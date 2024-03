Guida TV Sky e NOW 17 - 23 Marzo: Call My Agent Italia, The Flash, Supereroi DC Comics

GUIDA TV SKY / NOW | 17 - 23 MARZO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

La settimana cinematografica promette un viaggio ricco di emozioni e suspense. Domenica 17 marzo è un giorno interessante per gli appassionati dei supereroi della DC Comics su Sky Cinema Collection. La collezione presenta una serie di film che spaziano dall'iconico Batman interpretato da Michael Keaton, ai più recenti successi come "Shazam! Furia degli dei" con Helen Mirren e "Batman v Superman: Dawn of Justice" con Ben Affleck e Henry Cavill. Inoltre, ci sono anche i classici come "Superman" con Christopher Reeve e "Superman Returns" con Brandon Routh. Questa maratona cinematografica culminerà con la prima visione di "The Flash" lunedì 18 marzo. "The Flash", diretto da Andy Muschietti, porta sul grande schermo il popolare supereroe velocista interpretato da Ezra Miller. Il film introduce il concetto del multiverso e riporta in scena i Batman interpretati da Michael Keaton e Ben Affleck. La trama segue Barry Allen mentre cerca di dimostrare l'innocenza del padre, coinvolto nell'omicidio di sua moglie. Utilizzando i suoi poteri da Flash, Barry intraprende un viaggio nel tempo che cambia il corso degli eventi in modi imprevedibili.

Lunedì 18 marzo segna anche il debutto della seconda stagione di "NCIS: Hawaii", uno spin-off della longeva serie televisiva "NCIS", che porta gli agenti del Naval Criminal Investigative Service alle Hawaii per affrontare crimini contro la sicurezza nazionale.

Martedì 19 marzo segna l'inizio della decima e ultima stagione di "Candice Renoir", una serie che segue le indagini dell'investigatrice più brillante della polizia di Sète.

Mercoledì 20 marzo offre una varietà di contenuti, tra cui il film "Mon Crime - La colpevole sono io", un giallo al femminile diretto da François Ozon, e il documentario "Supereroi: la storia della DC Comics", che offre uno sguardo approfondito sull'universo dei supereroi DC.

Giovedì 21 marzo presenta il documentario "Michael X - La voce della rivoluzione", che esplora la vita e il declino di Michael X, una figura storica divisiva nel Regno Unito.

Venerdì 22 marzo vede il ritorno della serie "Call My Agent - Italia" con la sua seconda stagione, che offre uno sguardo dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano attraverso le vicende degli agenti della CMA.

Sabato 23 marzo include il film "The Last Rifleman - Ritorno in Normandia" con Pierce Brosnan, e l'inizio dell'undicesima stagione della serie "L'amore e la vita - Call the Midwife", che continua a raccontare le vicende delle suore e delle infermiere nel quartiere londinese di Poplar.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 17 MARZO

SKY CINEMA COLLECTION – DC SUPERHEROES

Sky Cinema Collection, prosegue fino a domenica 24 marzo

Collezione - Da sabato 16 a domenica 24 marzo, in occasione della prima visione THE FLASH (lun. 18 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection), Sky Cinema Collection ci porta nell’universo DC Comics con i film che vedono protagonisti gli eroi più amati, da Batman e Superman, e i loro antagonisti. Tra i 23 titoli, sono da non perdere: il secondo cinecomic sul supereroe DC, interpretato da Zachary Levi, SHAZAM! FURIA DEGLI DEI con Helen Mirren; i 7 film dedicati all’Uomo pipistrello, ossia i due diretti da Tim Burton (BATMAN, BATMAN – IL RITORNO) con Michael Keaton che ritorna in THE FLASH, i due da Joel Schumacher (BATMAN FOREVER, BATMAN & ROBIN) e i tre capitoli firmati Christopher Nolan (BATMAN BEGINS, IL CAVALIERE OSCURO, IL CAVALIERE OSCURO – IL RITORNO); i primi 2 film che hanno visto Christopher Reeve nei panni dell’Uomo d’acciaio, SUPERMAN e SUPERMAN II, oltre alla versione di Bryan Singer SUPERMAN RETURNS con Brandon Routh, Kate Bosworth e Kevin Spacey; e il film di Zack Snyder BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE, seguito di Superman Man of steel e prequel di Justice League, in cui Ben Affleck e Henry Cavill interpretano i due supereroi della DC Comics e dove viene introdotto il Flash di Ezra Miller. Quello che alimenta l’universo DC Comics sono anche gli antagonisti dei supereroi che hanno dato vita a dei capitoli interamente incentrati su di loro, come BLACK ADAM in cui Dwayne Johnson è l’antieroe nel cinecomic di Jaume Collet-Serra con Pierce Brosnan, e l’action sulla squadra di supercriminali SUICIDE SQUAD con Jared Leto, Will Smith e Margot Robbie.

LUNEDI 18 MARZO

THE FLASH

Lunedì 18 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Andy Muschietti (It) dirige il primo “stand-alone” cinematografico dedicato al velocista scarlatto della DC Comics, interpretato da Ezra Miller, in un film che introduce il tema del multiverso facendo tornare in scena i Batman interpretati da Michael Keaton e Ben Affleck. Si avvicina il giorno del processo per il padre di Barry Allen, da anni in carcere per l’omicidio di sua moglie. Barry, che in realtà è anche il supereroe The Flash, ha cercato in ogni modo di dimostrare la sua innocenza, ma senza risultati. Per disperazione arriva a correre più veloce di quanto abbia mai fatto, fino a raggiungere una sorta di ruota del tempo. Presto però scopre che viaggiare nel passato non cambia solo il presente e il futuro. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection – DC Superheroes.

NCIS: HAWAII – SECONDA STAGIONE

Da giovedì 18 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Spin off della longeva NCIS, è la quarta serie del franchise iniziato nel 2003. Gli agenti del Naval Criminal Investigative Service del porto militare di Pearl Harbor, guidati dall’agente speciale Jane Tennant, combattono efferati crimini contro la sicurezza nazionale cercando al contempo di bilanciare le proprie vite familiari con l’ambiente misterioso delle isole Hawaii.

MARTEDI 19 MARZO

CANDICE RENOIR – DECIMA STAGIONE

Da martedì 19 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Decima e ultima stagione per la vulcanica Candice Renoir, l’investigatrice più brillante della polizia di Sète.

MERCOLEDI 20 MARZO

MON CRIME – LA COLPEVOLE SONO IO

Mercoledì 20 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

François Ozon confeziona un giallo al femminile che strizza l’occhio alle commedie sofisticate dell’età dell’oro hollywoodiana. Nel cast troviamo Nadia Tereszkiewicz (Forever Young – Les Amandiers), Isabelle Huppert e un esilarante Fabrice Luchini. Accusata di omicidio, l’aspirante attrice Madeleine Verdier dimostra, con l’aiuto della coinquilina avvocatessa, che il fatto è avvenuto solo per legittima difesa. Viene assolta e diventa famosa, ma presto la verità si presenta alla sua porta.

SUPEREROI: LA STORIA DELLA DC COMICS

Da mercoledì 20 marzo, con un episodio a settimana, alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio senza precedenti nella lunga e fiorente storia della DC Comics. Tre puntate che permetteranno ai fan di riscoprire l’universo dei loro personaggi preferiti e di immergersi nelle origini di questa casa editrice di fumetti, per apprezzarne l’evoluzione e l’impatto culturale che da ormai novant’anni esercita su ogni medium artistico.

IL FINTO RAPIMENTO DI SHERRI

Mercoledì 20 marzo alle 21.05 su Sky Crime e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La storia di Sherri Papini è un intreccio di inganni: una donna che ha inscenato il proprio rapimento e mentito per anni. Un viaggio intimo attraverso le sue menzogne, tra filmati esclusivi dell'investigazione e ore di interviste inedite.

GIOVEDI 21 MARZO

MICHAEL X – LA VOCE DELLA RIVOLUZIONE

Giovedì 21 marzo alle 21.15 su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La storia mai raccontata prima dell’ascesa e del declino della figura storica divisiva Michael X, una volta considerato la risposta del Regno Unito a Malcolm X, che ha vissuto i suoi ultimi giorni in attesa di esecuzione.

VENERDI 22 MARZO

CALL MY AGENT – ITALIA / SECONDA STAGIONE

Da venerdì 22 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna l’amatissima serie Sky Original sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo, visto attraverso le peripezie degli agenti della potentissima CMA, alle prese con le carriere di alcune tra le più grandi star del cinema italiano. Guest star delle nuove puntate: Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gianmarco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi e Davide Devenuto, Elodie, Sabrina Impacciatore. Quanto al cast principale, tornano tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi riprendono i ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo e Camilla. Tornano sul set anche Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell’agenzia, ed Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più “stravaganti” della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo “attore preferito”, Corrado Guzzanti. La serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz è prodotta da Sky Studios e da Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan - con Federico Baccomo e Dario D’Amato - e diretta da Luca Ribuoli.

SABATO 23 MARZO

THE LAST RIFLEMAN – RITORNO IN NORMANDIA

Sabato 23 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Pierce Brosnan in una coinvolgente pellicola targata Sky Original, ispirata a fatti realmente accaduti. Artie Crawford è un veterano della Seconda guerra mondiale che sta trascorrendo la vecchiaia in una casa di riposo nell’Irlanda del Nord. Un giorno, trova lo stimolo per fuggire e intraprendere un arduo viaggio verso la Francia per partecipare al 75° anniversario dello sbarco in Normandia, trovando il coraggio di affrontare i fantasmi del suo passato. Alle 21.45 su Sky Cinema Drama

L’AMORE E LA VITA – CALL THE MIDWIFE / UNDICESIMA STAGIONE

Da sabato 23 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La serie drama di grande successo ritorna con una nuova stagione di risate, lacrime e storie suggestive. Tra situazioni mediche e personali complesse, “L’amore e la vita – Call the midwife” racconta le vicende che vedono coinvolte le suore e le infermiere che si prendono cura delle future mamme del quartiere londinese di Poplar.