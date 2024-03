Guida TV Sky e NOW 10 - 16 Marzo: Dogman, Ferrari, Bene! Vita di Carmelo

GUIDA TV SKY / NOW | 10 - 16 MARZO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

La settimana cinematografica promette un viaggio ricco di emozioni e suspense. A partire da domenica 10 marzo, Sky Cinema Collection celebra il leggendario maestro Sergio Leone con una selezione imperdibile. Dai leggendari western della "Trilogia del dollaro", come "Per un pugno di dollari" e "Il buono, il brutto, il cattivo", fino a opere epiche come "C'era una volta in America" e "Giù la testa", Leone ha plasmato l'epica cinematografica con il suo stile unico. Non solo film, ma anche un ritratto intimo con "Sergio Leone – L'italiano che inventò l'America", un documentario premiato che rivela la visione e l'eredità duratura di Leone nel mondo del cinema.

Lunedi 11 Marzo, "Dogman" di Luc Besson porta sullo schermo una storia di resilienza e amore per i cani, un racconto di sopravvivenza e compassione in un mondo crudele. Le performance intense e la narrazione avvincente conducono lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso le sfide di Douglas e la sua profonda connessione con gli animali.

Martedi 12 Marzo, Sky Crime presenta "Ti amo da morire", un'esplorazione dei confini distorti dell'amore che sfociano in atti criminali. Vent'anni di storie cariche di passione, gelosia e ossessione, un oscuro viaggio attraverso le relazioni disfunzionali e le loro tragiche conseguenze.

Mercoledì 13 Marzo, Luciano Ligabue porta l'energia del suo concerto a Campovolo del 2022 sul grande schermo con "Ligabue – 30 anni in un giorno", un tributo vibrante a uno degli artisti più amati d'Italia. In contemporanea, "One True Loves - Amare per due" ci offre una storia romantica con un twist, un conflitto tra il passato e il presente che mette alla prova il cuore di Emma.

Giovedì 14 Marzo, Sky Investigation accoglie il ritorno di Vera Stanhope con l'undicesima stagione di "Vera", una serie che mescola mistero e umanità nelle indagini della detective del Northumberland. Inoltre, Sky Crime presenta una serie di documentari avvincenti che esplorano i misteri irrisolti dei serial killer, tra cui il leggendario caso del Killer dello Zodiaco e altri crimini che hanno scosso la storia.

Venerdì 15 Marzo, "Ferrari" di Michael Mann ci trasporta nel mondo dell'automobilismo con una storia avvincente su Enzo Ferrari, un uomo tormentato dalla passione per le corse e dagli intrighi personali. Una narrazione coinvolgente che offre uno sguardo intimo sulla vita di uno degli uomini più influenti nel mondo dell'auto.

Infine, Sabato 16 Marzo ci porta al cuore delle sfide e delle tragedie del terrorismo globale con "Flight 73 – Attentato ad alta quota", un documentario che rivela le tensioni e i momenti di eroismo durante il dirottamento del volo PanAm nel 1986, un evento che ha segnato un'epoca e plasmato il mondo moderno.

DOMENICA 10 MARZO

SKY CINEMA COLLECTION – SERGIO LEONE

Sky Cinema Collection, da lunedì 4 a domenica 10 marzo

Collezione - Da venerdì 4 a domenica 10 marzo, Sky Cinema Collection ospita tutta la filmografia del regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti cineasti della storia del cinema. Non può mancare in programmazione l’imperdibile “Trilogia del dollaro” in versione restaurata in collaborazione con Sky Cinema, che comprende i primi film western diretti da Leone e che vedono protagonista un giovane Clint Eastwood sulle note delle incisive musiche di Ennio Morricone: PER UN PUGNO DI DOLLARI (restauro realizzato dalla Cineteca Nazionale e Ripley’s Film) del 1964 con Gian Maria Volonté, storia di un pistolero che, giunto in una cittadina dominata da due famiglie di prepotenti, finge di allearsi ora con una ora con l’altra, per far sì che si eliminino a vicenda; PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ (restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna) del 1965 con Volonté, Lee Van Cleef e Klaus Kinski, in cui un cacciatore di taglie si allea con un pistolero, mosso dal desiderio di vendetta, contro un sadico bandito messicano; e IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO (restauro realizzato dalla Cineteca di Bologna) del 1966 con Eli Wallach e Lee Van Cleef, che racconta la storia di un bounty-killer (il buono), un fuorilegge messicano (il brutto) e un assassino a pagamento (il cattivo) che, senza fiducia reciproca, si mettono in società per recuperare un tesoro nascosto. Spazio anche alla “Trilogia del tempo”, composta da due celebri western e un gangster movie, tutti con la colonna sonora scritta da Morricone. C’ERA UNA VOLTA IL WEST del 1968 con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson, in cui un magnate delle ferrovie ingaggia un killer per impadronirsi del terreno di un’ex prostituta; in onda sabato 15 alle 23.00 in occasione dell’85° compleanno di Claudia Cardinale. In versione restaurata GIÙ LA TESTA, il western del 1971 con Rod Steiger e James Coburn, che racconta dell’alleanza tra Miranda, un bandito messicano, e Mallory, irlandese ed ex terrorista dell'Ira, per svaligiare una banca, e che fece vincere a Leone il David di Donatello per la miglior regia. E, disponibile anche nella versione restaurata ed estesa, C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, il capolavoro del 1984 con Robert De Niro sull’ascesa e il declino di due gangster, che fece ottenere a Leone il Nastro d'argento per il miglior film e la nomination ai Golden Globe per la miglior regia. Infine, sono previsti: il primo film diretto da Leone, IL COLOSSO DI RODI del 1961, che ripropone la storia dell’enorme statua fatta costruire da Serse; e la pellicola del 1973 in cui troviamo Leone in veste di produttore esecutivo: IL MIO NOME È NESSUNO in versione restaurata con Terence Hill che interpreta un giovane e scanzonato pistolero che coinvolge il suo eroe, Henry Fonda, nell’impresa folle di battere una banda di 150 uomini prima che il vecchio eroe del West abbandoni la sua terra per andare in Europa. Inoltre, è da non perdere il ritratto Sky Original SERGIO LEONE – L’ITALIANO CHE INVENTÒ L’AMERICA, premiato come “Documentario dell’Anno” ai Nastri d’Argento 2023. Oltre cento minuti di racconto, fatto di testimonianze inedite e aneddoti, che ripercorrono le tappe artistiche e biografiche del regista romano la cui idea di cinema continua a vivere ancora oggi, influenzando il mondo cinematografico contemporaneo. I racconti di famigliari colleghi e amici tra cui Martin Scorsese, Steven Spielberg, Damien Chazelle, Carlo Verdone, Clint Eastwood e Robert De Niro tracciano il profilo di un uomo visionario, che ha saputo creare qualcosa di totalmente originale.

LUNEDI 11 MARZO

DOGMAN

Lunedì 11 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Luc Besson dirige una favola amara con un pregevole Caleb Landry Jones (Tre manifesti a Ebbing, Missouri), andata in concorso al Festival di Venezia 2023. Douglas cresce in New Jersey subendo le violenze del padre e del fratello, che lo tengono prigioniero nella gabbia dei cani da combattimento. Arriva all’età adulta con ferite psicologiche e fisiche, che lo costringono a un uso precario delle gambe. Ma l’amore per i cani gli dà forza e sollievo a tal punto da vivere in simbiosi con loro, pronti a rubare nelle case dei ricchi per conto del loro padrone che così può aiutare i bisognosi.

MARTEDI 12 MARZO

TI AMO DA MORIRE

Da martedì 12 marzo alle 22.55 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Venti storie di passione, gelosia e ossessione che si trasformano in terribili atti criminali: relazioni disfunzionali, dove la rabbia soppianta l’amore.

MERCOLEDI 13 MARZO

LIGABUE – 30 ANNI IN UN GIORNO

Mercoledì 13 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un back-stage corale del concerto a Campovolo nel 2022 di Luciano Ligabue, proposto su Sky Cinema nel giorno del suo compleanno. Dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, l’artista si appresta a un’esibizione live che si trasforma in una festa musicale esagerata in presenza di oltre 100.000 fan. Nel documentario trovano spazio i racconti di Ligabue sulla sua vita, l’impatto emotivo sui fan e l’intervento di amici intervenuti a Campovolo come Loredana Bertè, Elisa, Francesco De Gregori, Mauro Pagani, Eugenio Finardi e Gazelle.

ONE TRUE LOVES - AMARE PER DUE

Mercoledì 13 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dal romanzo omonimo di Taylor Jenkins Reid, un film romantico con Luke Bracey. Anni dopo la scomparsa del marito, Emma si fidanza con un suo vecchio amico e finalmente sembra ritrovare la felicità. Ma l’improvviso ritorno del coniuge, che in realtà non era morto, costringe Emma alla scelta difficile tra il primo e il nuovo amore.

GIOVEDI 14 MARZO

VERA – UNDICESIMA STAGIONE

Da giovedì 14 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna a indagare nel Northumberland Vera Stanhope, ispettore capo della polizia locale, investigatrice implacabile ma dal cuore in fondo tenero.

LA NOTTE DEI SERIAL KILLER

Da giovedì 14 marzo alle 22.00, ogni giovedì, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

CHI È IL KILLER DELLO ZODIACO? - L'identità del Killer dello Zodiaco è sempre stata un enigma per gli investigatori, e rimane un caso irrisolto. Una nuova teoria propone però un'ipotesi rivoluzionaria e se non fosse mai realmente esistito?

GLI STRANGOLATORI DI HILLSIDE - 1977: Los Angeles è teatro di brutali omicidi per strangolamento. La polizia si ritrova in una corsa contro il tempo per catturare il misterioso serial killer e salvaguardare la città.

IL MANIFESTO DI UN SERIAL KILLER - 1984, San Francisco: da una remota capanna gli investigatori scoprono un orrore inimmaginabile: rapimenti, torture e almeno 25 omicidi. La storia rivela l'atroce verità di due dei più spietati assassini nella storia della California.

IL MISTERO DEI BAMBINI PERDUTI - Negli anni '60 la Gran Bretagna viene scossa dagli efferati omicidi di cinque bambini per mano di Ian Brady e Myra Hindley. La storia si dipana attraverso interviste esclusive e corrispondenze inedite dei due assassini.

VENERDI 15 MARZO

FERRARI

Venerdi 15 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Michael Mann firma il film su Enzo Ferrari con Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey. Modena, 1957: Enzo Ferrari, ex pilota di corse in lutto per la recente morte del figlio Dino, gestisce la sua azienda automobilistica con la moglie Laura e vive in segreto con l’amante Lina, madre del figlio illegittimo Piero. Ossessionato dalla competitività delle sue vetture nelle corse di velocità, Enzo spinge i suoi piloti a mettere a dare tutto durante le gare, pur di prevalere. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama.

SABATO 16 MARZO

BENE! VITA DI CARMELO, LA MACCHINA ATTORIALE

Sabato 16 marzo alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Iconoclasta, geniale, scandaloso, provocatore, ambiguo. Carmelo Bene, considerato da molti il più grande attore del ‘900 italiano, è stato molte cose, ma è sempre rimasto fedele ad un unico grande imperativo: essere fino in fondo l’arte alla quale aveva scelto di consacrarsi - il teatro. Ma fino a che punto un artista puo’ spingersi per affermare la propria visione? E quanto la fedeltà ad un’idea puo’ diventare totalizzante al punto da trasformarsi in un sacro vincolo?

SKY CINEMA COLLECTION – DC SUPERHEROES

Sky Cinema Collection, da sabato 16 a domenica 24 marzo

Collezione - Da sabato 16 a domenica 24 marzo, in occasione della prima visione THE FLASH (lun. 18 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), Sky Cinema Collection ci porta nell’universo DC Comics con i film che vedono protagonisti gli eroi più amati, da Batman e Superman, e i loro antagonisti. Tra i 23 titoli, sono da non perdere: il secondo cinecomic sul supereroe DC, interpretato da Zachary Levi, SHAZAM! FURIA DEGLI DEI con Helen Mirren; i 7 film dedicati all’Uomo pipistrello, ossia i due diretti da Tim Burton (BATMAN, BATMAN – IL RITORNO) con Michael Keaton che ritorna in THE FLASH, i due da Joel Schumacher (BATMAN FOREVER, BATMAN & ROBIN) e i tre capitoli firmati Christopher Nolan (BATMAN BEGINS, IL CAVALIERE OSCURO, IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO); i primi 2 film che hanno visto Christopher Reeve nei panni dell’Uomo d’acciaio, SUPERMAN e SUPERMAN II, oltre alla versione di Bryan Singer SUPERMAN RETURNS con Brandon Routh, Kate Bosworth e Kevin Spacey; e il film di Zack Snyder BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE, seguito di Superman Man of steel e prequel di Justice League, in cui Ben Affleck e Henry Cavill interpretano i due supereroi della DC Comics e dove viene introdotto il Flash di Ezra Miller. Quello che alimenta l’universo DC Comics sono anche gli antagonisti dei supereroi che hanno dato vita a dei capitoli interamente incentrati su di loro, come BLACK ADAM in cui Dwayne Johnson è l’antieroe nel cinecomic di Jaume Collet-Serra con Pierce Brosnan, e l’action sulla squadra di supercriminali SUICIDE SQUAD con Jared Leto, Will Smith e Margot Robbie.

FLIGHT 73 – ATTENTATO AD ALTA QUOTA

Sabato 16 marzo alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Prima dell’11 settembre, un altro attacco ha scosso il mondo e dato il via a una nuova era per il terrorismo globale. Il dirottamento del volo 73 della PanAm a Karachi nel 1986 è una storia di terrore e tragedia, ma anche di coraggio e sopravvivenza. Tutto ciò è raccontato in questo documentario Sky Original dalle atmosfere thriller e dalle drammatiche ricostruzioni.