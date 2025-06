Giugno 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | GIUGNO 2025

Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Giugno 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento! Giugno si apre con una carrellata di nuove serie da vedere, che sapranno sorprenderti e tenerti incollato allo schermo. Prepara il divano per immergerti in storie avvincenti, tutte targate Sky.

Dopo l’apocalisse, l’inferno ha attraversato l’oceano: The Walking Dead: Daryl Dixon arriva su Sky con le prime due stagioni, a partire dal 2 giugno. Lo spin-off dedicato al celebre personaggio interpretato da Norman Reedus ci porta in una Francia devastata, dove Daryl si risveglia senza sapere come ci sia arrivato. In fuga tra rovine e nuovi nemici, il suo cammino incrocia quello di Laurent, un bambino nato all'inizio dell’epidemia e considerato l’unica speranza per l’umanità. Inizia così un viaggio pericoloso e profondo, fatto di redenzione, legami inattesi e una sola missione: riportarlo in salvo. La seconda stagione sarà disponibile dal 23 giugno, sempre in esclusiva su Sky.

Per chi cerca il brivido con un tocco di leggerezza, Le indagini del comandante Saint Barth è la nuova serie crime da tenere d’occhio. Dal 17 giugno, il comandante Gabriel Saint-Barthélémy affronta delitti e misteri tra le spiagge caraibiche con uno stile tutto suo: imprevedibile, ironico e fuori dagli schemi. Sei episodi da 50 minuti che mescolano giallo classico, atmosfera esotica e personaggi irresistibili.

L’estate porta con sé anche il grande ritorno di The Gilded Age, il period drama HBO firmato Julian Fellowes, giunto alla sua terza stagione. Dal 23 giugno, in esclusiva su Sky, ritroviamo i Russell e la vecchia aristocrazia newyorkese nel pieno di nuove rivalità, ambizioni e trasformazioni sociali. Mentre Bertha mira a consolidare il potere della sua famiglia e George si gioca tutto in un'impresa industriale ad alto rischio, Ada e Agnes si confrontano su equilibri familiari sempre più fragili. E se da una parte Peggy incontra l’amore… dall’altra le barriere sociali non sono ancora del tutto crollate. Un affresco elegante e tagliente dell’America in ascesa.

Il mese si accende anche grazie a una selezione di film imperdibili. A giugno, ogni genere trova spazio e ogni titolo promette di lasciare il segno. Si parte con Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti, inquietante thriller psicologico diretto da James Watkins, in arrivo il 2 giugno. Ben e Louise (Scoot McNairy e Mackenzie Davis), in vacanza in Italia con la figlia Agnes, accettano l’invito di una famiglia conosciuta per caso a trascorrere un weekend in una villa isolata. Paddy (James McAvoy), medico carismatico, e sua moglie Ciara (Aisling Franciosi) sembrano ospiti perfetti. Ma dietro l’apparenza idilliaca, qualcosa non torna. Quando la maschera cade, la vacanza si trasforma in un incubo angosciante, fatto di silenzi, tensione e scelte impossibili.

Per chi ama le storie d’amore che restano addosso,We Live in Time – Tutto il tempo che abbiamo, disponibile dall’8 giugno, è un viaggio delicato e struggente attraverso gli anni, la malattia e il coraggio. Tobias (Andrew Garfield) e Almut (Florence Pugh) si incontrano per caso, si innamorano e costruiscono una famiglia. Ma il tempo inizia a scorrere più veloce quando una diagnosi ribalta le loro priorità: con il tempo contro, decidono di vivere ogni momento come se fosse l’ultimo.

Dal 10 giugno arriva Io sono la fine del mondo, nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante con protagonista Angelo Duro.“Un giorno i tuoi genitori non ci saranno più e sarai pieno di rimorsi” è la frase che convince Angelo a prendersi cura dei suoi anziani genitori ora che non sono più autosufficienti e che la sorella vuole prendersi una vacanza: non vuole infatti perdere l’occasione di vendicarsi dei peggiori nemici della sua adolescenza. Un racconto irriverente, graffiante e dal retrogusto amaro, in perfetto stile Duro.

Torna dal 16 giugno l’incontenibile Beetlejuice in Beetlejuice Beetlejuice, l’attesissimo sequel diretto da Tim Burton. Dopo una tragedia inaspettata, Lydia Deetz (Winona Ryder) fa ritorno a Winter River con la figlia Astrid (Jenna Ortega). Quando un portale per l’Aldilà viene inavvertitamente aperto, Beetlejuice (Michael Keaton) torna più scatenato che mai, inseguito perfino dalla sua ex moglie. Un’avventura surreale tra il comico e il macabro, con un cast stellare che comprende Monica Bellucci, Catherine O'Hara Willem Dafoe, Justin Theroux e Danny DeVito e il tocco visionario di Burton.

Ad alzare il ritmo ci pensa Nella Tana dei Lupi 2 – Pantera, sequel esplosivo del crime-thriller con Gerard Butler, in arrivo dal 23 giugno. Big Nick è fuori dal dipartimento di Los Angeles, ma non ha intenzione di mollare la presa sul suo eterno nemico Donnie, ora in Europa per un colpo colossale al World Diamond Center di Nizza. Tra bande rivali, alleanze impreviste e sparatorie mozzafiato, il gioco del gatto col topo si fa ancora più pericoloso. Nel cast anche Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino.

A chiudere il mese,una potente rilettura del mito: Itaca – Il Ritorno, con Ralph Fiennes e Juliette Binoche, dal 30 giugno su Sky. Dopo vent’anni lontano da casa, Ulisse torna a Itaca. Nulla è più come prima: i pretendenti insidiano Penelope, il figlio non crede più al suo ritorno, e il popolo ha dimenticato il suo re. In un regno in bilico, Ulisse dovrà lottare non solo contro gli usurpatori, ma contro la propria identità spezzata dalla guerra. Un racconto epico e intimo, diretto da Uberto Pasolini, tra dolore, memoria e rinascita.

Giugno su Sky accende l’intrattenimento con tre nuovi programmi pronti a lasciare il segno: tra nuove sfide estreme, comicità senza filtri e viaggi nel gusto, ogni serata si trasforma in un’esperienza fuori dall’ordinario. Tutti i giovedì del mese continua Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game ad alta tensione ambientato nella giungla malese. Dodici partecipanti privati di ogni comfort, devono resistere a continue tentazioni pensate per metterl alla prova. Ogni cedimento individuale riduce il montepremi comune, mettendo in discussione la fiducia e la coesione del gruppo. A guidare questa avventura, tra prove, dilemmi e strategie, è Fabio Caressa, al suo esordio alla conduzione di un format d’intrattenimento targato Sky Original.

Se ami i programmi di cucina l’8 giugno comincia Foodish, il nuovo food show con Joe Bastianich, alla ricerca del piatto perfetto. In ogni puntata, affiancato da un ospite d’eccezione, l'irriverente chef e imprenditore italoamericano assaggia ricette uniche per decretare quale sarà il “Foodish” della settimana: il più buono, il più originale, quello che riesce davvero a farsi ricordare. Perché non basta essere buono: per diventare memorabile, un piatto deve emozionare.

Il 16 giugno debutta In & Out, un nuovo comedy show che riunisce per la prima volta sullo stesso palco i protagonisti più iconici della stand-up italiana contemporanea. Edoardo Ferrario, Valerio Lundini, Michela Giraud, Stefano Rapone, Saverio Raimondo, Daniele Tinti e Francesco De Carlo portano in prima serata la loro comicità autentica e irriverente, senza filtri e senza format. Solo sketch, monologhi e risate vere, per uno spettacolo che celebra la libertà creativa e il talento di una generazione di comici che ha rivoluzionato la scena italiana.

Anche la musica è protagonista tra i i programmi del mese, con due grandi eventi live in arrivodirettamente dal palco alla TV. Si parte il 1° giugno con il Radio Zeta Future Hits Live, in diretta dal Centrale del Foro Italico di Roma: un vero e proprio festival della Generazione Zeta, giunto alla quarta edizione, che porta sul palco una carrellata di hit e artisti amatissimi dal pubblico più giovane. Continua la grande musica Il 27 giugno, dove si accendono i riflettori su Palermo per il grande Concerto di Radio Italia Live, anche quest’anno trasmesso in diretta dal Foro Italico con un cast ricco di star della musica italiana. 

Anche a giugno, il racconto del reale si fa protagonista su Sky, con documentari che attraversano musica, arte, sport, natura estrema e misteri irrisolti. Il 27 e 28 giugno va in onda in esclusiva su Sky Il cono d’ombra – La storia di Denis Bergamini, la docu-serie in quattro parti tratta dal nuovo podcast di Pablo Trincia che ripercorre uno dei casi più controversi del calcio italiano. Pablo Trincia guida l’indagine tra materiali d’archivio, testimonianze esclusive e nuovi sviluppi giudiziari, ricostruendo la tragica vicenda del calciatore morto nel 1989 in circostanze ancora oggi avvolte dal dubbio. Una storia di dolore, memoria e ricerca della verità, che dopo più di trent’anni continua a chiedere giustizia.

Dal 18 giugno arriva Becoming Madonna, il docu-film che racconta l’incredibile ascesa della regina del pop: da giovane outsider sulle strade di New York a icona globale della cultura contemporanea. Attraverso immagini d’archivio, registrazioni intime e foto inedite, il ritratto di una donna che ha trasformato ogni ostacolo in potere, riscrivendo le regole dello spettacolo.

Il 25 giugno è la volta di Processo a Michael Jackson, il documentario che torna su uno dei processi più seguiti e controversi del secolo. A vent’anni dall’evento e nel sedicesimo anniversario della morte del Re del Pop, il film ricostruisce, con materiali inediti e testimonianze dirette, lo scontro fra verità e celebrità, potere e opinione pubblica. Un'esplorazione del ruolo dei media e dell'impatto dell'opinione pubblica su un caso di tale risonanza.

Dal 25 giugno parte Arena Selvaggia, una docu-serie in sei episodi in cui l’esploratore Max Djenohan affronta la natura selvaggia nei suoi ambienti più estremi. In un viaggio al limite, studia e sperimenta le strategie di sopravvivenza degli animali più resistenti del pianeta, mettendo alla prova ogni sua abilità per adattarsi e resistere come loro.

Per gli appassionati d’arte, Il Caravaggio perduto – in uscita il 30 giugno – ricostruisce il caso che ha fatto tremare il mondo dell’arte: un presunto capolavoro del maestro barocco riemerge per caso durante un’asta a Madrid. È davvero un Caravaggio? Tra esperti, indagini e colpi di scena, il docu-film ci porta dentro l’enigmatico universo dei “dormienti”, quadri dimenticati che celano fortune e segreti.

Infine, l’11 giugno su Sky Classica, va in onda in prima visione assoluta Daphnis et Chloé, evento speciale che celebra i 150 anni dalla nascita del compositore franceseMaurice Ravel. Un capolavoro del repertorio novecentesco rivisitato dal coreografo Thierry Malandain e interpretato dal Ballet du Capitole de Toulouse, con la direzione musicale di Maxime Pascal. Un affresco coreografico e sinfonico di rara bellezza, impreziosito da una rilettura iniziale di Prélude à l'après-midi d’un faune di Debussy.





SKY UNO

RADIO ZETA FUTURE HITS

Domenica 1° giugno alle 21.00 su Sky Uno e in streaming su NOW, anche in chiaro in simulcast su TV8

In diretta dal Centrale del Foro Italico a Roma, il Radio Zeta Future Hits Live, il festival della Generazione Zeta, torna per la sua quarta edizione domenica 1° giugno. Nato nell’estate del 2022, l'evento si è affermato come un appuntamento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando una tradizione che segna l’inizio della stagione estiva. Radio Zeta continua a essere la voce di riferimento per le nuove generazioni, accompagnandole nella scoperta degli artisti del momento. Con la conduzione di Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati, il festival presenterà una line-up straordinaria, con le canzoni che accompagneranno l’estate del pubblico.

FOODISH

Da domenica 8 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

In ogni puntata, quattro concorrenti si contenderanno la vittoria in una successione di sfide “uno contro uno”. Il primo partecipante indossa di diritto il grembiule di Foodish che, dopo ogni sfida, può conservare in caso di vittoria, o cedere all’avversario in caso di sconfitta. Uno scontro diretto, dentro o fuori, senza possibilità di replica. Dopo l’ultima sfida chi rimane col grembiule indosso si aggiudica il titolo di più Foodish, una targa e la possibilità di poter apporre con orgoglio l’adesivo Foodish nel proprio locale. A guidarci nel variegato panorama gastronomico del Belpaese è l’inflessibile Joe Bastianich, con i suoi gusti sofisticati e la sua impareggiabile esperienza imprenditoriale nella ristorazione. A bordo di un’auto guidata dal poliedrico Vittorio, dalla simpatia contagiosa, Bastianich viaggia in lungo e in largo per l’Italia in compagnia di un ospite del mondo dello spettacolo, diverso in ogni puntata, conoscitore della città dove si disputa la sfida o esperto del piatto in gara. Joe e l’ospite assaggiano quattro tra le migliori proposte della stessa ricetta, assegnando ciascuno un voto da 0 a 10, per decretare qual è la migliore in città, anzi, la più Foodish!

IN & OUT

Da lunedì 16 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Lo show di pura comicità contemporanea scritto, interpretato e creato dalla nuova generazione di comici che riempie i teatri di tutta Italia, e che per la prima volta si trova riunita in un unico programma tv. Protagonisti di questo nuovo progetto televisivo sono Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, Michela Giraud, Valerio Lundini, Saverio Raimondo, Stefano Rapone, Daniele Tinti, e con Martina Catuzzi, Monir Ghassem e i Vazzanikki. I comedian si alterneranno sul palco ponendo in evidenza le loro affinità e differenze, portando in scena monologhi e pezzi corali, a volte condivisi con ospiti, ad alto tasso di comicità.

RADIO ITALIA LIVE PALERMO

Venerdì 27 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, anche in simulcast su TV8

Torna l’attesissimo concerto estivo di Radio Italia in diretta dal Foro Italico di Palermo, anche quest’anno con un cast stellare.

SKY ATLANTIC

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON – PRIMA E SECONDA STAGIONE

Da lunedì 2 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Daryl Dixon, uno dei personaggi più amati di The Walking Dead, la serie cult dalla celebre graphic novel di Robert Kirkman, è il protagonista assoluto dello spin-off THE WALKING DEAD: DARYL DIXON, finora inedito in Italia e in arrivo su Sky e NOW in esclusiva con entrambe le stagioni, disponibili back-to-back dal 2 e poi dal 23 giugno. Daryl Dixon (Norman Reedus), uno dei protagonisti principali sopravvissuti allo scoppio dell'epidemia, è l'ultimo membro superstite della sua famiglia. Nello spin-off a lui dedicato lo troviamo inserito in un nuovo contesto, la Francia. Mentre fatica a ricostruire come sia finito lì e perché viaggi attraverso un paese distrutto, finisce in un'abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all'inizio dell'apocalisse, chiedendogli di portarlo in salvo. Daryl accetta questo compito inaspettato e prende con sé Laurent mentre continua a cercare risposte per riuscire a tornare a casa. Ma i legami che stringe durante il suo percorso finiscono inevitabilmente col complicare il suo piano.

S.W.A.T – SETTIMA STAGIONE

Da martedì 10 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Un nuovo inizio. Con l'eco-terrorismo, gli attacchi dei cecchini e le schermaglie dei cartelli da affrontare, Hondo e la squadra si preparano e partono per una nuova serie di missioni. Da Los Angeles a Città del Messico, le promesse devono essere mantenute e le fedeltà sono messe alla prova.

SKY SERIE

THE GILDED AGE – TERZA STAGIONE

Da lunedì 23 giugno su Sky Serie e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

L'Età dell’Oro americana fu un periodo di grandi cambiamenti economici e sociali, in cui furono costruiti enormi imperi, ma in cui nessuna vittoria arrivò senza sacrifici. Torna il terzo capitolo, in otto episodi, di THE GILDED AGE, il period drama HBO e Sky Exclusive nominato agli Emmy® firmato da uno fra i più celebrati maestri del dramma in costume, sir Julian Fellowes (Downton Abbey, Belgravia). La vecchia guardia è uscita indebolita dalla Guerra dell'Opera, e ormai affermati nei salotti più esclusivi, i Russell sono pronti a prendere il loro posto alla guida della società. Bertha (Carrie Coon) punta a un premio che eleverebbe la famiglia a livelli inimmaginabili, mentre George (Morgan Spector) rischia tutto in un'impresa che potrebbe rivoluzionare l'industria ferroviaria, sempre che non lo rovini prima. Dall'altra parte della strada, la famiglia Brook viene gettata nel caos quando Agnes (Christine Baranski) si rifiuta di accettare la nuova posizione di Ada (Cynthia Nixon) come padrona di casa. Peggy (Denée Benton) incontra un affascinante medico di Newport, ma la famiglia di lui è ben poco entusiasta della carriera della giovane. Mentre tutta New York si affretta verso il futuro, le ambizioni dei protagonisti potrebbero andare a scapito di ciò che hanno di più caro. La serie vanta un cast stellare che include Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kate Baldwin, Victoria Clark, John Ellison Conlee, Michael Cumpsty, Kelley Curran, Jordan Donica, Jessica Frances Dukes, Claybourne Elder, Amy Forsyth, Jack Gilpin, LisaGay Hamilton, Ward Horton, Simon Jones, Celia Keenan-Bolger, Ben Lamb, Nathan Lane, Andrea Martin, Audra McDonald, Brian Stokes Mitchell, Debra Monk, Hattie Morahan, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Paul Alexander Nolan, Kelli O’Hara, Patrick Page, Rachel Pickup, Taylor Richardson, Douglas Sills, Bobby Steggert, Erin Wilhelmi, John Douglas Thompson, Leslie Uggams, Merritt Wever. Con Bill Camp e Phylicia Rashad.

SKY INVESTIGATION



SKY EXCLUSIVE: LE INDAGINI DEL COMANDANTE SAINT BARTH

Da martedì 17 giugno alle 21.15, su Sky Investigation e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

Florent Peyre ricopre i panni di Gabriel Saint-Barthélémy, un comandante militare eccentrico, divertente e dall'approccio poco ortodosso ma efficace, che affronta le sue missioni con metodi sorprendenti, ottenendo sempre risultati positivi nonostante le controversie.

SKY CINEMA

Su Sky e NOW a giugno il cinema prende forma tra horror psicologico, drammi intensi e ritorni iconici. Il mese si apre il 2 giugno su Sky Cinema Uno con Speak No Evil - Non Parlare con gli Sconosciuti, dove una vacanza in Italia si trasforma in un incubo per la famiglia Dalton, ospite in un casale isolato dove l’ospitalità cela intenzioni oscure. Il 5 giugno su Sky Cinema Due arriva Il Giorno dell’Incontro, la storia di Mikey, ex pugile appena uscito di prigione, che decide di tornare sul ring a rischio della vita: un racconto di redenzione e desiderio di perdono.

L’8 giugno su Sky Cinema Uno l’emozione prende il volto di We Live in Time - Tutto il Tempo che Abbiamo: Andrew Garfield e Florence Pugh danno vita a una storia d’amore che attraversa il tempo e si confronta con una verità difficile da accettare. Il 10 giugno sempre su Cinema Uno, Io Sono la Fine del Mondo vede Angelo Duro in un ruolo drammatico, tra notti solitarie da autista e una famiglia da cui cerca vendetta e riconciliazione. L’11 giugno su Cinema Due, Golda racconta la guerra del Kippur attraverso Helen Mirren, che interpreta con forza la prima ministra israeliana nel cuore di una crisi politica e militare.

Il mistero prende piede il 13 giugno su Sky Cinema Uno con Caddo Lake, dove la scomparsa di una bambina apre una catena di eventi legati a morti irrisolte e verità nascoste. Il 16 giugno, attesissimo su Cinema Uno, Beetlejuice Beetlejuice riporta sullo schermo il leggendario spirito burlone: tre generazioni dei Deetz tornano a Winter River e riaprono un portale verso l’aldilà, risvegliando il caos. Il 19 giugno, sempre su Cinema Uno, arriva Per il Mio Bene, con la storia di Giovanna, madre e imprenditrice che affronta le sfide quotidiane per proteggere la propria identità senza rinunciare all’amore per la figlia.

Il 22 giugno su Sky Cinema Due debutta Il Seme del Fico Sacro, thriller dal tono drammatico ancora avvolto nel mistero. Il 23 giugno su Sky Cinema Uno è la volta di Nella Tana dei Lupi 2 - Pantera, sequel d’azione che promette tensione e adrenalina, anche se i dettagli della trama non sono ancora stati svelati. Il 25 giugno su Cinema Uno, con Sweethearts, arriva una commedia romantica ambientata al college, dove Ben e Jamie, migliori amici, scoprono che forse il confine tra amicizia e amore è più sottile del previsto.

Il 28 giugno su Sky Cinema Family l’appuntamento è con Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transylvania: Luì e Sofì tornano al cinema tra misteri, risate e avventure sopra le righe. A chiudere il mese, il 30 giugno su Cinema Uno, Itaca - Il Ritorno promette un’avventura drammatica dai contorni ancora sconosciuti, in attesa di rivelare il cuore della sua narrazione.

LE PRIME TV DEL MESE

Lun 2 GIU - CINEMA UNO : SPEAK NO EVIL - NON PARLARE CON GLI SCONOSCIUTI [Universal, 2024] - 1aTv Horror/Thriller

[Universal, 2024] Horror/Thriller Gio 5 GIU - CINEMA DUE : IL GIORNO DELL'INCONTRO [Movies Inspired, 2023] - 1aTv Drammatico/Sportivo

[Movies Inspired, 2023] Drammatico/Sportivo Dom 8 GIU - CINEMA UNO : WE LIVE IN TIME - TUTTO IL TEMPO CHE ABBIAMO [Lucky Red, 2024] - 1aTv Drammatico/Romantico

[Lucky Red, 2024] Drammatico/Romantico Mar 10 GIU - CINEMA UNO : IO SONO LA FINE DEL MONDO [Vision, 2025] - 1aTv Commedia

[Vision, 2025] Commedia Mer 11 GIU - CINEMA DUE : GOLDA [Leone Film, 2023] - 1aTv Biografico/Storico

[Leone Film, 2023] Biografico/Storico Ven 13 GIU - CINEMA UNO : CADDO LAKE [Warner, 2024] - 1aTv F antascienza/Thriller

[Warner, 2024] F antascienza/Thriller Lun 16 GIU - CINEMA UNO : BEETLEJUICE BEETLEJUICE [Warner, 2024] - 1aTv Commedia/Fantastico

[Warner, 2024] Commedia/Fantastico Gio 19 GIU - CINEMA UNO : PER IL MIO BENE [01, 2024] - 1aTv Drammatico

[01, 2024] Drammatico Dom 22 GIU - CINEMA DUE : IL SEME DEL FICO SACRO [Lucky Red, 2024] - 1aTv Drammatico/Thriller

[Lucky Red, 2024] Drammatico/Thriller Lun 23 GIU - CINEMA UNO : NELLA TANA DEI LUPI 2 - PANTERA [Lucky Red, 2025] - 1aTv A zione/Thriller

[Lucky Red, 2025] zione/Thriller Mer 25 GIU - CINEMA UNO : SWEETHEARTS [Warner, 2024] - 1aTv Commedia

[Warner, 2024] Commedia Sab 28 GIU - FAMILY : ME CONTRO TE IL FILM - VACANZE IN TRANSYLVANIA [Warner, 2023] - 1aTv Famiglia

[Warner, 2023] Famiglia Lun 30 GIU - CINEMA UNO : ITACA - IL RITORNO [01, 2024] - 1aTv Avventura/Drammatico

SPEAK NO EVIL – NON PARLARE CON GLI SCONOSCIUTI

Lunedì 2 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

James McAvoy è il protagonista di un thriller psicologico dalle venature horror con Mackenzie Davis (Tully) e Scoot McNairy (A Complete Unknown), prodotto dalla celebre Blumhouse. Durante un viaggio in Italia, la coppia americana Louise e Ben, insieme alla figlia Agnes, stringono amicizia con una famiglia inglese. Quando questi ultimi li invitano a trascorrere un weekend nella loro fattoria nel Devon, sembra un’ottima idea, ma presto Louise e Ben iniziano a notare che i padroni di casa hanno degli strani atteggiamenti e la situazione degenera.

IL GIORNO DELL’INCONTRO

Giovedì 5 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

L’attore Jack Huston, nipote del grande John, esordisce alla regia con la storia di un antieroe in cerca di riscatto con Michael Pitt, Ron Perlman, Joe Pesci e Steve Buscemi. Film presentato al Festival di Venezia. Mikey Flanaghan, ex pugile di successo, decide di tornare a combattere un incontro al Madison Square Garden. Nell’attesa di risalire sul ring, Mikey trascorre la giornata per le strade di New York ripensando agli errori del suo passato e incontrando le persone più importanti della sua vita.

WE LIVE IN TIME – TUTTO IL TEMPO CHE ABBIAMO

Domenica 8 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Florence Pugh e Andrew Garfield, diretti da John Crowley (Brooklyn), sono i protagonisti di una toccante storia d’amore, raccontata nell’arco di 10 anni attaverso salti temporali. Tobias, un rappresentante, incontra Almut, una chef bavarese, dopo essere stato investito dalla sua auto. Inizia così la loro relazione che attraverserà momenti di grande felicità, culminati con la nascita della figlia, e momenti molto dolorosi come quando Almut scopre di avere un cancro.

IO SONO LA FINE DEL MONDO

Martedì 10 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Acclamato dal pubblico, il nuovo film di Angelo Duro per la regia di Gennaro Nunziante (Quo vado?, Sole a catinelle, Belli ciao, Come può uno scoglio). Ecco la trama raccontata dal protagonista: Una mattina mi chiama quell’idiota di mia sorella e con quella voce stridula mi dice che vuole andare in vacanza, ma non può farlo perché deve prendersi cura di mamma e papà e mi chiede di darle il cambio. No che non ci vado. Poi ci ho pensato e mi sono detto: “Quando ti ricapita l’occasione di poterti vendicare di tutto quello che ti hanno combinato?”. Ed è lì che è iniziato il mio divertimento.

GOLDA

Mercoledì 11 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Helen Mirren veste i panni di Golda Meir, l’unica donna ad aver ottenuto l’incarico di primo ministro nella storia di Israele, in un biopic con Liev Schreiber e Camille Cottin, presentato al Festival di Berlino. Ottobre 1973. L’attacco improvviso da parte di Egitto e Siria, che scatenerà la guerra dello Yom Kippur, coglie impreparati Israele e la Meir. Sta a lei affrontare una serie di decisioni difficili, mentre è alle prese con una malattia grave e segreta che la affligge.

CADDO LAKE

Venerdì 13 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dylan O'Brien (Maze Runner) ed Eliza Scanlen (Babyteeth) sono i protagonisti di un thriller ricco di suspense, prodotto da M. Night Shyamalan. Anna, una bambina di 8 anni, scompare misteriosamente in prossimità di un lago situato tra la Louisiana e il Texas. La famiglia e la comunità iniziano una ricerca disperata per trovarla. Tra loro c’è anche Ellie, la sorellastra di Anna, che farà una scoperta sorprendente e inquitante che riguarda il lago.

BEETLEJUICE BEETLEJUICE

Lunedì 16 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dopo più di 30 anni dal primo soprendente film, Tim Burton riporta al cinema l’incontenibile spirito, interpretato ancora una volta da Michael Keaton, con un secondo capitolo di successo. Oltre a Keaton, ritroviamo anche Winona Ryder e Catherine O'Hara, a cui si aggiungono Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux, Monica Bellucci e Danny DeVito. Lydia Deetz ora sfrutta la sua capacità di vedere i fantasmi in uno show televisivo, ma la morte improvvisa del padre la riporta a Winter River, insieme alla figlia Astrid e alla matrigna Delia. Nella vecchia casa del padre, mentre Lydia è perseguitata da Beetlejuice, lui è inseguito dalla sua pericolosa ex moglie. Intanto, Astrid fa amicizia con un ragazzo locale…

PER IL MIO BENE

Giovedì 19 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Quattro attrici, Barbora Bobulova, Marie-Christine Barrault, Stefania Sandrelli e Sara Ciocca, al servizio di un film sensibile sulla maternità. Giovanna ha ereditato l’azienda di famiglia dal padre, specializzata nella lavorazione della pietra naturale. Nonostante il rapporto stretto con la madre Lilia e la figlia Alida, la donna non riesce a essere completamente sincera con loro così, quando si ammala, nasconde la situazione alla figlia e ne parla con la madre solo perché l’unica cura è un trapianto di fegato da parte di un consanguineo adulto. Ma Lilia non può aiutarla perché le rivela di non essere la sua madre naturale. Ora Giovanna è decisa a cercare l’unica persona che potrebbe salvarle la vita.

IL SEME DEL FICO SACRO

Domenica 22 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Due e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Premio speciale della Giuria al Festival di Cannes 2024 e nomination agli Oscar® 2025 come Miglior film internazionale alla coraggiosa opera di Mohammad Rasoulof (Il male non esiste). Amin ha ottenuto la promozione che attendeva da vent’anni e ora è responsabile degli interrogatori, con il compito di rinviare gli accusati al giudice per una condanna certa. Ha una moglie devota e due figlie studentesse. La maggiore ha un’amica che viene gravemente sfigurata durante una manifestazione, e vuole aiutarla senza che Amin lo scopra. Inoltre, l’arma che è stata consegnata ad Amin con la promozione è scomparsa da casa, mettendolo a rischio di carcere se non viene ritrovata.

NELLA TANA DEI LUPI 2 - PANTERA

Lunedì 23 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Gerard Butler torna nei panni dell’ex agente anticrimine Big Nick in un nuovo action-thriller che vede nel cast anche Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino. Big Nick è ormai senza una squadra. Quando avviene un furto all’aeroporto di Anversa, capisce che c’è dietro il rapinatore Donnie Wilson, che insieme alla sua nuova banda intende rapinare il World Diamond Center di Nizza. Ma c’è anche la banda internazionale della Pantera che si intromette.

SWEETHEARTS

Mercoledì 25 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Commedia con Kiernan Shipka (Twisters, Mad Man). Jamie e Ben sono due amici che affrontano il loro primo anno al college. Entrambi ne apprezzano subito la libertà da legami, così stipulano un patto: per il Ringraziamento torneranno nella città natale per rompere con i rispettivi partner e non avere vincoli a distanza. Riusciranno ad andare fino in fondo?

ME CONTRO TE – IL FILM: VACANZE IN TRANSILVANIA

Sabato 28 giugno alle 21.00 per la prima volta TV su Sky Cinema Family e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Avventura da brividi nel nuovo film del celebre duo composto da Sofia Scalia e Luigi Calagna. I Me Contro Te stavolta se la devono vedere con il Conte Dracula nel cui castello è conservato il diamante che la banda dei Malefici vuole utilizzare per alimentare il cannone che oscurerà il sole e, di conseguenza, distruggerà il mondo intero, compresi gli odiati Sofì e Luì.

ITACA. IL RITORNO

Lunedì 30 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Ralph Fiennes e Juliette Binoche, nuovamente insieme dopo Il paziente inglese, sono diretti da Uberto Pasolini (Still Life, Nowhere Special – Una storia d’amore) in una potente rilettura del mito. Nel cast anche Claudio Santamaria. Ulisse torna ad Itaca e, travestito da mendicante, osserva una situazione complessa: i proci vorrebbero sposare la regina Penelope per impossessarsi del trono e suo figlio Telemaco è favorevole, convinto che il padre non torni. Ora Ulisse deve ristabilire l’ordine e ritrovare il suo vecchio sé, perché la guerra cambia gli uomini e può alienarli persino dagli affetti.

SKY CINEMA COLLECTION – ROBERT DE NIRO & AL PACINO

Da sabato 31 maggio a venerdì 6 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

I riflettori di Sky Cinema Collection sono puntati sugli attori premio Oscar® Robert De Niro e Al Pacino, due delle figure più iconiche del panorama cinematografico mondiale, con una programmazione di 20 titoli, tra cui C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA, THE UNTOUCHABLES – GLI INTOCCABILI, PROFUMO DI DONNA e la trilogia del PADRINO.

SKY CINEMA COLLECTION – GUARDIE E LADRI

Da sabato 7 a venerdì 13 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Sky Cinema Collection ci porta nell’avvincente mondo degli “heist movie” con oltre 30 titoli, tra cui POINT BREAK - PUNTO DI ROTTURA, DIABOLIK, la trilogia OCEAN’S ELEVEN - FATE IL VOSTRO GIOCO, OCEAN’S TWELVE, OCEAN’S THIRTEEN, e gli Sky Original WAY DOWN - RAPINA ALLA BANCA DI SPAGNA e (IM)PERFETTI CRIMINALI.

SKY CINEMA COLLECTION – DREAMWORKS

Da sabato 7 a domenica 15 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

In occasione dell’uscita cinema del remake live action di DRAGON TRAINER Sky Cinema Collection - DreamWorks propone 9 giorni di programmazione interamente dedicata ai film di successo della DreamWorks Animation, che comprende anche i 3 film di animazione del franchise DRAGON TRAINER.

SKY CINEMA SCI-FI

Da sabato 14 a domenica 22 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Torna Sky Cinema Sci-Fi con oltre 50 titoli in programmazione, come: 10 film della saga STAR TREK, 5 film del franchise TRANSFORMERS insieme a BUMBLEBEE e TRANSFORMERS ONE, DUNE – PARTE DUE, ARRIVAL, GRAVITY, BORDERLANDS e READY PLAYER ONE.

SKY CINEMA COLLECTION – WILL SMITH MANIA

Da lunedì 23 a venerdì 27 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

I riflettori di Sky Cinema Collection si accendono su Will Smith con 10 film che lo vedono protagonista, tra cui i primi 3 fanta-action MEN IN BLACK, i primi due capitoli della saga BAD BOYS, IO SONO LEGGENDA e COLLATERAL BEAUTY.

SKY CINEMA JURASSIC WORLD

Da sabato 28 giungo a venerdì 4 luglio alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

In occasione dell’uscita sala di Jurassic World – La rinascita Sly Cinema Collection propone i primi 5 capitoli della saga campione d’incassi: JURASSIC PARK, IL MONDO PERDUTO - JURASSIC PARK, JURASSIC PARK III, JURASSIC WORLD e JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO.

SKY DOCUMENTARIES

SCUGNIZZI PER SEMPRE

Venerdì 6 giugno alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In 6 puntate in binge, l'esperienza umana e sportiva di un gruppo di scugnizzi casertani che, nell'Italia degli anni '80 e '90, osò sfidare l'Olimpo della pallacanestro italiana.

SILVIO FOREVER

Mercoledì 11 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del secondo anniversario dalla sua scomparsa, il 12 giugno, arriva una biografia non autorizzata che ripercorre, senza filtri, luci e ombre della vita e della carriera di Silvio Berlusconi, l’uomo che ha dominato la scena italiana dal 1994 in poi. Il documentario, sceneggiato dai giornalisti Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, già autori del libro La casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili (2007), racconta la carriera dell’ex Primo Ministro – da imprenditore a leader politico – attraverso materiali d’archivio e immagini di repertorio. Un ritratto potente di un’icona che ha saputo infondere sicurezza e ottimismo a coloro che hanno avuto bisogno di una mano guida.

Sky Exclusive: BECOMING MADONNA

Mercoledì 18 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un viaggio intimo nel mondo di una delle icone più grandi e influenti della musica pop. Un ritratto autentico ed esclusivo di una donna che ha sempre sfidato le convenzioni. Attraverso filmati rari, foto inedite e registrazioni intime si ricostruisce la storia di una trasformazione: da outsider insicura a regina indiscussa del pop contemporaneo.

Sky Exclusive: CELTICS CITY- IL REGNO DEL BASKET

Venerdì 20 e sabato 21 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Da Bill Simmons e dai produttori esecutivi di The Last Dance, la docuserie racconta la storia e l'impatto culturale della franchigia più famosa dell'NBA, i Boston Celtics: scopriamo il viaggio, le lotte, i trionfi della squadra e il suo profondo legame con la città di Boston e la storia americana.

SKY ARTE

NAPALM GIRL – IL VIAGGIO DI UNA FOTOGRAFA

Domenica 8 giugno alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del 53° anniversario del famoso scatto fotografico, la celebre foto "Napalm Girl" di Nick Út, scatto premio Pulitzer del 1973 che ritrae una bambina vietnamita in fuga da un bombardamento, ha reso Kim Phúc un'icona. Cinquant'anni dopo, divenuta attivista per la pace, ha incontrato il Papa in Italia con il fotografo per donargli una copia autografata.

LOTTO E BERENSON: DESTINI INCROCIATI. LA RISCOPERTA DI UN MAESTRO DEL RINASCIMENTO ITALIANO

Giovedì 12 giugno alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario che esplora le vite intrecciate di Lorenzo Lotto, pittore del XVI secolo dimenticato, e di Bernard Berenson, il critico d’arte che lo ha riscoperto. Seguendo l’attore Alessandro Sperduti mentre percorre il viaggio di Lotto attraverso i paesaggi delle Marche, di Bergamo e di Venezia – il film offre un ritratto intimo dell’artista, svelando sia la sua arte che le sue lotte personali attraverso lettere e documenti. Parallelamente, si snoda il percorso di Berenson, un giovane studioso lituano-americano, che affascinato dal Rinascimento, si reca in Italia a 24 anni e rimane colpito dalla capacità di Lotto di ritrarre la vita interiore dei suoi soggetti. Un ricco viaggio nell’arte, nella psicologia umana e nella paura universale del fallimento.

SKY CLASSICA

GEORGES BIZET - CARMEN

Martedì 3 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

Il 3 giugno 1875 il giovane e brillante compositore Georges Bizet muore improvvisamente a 37 anni, pochi mes idopo l’esordio presso l’Opéra-Comique della sua ultima opera: Carmen. Bizet era convinto di aver dato alla luce un capolavoro assoluto e si dice che la sua morte prematura – in circostanze mai del tutto chiarite, forse un suicidio – possa essere stata conseguenza dell’accoglienza gelida che la sua opera aveva ricevuto dallo spietato pubblico parigino. Pochi anni più tardi Carmen diventerà una delle opere più rappresentate al mondo e tale è rimasta sino ad oggi. In occasione del 150° anniversario della sua scomparsa, riviviamo la potenza e la bellezza della Carmen attraverso una recente esecuzione all’Arena di Verona, in una produzione firmata dal maestro Franco Zeffirelli.

MARTHA ARGERICH E DANIEL BARENBOIM – BÉLA BARTÓL. SONATA PER DUE PIANOFORTI E PERCUSSIONI

Mercoledì 4 giugno alle 22.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

In occasione dell’84° compleanno di Martha Argerich il 5/06, nella suggestiva cornice del Teatro Cólon di Buenos Aires, Martha Argerich e Daniel Barenboim eseguono la Sonata per due pianoforti e percussioni di Béla Bartók. Un capolavoro tellurico, che mette in risalto le caratteristiche percussive del re degli strumenti musicali in una scrittura di modernità dirompente.

MARTHA ARGERICH E RICCARDO CHANILLY – ROBERT SHUMANN. CONCERTO PER PIANOFORTE IN LA MINORE OP.54

Domenica 8 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

In occasione dell’84° compleanno di Martha Argerich il 5/06, il capolavoro assoluto ed emblematico del Romanticismo tedesco, il Concerto in la minore di Robert Schumann è da sempre uno dei cavalli di battaglia del repertorio di Martha Argerich. Questa eccezionale performance vede protagonisti, insieme alla grande pianista argentina, l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Riccardo Chailly.

MAURICE RAVEL – DAPHNIS ET CHLOÉ

Mercoledì 11 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

In occasione del 150° anniversario della nascita di Maurice Ravel, Daphnis et Chloé è una sorta di monumentale coreografia con coro, che negli anni ha goduto di una straordinaria fortuna grazie alle due splendide suite orchestrali che Ravel ne ha ricavato. Oltre un secolo più tardi, il grande coreografo Thierry Malandain ha reinventato Daphnis et Chloé per il Ballet du Capitole de Toulouse, dando vita ad un’edizione di straordinario valore artistico anche grazie alla direzione di coro e orchestra affidate a Maxime Pascal, oggi uno tra i più autorevoli interpreti del Novecento storico.

OMICIDI IN PARADISO

Da domenica 15 giugno alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Immagina la vacanza perfetta: sole, spiagge da cartolina, relax totale. Poi, all'improvviso, l'incubo. Un omicidio sconvolge la quiete, trasformando un angolo di paradiso terrestre nella scena di un crimine agghiacciante. Dai Caraibi alle isole del Pacifico, queste sono le storie vere di chi ha trovato la morte dove cercava solo pace. Indagini complesse in luoghi remoti, segreti sepolti sotto la sabbia e la scioccante realtà che il crimine, a volte, non va in vacanza…

PROCESSO A MICHAEL JACKSON

Da mercoledì 25 giugno alle 22.00, in esclusiva su Sky Crime e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Era il Re del Pop, una leggenda vivente, ma nel 2005 Michael Jackson affrontò il banco degli imputati in uno dei processi più discussi del secolo, per presunti abusi su minori. In occasione del 16° anniversario dalla sua scomparsa e a 20 anni dal processo, riviviamo uno dei casi giudiziari a carico di una celebrità più seguiti e polarizzati della storia moderna, attraverso filmati inediti, trascrizioni processuali e le voci di giurati, avvocati e testimoni chiave. Accuse gravissime, l'attenzione morbosa dei media mondiali, una difesa agguerrita: un processo dove fama, potere e verità si scontrarono sotto gli occhi di tutti. Un'esplorazione profonda del ruolo dei media e dell'impatto dell'opinione pubblica su un caso di tale risonanza.

SKY NATURE

Sky Exclusive: EVERGLADES – STAGIONI SELVAGGE

Da venerdì 6 giugno alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Esploriamo, in 2 puntate in binge, le straordinarie creature e il clima delle Everglades in Florida.

Sky Exclusive: IL MONDO DEGLI INSETTI

Da venerdì 13 giugno alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Esploriamo le creature più popolose e allo stesso tempo più sottovalutate del pianeta: gli insetti. Attraverso gli occhi di scienziati e appassionati, la docu-serie svela lo straordinario mondo degli insetti, rivelando i loro segreti di sopravvivenza, gli strani comportamenti e il motivo per cui sono proprio loro a “governare il mondo”. Un viaggio straordinario nel micromondo che ci immerge nell’affascinante e sorprendente universo di queste potenze silenziose, permettendoci di osservare da vicino comportamenti incredibili, spesso invisibili a occhio nudo.

ARENA SELVAGGIA

Da venerdì 25 giugno alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Preparatevi a un modo completamente nuovo di guardare al regno animale con Arena Selvaggia, dell’avventuriero, esperto di sopravvivenza e appassionato di zoologia Max Djenohan. Max è in missione per scoprire e imitare i metodi di sopravvivenza di alcuni degli animali più carismatiche della Terra, addentrandosi tra oranghi, coccodrilli marini, scimpanzé, orsi, leopardi ed elefanti. Quali incredibili e sorprendenti adattamenti hanno permesso a queste creature di prosperare quando altri hanno fallito?