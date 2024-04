Guida TV Sky e NOW 28 Aprile - 4 Maggio: Penélope Cruz, Moonage Daydream, Indiana Jones

GUIDA TV SKY / NOW | 28 APRILE - 4 MAGGIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

Domenica 28 aprile sarà un'occasione da non perdere con la maratona "Buon Compleanno Penélope Cruz" su Sky Cinema Due e in streaming su NOW. Questa celebrazione dei 50 anni dell'attrice spagnola ti offrirà sei dei suoi film più iconici, a partire dalle 15:00. Sarà un viaggio attraverso la sua versatile carriera cinematografica, con opere come "L'Immensità", un film intimo e autobiografico, e "Tutti lo sanno", un dramma familiare diretto dal premio Oscar® Asghar Farhadi, dove recita al fianco di Javier Bardem. E non dimentichiamo "Volver – Tornare" di Pedro Almodóvar, un capolavoro premiato a Cannes che evidenzia il talento e la versatilità di Penélope Cruz.

Il lunedì 29 aprile su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW , preparati per "Oppenheimer", un film che ti porterà nel cuore della storia con il ritratto magnetico del celebre scienziato interpretato da Cillian Murphy e diretto da Christopher Nolan. Quest'opera ha ottenuto un'enorme acclamazione dalla critica e dal pubblico, guadagnandosi numerosi premi prestigiosi, inclusi 5 Golden Globe e 7 Oscar®, tra cui miglior film, regia e attore protagonista.

Mercoledì 1 maggio, mentre si celebra la Festa dei Lavoratori, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW sarà presentato "Palazzina Laf", un film drammatico che getta luce sulle sfide e le ingiustizie del mondo del lavoro. Interpretato da Michele Riondino ed Elio Germano, il film offre uno sguardo toccante e penetrante sulla vita degli operai e sulle difficoltà che affrontano nell'ILVA, con una storia che riflette la realtà di molti lavoratori in Italia e nel mondo.

Giovedì 2 maggio su Sky Cinema Due e in streaming su NOW sarà trasmesso "BlackBerry", un affascinante film biografico che narra la storia della nascita e del declino del primo smartphone. Attraverso le vicende di Mike Lazaridis e Jim Balsillie, i creatori di questo rivoluzionario dispositivo, il film esplora non solo l'ascesa di un'icona tecnologica, ma anche i conflitti e le sfide che hanno accompagnato la sua storia.

Venerdì 3 maggio su Sky Nature e in streaming su NOW arriva "Panda Adventures", un viaggio emozionante alla scoperta dei panda giganti condotto da Nigel Marven. In questo documentario avvincente, potrai esplorare le riserve naturali della Cina e immergerti nella vita di questi adorabili e affascinanti animali, mentre Nigel Marven ti guida attraverso le loro abitudini e il loro ambiente naturale.

Infine, sabato 4 maggio su Sky Arte e in streaming su NOW potrai vivere un'esperienza unica con "Moonage Daydream", un documentario che celebra la straordinaria carriera artistica di David Bowie. Attraverso le sue canzoni, i film e altre forme d'arte, questo documentario offre uno sguardo intimo e appassionato sulla vita e l'opera di uno degli artisti più influenti del nostro tempo. E su Sky Cinema Collection e NOW, da sabato 4 a martedì 7 maggio, preparati per un'avventura senza tempo con gli indimenticabili film di "Indiana Jones", interpretato da Harrison Ford, che ti trasporteranno in un mondo di avventure, misteri e azione senza sosta.

DOMENICA 28 APRILE

BUON COMPLEANNO PENÉLOPE CRUZ

Domenica 28 aprile dalle 15.00, su Sky Cinema Due e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione dei 50 anni dell’attrice spagnola Penélope Cruz, domenica 28 aprile Sky Cinema Due propone una maratona composta da 6 film che la vedono protagonista, a partire dalle 15.00: l’intimo film autobiografico L’IMMENSITÀ; il dramma familiare diretto dal regista premio Oscar® Asghar Farhadi TUTTI LO SANNO con Javier Bardem; VENUTO AL MONDO con Emile Hirsch, il film diretto e interpretato da Sergio Castellitto, tratto da un romanzo di Margaret Mazzantini; il capolavoro di Pedro Almodóvar, premiato a Cannes, VOLVER – TORNARE; la storia vera di un gangster della droga, interpretato da Johnny Depp, BLOW; e la commedia diretta e interpretata da Woody Allen TO ROME WITH LOVE con Alec Baldwin e Roberto Benigni.

LUNEDÌ 29 APRILE

OPPENHEIMER

Lunedì 29 aprile alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il ritratto magnetico del celebre scienziato, interpretato da Cillian Murphy e diretto da Christopher Nolan, che ha ottenuto un grande successo di pubblico, critica e una serie di premi che comprende 5 Golden Globe, 7 Bafta e 7 Oscar® 2024, tra cui miglior film, regia e attore protagonista. Accanto a Murphy troviamo un grande cast, tra cui spiccano Emily Blunt, Robert Downey Jr. (miglior attore non protagonista agli Oscar®), Matt Damon e Florence Pugh. Nel 1942, in piena Seconda guerra mondiale, gli USA sono convinti che la Germania Nazista stia sviluppando un’arma nucleare così, in gran segreto, il Governo dà il via al Progetto Manhattan, guidato dal brillante fisico J. Robert Oppenheimer, nei laboratori segreti di Los Alamos. Attraverso a flashback e flash forward, assistiamo all’ascesa del fisico e ai tormenti dell’uomo che inventò la bomba atomica. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection.

MERCOLEDI 01 MAGGIO

PALAZZINA LAF

Mercoledì 01 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione della Festa dei Lavoratori, mercoledì 01 maggio, sky cinema due presenta Palazzina Laf. Un film drammatico di Michele Riondino che lo vede protagonista insieme ad Elio Germano. Taranto, 1997. All’ILVA è appena avvenuta l’ennesima morte sul lavoro, ma l’operaio Caterino Lamanna ne dà la colpa ai sindacati e pensa solo al suo imminente matrimonio. Quando il dirigente Giancarlo Basile lo recluta per scoprire quello che succede in fabbrica e come si muovono i sindacati, Caterino accetta e in cambio, anziché la promozione, chiede di essere mandato alla Palazzina Laf, pensando che sia un luogo di privilegio. In realtà è un edificio in disuso dove sono rinchiusi in orario di lavoro i dipendenti qualificati considerati “scomodi”, in attesa che si licenzino o che accettino un incarico demansionato.

GIOVEDI' 02 MAGGIO

BLACKBERRY

Giovedì 02 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Film biografico di M. Johnson sulla nascita e il declino del primo “smartphone”. A fine anni 90 l’ingegnere Mike Lazaridis e il tuo team unirono le forze con Jim Balsillie, un uomo d’affari senza scrupoli. Ben presto diedero vita a un cellulare con tastiera che poteva navigare anche in internet e gestire le mail, rivoluzionando il mercato della telefonia. L’ascesa fu fulminea, ma altrettanto rapido fu il declino. Complice del tracollo, fu il deterioramento del rapporto tra i co-fondatori, che lasciò spazio e terreno fertile alla crescita dei maggiori competitor.

VENERDÌ 03 MAGGIO

PANDA ADVENTURES

Da Venerdì 03 maggio alle 21.15, su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Nigel Marven, presentatore, produttore televisivo, autore e ornitologo britannico, ci porta in Cina alla scoperta dei panda giganti. Visiteremo con lui alcune riserve, prima di tuffarci nella natura per coronare il suo sogno di essere il primo presentatore al mondo a essere ripreso con dei panda nel loro habitat originale. Durante il suo viaggio Nigel incontrerà anche altre specie animali, tra cui macachi, rinopitechi dorati, ratti del bambù e panda rossi.

SABATO 04 MAGGIO

MOONAGE DAYDREAM

Sabato 04 maggio alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Il documentario su uno degli artisti più prolifici e influenti del nostro tempo: David Bowie. Realizzato con il sostegno dei suoi collaboratori e della famiglia. Sulle note dei brani dell’artista emerge un personaggio poliedrico che non soltanto si è distinto nella musica e nel cinema, ma ha esplorato anche molte altre forme d’arte: la danza, la pittura, la scultura, il montaggio audio-video, la sceneggiatura, la recitazione e il teatro. Un’odissea cinematografica attraverso la sua opera creativa e musicale.

SKY CINEMA COLLECTION – INDIANA JONES

Da Sabato 04 maggio alle 21.15, su Sky cinema collection e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da sabato 4 a martedì 7 maggio Sky Cinema Collection tiene lo spettatore con il fiato sospeso grazie alle avventure del celebre archeologo Indiana Jones, protagonista assoluto del canale con i primi 4 film della saga interpretata da Harrison Ford, diretta da Steven Spielberg e ideata da George Lucas. È il 1981 quando il pubblico cinematografico fa la conoscenza con il professore di archeologia Henry “Indiana” Jones con il film I PREDATORI DELL’ARCA PERDUTA, ambientato nel 1936 e in cui Indiana, insieme alla sua vecchia fiamma Marion (Karen Allen) e all’amico Sallah, parte alla ricerca dell’Arca dell’Alleanza contenente le Tavole di Mosè, un tesoro inestimabile che fa gola anche ai nazisti. Dopo il successo del primo capitolo, nel 1984 esce in sala INDIANA JONES E IL TEMPIO MALEDETTO, premiato con l’Oscar® per gli effetti speciali. Le vicende di Indiana Jones, in questa seconda avventura, iniziano un anno prima rispetto al precedente film e vedono lo spericolato archeologo partire per l’India sulle tracce di una pietra miracolosa, insieme alla cantante Willie Scott (Kate Capshaw) e al suo aiutate, il piccolo Short. Nel 1989 esce il terzo capitolo INDIANA JONES E L’ULTIMA CROCIATA, Oscar® per i migliori effetti speciali sonori, che vede il grande ingresso in scena di Sean Connery nel ruolo dell’archeologo Henry Jones, il padre di Indiana. L’azione si svolge nel 1938 quando Indiana, dopo aver liberato il padre misteriosamente scomparso, parte con lui alla ricerca del leggendario Santo Graal, ma sono costretti a vedersela con i nazisti. Il pubblico ha dovuto aspettare fino al 2008 per la quarta avventura INDIANA JONES E IL REGNO DEL TESCHIO DI CRISTALLO che nel cast vede anche Cate Blanchett, Shia LaBeouf e il ritorno di Karen Allen nei panni di Marion. Siamo negli anni 50 e Indy, pedinato dai sovietici, deve ritrovare una preziosa reliquia dai poteri soprannaturali.