Guida TV Sky e NOW 14 - 20 Aprile: The Good Doctor 6, L'uomo che scherzava col fuoco

GUIDA TV SKY / NOW | 14 - 20 APRILE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

"Annie: La ragazza sulla spiaggia" va in onda domenica 14 aprile su Sky Crime e in streaming su NOW alle 21.05. Questo programma rivela un oscuro capitolo iniziato con la scoperta del corpo di Annie Börjesson su una spiaggia scozzese nel 2005. Ciò che sembrava essere un semplice caso di suicidio si trasforma in un intricato puzzle di indizi sinistri, con teorie che suggeriscono una falsa identità, lo stalking e persino il coinvolgimento di apparati statali. La vicenda di Annie si rivela così un labirinto di segreti e cospirazioni, promettendo un'avvincente narrazione.

Passando a lunedì 15 aprile, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOWalle 21.15, arriva "Cento domeniche", una pellicola che segna il ritorno del cinema civile grazie al talento di Antonio Albanese, che ne è autore, regista e interprete. Il film racconta la storia di Antonio Riva, un operaio specializzato in prepensionamento che si trova a gestire una serie di complessi rapporti familiari mentre affronta le sfide della vita quotidiana. Inoltre, su Sky Serie e in streaming su NOW, sempre alle 21.15, c'è l'attesissima sesta stagione di "The Good Doctor", che segue il percorso del dottor Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore) mentre affronta scelte fondamentali per il suo futuro professionale e personale.

Lunedì 15 aprile su Sky Arte e in streaming su NOWalle 21.15 viene trasmesso "Gian Paolo Barbieri: L’uomo e la bellezza", un documentario che offre uno sguardo intimo sul mondo del celebre fotografo italiano. Attraverso un prezioso materiale d'archivio e numerose testimonianze, il documentario ripercorre cinquant'anni di carriera di Barbieri, esplorando il suo ruolo nella cultura e nella moda italiane, e rivelando la sua costante ricerca della bellezza attraverso la fotografia.

Passando a mercoledì 17 aprile, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW alle 21.15 arriva "Mercy", un action thriller che vede protagonisti Jonathan Rhys-Meyers e Jon Voight. Il film segue la storia di Patrick, un boss della mafia irlandese, e dei suoi figli Sean e Ryan, immersi in un pericoloso scontro che coinvolge anche Michelle, una donna con un oscuro passato. Inoltre, su Sky Crime e NOW alle 22.00, parte "Bande criminali italiane", una serie che esplora il mondo delle bande criminali italiane attraverso storie di violenza, disprezzo per la società e deliri di onnipotenza.

Sabato 20 aprile su Sky Cinema Due e in streaming su NOWalle 21.15, viene trasmesso "November – I 5 giorni dopo il Bataclan", un film che ricostruisce gli attentati terroristici avvenuti a Parigi nel 2015, con un focus particolare sulla strage del Bataclan e sull'intervento dei servizi segreti nei primi cinque giorni di indagini. Su Sky Documentaries e in streaming su NOW, sempre alle 21.15, inizia "L’uomo che scherzava col fuoco", una docuserie in quattro episodi che esplora l'assassinio del Primo Ministro svedese Olof Palme nel 1986, e le persone determinate a scoprirne la verità nascosta.

Infine, da sabato 20 a venerdì 26 aprile, su Sky Serie Maratone e in streaming su NOW, arriva la "Maratona Downton Abbey", che permette di rivivere tutte le sei stagioni di questa amatissima serie, ambientata nella fittizia Downton Abbey e che racconta la vita dell'aristocratica famiglia Crawley e della servitù che lavora per loro, in un'epoca di grandi cambiamenti storici e sociali.

DOMENICA 14 APRILE

ANNIE: LA RAGAZZA SULLA SPIAGGIA

Da domenica 14 aprile alle 21.05, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La scoperta del corpo di Annie Börjesson su una spiaggia scozzese nel 2005 aprì un capitolo oscuro. Quello che sembrava un caso di suicidio si trasformò in un intricato puzzle di indizi sinistri. Tra teorie di una falsa identità, l'ombra di uno stalker e l'inquietante ipotesi di coinvolgimento di apparati statali, la vicenda di Annie si rivela un labirinto di segreti e cospirazioni.

LUNEDI 15 APRILE

CENTO DOMENICHE

Lunedì 15 aprile, alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il cinema civile riprende vita nella pellicola scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese. Antonio Riva è un operaio specializzato in prepensionamento, accudisce la madre affetta da demenza senile, è in buoni rapporti con la ex moglie e ha un’amante sposata. Quando la figlia Emilia annuncia il suo matrimonio, Antonio è felice di provvedere ai costi della cerimonia ma, recatosi in banca per prelevare dal conto su cui ha messo i suoi risparmi, ha un’amara sorpresa. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama.

THE GOOD DOCTOR – SESTA STAGIONE

Da lunedì 15 aprile alle 21.15, in esclusiva su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Dopo il matrimonio e la promozione ad assistente chirurgo, il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore) si troverà davanti a scelte fondamentali per il suo futuro.

GIAN PAOLO BARBIERI. L’UOMO E LA BELLEZZA

Lunedì 15 aprile alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Attraverso uno sguardo intimo sul mondo di Gian Paolo Barbieri, uno dei più grandi fotografi italiani, il documentario ripercorre un’era di cui è stato testimone. Il teatro, il cinema, l’arte e il mondo della moda, icone di cultura e bellezza che lo hanno ispirato e consacrato: un prezioso materiale d’archivio – tra cui immagini scattate da Barbieri durante 50 anni di carriera e filmati di repertorio che ne ripercorrono la vita – assieme a numerose testimonianze di chi ha lavorato con lui rivelano la sua ricerca della bellezza, una vita spesa perla fotografia.

MERCOLEDI 17 APRILE

MERCY

Mercoledì 17 aprile, alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Jonathan Rhys-Meyers e Jon Voight dividono la scena in un action thriller con Leah Gibson. Patrick è un boss della mafia irlandese e conduce i suoi affari con i figli Sean e Ryan. Quando quest’ultimo viene colpito durante uno scontro, il fratello Sean trasforma in una prigione l’ospedale dove pensa sia ricoverato. Si trova coinvolta in questa difficile situazione Michelle, una donna dal passato oscuro che lavora nella struttura.

BANDE CRIMINALI ITALIANE

Da mercoledì 17 aprile alle 22.00, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Hanno terrorizzato intere città, si sono mosse in un perimetro che a volte rasenta la mitologia, tra sprezzo per la legge e un’idea assurdamente romantica di ribellione alle autorità. Sono le bande criminali che hanno segnato l’Italia in una continua contesa tra chi non aveva nulla da perdere e chi è rimasto vittima della ferocia di questi banditi. Le loro storie ne raccontano in realtà una sola: fughe, adolescenze difficili, famiglie disgregate, brama di soldi, lusso e donne. Una sola è la via per raggiungere questi scopi: il terrore delle armi. Racconteremo quattro bande criminali italiane attraversandone la violenza, il disprezzo per la società, le idee folli, i deliri di onnipotenza. Storie finite male, ma che esercitano ancora un fascino tanto inspiegabile quanto innegabile.

SABATO 20 APRILE

NOVEMBER – I 5 GIORNI DOPO IL BATACLAN

Sabato 20 aprile, alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain e Lyna Khoudri sono diretti da Cédric Jimenez (L’uomo dal cuore di ferro) nel film che ricostruisce gli attentati terroristici avvenuti a Parigi nel 2015, che ebbero il loro epicentro nella strage del Bataclan e scossero la Francia e il mondo intero. Il film ricostruisce l’intervento dei servizi segreti nei primi cinque giorni di indagini finalizzate alla ricerca degli attentatori.

L’UOMO CHE SCHERZAVA COL FUOCO

Da sabato 20 aprile alle 21.15, con due episodi a settimana, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nel 1986 il Primo Ministro di Svezia, Olof Palme, è stato assassinato in una via affollata di Stoccolma. L’omicidio ha sconvolto il mondo intero, ma anni di ricerche da parte della polizia hanno portato a pochi risultati. Almeno finché un ex diplomatico svedese ha scoperto per caso dei documenti personali di Stieg Larsson, autore della trilogia di romanzi Millennium. I documenti rivelano che Larsson ha investigato sul caso per un decennio, e che prima della sua morte improvvisa nel 2004 era sull’orlo di una scoperta fondamentale. Una docuserie in quattro episodi per raccontare la scioccante storia dell’assassinio che ha sconvolto l’Europa, e delle persone che vogliono conoscerne le verità nascoste.

MARATONA DOWNTON ABBEY

Da sabato 20 a venerdì 26 aprile, dalla prima alla sesta stagione, su Sky Serie Maratone e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ambientata nella fittizia Downton Abbey, tenuta di campagna nello Yorkshire del Conte e della Contessa di Grantham, l’amatissima serie di Julian Fellowes ritrae la vita dell'aristocratica famiglia Crawley e della servitù che lavora per loro, tra amori, complotti, segreti e scandali, in un’epoca in cui le ultime vestigia di una tradizione secolare vengono spazzate via dalla guerra mondiale e dall'età moderna.