Guida TV Sky e NOW 21 - 27 Aprile: Barbie, Terra - Pianeta in Evoluzione, Ask the Sand

GUIDA TV SKY / NOW | 21 - 27 APRILE 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

Domenica 21 aprile si prospetta una serata interessante con diversi programmi in onda. Su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW alle 21.15, c'è "Barbie", il film che ha fatto impazzire il pubblico nel 2023, con Margot Robbie nei panni dell'iconico personaggio. Diretto da Greta Gerwig, il film ha incassato oltre 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo e ha ricevuto numerosi premi, inclusi due Golden Globe e diverse nomination agli Oscar®. La trama segue Barbie in una crisi esistenziale che la porta in un'avventura nel mondo umano, accompagnata da Ken, interpretato da Ryan Gosling. È una storia che mescola il fantastico con il reale, esplorando temi di identità e autenticità.

Sempre domenica 21 aprile, su Sky Investigation e in streaming su NOW, debutta la venticinquesima stagione di "Law & Order SVU". Questo spin-off della famosa serie "Law & Order" ritorna con Olivia Benson, interpretata da Mariska Hargitay, a capo dell'Unità Vittime Speciali della polizia di New York. Le nuove indagini porteranno lo spettatore nel mondo oscuro dei crimini violenti e degli abusi, mantenendo alta l'attenzione su temi socialmente rilevanti.

Per quanto riguarda lunedì 22 aprile, Sky Cinema Collection e in streaming su NOW presenta una raccolta di film dedicati alle star Margot Robbie e Ryan Gosling, in anticipazione della prima visione di "Barbie". Tra i film proposti ci sono "Focus - Niente è come sembra" con Will Smith e Margot Robbie, "Suicide Squad" con un cast stellare e "Blade Runner 2049" con Ryan Gosling e Harrison Ford. È un'occasione per immergersi nella filmografia di questi talentuosi attori. Inoltre, sempre lunedì 22 aprile su Sky Nature e in streaming su NOW, in occasione della Giornata della Terra, va in onda "Terra – Un pianeta in evoluzione", una serie che esplora come gli animali si adattano a un mondo in costante cambiamento.

Il 24 aprile arriva su Sky e in streaming su NOW "Essere Umani: Le cicatrici di Cape Town – Un viaggio di Pablo Trincia", un documentario che offre uno sguardo sulla città sudafricana, mostrando le disuguaglianze sociali e la violenza che la caratterizzano. Questo reportage si inserisce nel ciclo di documentari condotto da Pablo Trincia, offrendo una visione cruda e autentica di Cape Town.

Giovedì 25 aprile su Sky Investigation e in streaming su NOW va in onda la dodicesima stagione di "Vera", con l'ispettore capo Vera Stanhope alle prese con nuovi casi nel Northumberland. Sempre giovedì, su Sky Crime, viene trasmesso "Cold Case: Il caso Rifkin", che riapre un vecchio caso di omicidio a New York, portando a nuove scoperte e inaspettate rivelazioni.

Infine, sabato 27 aprile su Sky Arte e in streaming su NOW viene trasmesso "Ask the Sand", un documentario che segue il viaggio di un padre e un figlio alla ricerca della città-utopia di Arcosanti, mentre su Sky Cinema Due va in onda "The Old Oak", l'ultimo film di Ken Loach che affronta temi sociali attraverso la storia di un pub e dei suoi abitanti.

DOMENICA 21 APRILE

BARBIE

Domenica 21 aprile alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Margot Robbie interpreta l’iconico personaggio, basato su “Barbie” di Mattel, nel film campione d’incassi del 2023 che è arrivato a guadagnare oltre 1,4 miliardi di dollari nel mondo, ottenendo 2 Golden Globe 2024 (tra cui il premio Miglior risultato al box office) e 8 nomination agli Oscar® 2024, tra cui Miglior film. Alla regia c’è Greta Gerwig, che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach, mentre nel cast troviamo Ryan Gosling nei panni di Ken, oltre ad America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera e Will Ferrell. Vivere a Barbie Land significa essere perfetti, in un luogo perfetto e dove ogni giorno è il più bello di tutti. Un giorno però Barbie viene assalita da una crisi esistenziale e l’unica a cui poterlo confidare è Barbie Stramba, che le consiglia di andare nel mondo degli umani alla ricerca di una bambina che, con i suoi pensieri tristi, l’ha gettata in questo stato. Ad accompagnarla nel suo avventuroso viaggio c’è Ken, da sempre innamorato di lei. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection.

LAW&ORDER SVU – VENTICINQUESIMA STAGIONE

Da domenica 21 aprile alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Spin off della longeva serie madre “Law & Order – I due volti della giustizia”, andata in onda dal 1990 al 2010 e ripresa dal 2022, l’Unità Vittime Speciali del dipartimento di polizia di New York torna per la venticinquesima stagione con nuove indagini su violenze e abusi, capitanata ancora una volta da Olivia Benson (Mariska Hargitay).

LUNEDI 22 APRILE

SKY CINEMA COLLECTION – MARGOT ROBBIE & RYAN GOSLING

Sky Cinema Collection, da lunedì 22 a venerdì 26 aprile

Collezione - In occasione dell’attesa prima visione BARBIE che vede protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, da lunedì 22 a venerdì 26 aprile Sky Cinema Collection propone 12 titoli della filmografia delle due star.

Tra i film da non perdere, che vedono la Robbie protagonista, sono previsti: il thriller romantico sull’arte del raggiro FOCUS - NIENTE È COME SEMBRA con Will Smith; il biopic MARIA REGINA DI SCOZIA, in cui l’attrice interpreta Elisabetta I d’Inghilterra e Saoirse Ronan veste i panni di sua cugina Maria; il cinecomic, premiato con l’Oscar® al trucco, SUICIDE SQUAD con Will Smith, Jared Leto e Viola Davis; e il kolossal di Damien Chazelle, ambientato nella Hollywood degli anni 20, BABYLON con Brad Pitt. Mentre tra i titoli che vedono Gosling protagonista segnaliamo: il thriller IL CASO THOMAS CRAWFORD con Anthony Hopkins; la commedia romantica CRAZY, STUPID, LOVE. con Steve Carell, Emma Stone e Julianne Moore; l’action di Nicolas Winding Refn, miglior regia a Cannes, DRIVE con Carey Mulligan; il sequel del cult di fantascienza, diretto da Denis Villeneuve e premiato con 2 Oscar®, BLADE RUNNER 2049 con Harrison Ford e Ana de Armas; e il biopic di Damien Chazelle, premiato con 1 Oscar® e 1 Golden Globe, FIRST MAN - IL PRIMO UOMO in cui Gosling interpreta Neil Armstrong.



TERRA – UN PIANETA IN EVOLUZIONE

Da lunedì 22 aprile alle 19.30, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione dell’Earth Day, cinque episodi in binge watching per imbarcarsi in una spedizione che girerà tutto il mondo, rivelando come gli animali riescono ad adattarsi a un pianeta che cambia sempre più velocemente. Per cinque episodi attraversiamo la Terra passando per distanti terre selvagge e moderni ambienti urbani, scoprendo come gli animali usano il loro ingegno e il loro istinto per adattare i propri comportamenti ed evolversi in modi inaspettati.

MERCOLEDI 24 APRILE

ESSERE UMANI: LE CICATRICI DI CAPE TOWN – UN VIAGGIO DI PABLO TRINCIA

Da mercoledì 24 aprile, su Sky TG24 e Sky Documentaries, in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il 24 aprile arriverà su Sky TG24 e Sky Documentaries un nuovo reportage di Pablo Trincia del ciclo ‘Essere Umani’. Dopo quello già realizzato a Mumbai, si fa tappa a Cape Town, con ‘Essere Umani: Le cicatrici di Cape Town – Un viaggio di Pablo Trincia’, una docuserie in tre episodi per raccontare la città gioiello del Sud Africa. Nel 1994, con la fine dell’apartheid e la promessa di un futuro ricco e pacifico, Cape Town e il Sud Africa sembravano in piena rinascita. Il boom culturale ed economico tanto sognato, chiamato Rainbow Nation, stava per iniziare. Ma a trent’anni di distanza la realtà sembra ben diversa dal sogno. Cape Town si rivela essere una città piena di cicatrici, la cui bellezza viene quotidianamente oscurata dalla violenza. Le diseguaglianze sociali spaccano la città in due: da una parte le ville con piscina dei quartieri ricchi e dall’altra le baraccopoli di lamiere delle disagiate Township. Quartieri senza identità, dove la vita umana non ha valore e il crimine è quotidianità. Qui l’unico senso di appartenenza è offerto dalle gang la cui ragione di esistere è la violenza stessa. Nella città col più alto numero di omicidi al mondo in assoluto, la sopravvivenza passa dal dilemma tra uccidere o essere ucciso. Questo è un viaggio nei covi e nascondigli delle peggiori gang di Cape Town, luoghi dove la pace, anche se di un’ora sola, è un dono dal cielo. Un viaggio in un sogno che si è rotto.

GIOVEDI 25 APRILE

VERA – DODICESIMA STAGIONE

Da giovedì 25 aprile alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna a indagare nel Northumberland Vera Stanhope, ispettore capo della polizia locale, investigatrice implacabile ma dal cuore in fondo tenero.

COLD CASE: IL CASO RIFKIN

Da giovedì 25 aprile alle 21.05, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Joel Rifkin, il serial killer che ha segnato New York uccidendo 17 donne, fu arrestato nel 1993. Dopo trent’anni, emersi nuovi indizi, il caso viene riaperto. Ma proprio quando gli investigatori sembrano essere vicini alla verità Rifkin li sorprende con una rivelazione inaspettata. Sta davvero aiutando la polizia a mettere fine a un mistero durato trent’anni, o si tratta dell’ennesima bugia di uno spregiudicato serial killer?

I LIMONI D’INVERNO

Giovedì 25 aprile alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Christian De Sica e Teresa Saponangelo (È stata la mano di Dio, Nata per te) sono spiriti affini del delicato secondo lungometraggio di Caterina Carone (Fräulein - Una fiaba d’inverno). Pietro è un professore di lettere in pensione e, dopo il divorzio dalla moglie, vive da solo in un bell’appartamento con un terrazzo che accudisce con cura. Sta scrivendo un libro, ma è frustrato perché non è più lucido come un tempo. Nell’appartamento di fronte si trasferisce una coppia più giovane composta da Luca, un fotografo, ed Eleonora, che ha studiato pittura e disegno, ma ha rinunciato alla sua arte. Quando Luca parte per una personale a New York, Eleonora e Pietro stringono amicizia dai rispettivi terrazzi.ù

SABATO 27 APRILE

ASK THE SAND

Sabato 27 aprile alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il viaggio di un padre e un figlio alla ricerca della città-utopia di Arcosanti, la città del futuro costruita nel 1970 nel deserto dell’Arizona dall’architetto italiano Paolo Soleri (1919-2013), allievo di Frank Lloyd Wright. Un viaggio che è anche il regalo di compleanno a un figlio che diventa uomo. Soleri è un personaggio tra i più importanti del Novecento - tutt’ora dimenticato - raccontato con gli occhi vergini di un aspirante architetto con le antenne apertissime verso quello che accade nel mondo e a cosa ognuno di noi può fare per contribuire a migliorarlo.

THE OLD OAK

Sabato 27 aprile alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

La nuova perla del cinema sociale di Ken Loach è quello che ha dichiarato essere il suo ultimo film. L’Old Oak è un posto speciale, non solo perché è l’ultimo pub aperto di una cittadina mineraria caduta in disgrazia, ma anche per quello che ha rappresentato quando era il luogo di eventi sociali per i lavoratori. TJ Ballantyne lo tiene in piedi, ma rischia di perdere una parte della clientela quando nel quartiere vengono accolti alcuni rifugiati siriani. In particolare, TJ si interessa alla giovane Yara che si è vista rompere, con un atto di intolleranza, la macchina fotografica. Per TJ è il momento per far sì che il suo pub diventi un luogo d’incontro tra due culture diverse in modo che possano comprendersi.