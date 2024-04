Guida TV Sky e NOW 7 - 13 Aprile: Il Re Seconda Stagione, GialappaShow, Steve Jobs

GUIDA TV SKY / NOW | 7 - 13 APRILE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

Domenica 7 aprile è una serata ricca di appuntamenti televisivi da non perdere. Su Sky Atlantic e in streaming su NOW, alle 21.15, debutta "Mary & George", una nuova serie Sky Original che racconta la storia vera di Mary Villiers, interpretata dalla vincitrice del premio Oscar® Julianne Moore, e suo figlio George, interpretato da Nicholas Galitzine. La trama si basa sulle vicende di Mary, che ha cresciuto suo figlio affinché seducesse Re Giacomo VI di Scozia, diventando così il suo amante più potente. Nel cast anche Tony Curran, Nicola Walker, Niamh Algar e altri talentuosi attori. Su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, sempre alle 21.15, sarà trasmesso "The Palace", un film diretto da Roman Polanski che mescola commedia nera e suspense. Ambientato alla vigilia del nuovo millennio nel lussuoso Palace Hotel di Gstaad, il film vede un cast internazionale composto da Oliver Masucci, Mickey Rourke, Fanny Ardant, John Cleese e Luca Barbareschi.

Passando a lunedì 8 aprile, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, alle 21.15, va in onda "Chief of Station - Verità a tutti i costi", un avvincente spy thriller con Aaron Eckhart, Olga Kurylenko e Alex Pettyfer. La trama segue un ex direttore di sede della CIA che, dopo la morte della moglie, si imbatte in una cospirazione che lo costringe a ritornare nel mondo dello spionaggio. Inoltre, dal 8 al 12 aprile su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW sarà dedicata una programmazione speciale a John Travolta, con 13 titoli della sua filmografia tra cui "From Paris with Love", "Codice: Swordfish", "Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana" e altri ancora.

Martedì 9 aprile su Sky Crime e in streaming su NOW, alle 21.05, inizia "I delitti della camera da letto", una serie che esplora storie di crimini inaspettati e inquietanti che hanno luogo all'interno delle quattro mura domestiche.

Mercoledì 10 aprile ci aspettano due appuntamenti televisivi da non perdere. Su TV8, in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW, alle 21.15, torna "GialappaShow" con la Gialappa's band che presenta una nuova stagione in prima serata. Con la conduzione sempre brillante di Mago Forest, lo spettacolo promette di farci ridere con la comicità dei suoi sketch e dei suoi tormentoni, inclusa la celebre rubrica de "il citofono". Ogni puntata sarà arricchita dalla presenza di ospiti e di una figura femminile diversa ogni settimana, che affiancherà Mago Forest nel ruolo di co-conduttrice e vittima dei suoi scherzi. Lo show manterrà i suoi tre elementi fondamentali: comicità, commenti divertenti sui video provenienti dal mondo dell'intrattenimento, dello sport e del web, e performance musicali da parte di ospiti speciali. Nello stesso momento, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, sarà trasmesso "Lubo", un film diretto da Giorgio Diritti che ci porta nell'Europa degli anni '30. La pellicola racconta la storia di Lubo Moser, interpretato da Franz Rogowski, un nomade del popolo Jenisch che vede la sua vita sconvolta dalla Seconda guerra mondiale. Dopo che i suoi figli vengono portati via e sua moglie trova la morte, Lubo si imbarca in una missione per ritrovare i suoi bambini e vendicare la perdita della sua famiglia. Il film, presentato in concorso al Festival di Venezia del 2023, promette di offrire una visione intensa e coinvolgente di una pagina oscura della storia europea. Venerdì 12 aprile segna il ritorno atteso di "Il Re" con la sua seconda stagione, in onda alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NOW. Questo prison drama Sky Original vede Luca Zingaretti nuovamente nei panni di Bruno Testori, il direttore del carcere di frontiera San Michele. La serie, prodotta da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, in collaborazione con Zocotoco, offre otto nuovi episodi diretti da Giuseppe Gagliardi e scritti da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini. Il protagonista si trova ora in una posizione insolita: prigioniero nel carcere da lui stesso diretto nella prima stagione. Quando Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, cancella le accuse contro di lui, Bruno viene reintegrato nel ruolo di direttore, ma con una condizione: far confessare il magistrato Vittorio Mancuso, accusato dell'omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa. Bruno si trova coinvolto in una lotta per la verità, temendo che i servizi segreti possano manipolarlo. Il prezzo da pagare sarà altissimo. Per quanto riguarda il sabato 13 aprile, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, alle 21.15, verrà trasmesso "Steve Jobs – L'uomo nella macchina", un documentario che offre uno sguardo schietto e sincero sulla vita e il lavoro del fondatore di Apple. Questo film critico esplora la vera essenza di Steve Jobs, figura leggendaria del nostro tempo, esaltato da molti come un genio e criticato da altri come un tiranno. La sua eredità continua a permeare la cultura della Silicon Valley e dell'intera industria tecnologica, e questo documentario ci offre l'opportunità di comprendere più a fondo la sua figura. Inoltre, su Sky Arte e in streaming su NOW, sempre alle 21.15, potremo godere di "Una vita per l'arte", un viaggio intimo condotto dall'artista e filmmaker Ang Sookoon attraverso diverse città del mondo. Attraverso conversazioni sincere con i suoi colleghi, Sookoon esplora i problemi economici legati alle loro carriere non convenzionali e racconta gli enormi sforzi necessari per raggiungere il successo in un settore così competitivo. Il documentario denuncia i sistemi che influenzano le vite degli artisti, offrendo uno sguardo autentico sulle sfide che devono affrontare nel perseguire la propria passione.

DOMENICA 7 APRILE

MARY&GEORGE

Da domenica 7 aprile, alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Con la vincitrice del premio Oscar® e del BAFTA Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran, la nuova serie Sky Original “Mary & George”, in sette episodi, è ispirata all'incredibile storia vera di Mary Villiers (Moore), che crebbe il suo affasciante e carismatico figlio, George (Galitzine), affinché potesse sedurre Re Giacomo VI di Scozia (Curran), conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra, e diventare il suo potentissimo amante. Grazie a scandalosi intrighi, il duo di umili origini divenne la coppia madre-figlio più ricca, più titolata e influente che l'Inghilterra avesse mai visto, nonché la coppia più fidata di consiglieri del re. Il cast comprende anche Nicola Walker, Niamh Algar, Trine Dyrholm, Sean Gilder, Adrian Rawlins, Mark O’Halloran, Laurie Davidson, Samuel Blenkin, Jacob McCarthy, Tom Victor, Alice Grant, Amelia Gething, Mirren Mack, Rina Mahoney e Simon Russell Beale.

THE PALACE

Domenica 7 aprile, alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Roman Polanski torna alla commedia nera in un film dal cast internazionale, tra cui troviamo Oliver Masucci, Mickey Rourke, Fanny Ardant, John Cleese e Luca Barbareschi (qui anche in veste di produttore). È il 31 dicembre 1999 e al lussuoso Palace Hotel di Gstaad la clientela attende il passaggio al nuovo millennio con aspettative e timori diversi. Tutti sono affidati alle instancabili cure di Hansueli, il manager dell’albergo, che cerca di accontentare ogni cliente anche quando le sue richieste sfiorano l’assurdo.

LUNEDI 8 APRILE

CHIEF OF STATION - VERITÀ A TUTTI I COSTI

Lunedì 8 aprile, alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Aaron Eckhart e Olga Kurylenko insieme in un avvincente spy thriller con Alex Pettyfer. Dopo aver appreso che la morte di sua moglie non è stata causata da un incidente, un ex direttore di sede della CIA è costretto a tornare negli inferi dello spionaggio, collaborando con avversari e un’agente per svelare una cospirazione lo porterà a rivedere le sue convinzioni.

SKY CINEMA COLLECTION – JOHN TRAVOLTA MANIA

Sky Cinema Collection, da lunedì 8 a venerdì 12 aprile

Collezione - Da lunedì 8 a venerdì 12 aprile i riflettori di Sky Cinema Collection si accendono su John Travolta con 13 titoli della sua filmografia

Questi i film da non perdere: l’action tra spari e inseguimenti FROM PARIS WITH LOVE con Jonathan Rhys-Meyers e Kasia Smutniak e quello tra hacker e terroristi CODICE: SWORDFISH con Hugh Jackman e Halle Berry; la pellicola di Tony Scott PELHAM 1 2 3: OSTAGGI IN METROPOLITANA in cui Travolta viene sfidato da Denzel Washington; il western all’insegna della vendetta NELLA VALLE DELLA VIOLENZA con Ethan Hawke; il thriller che scava nel torbido dell’ambiente militare LA FIGLIA DEL GENERALE; il cult musical GREASE – BRILLANTINA con Olivia Newton-John; e l’intramontabile trilogia con Kirstie Alley, composta da SENTI CHI PARLA, SENTI CHI PARLA 2 e SENTI CHI PARLA ADESSO.

MARTEDI 9 APRILE

I DELITTI DELLA CAMERA DA LETTO

Da martedì 9 aprile alle 21.05, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nella quiete della propria camera da letto si celano talvolta realtà da incubo. "I delitti della camera da letto" ci conduce attraverso storie di crimini inaspettati, dove il risveglio mattutino si tinge di orrore e mistero. Nel buio della notte emergono verità sconvolgenti: i criminali saranno stati complici domestici o figure estranee?

MERCOLEDI 10 APRILE

GIALAPPASHOW

Da mercoledì 10 aprile alle 21.15 su TV8 e in simulcast su Sky Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

La Gialappa’s band torna su con una nuova stagione in prima serata dopo i successi della prime due edizioni. Ritroveremo il loro mondo, la loro comicità e i loro tormentoni, come l’iconica rubrica de “il citofono”, e non solo. Alla conduzione sempre Mago Forest, che riveste il ruolo di padrone di casa, spalla dei comici e complice/vittima della Gialappa’s. Nel corso di ogni puntata il conduttore sarà protagonista di vari segmenti, talvolta anche arricchiti dalla presenza di ospiti e da una figura femminile, ogni settimana diversa, che sarà co-conduttrice e vittima di puntata di Mago Forest. Lo show manterrà i suoi tre elementi fondamentali: comicità, con il cast che ha animato la prime due edizioni e l’aggiunta di nuovi comici e volti di successo, in studio o collegati con la Gialappa’s, e altri ancora presenti in clip; RVM/CLIP commentate dalla Gialappa’s con materiale video proveniente dal mondo dell’intrattenimento TV, dello sport e dal web con nuovi “mondi” ancora inesplorati; e ospiti musicali che realizzeranno dei brani ad hoc.

LUBO

Mercoledì 10 aprile, alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Giorgio Diritti porta su grande schermo il complesso ritratto di un uomo, interpretato da Franz Rogowski (Freaks Out), durante l’azione di pulizia etnica avvenuta nella Confederazione Elvetica. 1939. Lubo Moser è un nomade del popolo Jenisch che gira di luogo in luogo esibendosi nelle piazze insieme alla moglie Mirana e ai loro bambini. Quando scoppia la Seconda guerra mondiale, Lubo viene arruolato e, mentre è in servizio, viene a sapere che i figli sono stati prelevati e portati in un istituto mentre la moglie, nel tentativo di proteggerli, ha trovato la morte. Da quel momento lo scopo della sua vita consiste nel ritrovarli e vendicarsi. Film presentato in concorso al Festival di Venezia 2023.

VENERDI 12 APRILE

IL RE – SECONDA STAGIONE

Da venerdì 12 aprile alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

IL RE del carcere S. Michele è tornato: Luca Zingaretti di nuovo protagonista dei nuovi episodi del prison drama Sky Original prodotto da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco. In otto episodi diretti da Giuseppe Gagliardi, la seconda stagione de IL RE è scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini e vede l’amatissimo attore romano di nuovo nei panni di Bruno Testori, il direttore di un carcere di frontiera alla fine della prima stagione reso prigioniero del suo stesso regno, il San Michele. Nel cast tornano anche Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto e Barbara Bobulova. New-entry dei nuovi episodi Thomas Trabacchi, Fabrizio Ferracane e Caterina Shulha.Bruno Testori è ora un detenuto nel suo stesso carcere, quando Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, fa cadere le sue accuse e lo reintegra nel ruolo di direttore. In cambio deve far parlare un detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso (Trabacchi), accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil Spa, rinomata compagnia energetica di bandiera, scoprendo perché si sia macchiato di quel delitto prima che l’uomo testimoni davanti a un GIP. Quando Bruno comincia a sospettare la sua innocenza e a temere che i servizi lo stiano usando, decide di vederci chiaro. Sarà l’inizio di una battaglia per la verità il cui prezzo da pagare si rivelerà altissimo.

SABATO 13 APRILE

STEVE JOBS – L’UOMO NELLA MACCHINA

Sabato 13 aprile alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Chi è veramente l’uomo con il dolcevita nero? Una biografia schietta e sincera, un esame critico della figura di Steve Jobs, leggenda del nostro tempo. A volte esaltato come un genio, altre additato come un tiranno: questo film rivela la vera essenza del fondatore di Apple, i cui valori e la cui eredità permeano ancora oggi la cultura della Silicon Valley e dell’intera industria tecnologica.

UNA VITA PER L’ARTE

Sabato 13 aprile alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’artista e filmmaker Ang Sookoon ci porta con sé in un viaggio tra Singapore, il Giappone, Londra, Parigi, New York, Berlino e Amsterdam per mostrarci le vite private di chi vive d’arte. Attraverso conversazioni sincere con i suoi colleghi, Sookoon esplora i problemi economici legati alle loro carriere non convenzionali e racconta gli enormi sforzi necessari per arrivare a fine mese. Una denuncia dei sistemi che attualmente governano le carriere e le vite degli artisti.

