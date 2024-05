Guida TV Sky e NOW 5 - 11 Maggio: Il Tatuatore di Auschwitz, Pechino Express La Finale

GUIDA TV SKY / NOW | 5 - 11 MAGGIO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima settimana su Sky si prospetta ricca di emozionanti storie, intrighi e azione.

Il prossimo lunedì 6 maggio, Sky Cinema Uno e in streaming su NOW ti offriranno un'irresistibile serata con "Come può uno scoglio". L'umorismo irresistibile di Pio e Amedeo tornerà a farci sorridere, sotto la direzione sempre brillante di Gennaro Nunziante. Pio, interpretato magistralmente, è un avvocato dai tratti remissivi, il cui passato da aspirante cantante si scontra con la vita agiata nel castello della famiglia di sua moglie. Tutto cambia con l'arrivo di Amedeo, un uomo dalla vita burrascosa, che diventa autista di Pio grazie all'intercessione del parroco. Questo evento scombussolerà l'equilibrio familiare di Pio, ma porterà alla riscoperta di passioni ormai sopite.

Passando al mercoledì 8 maggio, preparati per l'adrenalina pura con "Un giorno da leone". Scott Caan, Frank Grillo, J.K. Simmons e Virginia Madsen saranno protagonisti di un thriller avvincente ambientato nel mondo della criminalità. Jackie Powers, un killer dal cuore d'oro, si trova invischiato in una missione che va terribilmente storta, costringendolo a pianificare un rischioso colpo insieme alla cameriera del locale. Tuttavia, ciò che non sa è che un altro sicario è sulle sue tracce, rendendo la situazione ancora più pericolosa e intricata. Per giovedì 9 maggio, ci sarà l'emozionante finale di "Pechino Express" su Sky Uno e in streaming su NOW. Dopo un viaggio pieno di avventure lungo la "Rotta del Dragone", le coppie di viaggiatori arriveranno allo Sri Lanka per l'ultima tappa. Attraverso oltre cinquemila chilometri di territori inesplorati e culture distanti, i partecipanti hanno affrontato sfide uniche e incontrato popoli locali. La corsa si concluderà con un'ultima tappa al maestoso parco archeologico Ranmasu Uyana, prima di arrivare alla suggestiva rocca di Sigiriya, dove verrà svelata la coppia vincitrice.

Giovedì 9 e venerdì 10 maggio su Sky Crime e in streaming su NOW, preparati per "Marta: il delitto della sapienza", un racconto avvincente e toccante del tragico destino di Marta Russo, una studentessa uccisa a Roma nel 1997. Attraverso le registrazioni audio del suo diario intimo mai reso pubblico, rivivremo gli eventi che hanno scosso l'Italia. Infine, a partire da venerdì 10 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW, non perderti "Il tatuatore di Auschwitz", una serie originale Sky che racconta una storia vera e toccante di amore nato nel contesto più oscuro. Con sei episodi intensi, la serie segue l'incontro tra Lali, detenuto ad Auschwitz, e Gita, e il loro coraggioso percorso attraverso i fantasmi del passato. Sabato 11 maggio su Sky Documentaries e in streaming su NOW immergiti nell'oscura realtà dei "Omicidi in famiglia", una serie originale Sky che esplora i tragici delitti avvenuti all'interno del nucleo familiare, con interviste esclusive e analisi degli esperti.

LUNEDÌ 6 MAGGIO

COME PUÒ UNO SCOGLIO

Lunedì 6 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Torna la comicità dirompente di Pio e Amedeo, ancora una volta diretti da Gennaro Nunziante. Pio è un avvocato dal carattere remissivo che da giovane sognava di fare il cantante. Ora si è sposato con Borromea e padre di due bambini, e conduce una vita agiata nel castello dei ricchi suoceri. La sua vicenda s’incrocia con quella di Amedeo, un uomo che è spesso stato in carcere, che è stato assunto come suo autista e factotum grazie all’intermediazione del parroco. Il suo arrivo manda all’aria l’equilibrio familiare, ma presto riesce a far riscopre a Pio quelle passioni che sembrava aver seppellito per sempre.

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO

UN GIORNO DA LEONE

Mercoledì 8 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K

Scott Caan, Frank Grillo, J.K. Simmons e Virginia Madsen in un thriller ambientato nel mondo della malavita. Jackie Powers ha un animo buono, ma è un pessimo killer. Quando viene incaricato da un mafioso di andare in un ristorante a recuperare i soldi che un certo Boggs gli deve, la missione va male e il debitore scappa. Per provare a recuperare la situazione, Jackie mette a punto un piano insieme alla cameriera del locale, ma non sa che intanto c’è un altro sicario che lo vuole uccidere.

GIOVEDÌ 9 MAGGIO

PECHINO EXPRESS – LA FINALE

Giovedì 9 maggio alle 21.15, su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L’emozionante stagione di Pechino Express lungo la “Rotta del Dragone” arriva alla sua conclusione. Dopo le prime nove tappe trascorse tra le verdi risaie del Vietnam, passando per lo spirituale Laos, nella decima e decisiva puntata termina il viaggio delle coppie tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka. Negli oltre cinquemila chilometri percorsi i viaggiatori hanno esplorato territori sconosciuti, incontrato popolazioni locali e scoperto culture lontane: ora partiranno per l’ultima volta dal parco archeologico Ranmasu Uyana, un luogo misterioso dove, secondo una leggenda, si trova un varco fra il nostro mondo e altri mondi distanti nello spazio. Sarà una corsa dura ed adrenalinica che si concluderà alla maestosa rocca di Sigiriya: in questo suggestivo luogo, che domina le distese verde smeraldo del Sri Lanka, scopriremo la coppia vincitrice.

MARTA: IL DELITTO DELLA SAPIENZA

Giovedì 9 e venerdì 10 maggio alle 22.00, su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

9 Maggio 1997, Roma. Marta Russo, studentessa di 22 anni, viene raggiunta alla testa da un proiettile vagante mentre cammina nel campus universitario de La Sapienza con un’amica. Muore in ospedale cinque giorni dopo. Attraverso le registrazioni audio del diario intimo e segreto di Marta, sinora mai reso pubblico, ripercorriamo il racconto inedito di una storia che ha sconvolto e appassionato l’Italia.

VENERDÌ 10 MAGGIO

IL TATUATORE DI AUSCHWITZ

Da venerdì 10 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Ispirato ad una storia vera, tratta dall’omonimo libro dell’autrice Heather Morris. La nuova serie Sky Original racconta la storia di un amore nato nel peggiore dei luoghi possibili. Sei episodi drammatici in cui l’anziano Lali, interpretato da Harvey Keitel, affronta i fantasmi traumatici del passato grazie all’aiuto dell’aspirante scrittrice Heather Morris (Melanie Lynskey). Jonah Hauer-King interpreta un giovane Lali, detenuto nel campo di sterminio di Auschwitz con l’incarico di marchiare con il numero identificativo i compagni di prigionia. L’incontro con Gita, Hanna Próchniak, dà inizio ad una storia coraggiosa e indimenticabile, accompagnata dalle musiche del premio Oscar ® Hans Zimmer e Kara Talve.

SABATO 11 MAGGIO

OMICIDI IN FAMIGLIA

Da sabato 11 maggio alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Quando i figli uccidono i genitori: una serie Sky Original che approfondisce dei veri delitti avvenuti all’interno del nucleo familiare, anche grazie a interviste con vari esperti e con i parenti delle vittime.