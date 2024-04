Guida TV Sky e NOW 31 Marzo - 6 Aprile: C'è ancora Domani, Michelangelo, Delta

GUIDA TV SKY / NOW | 31 MARZO - 6 APRILE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora.

Domenica 31 marzo offre un'ampia scelta di intrattenimento su Sky, con film, documentari e serie televisive per tutti i gusti. Su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW , alle 21.15, c'è "C'è Ancora Domani", il film d'esordio alla regia di Paola Cortellesi, che ha riscosso grande successo di pubblico e critica nel 2023. La storia, ambientata nella Roma della seconda metà degli anni '40, ruota attorno alla famiglia di Delia, interpretata dalla stessa Cortellesi, e alle sue aspirazioni di un futuro migliore, scosse dall'arrivo di una misteriosa lettera. Il cast include anche Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano e altri talenti del cinema italiano. Su Sky Arte e in streaming su NOW , sempre alle 21.15, va in onda "Michelangelo – Santo e Peccatore", un documentario che esplora la storia travagliata dietro la realizzazione del mausoleo di Papa Giulio II, un progetto che ha coinvolto Michelangelo per 40 anni e che ha messo alla prova la sua eredità e reputazione.

Lunedì, 1° aprile, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW , continua la saga comica di "Non Sposate le Mie Figlie", con il terzo capitolo che promette ancora una volta risate e situazioni esilaranti. Mentre su Sky Serie e in streaming su NOW , da martedì 2 aprile, ripartono le nuove stagioni delle serie ambientate a Chicago: "Chicago Med", "Chicago Fire" e "Chicago P.D.".

Venerdì 5 Aprile su Sky Arte e in streaming su NOW , "Grunge: Musica e Rabbia" offre un viaggio a Seattle per esplorare il fenomeno musicale del grunge, con testimonianze di protagonisti del movimento e altre personalità del panorama culturale statunitense.

Infine, sabato 6 Aprile su Sky Cinema Due e in streaming su NOW , "Delta" porta sugli schermi un dramma ad alta tensione ambientato nella pianura Padana, con Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio nei ruoli principali, in un confronto tra bracconieri e volontari che difendono l'ecosistema locale.

DOMENICA 31 MARZO

C’È ANCORA DOMANI

Domenica 31 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’esordio alla regia di Paola Cortellesi è uno straordinario successo di pubblico e critica, diventando il film campione d’incassi del 2023 in Italia. Nel cast, oltre alla Cortellesi, troviamo Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni. Roma, seconda metà degli anni 40. Delia è la moglie di Ivano e la madre di tre figli. Lui è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo, a volte direttamente con la cinghia. Ha rispetto solo per suo padre, il Sor Ottorino, un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la badante. È primavera e tutta la famiglia è in fermento per l’imminente fidanzamento della primogenita Marcella con un bravo ragazzo di ceto borghese. Delia non chiede altro, accetta la vita che le è toccata e aspira a un buon matrimonio per la figlia. L’arrivo di una lettera misteriosa, però, le accenderà il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Due.

MICHELANGELO – SANTO E PECCATORE

Domenica 31 marzo alle 21.15 su Sky Arte e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

E se il Mosè di Michelangelo, uno dei capolavori più influenti di tutti i tempi, fosse solo una piccola parte di un progetto molto più grande avvolto in mille controversie? Michelangelo Santo e Peccatore è un documentario Sky Original dal sapore crime che ripercorre la storia della realizzazione del mausoleo di Papa Giulio II, un’opera che ha impiegato 40 anni per vedere la luce a causa di una serie di vicissitudini e stravolgimenti politici all'interno del Vaticano, e che ha messo a repentaglio l'eredità e la reputazione di Michelangelo.

LUNEDI 1 APRILE

RIUNIONE DI FAMIGLIA (NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 3)

Lunedì 1° aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Terzo divertente capitolo della saga multietnica con il comico Christian Clavier. Claude e Marie si apprestano a celebrare il loro 40esimo anniversario di matrimonio con una cenetta romantica, ma le quattro figlie vogliono regalare loro una grande festa a sorpresa, invitando anche i rispettivi mariti e suoceri, che arrivano da Cina, Costa D’Avorio, Israele e Algeria. Per Claude è un duro colpo e accetta solo per amore delle figlie e pressioni della moglie, ma anche per i consuoceri non sarà una passeggiata. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy, preceduto dai primi due capitoli.

MARTEDI 2 APRILE

CHICAGO NIGHT

Da martedì 2 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nuove stagioni per Chicago Med (S.9), Chicago Fire (S.12) e Chicago P.D. (S.11). Medici, vigili del fuoco e poliziotti dovranno continuare a salvare vite e gestire emergenze mentre le dinamiche dei loro dipartimenti e nelle loro relazioni personali si fanno sempre più complesse.

VENERDI 5 APRILE

GRUNGE: MUSICA E RABBIA

Venerdì 5 aprile alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio a Seattle, capitale mondiale del grunge, per esplorare questa corrente musicale con le testimonianze di alcuni dei suoi esponenti più illustri e di altre personalità del panorama culturale statunitense: tra questi Dave Grohl, Courtney Love, Judd Apatow, Tony Hawk, Billie Eilish.

RADICI

Da venerdì 5 aprile alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Scopriamo cinque alberi iconici dell’Africa meridionale: ogni albero si trova in un habitat completamente unico e ospita, nutre e ripara tra i suoi rami una serie di insetti, uccelli e animali.

SABATO 6 APRILE

DELTA

Sabato 6 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Michele Vannucci, al secondo lungometraggio, dirige Alessandro Borghi e Luigi Lo Cascio in un dramma ad alta tensione, ambientato nella pianura Padana. Tra le acque e la nebbia del delta del Po, un gruppo di bracconieri si dedica alla pesca illegale. Tra questi c’è Elia, il cui cammino incrocia presto quello di Osso, un volontario che assieme alla sorella e alla sua associazione si occupa di difendere l'ecosistema locale. I bracconieri e i volontari si affrontano in un duello senza eroi, ma solo sopravvissuti.