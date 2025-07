Guida TV Sky e NOW 27 Luglio - 2 Agosto: L’Orto Americano, Barry Stagione 4 e il Cinema Western

GUIDA TV SKY / NOW | 27 LUGLIO - 1 AGOSTO 2025

Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora.

Domenica 27 luglio su Sky Cinema Uno, in prima serata alle 21.15 e in streaming su NOW, debutta in prima TV L’orto americano, il nuovo film di Pupi Avati tratto da un suo romanzo e scelto come opera di chiusura al Festival di Venezia 2024. Ambientato tra Bologna e l’Iowa, il film si apre nel 1945, quando, nei giorni concitati della Liberazione, un giovane rimane folgorato dall’incontro con un’infermiera dell’esercito americano in partenza per Ferrara. Un anno dopo, trasferitosi in America per inseguire il sogno della scrittura, l’uomo si ritrova a fare i conti con un passato che riaffiora in modo misterioso: una notte, una voce femminile implora aiuto dall’orto abbandonato della casa accanto, appartenente a una giovane scomparsa che altri non è se non Barbara, la donna che aveva amato in Italia. Da quel momento, scavare nel terreno diventa un gesto carico di tensione e presagi, portandolo a una scoperta tanto sconvolgente quanto inaspettata.

Sempre domenica 27 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic, in esclusiva e in streaming solo su NOW, prende il via la stagione conclusiva di Barry, l’amatissima dark comedy HBO firmata da Bill Hader. Dopo tre stagioni acclamate e decorate con Emmy®, la serie si prepara all’ultimo, imprevedibile capitolo. Al centro degli eventi, l’arresto di Barry sconvolge ogni equilibrio e il personaggio di Cousineau, interpretato da un intenso Henry Winkler, si ritrova improvvisamente osannato come un eroe. Il cast stellare, che comprende anche Stephen Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan e Robert Wisdom, accompagna il protagonista in un percorso narrativo dove umorismo nero e dramma esistenziale si fondono fino all’epilogo, esplosivo e carico di tensione.

Fino a giovedì 31 luglio, Sky Cinema Collection propone una maratona senza tregua con Sky Cinema Western, disponibile anche in streaming su NOW e on demand. Un viaggio epico nelle praterie del cinema western attraverso 17 titoli che hanno segnato la storia del genere: dalla leggendaria “trilogia del dollaro” di Sergio Leone, ai capolavori tarantiniani Django Unchained e The Hateful Eight, passando per Il Grinta dei fratelli Coen, lo spettatore viene accompagnato lungo i sentieri polverosi del mito americano tra pistoleri, vendette e paesaggi iconici.

Lunedì 28 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in prima visione assoluta e disponibile in 4K anche in streaming su NOW, Maria porta sullo schermo il ritratto intimo e struggente degli ultimi giorni della Callas. Pablo Larraín firma un biopic di rara delicatezza, affidando il ruolo della Divina a Angelina Jolie, accanto a Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Valeria Golino. Presentato in concorso a Venezia 2024, il film segue la diva ormai lontana dalle scene, rintanata in un appartamento parigino dove convivono i fantasmi della gloria passata, il dolore per l’abbandono di Onassis e la consapevolezza che la sua voce, un tempo simbolo di perfezione, ora le è diventata estranea. Una settimana densa di ricordi, rimpianti e una struggente voglia di rinascita, a un passo dalla fine.

Mercoledì 30 luglio, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, debutta Humane, opera prima di Caitlin Cronenberg, che firma una satira feroce e visionaria. In un mondo in collasso climatico, un ex giornalista convoca i figli per comunicare la decisione di aderire a un programma governativo di eutanasia. Il piano, tuttavia, precipita nel caos, generando uno scontro familiare tanto grottesco quanto disperato. Il film, interpretato da Jay Baruchel e Peter Gallagher, alterna ironia tagliente e critica sociale in un racconto distopico che affronta senza filtri il peso delle scelte individuali in un sistema al collasso.

Da venerdì 1° agosto, ogni sera alle 21.15 su Sky Cinema Collection e in streaming su NOW, parte la programmazione speciale I delitti del BarLume, che accompagnerà il pubblico per tutto il mese con 27 film tratti dal mondo ideato da Marco Malvaldi. Con Filippo Timi nei panni dell’irresistibile Massimo e un cast ormai cult composto da Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Corrado Guzzanti, Enrica Guidi e Stefano Fresi, la saga Sky Original diretta da Roan Johnson torna a raccontare con ironia, mistero e spirito toscano i casi bizzarri della località immaginaria di Pineta, tra battute fulminanti e indagini fuori dagli schemi.

Sempre da venerdì 1° agosto, su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, arriva la terza stagione de La grande onda, serie che segue le sfide estreme di un gruppo di surfisti guidati da Garrett McNamara. Tra onde monumentali e scelte di vita al limite, i protagonisti si trovano a confrontarsi con i propri limiti fisici e psicologici in un racconto sospeso tra adrenalina pura e riflessione profonda.

DOMENICA 27 LUGLIO 2025

L’ORTO AMERICANO

Domenica 27 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Pupi Avanti dirige un film dalle atmosfere sospese, tratto da un suo stesso romanzo. Film di chiusura al Festival di Venezia 2024. A Bologna, nei giorni della Liberazione, un ragazzo s’innamora all’istante di un’infermiera dell’esercito americano diretta a Ferrara. Nel 1946 il ragazzo si è trasferito in Iowa ed è diventato scrittore. Una notte sente chiedere aiuto da una voce proveniente dall’orto abbandonato dei vicini, dalla cui casa è scomparsa la giovane Barbara, proprio l’infermiera della quale si era innamorato in Italia. Scavando nel terreno nel punto dal quale proviene la voce fa una scoperta inquietante.

BARRY stagione conclusiva 4

Da domenica 27 luglio alle 21.15, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand

Dopo tre stagioni apprezzate dalla critica e premiate con numerosi Emmy® Award, arriva la quarta e ultima stagione della dark comedy HBO. Protagonista e regista di tutti gli otto episodi è Bill Hader, affiancato da un cast stellare composto da Henry Winkler, Stephen Root, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan e Robert Wisdom. In questa stagione conclusiva Cousineau (Henry Winkler) viene improvvisamente acclamato come un eroe, mentre l’arresto di Barry (Bill Hader) porta a conseguenze inaspettate. Sembra che tutto porti qui: all’esplosivo ed esilarante ultimo capitolo di Barry.

SKY CINEMA WESTERN

Fino a giovedì 31 luglio su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Da sabato 26 a giovedì 31 luglio Sky Cinema Collection porta lo spettatore a fare una lunga cavalcata attraverso le declinazioni del genere più celebrato da Hollywood con 17 titoli in onda, tra cui: la “trilogia del dollaro” di Sergio Leone, DJANGO UNCHAINED e THE HATEFUL EIGHT di Tarantino, e IL GRINTA dei fratelli Coen.

LUNEDI 28 LUGLIO 2025

MARIA

Lunedì 28 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K

Dopo Jackie e Spencer, Pablo Larraín racconta anche gli ultimi giorni della Divina Callas, interpretata da Angelina Jolie in un biopic con Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e la partecipazione di Valeria Golino. Film presentato in concorso al Festival di Venezia 2024. A 4 anni dall’ultima performance, Maria Callas vive a Parigi con la sola compagnia dell’autista e maggiordomo Ferruccio e la domestica Bruna. Nella settimana precedente alla sua morte, avvenuta il 16 settembre 1977, Maria fa i conti con il peso della sua fama, con il ricordo dell’ex compagno Aristotele Onassis e con il desiderio di tornare sul palcoscenico, sebbene la sua voce sia indebolita e persino lei non ne riconosca più il timbro.

MERCOLEDI 30 LUGLIO 2025

HUMANE

Mercoledì 30 luglio alle 21.15 in prima TV su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

L’esordio alla regia in un lungometraggio di Caitlin Cronenberg, figlia del grande David, è una satira distopica con Jay Baruchel (Tropic Thunder, Lei è troppo per me) e Peter Gallagher (Titanic). La Terra è sull’orlo della catastrofe climatica quando un giornalista in pensione invita a casa i suoi figli per annunciare loro l’intenzione di entrare a far parte del programma di eutanasia messo in piedi dal governo. Il piano dell’uomo, però, va storto, e tra i suoi figli esplodono tensioni e caos, rendendo la fine del mondo peggiore per questa strana famiglia.

VENERDI 1 AGOSTO 2025

SKY CINEMA COLLECTION – I DELITTI DEL BARLUME

Da venerdì 1 a venerdì 29 agosto alle 21:15, su Sky Cinema Collection, in streaming su NOW e disponibile on demand

Pronti a trascorrere le vacanze a Pineta, tornano Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Marcello Marziali, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi, diretti da Roan Johnson, nelle 12 stagioni per un totale di 27 film, liberamente ispirati al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi, una produzione Sky Original prodotta da Sky Italia in coproduzione con Palomar.

LA GRANDE ONDA stagione 3

Da venerdì 1° agosto alle 21.15, in esclusiva su Sky Adventure e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Torna la serie che segue un gruppo di surfisti, guidati da Garrett McNamar, in tenti a dominare le onde più grandi della loro carriera, mentre sitrovano ad affrontare la realtà della vita spericolata che hanno scelto.

SABATO 2 AGOSTO 2025

CONCERTO KISS KISS WAY

Sabato 2 e sabato 9 agosto alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Disponibile on demand

Due eventi speciali, con il meglio dei concerti del Tour ufficiale di Radio Kiss Kiss, con tantissimi artisti e grandi ospiti.

SECRETS OF THE JURASSIC DINOSAURS

Da sabato 2 agosto alle 21.15, su Sky Documentaries e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand

Uniamoci a un team internazionale di paleontologi nei remoti calanchi del Wyoming mentre indagano su un misterioso cimitero di dinosauri.