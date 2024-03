Guida TV Sky e NOW 3 - 9 Marzo: Sky Cinema Sergio Leone, The Regime, Pechino Express

GUIDA TV SKY / NOW | 3 - 9 MARZO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

Domenica 3 marzo, gli appassionati di cinema avranno l'opportunità di immergersi nella "Ron Howard Mania" su Sky Cinema Collection. In occasione del 70° compleanno del premio Oscar® Ron Howard, verranno presentati sette importanti film della sua carriera, tra cui il romantico "Cuori Ribelli" con Tom Cruise e Nicole Kidman, il coinvolgente "Apollo 13" con Tom Hanks, Ed Harris e Kevin Bacon, e la trilogia basata sui romanzi di Dan Brown, con protagonista Tom Hanks nei panni del professor Robert Langdon.

Lunedì 4 marzo sarà caratterizzato da emozionanti proposte. Su Sky Atlantic e in streaming su NOW, verrà trasmessa la nuova serie HBO e Sky Exclusive "The Regime – Il Palazzo del Potere", con la straordinaria interpretazione di Kate Winslet. In contemporanea su Sky Cinema Uno, sarà proiettato "Black Site", un action-thriller che terrà gli spettatori con il fiato sospeso, mentre su Sky Nature ci attende "Predatori Letali d’Australia", una serie che esplora gli ambienti più estremi del continente australiano. A partire da lunedì 4 marzo fino a domenica 10 marzo, Sky Cinema Collection celebra la grandezza di Sergio Leone, proponendo la sua intera filmografia. Dalla celebre "Trilogia del dollaro" con Clint Eastwood, fino al capolavoro "C'era una volta in America" con Robert De Niro, gli spettatori potranno immergersi nelle opere di uno dei più grandi registi della storia del cinema. Inoltre, sarà possibile godere del ritratto "Sergio Leone – L'italiano che inventò l'America", un documentario che offre uno sguardo approfondito sulla vita e l'opera del regista.

Mercoledì 6 marzo su Sky Cinema Uno, sarà trasmesso "Mio Padre è un Sicario", un'azione-commedia che vede Nicolas Cage nei panni di un padre con un passato misterioso, mentre giovedì 7 marzo su Sky Documentaries verrà presentato "Right to Fight – Un Posto sul Ring", un documentario che esplora le radici della boxe femminile.

Infine, venerdì 8 marzo su Sky Cinema Due, sarà la volta di "Primadonna", un intenso dramma ambientato nella Sicilia degli anni '60, che racconta la storia di Lia e il suo coraggioso confronto con il potere locale.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 3 MARZO

SKY CINEMA COLLECTION – RON HOWARD MANIA

Sky Cinema Collection, da venerdì 1 a domenica 3 marzo

Collezione - Il 1° marzo il regista premio Oscar® Ron Howard compie 70 anni e, per l’occasione, da venerdì 1 a domenica 3 marzo Sky Cinema Collection ospita 7 importanti film della sua filmografia.

Questi i titoli: la pellicola romantica CUORI RIBELLI con Tom Cruise e Nicole Kidman; il film, premiato con 2 Oscar®, sulla sfortunata missione spaziale APOLLO 13 con Tom Hanks, Ed Harris e Kevin Bacon; la commedia farsesca IL DILEMMA con Vince Vaughn, Kevin James, Winona Ryder e Jennifer Connelly; il kolossal avventuroso HEART OF THE SEA - LE ORIGINI DI MOBY DICK con Chris Hemsworth, Cillian Murphy e Tom Holland; e la trilogia cinematografica tratta dai romanzi di Dan Brown sulle avventure del professore di simbologia Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks, IL CODICE DA VINCI, ANGELI E DEMONI e INFERNO.

LUNEDI 4 MARZO

THE REGIME – IL PALAZZO DEL POTERE

Da lunedì 4 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Scritta da Will Tracy e diretta da Stephen Frears e Jessica Hobbs, la nuova serie HBO e Sky Exclusive vede protagonista la vincitrice del premio Oscar® Kate Winslet, di nuovo protagonista di una grande serie HBO dopo i fasti di Omicidio a Easttown e Mildred Pierce. “The Regime – Il Palazzo del Potere” racconta un anno tra le mura del palazzo di un moderno regime europeo mentre inizia a sgretolarsi. Insieme a Kate Winslet, nel cast Matthias Schoenaerts (Django, Le regole del caos), Guillaume Gallienne (Yves Saint Laurent), Andrea Riseborough (ZeroZeroZero, Birdman), Martha Plimpton (I Goonies) e Hugh Grant (Wonka, Notting Hill).

BLACK SITE

Lunedì 4 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Michelle Monaghan, Jason Clarke e Jai Courtney (Die Hard – Un buon giorno per morire) in un action-thriller, dai produttori di Sicario e John Wick. Un gruppo di ufficiali, che si trova in una località segreta della CIA, deve lottare per sopravvivere quando il pericoloso detenuto Hatchet riesce a fuggire e vuole mettere in atto un piano mortale.

PREDATORI LETALI D’AUSTRALIA

Da lunedì 4 marzo alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una serie che in quattro episodi esplora le foreste, le paludi, le acque e i deserti dell’Australia, osservando da vicino tutte le creature più letali che abitano questi ambienti.

SKY CINEMA COLLECTION – SERGIO LEONE

Sky Cinema Collection, da lunedì 4 a domenica 10 marzo

Collezione - Da venerdì 4 a domenica 10 marzo, Sky Cinema Collection ospita tutta la filmografia del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti cineasti della storia del cinema. Non può mancare in programmazione l’imperdibile “Trilogia del dollaro” in versione restaurata in collaborazione con Sky Cinema, che comprende i primi film western diretti da Leone e che vedono protagonista un giovane Clint Eastwood sulle note delle incisive musiche di Ennio Morricone: PER UN PUGNO DI DOLLARI (restauro realizzato dalla Cineteca Nazionale e Ripley’s Film) del 1964 con Gian Maria Volonté, storia di un pistolero che, giunto in una cittadina dominata da due famiglie di prepotenti, finge di allearsi ora con una ora con l’altra, per far sì che si eliminino a vicenda; PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ (restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna) del 1965 con Volonté, Lee Van Cleef e Klaus Kinski, in cui un cacciatore di taglie si allea con un pistolero, mosso dal desiderio di vendetta, contro un sadico bandito messicano; e IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO (restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna) del 1966 con Eli Wallach e Lee Van Cleef, che racconta la storia di un bounty-killer (il buono), un fuorilegge messicano (il brutto) e un assassino a pagamento (il cattivo) che, senza fiducia reciproca, si mettono in società per recuperare un tesoro nascosto. Spazio anche alla “Trilogia del tempo”, composta da due celebri western e un gangster movie, tutti con la colonna sonora scritta da Morricone. C’ERA UNA VOLTA IL WEST del 1968 con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson, in cui un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un’ex prostituta; in onda sabato 15 alle 23.00 in occasione dell’85° compleanno di Claudia Cardinale. In versione restaurata GIÙ LA TESTA, il western del 1971 con Rod Steiger e James Coburn, che racconta dell’alleanza tra Miranda, un bandito messicano, e Mallory, irlandese ed ex terrorista dell'Ira, per svaligiare una banca, e che fece vincere a Leone il David di Donatello per la miglior regia. E, disponibile anche nella versione restaurata ed estesa, C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, il capolavoro del 1984 con Robert De Niro sull’ascesa e il declino di due gangster, che fece ottenere a Leone il Nastro d'argento per il miglior film e la nomination ai Golden Globe per la miglior regia. Infine, sono previsti: il primo film diretto da Leone, IL COLOSSO DI RODI del 1961, che ripropone la storia dell’enorme statua fatta costruire da Serse; e la pellicola del 1973 in cui troviamo Leone in veste di produttore esecutivo: IL MIO NOME È NESSUNO in versione restaurata con Terence Hill che interpreta un giovane e scanzonato pistolero che coinvolge il suo eroe, Henry Fonda, nell’impresa folle di battere una banda di 150 uomini prima che il vecchio eroe del West abbandoni la sua terra per andare in Europa. Inoltre, è da non perdere il ritratto Sky Original SERGIO LEONE – L’ITALIANO CHE INVENTÒ L’AMERICA, premiato come “Documentario dell’Anno” ai Nastri d’Argento 2023. Oltre cento minuti di racconto, fatto di testimonianze inedite e aneddoti, che ripercorrono le tappe artistiche e biografiche del regista romano la cui idea di cinema continua a vivere ancora oggi, influenzando il mondo cinematografico contemporaneo. I racconti di famigliari colleghi e amici tra cui Martin Scorsese, Steven Spielberg, Damien Chazelle, Carlo Verdone, Clint Eastwood e Robert De Niro tracciano il profilo di un uomo visionario, che ha saputo creare qualcosa di totalmente originale.

MERCOLEDI 6 MARZO

MIO PADRE È UN SICARIO

Mercoledì 6 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Nicolas Cage è al centro di un action comedy con Ashley Greene (Twilight) e Ron Perlman. Ashley e sua figlia Sarah si trovano in pericolo a causa di un’impresa criminale, così la donna si rivolge al padre Matt, che vive come un senzatetto sulle spiagge delle Isole Cayman. Mentre il boss del crimine Donnie è sulle loro tracce, Ashley scopre che suo padre nasconde un passato segreto che lei ignorava totalmente.

GIOVEDI 7 MARZO

RIGHT TO FIGHT – UN POSTO SUL RING

Giovedì 7 marzo alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo le origini nascoste della boxe femminile: la memorabile storia delle pioniere che hanno messo a rischio le proprie vite per ottenere il diritto di combattere sul ring.

PECHINO EXPRESS

Da giovedì 7 marzo alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Zaino in spalla e scarpe allacciate, è tempo di fare il check-in per partire alla ricerca di luoghi sorprendenti e straordinari: la nuova edizione di Pechino Express prende il via giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L’itinerario dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svilupperà – in dieci puntate – lungo la “Rotta del Dragone”, e si snoderà dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e testimonianze antiche, passando di corsa per le città ricche di spiritualità del Laos e fino a concludere il viaggio tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka. A guidare le coppie quest’anno torna Costantino Della Gherardesca, affiancato da un “inviato” speciale: Fru dei The Jackal, attore e comico italiano, tra i concorrenti più amati grazie alla sua partecipazione due stagioni fa, quando con Aurora Leone ha composto l’iconica coppia degli “Sciacalli”. Ecco le coppie che compongono il cast: Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm” e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, infine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”. Adrenalinica, avventurosa e affascinante: la gara lungo la “Rotta del Dragone” si caratterizzerà per un forte spirito di competizione mescolato all’impagabile stupore per la scoperta, in pieno stile “Pechino Express”. Si esploreranno, infatti, luoghi geograficamente lontani e si coinvolgeranno popoli culturalmente distanti, e per i viaggiatori in gioco saranno intense e indimenticabili le emozioni per le fortissime interazioni che verranno a crearsi sia all’interno della coppia che con le popolazioni locali conosciute lungo il cammino, esseri umani tanto diversi per cultura e abitudini quanto capaci di collaborare anche nelle condizioni più estreme. Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà che questo viaggio porta con sé, perché anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto. Negli oltre cinquemila chilometri che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Un bagaglio risicatissimo, per questo a fare la differenza saranno la resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali obbligheranno i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile. L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” – al via da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – si snoderà, come detto, su migliaia di chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 13mila ore di registrazioni da portare al montaggio. La troupe era composta da 120 persone e un medico: dal punto di vista tecnico, la troupe ha usato 18 camere, 3 droni, 15 go pro e 2 dji ronin, grazie ai quali sono stati realizzati circa 37 terabyte di girato totale. In questa stagione “Pechino Express” esplorerà l’Asia meridionale, per un tragitto che partirà nell’estremo oriente tra Vietnam del nord e Laos giungendo poi in Sri Lanka, nella parte centrale del continente. Il tragitto dei viaggiatori lungo la “Rotta del Dragone” comincerà dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e vivissime testimonianze della sua storia antica e della sua cultura affascinante; si passerà poi di corsa per la natura incontaminata e le città ricche di spiritualità del Laos; fino a concludere il viaggio tra gli scenari suggestivi dello Sri Lanka, impreziositi dalla foresta pluviale incontaminata, dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano e dai templi sacri. In questi luoghi gli uomini hanno saputo adattarsi alla giungla selvaggia, le rovine di regni passati sorgono accanto alle città moderne e la spiritualità orientale si intreccia alla natura rigogliosa e incontaminata. Superando prove e insidie, chilometro dopo chilometro in ciascuna puntata le otto coppie raggiungeranno il traguardo con la bandiera di “Pechino Express” e tappa dopo tappa le più tenaci arriveranno alla finalissima.

VENERDI 8 MARZO

PRIMADONNA

Venerdì 8 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Colella, Manuela Ventura, Dario Aita, con la partecipazione di Thony. Nella Sicilia degli anni 60, la 21enne Lia attira le attenzioni del giovane Lorenzo Musico?, figlio del boss del paese. Quando lo rifiuta, l’ira di Lorenzo non tarda a scatenarsi e il ragazzo si prende con la forza quello che reputa di sua proprietà. Ma Lia fa ciò che nessuno si sarebbe aspettato: rifiuta il matrimonio riparatore e trascina Lorenzo e i suoi complici in tribunale.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive