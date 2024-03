Guida TV Sky e NOW 24 - 30 Marzo: Paw Patrol - Il Super Film, I Tre Moschettieri, Colpo di Fortuna

GUIDA TV SKY / NOW | 24 - 30 MARZO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

La settimana cinematografica promette un viaggio ricco di emozioni e suspense. Domenica 24 marzo offre una selezione di programmi interessanti in TV. In primo luogo, su Sky Nature e in streaming su NOW, c'è "L'Impero della Natura - Una notte al Parco del Colosseo", che ci porta nel suggestivo habitat naturale del Parco Archeologico del Colosseo, ora popolato da una varietà di animali selvatici. Questo speciale ci offre uno sguardo unico su un ecosistema che è stato trasformato dagli esseri umani e ora è dominato dalla natura.

Successivamente, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, c'è "I Tre Moschettieri - D'Artagnan", un nuovo adattamento cinematografico del classico romanzo di Alexandre Dumas. Con un cast stellare che include Vincent Cassel e Eva Green, questa versione promette di immergerci nelle avventure e negli intrighi della Francia del XVII secolo, con il giovane D'Artagnan che cerca di diventare un moschettiere del re.

Martedì 26 marzo, su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, arriva "Paw Patrol: Il Super Film", un'entusiasmante avventura animata che vede i cuccioli della Paw Patrol ottenere superpoteri da un meteorite caduto. Con una minaccia in arrivo sulla città, i cuccioli devono unire le forze per salvare il giorno.

Mercoledì 27 marzo, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, c'è "Un Colpo di Fortuna" di Woody Allen, che esplora le dinamiche complesse di una coppia parigina. Con un cast di talento, il film promette di offrire una riflessione intelligente sulle relazioni e sulle sfide che affrontiamo nell'amore e nella vita quotidiana.

Infine, a partire da sabato 30 marzo su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, arriva "Capitaine Marleau", una serie crime francese che segue le indagini della formidabile investigatrice Capitano Marleau. Con il suo aspetto eccentrico ma intuito infallibile, Marleau porta una ventata di freschezza al genere crime.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

DOMENICA 24 MARZO

L’IMPERO DELLA NATURA – UNA NOTTE AL PARCO DEL COLOSSEO

Domenica 24 marzo alle 21.15 su Sky Nature e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Il Parco Archeologico del Colosseo è un habitat naturale per animali selvatici che l’hanno trasformato in un ecosistema unico al mondo. Da qui l’uomo è scomparso, lasciando unica traccia di sé nelle gigantesche rovine e negli splendidi monumenti della sua gloria passata. Il nuovo Impero è della Natura. I soli esseri umani che vi mettono piede, quando i turisti vanno via, sono i biologi e naturalisti che monitorano le specie presenti, alcune particolarmente rare e difficilmente visibili.

DOMENICA 24 MARZO

I TRE MOSCHETTIERI – D’ARTAGNAN

Lunedì 25 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Un grande cast francese, capitanato da Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris, Pio Marmaï, Luis Garrel ed Eva Green, dà vita a un nuovo adattamento cinematografico del romanzo di Alexander Dumas. Il giovane D’Artagnan ambisce a diventare un moschettiere del re Luigi e si reca a Parigi per mettersi al servizio del capitano de Tréville. Arrivato nella capitale, si rende conto di quanto intrighi e corruzioni corrodano la nobiltà di Francia e, mentre i moschettieri sono fedeli al re, il cardinale Richelieu è disposto a tutto pur di screditarli e acquisire sempre più potere. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Action.

MARTEDI 26 MARZO

PAW PATROL: IL SUPER FILM

Martedì 26 marzo alle 21.00 su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Una colorata storia di riscatto nel sequel di successo di Paw Patrol - Il film. Ad Adventure City arriva una nuova minaccia: la scienziata Victoria Vance vuole attirare un meteorite per studiarne le potenzialità. Questo però finisce sulla sede della Paw Patrol, ma l’apparente distruzione nasconde un segreto: i cristalli contenuti nel meteorite conferiscono ai cuccioli dei superpoteri, grazie ai quali potranno sventare i piani di Vance in combutta con il redivivo sindaco Humdinger.

MERCOLEDI 27 MARZO

UN COLPO DI FORTUNA

Mercoledì 27 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Woody Allen torna ad analizzare le dinamiche di coppia con il film, che segna la sua 50^ regia, con Lou de Laâge (Agnus Dei), Melvil Poupaud (Grazie a Dio) e Niels Schneider (Gangs of Paris). Parigi. Jean e Fanny sono una coppia apparentemente ben assortita: hanno un lavoro redditizio, vivono in un quartiere elegante e sembrano innamorati come all’inizio della loro relazione. Il loro rapporto inizia a vacillare quando Fanny incontra per caso Alain, un compagno di liceo ora scrittore, da sempre innamorato di lei senza averlo mai rivelato. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense.

SABATO 30 MARZO

CAPITAINE MARLEAU

Da sabato 30 marzo alle 21.15, in esclusiva su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Divertente crime francese sulle indagini della formidabile investigatrice Capitano Marleau, dai modi bizzarri e l'aspetto buffo ma dall'intuito infallibile.