. Inoltre, è da non perdere il ritratto Sky Original SERGIO LEONE – L’ITALIANO CHE INVENTÒ L’AMERICA, premiato come “Documentario dell’Anno” ai Nastri d’Argento 2023. Oltre cento minuti di racconto, fatto di testimonianze inedite e aneddoti, che ripercorrono le tappe artistiche e biografiche del regista romano la cui idea di cinema continua a vivere ancora oggi, influenzando il mondo cinematografico contemporaneo. I racconti di famigliari colleghi e amici tra cui Martin Scorsese, Steven Spielberg, Damien Chazelle, Carlo Verdone, Clint Eastwood e Robert De Niro tracciano il profilo di un uomo visionario, che ha saputo creare qualcosa di totalmente originale.

SKY CINEMA COLLECTION – DC SUPERHEROES

Sky Cinema Collection, da sabato 16 a domenica 24 marzo

Collezione - Da sabato 16 a domenica 24 marzo, in occasione della prima visione THE FLASH (lun. 18 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), Sky Cinema Collection ci porta nell’universo DC Comics con i film che vedono protagonisti gli eroi più amati, da Batman e Superman, e i loro antagonisti. Tra i 23 titoli, sono da non perdere: il secondo cinecomic sul supereroe DC, interpretato da Zachary Levi, SHAZAM! FURIA DEGLI DEI con Helen Mirren; i 7 film dedicati all’Uomo pipistrello, ossia i due diretti da Tim Burton (BATMAN, BATMAN – IL RITORNO) con Michael Keaton che ritorna in THE FLASH, i due da Joel Schumacher (BATMAN FOREVER, BATMAN & ROBIN) e i tre capitoli firmati Christopher Nolan (BATMAN BEGINS, IL CAVALIERE OSCURO, IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO); i primi 2 film che hanno visto Christopher Reeve nei panni dell’Uomo d’acciaio, SUPERMAN e SUPERMAN II, oltre alla versione di Bryan Singer SUPERMAN RETURNS con Brandon Routh, Kate Bosworth e Kevin Spacey; e il film di Zack Snyder BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE, seguito di Superman Man of steel e prequel di Justice League, in cui Ben Affleck e Henry Cavill interpretano i due supereroi della DC Comics e dove viene introdotto il Flash di Ezra Miller. Quello che alimenta l’universo DC Comics sono anche gli antagonisti dei supereroi che hanno dato vita a dei capitoli interamente incentrati su di loro, come BLACK ADAM in cui Dwayne Johnson è l’antieroe nel cinecomic di Jaume Collet-Serra con Pierce Brosnan, e l’action sulla squadra di supercriminali SUICIDE SQUAD con Jared Leto, Will Smith e Margot Robbie.

SKY UNO

PECHINO EXPRESS

Da giovedì 7 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Zaino in spalla e scarpe allacciate, è tempo di fare il check-in per partire alla ricerca di luoghi sorprendenti e straordinari: la nuova edizione di Pechino Express prende il via giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L’itinerario dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svilupperà – in dieci puntate – lungo la “Rotta del Dragone”, e si snoderà dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e testimonianze antiche, passando di corsa per le città ricche di spiritualità del Laos e fino a concludere il viaggio tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka. A guidare le coppie quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, affiancato da un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico italiano, tra i concorrenti più amati grazie alla sua partecipazione due stagioni fa, quando con Aurora Leone ha composto l’iconica coppia degli “Sciacalli”. Ecco le coppie che compongono il cast: Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm” e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, infine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”. Adrenalinica, avventurosa e affascinante: la gara lungo la “Rotta del Dragone” si caratterizzerà per un forte spirito di competizione mescolato all’impagabile stupore per la scoperta, in pieno stile “Pechino Express”. Si esploreranno, infatti, luoghi geograficamente lontani e si coinvolgeranno popoli culturalmente distanti, e per i viaggiatori in gioco saranno intense e indimenticabili le emozioni per le fortissime interazioni che verranno a crearsi sia all’interno della coppia che con le popolazioni locali conosciute lungo il cammino, esseri umani tanto diversi per cultura e abitudini quanto capaci di collaborare anche nelle condizioni più estreme. Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà che questo viaggio porta con sé, perché anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto. Negli oltre cinquemila chilometri che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Un bagaglio risicatissimo, per questo a fare la differenza saranno la resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali obbligheranno i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile. L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si snoderà, come detto, su migliaia di chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 13mila ore di registrazioni da portare al montaggio. La troupe era composta da 120 persone e un medico: dal punto di vista tecnico, la troupe ha usato 18 camere, 3 droni, 15 go pro e 2 dji ronin, grazie ai quali sono stati realizzati circa 37 terabyte di girato totale. In questa stagione “Pechino Express” esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto che partirà nell’estremo oriente tra Vietnam del nord e Laos giungendo poi in Sri Lanka, nella parte centrale del continente. Il tragitto dei viaggiatori lungo la “Rotta del Dragone” comincerà dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e vivissime testimonianze della sua storia antica e della sua cultura affascinante; si passerà poi di corsa per la natura incontaminata e le città ricche di spiritualità del Laos; fino a concludere il viaggio tra gli scenari suggestivi dello Sri Lanka, impreziositi dalla foresta pluviale incontaminata, dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano e dai templi sacri. In questi luoghi gli uomini hanno saputo adattarsi alla giungla selvaggia, le rovine di regni passati sorgono accanto alle città moderne e la spiritualità orientale si intreccia alla natura rigogliosa e incontaminata. Superando prove e insidie, chilometro dopo chilometro in ciascuna puntata le otto coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express” e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.

SKY DOCUMENTARIES

RIGHT TO FIGHT – UN POSTO SUL RING

Giovedì 7 marzo alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo le origini nascoste della boxe femminile: la memorabile storia delle pioniere che hanno messo a rischio le proprie vite per ottenere il diritto di combattere sul ring.

FLIGHT 73 – ATTENTATO AD ALTA QUOTA

Sabato 16 marzo alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Prima dell’11 settembre, un altro attacco ha scosso il mondo e dato il via a una nuova era per il terrorismo globale. Il dirottamento del volo 73 della PanAm a Karachi nel 1986 è una storia di terrore e tragedia, ma anche di coraggio e sopravvivenza. Tutto ciò è raccontato in questo documentario Sky Original dalle atmosfere thriller e dalle drammatiche ricostruzioni.

SUPEREROI: LA STORIA DELLA DC COMICS

Da mercoledì 20 marzo, con un episodio a settimana, alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio senza precedenti nella lunga e fiorente storia della DC Comics. Tre puntate che permetteranno ai fan di riscoprire l’universo dei loro personaggi preferiti e di immergersi nelle origini di questa casa editrice di fumetti, per apprezzarne l’evoluzione e l’impatto culturale che da ormai novant’anni esercita su ogni medium artistico.

MICHAEL X – LA VOCE DELLA RIVOLUZIONE

Giovedì 21 marzo alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La storia mai raccontata prima dell’ascesa e del declino della figura storica divisiva Michael X, una volta considerato la risposta del Regno Unito a Malcolm X, che ha vissuto i suoi ultimi giorni in attesa di esecuzione.

SKY ARTE

BENE! VITA DI CARMELO, LA MACCHINA ATTORIALE

Sabato 16 marzo alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Iconoclasta, geniale, scandaloso, provocatore, ambiguo. Carmelo Bene, considerato da molti il più grande attore del ‘900 italiano, è stato molte cose, ma è sempre rimasto fedele ad un unico grande imperativo: essere fino in fondo l’arte alla quale aveva scelto di consacrarsi - il teatro. Ma fino a che punto un artista puo’ spingersi per affermare la propria visione? E quanto la fedeltà ad un’idea puo’ diventare totalizzante al punto da trasformarsi in un sacro vincolo?

MICHELANGELO – SANTO E PECCATO

Martedì 31 marzo alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

E se il Mosè di Michelangelo, uno dei capolavori più influenti di tutti i tempi, fosse solo una piccola parte di un progetto molto più grande avvolto in mille controversie? Michelangelo Santo e Peccatore è un documentario Sky Original dal sapore crime che ripercorre la storia della realizzazione del mausoleo di Papa Giulio II, un’opera che ha impiegato 40 anni per vedere la luce a causa di una serie di vicissitudini e stravolgimenti politici all'interno del Vaticano, e che ha messo a repentaglio l'eredità e la reputazione di Michelangelo.

SKY CRIME

TI AMO DA MORIRE

Da martedì 12 marzo alle 22.55 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Venti storie di passione, gelosia e ossessione che si trasformano in terribili atti criminali: relazioni disfunzionali, dove la rabbia soppianta l’amore.

CHI È IL KILLER DELLO ZODIACO?

Da giovedì 14 marzo, ogni giovedì alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L'identità del Killer dello Zodiaco è sempre stata un enigma per gli investigatori, e rimane un caso irrisolto. Una nuova teoria propone però un'ipotesi rivoluzionaria e se non fosse mai realmente esistito?

GLI STRANGOLATORI DI HILLSIDE

Da giovedì 14 marzo, ogni giovedì alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

1977: Los Angeles è teatro di brutali omicidi per strangolamento. La polizia si ritrova in una corsa contro il tempo per catturare il misterioso serial killer e salvaguardare la città.

IL MANIFESTO DI UN SERIAL KILLER

Da giovedì 14 marzo, ogni giovedì alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

1984, San Francisco: da una remota capanna gli investigatori scoprono un orrore inimmaginabile: rapimenti, torture e almeno 25 omicidi. La storia rivela l'atroce verità di due dei più spietati assassini nella storia della California.

IL MISTERO DEI BAMBINI PERDUTI

Da giovedì 14 marzo, ogni giovedì alle 22.00 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Negli anni '60 la Gran Bretagna viene scossa dagli efferati omicidi di cinque bambini per mano di Ian Brady e Myra Hindley. La storia si dipana attraverso interviste esclusive e corrispondenze inedite dei due assassini.

IL FINTO RAPIMENTO DI SHERRI

Mercoledì 20 marzo alle 21.05 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La storia di Sherri Papini è un intreccio di inganni: una donna che ha inscenato il proprio rapimento e mentito per anni. Un viaggio intimo attraverso le sue menzogne, tra filmati esclusivi dell'investigazione e ore di interviste inedite.

SKY NATURE

PREDATORI LETALI D’AUSTRALIA

Da lunedì 4 marzo alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una serie che in quattro episodi esplora le foreste, le paludi, le acque e i deserti dell’Australia, osservando da vicino tutte le creature più letali che abitano questi ambienti.

L’IMPERO DELLA NATURA – UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO

Domenica 24 marzo alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il Parco Archeologico del Colosseo è un habitat naturale per animali selvatici che l’hanno trasformato in un ecosistema unico al mondo. Da qui l’uomo è scomparso, lasciando unica traccia di sé nelle gigantesche rovine e negli splendidi monumenti della sua gloria passata. Il nuovo Impero è della Natura. I soli esseri umani che vi mettono piede, quando i turisti vanno via, sono i biologi e naturalisti che monitorano le specie presenti, alcune particolarmente rare e difficilmente visibili.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive