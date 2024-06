Guida TV Sky e NOW 9 - 15 Giugno: Shark 2, The Jinx 2, Joika – A un passo dal sogno

GUIDA TV SKY / NOW | 9 - 15 GIUGNO 2024



Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!

La programmazione di Sky e in streaming su NOW si arricchisce con nuove e entusiasmanti proposte. Lunedì 10 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, sarà disponibile anche on demand "Shark 2 – L'Abisso". Questo nuovo film ad alto tasso di adrenalina vede il ritorno di Jason Statham e dei Megalodonti del blockbuster del 2018, affiancati dall'icona orientale dell'action Wu Jing. La trama segue Jonas Taylor, che continua a presidiare gli oceani. Nel frattempo, il suo amico Jiuming, a capo della società di ricerca Mana One in Cina, sta tentando di addestrare un megalodonte negli abissi oceanici. Durante una spedizione esplorativa a cui partecipa Taylor, si scopre che un gruppo di trafficanti sta estraendo minerali preziosi dal fondale marino, alterando l'ecosistema e permettendo ai megalodonti, finora nascosti, di risalire in superficie. Il film sarà trasmesso alle 21.45 anche su Sky Cinema Action.

Mercoledì 12 giugno alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, torna "The Jinx – Seconda Stagione". Questa docuserie, che nel 2015 ha portato alla luce le colpe del miliardario killer Robert Durst, presenta una seconda stagione che esplora gli sviluppi delle indagini negli otto anni successivi alla prima stagione. In sei episodi, la serie presenta nuovi elementi che collegano Durst agli omicidi di Susan Berman e Morris Black, oltre alla scomparsa della moglie Kathleen McCormack, mostrando anche le conseguenze della condanna di Durst su di lui e sulle persone che lo circondano.

Sempre mercoledì 12 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, sarà disponibile anche on demand "Joika – A un passo dal sogno". Questo biopic racconta l'odissea della ballerina texana Joy Womack, interpretata da Talia Ryder, al Bolshoi. La quindicenne Joy è la prima americana ad essere stata accettata all'Accademia russa di balletto del Bolshoi, e lascia la sua famiglia per trasferirsi a Mosca con il sogno di diplomarsi e diventare prima ballerina. Tuttavia, deve affrontare l'alta competizione delle altre ballerine e la severa insegnante Tatiyana Volkova.

LUNEDÌ 10 GIUGNO

