Guida TV Sky e NOW 8 - 14 Giugno: Io Sono la Fine del Mondo, S.W.A.T. Stagione 7, Silvio Forever

DOMENICA 8 GIUGNO

FOODISH

Da domenica 8 giugno alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

In ogni puntata, quattro concorrenti si contenderanno la vittoria in una successione di sfide “uno contro uno”. Il primo partecipante indossa di diritto il grembiule di Foodish che, dopo ogni sfida, può conservare in caso di vittoria, o cedere all’avversario in caso di sconfitta. Uno scontro diretto, dentro o fuori, senza possibilità di replica. Dopo l’ultima sfida chi rimane col grembiule indosso si aggiudica il titolo di più Foodish, una targa e la possibilità di poter apporre con orgoglio l’adesivo Foodish nel proprio locale.

WE LIVE IN TIME – TUTTO IL TEMPO CHE ABBIAMO

Domenica 8 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Florence Pugh e Andrew Garfield, diretti da John Crowley (Brooklyn), sono i protagonisti di una toccante storia d’amore, raccontata nell’arco di 10 anni attaverso salti temporali. Tobias, un rappresentante, incontra Almut, una chef bavarese, dopo essere stato investito dalla sua auto. Inizia così la loro relazione che attraverserà momenti di grande felicità, culminati con la nascita della figlia, e momenti molto dolorosi come quando Almut scopre di avere un cancro.

NAPALM GIRL – IL VIAGGIO DI UNA FOTOGRAFA

Domenica 8 giugno alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del 53° anniversario del famoso scatto fotografico, la celebre foto "Napalm Girl" di Nick Út, scatto premio Pulitzer del 1973 che ritrae una bambina vietnamita in fuga da un bombardamento, ha reso Kim Phúc un'icona. Cinquant'anni dopo, divenuta attivista per la pace, ha incontrato il Papa in Italia con il fotografo per donargli una copia autografata.

MARTHA ARGERICH E RICCARDO CHANILLY – ROBERT SHUMANN. CONCERTO PER PIANOFORTE IN LA MINORE OP.54

Domenica 8 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

In occasione dell’84° compleanno di Martha Argerich il 5/06, il capolavoro assoluto ed emblematico del Romanticismo tedesco, il Concerto in la minore di Robert Schumann è da sempre uno dei cavalli di battaglia del repertorio di Martha Argerich. Questa eccezionale performance vede protagonisti, insieme alla grande pianista argentina, l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Riccardo Chailly.

MARTEDÌ 10 GIUGNO

S.W.A.T – SETTIMA STAGIONE

Da martedì 10 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Un nuovo inizio. Con l'eco-terrorismo, gli attacchi dei cecchini e le schermaglie dei cartelli da affrontare, Hondo e la squadra si preparano e partono per una nuova serie di missioni. Da Los Angeles a Città del Messico, le promesse devono essere mantenute e le fedeltà sono messe alla prova.

IO SONO LA FINE DEL MONDO

Martedì 10 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Acclamato dal pubblico, il nuovo film di Angelo Duro per la regia di Gennaro Nunziante (Quo vado?, Sole a catinelle, Belli ciao, Come può uno scoglio). Ecco la trama raccontata dal protagonista: Una mattina mi chiama quell’idiota di mia sorella e con quella voce stridula mi dice che vuole andare in vacanza, ma non può farlo perché deve prendersi cura di mamma e papà e mi chiede di darle il cambio. No che non ci vado. Poi ci ho pensato e mi sono detto: “Quando ti ricapita l’occasione di poterti vendicare di tutto quello che ti hanno combinato?”. Ed è lì che è iniziato il mio divertimento.

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO

SILVIO FOREVER

Mercoledì 11 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

In occasione del secondo anniversario dalla sua scomparsa, il 12 giugno, arriva una biografia non autorizzata che ripercorre, senza filtri, luci e ombre della vita e della carriera di Silvio Berlusconi, l’uomo che ha dominato la scena italiana dal 1994 in poi. Il documentario, sceneggiato dai giornalisti Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, già autori del libro La casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili (2007), racconta la carriera dell’ex Primo Ministro – da imprenditore a leader politico – attraverso materiali d’archivio e immagini di repertorio. Un ritratto potente di un’icona che ha saputo infondere sicurezza e ottimismo a coloro che hanno avuto bisogno di una mano guida.

MAURICE RAVEL – DAPHNIS ET CHLOÉ

Mercoledì 11 giugno alle 21.15, in prima visione su Sky Classica e disponibile anche on demand

In occasione del 150° anniversario della nascita di Maurice Ravel, Daphnis et Chloé è una sorta di monumentale coreografia con coro, che negli anni ha goduto di una straordinaria fortuna grazie alle due splendide suite orchestrali che Ravel ne ha ricavato. Oltre un secolo più tardi, il grande coreografo Thierry Malandain ha reinventato Daphnis et Chloé per il Ballet du Capitole de Toulouse, dando vita ad un’edizione di straordinario valore artistico anche grazie alla direzione di coro e orchestra affidate a Maxime Pascal, oggi uno tra i più autorevoli interpreti del Novecento storico.

GIOVEDÌ 12 GIUGNO

LOTTO E BERENSON: DESTINI INCROCIATI. LA RISCOPERTA DI UN MAESTRO DEL RINASCIMENTO ITALIANO

Giovedì 12 giugno alle 21.15, su Sky Arte e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Un documentario che esplora le vite intrecciate di Lorenzo Lotto, pittore del XVI secolo dimenticato, e di Bernard Berenson, il critico d’arte che lo ha riscoperto. Seguendo l’attore Alessandro Sperduti mentre percorre il viaggio di Lotto attraverso i paesaggi delle Marche, di Bergamo e di Venezia – il film offre un ritratto intimo dell’artista, svelando sia la sua arte che le sue lotte personali attraverso lettere e documenti. Parallelamente, si snoda il percorso di Berenson, un giovane studioso lituano-americano, che affascinato dal Rinascimento, si reca in Italia a 24 anni e rimane colpito dalla capacità di Lotto di ritrarre la vita interiore dei suoi soggetti. Un ricco viaggio nell’arte, nella psicologia umana e nella paura universale del fallimento.

VENERDÌ 13 GIUGNO

CADDO LAKE

Venerdì 13 giugno alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand

Dylan O'Brien (Maze Runner) ed Eliza Scanlen (Babyteeth) sono i protagonisti di un thriller ricco di suspense, prodotto da M. Night Shyamalan. Anna, una bambina di 8 anni, scompare misteriosamente in prossimità di un lago situato tra la Louisiana e il Texas. La famiglia e la comunità iniziano una ricerca disperata per trovarla. Tra loro c’è anche Ellie, la sorellastra di Anna, che farà una scoperta sorprendente e inquitante che riguarda il lago.

Sky Exclusive: IL MONDO DEGLI INSETTI

Da venerdì 13 giugno alle 21.15, in esclusiva su Sky Nature e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Esploriamo le creature più popolose e allo stesso tempo più sottovalutate del pianeta: gli insetti. Attraverso gli occhi di scienziati e appassionati, la docu-serie svela lo straordinario mondo degli insetti, rivelando i loro segreti di sopravvivenza, gli strani comportamenti e il motivo per cui sono proprio loro a “governare il mondo”. Un viaggio straordinario nel micromondo che ci immerge nell’affascinante e sorprendente universo di queste potenze silenziose, permettendoci di osservare da vicino comportamenti incredibili, spesso invisibili a occhio nudo.

SABATO 14 GIUGNO

SKY CINEMA SCI-FI

Da sabato 14 a domenica 22 giugno alle 21.15, su Sky Cinema Collection e disponibile on demand

Torna Sky Cinema Sci-Fi, il canale dedicato al genere letterario e cinematografico che ha contribuito a ridefinire il nostro immaginario culturale e che ci ha aiutati a sognare il futuro e ipotizzare scenari diversi per il nostro pianeta, con oltre 50 titoli in programmazione. Tra i titoli in programmazione, segnaliamo i franchise capisaldi della fantascienza cinematografica. Star Trek, l’universo nato dall’immaginazione del grande Gene Roddenberry che, dopo aver debuttato nel 1966 con la serie tv, si è ampliato sul grande schermo e di cui sono proposti 10 titoli, 6 della saga originale e 4 della “The Next Generation”: STAR TREK, STAR TREK II – L’IRA DI KHAN, STAR TREK III – ALLA RICERCA DI SPOCK, STAR TREK IV – ROTTA VERSO LA TERRA, STAR TREK V - L’ULTIMA FRONTIERA, STAR TREK VI – ROTTA VERSO L’IGNOTO, STAR TREK GENERAZIONI, STAR TREK – PRIMO CONTATTO, STAR TREK – L’INSURREZIONE e STAR TREK – LA NEMESI. Transformers, la saga sci-fi che si basa sui giocattoli e serie animate della Hasbro e Takara Tomy degli anni 80, e che comprende i 5 film diretti da Michael Bay TRANSFORMERS, TRANSFORMERS – LA VENDETTA DEL CADUTO, TRANSFORMERS 3, TRANSFORMERS 4 – L’ERA DELL’ESTINZIONE e TRANSFORMERS – L’ULTIMO CAVALIERE, oltre al prequel e spin-off della saga BUMBLEBEE di Travis Knight e all’animazione TRANSFORMERS ONE. Infine, sabato 21 giugno, in occasione del compleanno di Lana Wachowski è da non perdere la programmazione dal preserale che porta la sua firma, insieme alla sorella Lilly: JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO con Channing Tatum e Mila Kunis, e i primi 3 capitoli della saga cult con Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Ann Moss composta da MATRIX, MATRIX RELOADED e MATRIX REVOLUTION. Non possono mancare 3 importanti pellicole firmate da Denis Villeneuve: DUNE – PARTE DUE, il sequel della saga fantascientifica premiato con 2 Oscar® che vede Timothée Chalamet protagonista, BLADE RUNNER 2049 con Ryan Gosling e Harrison Ford, che ritorna 35 anni dopo nei panni di Rick Deckard, e ARRIVAL, film premiato agli Oscar® per il miglior montaggio sonoro, con Amy Adams nelle vesti di un’esperta di linguistica incaricata di comunicare con gli alieni sbarcati sulla Terra. I visitatori da altri pianeti non mancano neanche in: MARS ATTACKS!, l’omaggio di Tim Burton al cinema di fantascienza anni 50 con un grande cast capitanato da Jack Nicholson; BATTLESHIP con Taylor Kitsch, Rihanna e Liam Neeson in cui le forze navali americane e giapponesi si alleano per difendere la Terra da una flotta di astronavi aliene; e ANNIENTAMENTO con Natalie Portman nei panni di una biologa che trovare una cura per salvare il marito, rientrato dall’Area X in gravi condizioni. L’ambientazione, invece, si sposta dalla Terra allo Spazio in GRAVITY, il film premiato con 7 Oscar® e 1 Golden Globe, diretto da Alfonso Cuarón e interpretato da Sandra Bullock e George Clooney; alla volta di altri mondi in BORDERLANDS, avventuroso fanta-action di Eli Roth con Cate Blanchett e Jamie Lee Curtis, e in VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI, il blockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne; e in mondi alternativi nel fanta-thriller di Michael Bay THE ISLAND con Scarlett Johansson e Ewan McGregor nei panni di due giovani cloni, e il film di Steven Spielberg READY PLAYER ONE, in cui un giovane entra in un videogioco per sfidare gli altri partecipanti a una caccia al tesoro virtuale. Infine, segnaliamo i due capitoli della saga fanta-action con Vin Diesel, nei panni del pericoloso assassino Riddick, PITCH BLACK e THE CHRONICLES OF RIDDICK.