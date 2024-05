Guida TV Sky e NOW 26 Maggio - 1 Giugno: Sky Cinema Classic, Enea, Diabolik - Chi Sei?

GUIDA TV SKY / NOW | 26 MAGGIO - 1 GIUGNO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Domenica 26 maggio continua su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, con disponibilità anche on demand, la rassegna dedicata ai film classici che hanno segnato la storia del cinema. Fino al 31 maggio, oltre 50 titoli iconici saranno in programmazione. Tra questi, spiccano "Via col vento", con i suoi 8 Oscar® e 2 premi speciali, che narra le vicende travagliate di Clark Gable e Vivien Leigh durante la Guerra Civile americana, e "Ben-Hur" con 11 Oscar®, dove Charlton Heston interpreta il principe Ben Hur, prigioniero che trama vendetta contro il suo nemico.

Tra i capolavori inclusi vi sono anche due celebri film di Alfred Hitchcock: lo spy-thriller "Intrigo Internazionale" con Cary Grant, vittima di un complotto, e "Psyco", famoso per la scena dell'omicidio sotto la doccia. La lezione di suspense di Hitchcock trova eco negli anni '70 con "Un tranquillo weekend di paura", che racconta la pericolosa avventura di quattro amici in natura, e "Un mercoledì da leoni" di John Milius, un cult ambientato nella California del 1962 in cui tre surfisti affrontano la chiamata alle armi per il Vietnam.

Sempre dagli anni '70, "L'inferno di cristallo" del 1974, con Paul Newman, Steve McQueen e Faye Dunaway, precursore del genere catastrofico, e il capolavoro di Stanley Kubrick "Barry Lyndon", che racconta la vita di Redmond Barry nell'Irlanda del 1700 tra duelli e carriera militare.

Tra i registi italiani presenti, troviamo Federico Fellini con "Amarcord", vincitore dell'Oscar® per il miglior film straniero nel 1975, e Elio Petri con "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", premiato con l'Oscar® nel 1971 e il Premio Speciale a Cannes. "Blow-Up" di Michelangelo Antonioni, vincitore della Palma d'oro nel 1967, è un altro must-see.

Gli anni '80 vedono film come "Ufficiale e gentiluomo", che ha consacrato Richard Gere, "Il postino suona sempre due volte" con Jack Nicholson e Jessica Lange, e "Flashdance", cult premiato con 1 Oscar® e 2 Golden Globe, dove Jennifer Beals sogna di diventare una ballerina professionista.

Lunedì 27 maggio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, sarà trasmesso "Diabolik – Chi sei?", capitolo finale della trilogia dei Manetti Bros., con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. La trama vede Diabolik ed Eva Kant rapire una bancaria per rubare delle preziose monete, ma una banda di criminali uccide la contessa Wiendemar e fugge con il bottino, costringendo Diabolik e l’ispettore Ginko a collaborare per rintracciarli.

Giovedì 30 maggio, alle 21:15 su Sky Cinema Uno e iin streaming su NOW, sarà la volta di "Enea" di Pietro Castellitto, presentato al Festival di Venezia 2023. Il film narra la storia di Enea e Valentino, amici di sempre che navigano tra corruzione e vitalità in un mondo difficile. Nel cast anche Sergio Castellitto, Benedetta Porcaroli e Giorgio Quarzo Guarascio.

Infine, venerdì 31 maggio, alle 21:15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, torna la quarta stagione di "Delitti ai Tropici". Ambientata a Martinica, la serie segue le investigatrici Mélissa Sainte-Rose e Gaëlle Crivelli mentre affrontano nuovi crimini e complicazioni nelle loro vite private.

DOMENICA 26 MAGGIO

SKY CINEMA COLLECTION - CLASSIC

Prosegue fino al 31 maggio, su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

I film classici che hanno fatto la storia del cinema. Tra gli oltre 50 titoli in programmazione, sono da non perdere: i due kolossal pluripremiati VIA COL VENTO con 8 Oscar® e 2 speciali, che racconta le tormentate vicende tra Clark Gable e Vivian Leigh durante la Guerra Civile americana, e BEN-HUR con 11 Oscar®, in cui Charlton Heston interpreta il principe Ben Hur che, caduto prigioniero, trama una vendetta contro il suo nemico. Tra i tanti film ricordiamo due capolavori del maestro della suspense Alfred Hitchcock: lo spy-thriller INTRIGO INTERNAZIONALE con protagonista Cary Grant finito vittima di un complotto per cui viene ingiustamente accusato di omicidio e PSYCO, film horror con una delle scene più memorabili e terrificanti della storia del cinema: l’omicidio di Marion Crane (Janet Leigh) sotto la doccia da parte di Norman Bates (Anthony Perkins). Le lezioni di suspense di Hitchcock influenzano gli anni 70 con UN TRANQUILLO WEEKEND DI PAURA con Burt Reynolds, Jon Voight, Ned Beatty e Ronny Cox, che interpretano quattro amici decisi a trascorrere un fine settimana a contatto con la natura che si rivela molto più pericolosa di quanto avessero immaginato; gli anni 70 sono anche quelli della guerra in Vietnam, la racconta John Milius in uno dei cult generazionali più famosi del cinema UN MERCOLEDÌ DA LEONI, ambientato nell’estate del 1962 in California dove tre giovani surfisti aspettano la “grande onda”, ma vengono separati dalla chiamata alle armi; è del 1974 L'INFERNO DI CRISTALLO, film con Paul Newman, Steve McQueen e Faye Dunaway che è stato il precursore del genere catastrofico e ottenne 3 Oscar® e 2 Golden Globe; il capolavoro di Stanley Kubrick BARRY LYNDON, vincitore di 4 Oscar®, dove, sullo sfondo l’Irlanda del 1700, seguiamo la parabola di Redmond Barry, fra duelli per amore e carriera militare. Oltre ai classici del cinema statunitense la collection racchiude titoli di registi italiani tra cui: il vincitore del premio Oscar® 1975 per il miglior film straniero AMARCORD, il film autobiografico di Federico Fellini ambientato in Emilia Romagna negli anni dell’ascesa del fascismo; e il vincitore del premio Oscar® 1971 per il miglior film straniero e del Premio Speciale a Cannes INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO di Elio Petri con protagonista Gian Maria Volonté nei panni di capo della Omicidi che uccide l’amante, convinto di poter sfruttare il suo ruolo per coprire le accuse; la pellicola premiata con la Palma d’oro 1967 BLOW-UP di Michelangelo Antonioni, che racconta la storia di un fotografo che con uno scatto rubato svela dei dettagli che fanno pensare a un omicidio. Grandi star e grandi vittorie caratterizzano i primi anni 80 con film come: UFFICIALE E GENTILUOMO, vincitore di 2 Oscar® e 2 Golden Globe, che ha lanciato Richard Gere nell’olimpo dei sex symbol; IL POSTINO SUONA SEMPRE DUE VOLTE il noir diretto da Bob Rafelson, tratto dal romanzo di James M. Cain e interpretato da Jack Nicholson e Jessica Lange; e FLASHDANCE, il cult degli anni 80 premiato con 1 Oscar® e 2 Golden Globe, dove Jennifer Beals è una giovane operaia di Pittsburgh che arrotonda danzando nei night club e sogna di diventare una ballerina professionista.

LUNEDÌ 27 MAGGIO

DIABOLIK – CHI SEI?

Lunedì 27 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci nel capitolo finale della trilogia dedicata a Diabolik, firmata dai Manetti Bros. La signorina Bauer, che lavora in banca, viene rapita da Diabolik ed Eva Kant che assume la sua identità, dopo averla addormentata, per rubare le preziose monete della Contessa Wiendemar. Ma una spietata banda di criminali ha avuto la stessa idea e, dopo una violenta rapina in banca, uccide la Contessa e scappa con il bottino. Ora Diabolik e l’ispettore Ginko hanno lo stesso obiettivo: mettersi sulle sue tracce della banda. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense, disponibile on demand anche in 4K.

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

ENEA

Giovedì 30 maggio alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Pietro Castellitto torna davanti e dietro la macchina da presa, dopo I predatori, con un film su una generazione in crisi, che nel cast vede anche il padre Sergio, Benedetta Porcaroli e Giorgio Quarzo Guarascio. Film presentato in concorso al Festival di Venezia 2023. Enea e Valentino, aviatore appena battezzato, oltre allo spaccio e le feste condividono la giovinezza. Amici da sempre, sono vittime e artefici di un mondo corrotto, sebbene mossi da una vitalità incorruttibile. Alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama.

VENERDÌ 31 MAGGIO

DELITTI AI TROPICI S.4

Da venerdì 31 maggio alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna il crime ambientato nell’isola di Martinica che segue le vicende di una singolare coppia di investigatrici: la pacata Comandante Mélissa Sainte-Rose e l’impetuosa Capitana Gaëlle Crivelli. Mentre cercano di smascherare i colpevoli di nuovi delitti, le loro vite private e i loro equilibri familiari si complicano sempre di più.



