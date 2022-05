TimVision Serie A Femminile 2021/22 Diretta 21a Giornata, Palinsesto Telecronisti

A un passo dal paradiso. La Juventus è a 90’ dal quinto titolo consecutivo, un’impresa che nessuna squadra è mai riuscita a compiere nella storia della Serie A Femminile. In caso di successo contro il Sassuolo, le bianconere festeggerebbero lo scudetto davanti ai propri tifosi, celebrando una stagione che le ha viste protagoniste anche in Europa e che proseguirà con l’obiettivo di conquistare anche la Coppa Italia, per completare il ‘triplete’ che darebbe ulteriore prestigio alla stagione della squadra e del tecnico Joe Montemurro.



Se la Roma non battesse la Sampdoria, la Vecchia Signora potrebbe vincere il campionato anche in caso di pareggio o sconfitta, un’ipotesi che entrambe le squadre, giallorosse in primis, non vogliono neanche prendere in considerazione. L’obiettivo di Bartoli e compagne è infatti quello di conquistare i tre punti per blindare il secondo posto e festeggiare - anche in questo caso con i propri supporters, che hanno riempito le tribune del Tre Fontane durante tutta la stagione - la qualificazione alla prossima edizione della UEFA Women’s Champions League.



Lecito attendersi gol e spettacolo anche dalla terza sfida in programma domani alle 14.30. Oltre al duello a distanza tra Juve e Roma i riflettori saranno infatti puntati anche sul derby di Milano: le nerazzurre andranno a caccia del terzo successo nella stracittadina che consentirebbe alla formazione di Rita Guarino di continuare a sperare nella rimonta sulle ‘cugine’ e sul Sassuolo, mentre le rossonere – attese nell’ultima giornata dalla trasferta sul campo della Juve - vogliono chiudere il campionato conquistando 6 punti, utili per la classifica ma soprattutto per il morale.



Domenica, oltre a Lazio-Hellas Verona (ore 12.30), si proseguirà con due match fondamentali in ottica salvezza. Da una parte Empoli-Napoli, dall’altra Pomigliano-Fiorentina. Con l’Empoli ormai salvo, le tre squadre in lotta per evitare il terzultimo posto sono Pomigliano (20 punti), Fiorentina (18 punti) e Napoli (16 punti). La lotta per non retrocedere si deciderà sull’asse Toscana-Campania, che proseguirà anche nell’ultimo turno con un doppio emozionante derby (Fiorentina-Empoli, Pomigliano-Napoli).

Anche quest’anno, grazie al Title Sponsor TimVision e all’accordo biennale tra la Federcalcio e LA7, gli appassionati avranno modo di seguire da casa o in mobilità tutto il campionato: ogni fine settimana la tv di TIM trasmetterà in diretta sei partite, mentre l’emittente televisiva di Cairo Communication porterà in chiaro nelle case degli italiani un incontro per ciascun turno. Il live match delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul sito www.figc.it/it/femminile e sui profili social FIGC Calcio Femminile su Twitter, Facebook e Instagram.

SERIE A FEMMINILE TIMVISION DIRETTA - 21a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

SABATO 7 MAGGIO 2022

ore 14:30 Serie A TimVision 21a Giornata: Inter vs Milan (diretta TIMVISION)

Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Dopo aver perso ognuna delle prime cinque sfide contro il Milan in tutte le competizioni, l’Inter ha vinto due delle ultime quattro (2P) – 3-0 lo scorso 5 dicembre in campionato e 2-1 la semifinale di andata della scorsa edizione di Coppa Italia, il 14 marzo 2021. Il 3-0 sul Milan dello scorso dicembre in campionato è l’unico precedente in cui l’Inter ha tenuto la porta inviolata contro il Diavolo in tutte le competizioni. Tuttavia le nerazzurre hanno subito 17 reti nei cinque incroci in casa, almeno otto in più che con qualsiasi altra avversaria. L’Inter ha vinto le ultime due partite di Serie A senza subire gol e non ha mai centrato tre successi di fila mantenendo la porta inviolata nel massimo campionato. In generale solo una volta la formazione nerazzurra è riuscita a non incassare reti per tre match consecutivi – nel gennaio 2020 (2V, 1N). Solo la Juventus (27) ha collezionato più punti in trasferta del Milan (23) in questa Serie A; le rossonere inoltre vantano il migliore attacco fuori casa nel torneo (25 reti) e la seconda migliore difesa (sette gol subiti, alle spalle delle bianconere a quota cinque). Milan (10) e Inter (nove) sono le due formazioni che in questo campionato hanno segnato più gol nei primi 15 minuti. Rossonere e nerazzurre primeggiano inoltre per reti nei primi 30’ (21 a testa) e nella prima frazione di gioco (30 a testa). Solo la Juventus (otto) ha segnato più gol del Milan (sette) su sviluppi di calcio d’angolo in questo campionato. L’Inter è invece, con Lazio e Pomigliano, una delle tre che ne contano meno da corner nel torneo (uno). In generale le nerazzurre hanno la più bassa percentuale di reti realizzate su palla inattiva (15% - 6/41). Tatiana Bonetti (10) è l’unica giocatrice dell’Inter in doppia cifra di gol in questo campionato e quella che ha messo lo zampino in più marcature tra le nerazzurre (14 – quattro assist oltre ai 10 sigilli). Una doppietta contro il Milan in Serie A per l’attaccante lombarda, il 13 gennaio 2019 con la maglia della Fiorentina. Il Milan è l’unica squadra contro cui Gouthia Karchouni ha sia segnato che servito assist nello stesso match di Serie A (lo scorso 5 dicembre): passaggio vincente a Kathellen per il vantaggio, gol del 3-0 su calcio di rigore al 32’. Lindsey Thomas è, tra le giocatrici attualmente al Milan, quella che conta più reti realizzate contro le nerazzurre in Serie A: due sigilli per la miglior marcatrice rossonera nel campionato in corso (nove gol all’attivo), entrambi con la maglia della Roma – l’8 dicembre 2019 e il 20 marzo 2021. Valentina Bergamaschi ha segnato cinque degli ultimi nove gol del Milan in tutte le competizioni (due in Coppa Italia e tre in Serie A). Dall’inizio di aprile l’attaccante rossonera è infatti la migliore marcatrice considerando tutte le competizioni giocate dalle squadre di questo campionato (cinque firme appunto).



Juventus Training Center - Torino

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

La Juventus ha vinto otto dei nove incroci con il Sassuolo in Serie A (una sconfitta completa il bilancio delle bianconere, rimediata in trasferta il 27 marzo 2019); contro nessuna avversaria le piemontesi hanno ottenuto più successi nel massimo campionato (otto anche con il Verona). La Juventus ha segnato 12 gol in quattro gare interne di Serie A contro il Sassuolo – tra le squadre attualmente nel torneo solo contro Verona (16) e Inter (13) le bianconere hanno realizzato più reti in casa. La Juventus ha raccolto 53 punti in 20 giornate in questo campionato (17V, 2N, 1P) e qualora non perdesse contro il Sassuolo, diventerebbe la prima squadra a conquistare cinque scudetti di fila nella storia della Serie A femminile. Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A (3N, 2P) e non è andato a bersaglio in tre di queste – tante volte quante nelle precedenti 18 partite giocate nel massimo campionato. La Juventus ha segnato 14 gol di testa in questa Serie A, almeno tre più di qualsiasi altra formazione. Sei di questi portano la firma di Cristiana Girelli – miglior marcatrice nel torneo con questo fondamentale – che proprio di testa ha firmato il 2-0 sul Sassuolo dello scorso 4 dicembre. Il Sassuolo è la squadra che ha segnato più gol nella mezzora centrale di gioco in questo campionato (20) ma la Juventus ha la migliore difesa in questo intervallo temporale – due subiti, almeno la metà di qualsiasi altra formazione. Cristiana Girelli è la miglior marcatrice della Juventus contro il Sassuolo in Serie A: sette reti realizzate, inclusa la sua ultima doppietta nella competizione lo scorso 4 dicembre. Da quando indossa la maglia bianconera (2018/19) solo contro il Verona (otto) l’attaccante ha segnato più reti nel massimo campionato. Con otto reti all’attivo Arianna Caruso è, oltre che la miglior marcatrice della Juventus nella Serie A in corso, la centrocampista più prolifica in questo campionato. L’ultima giocatrice nello stesso ruolo capace di segnare più gol in una singola edizione del torneo è stata l’avversaria di giornata Kamila Dubcová (nove nel torneo 20/21). Considerando gli ultimi due campionati di Serie A (2020/21 e 2021/22) tre delle quattro centrocampiste che hanno partecipato ad almeno 20 gol nella massima competizione si affrontano in questo match: Kamila Dubcovà (27 – 16 reti e 11 assist), Valentina Cernoia (21 – 11 reti e 10 assist) e Arianna Caruso (20 – 15 reti e cinque assist). Al secondo posto Cecilia Prugna (22). Da inizio 2022 solo Lindsey Thomas (11) ha partecipato a più gol di Lana Clelland in Serie A: nove (sette reti, inclusa l’ultima realizzata dalle neroverdi nel torneo contro il Pomigliano, e due assist). L’attaccante scozzese è già andata a bersaglio contro la Juventus in Serie A, con la Fiorentina il 20 marzo 2021.



Stadio Tre Fontane - Roma

Telecronaca: Marco Calabresi

La Roma ha vinto 2-1 l’unico match giocato finora contro la Sampdoria, che risale allo scorso 5 dicembre in campionato; per le giallorosse gol di Paloma Làzaro e autogol di Debora Novellino; a segno Stefania Tarenzi per le blucerchiate. Tra le squadre di Serie A la Roma è la formazione che non perde da più partite consecutive in tutte le competizioni: 13 – 11 vittorie e due pareggi. La sconfitta più recente risale infatti allo scorso 5 gennaio (vs Milan in Supercoppa). La Sampdoria ha perso tre delle quattro partite giocate in trasferta nel 2022 (1V), rimediando una sconfitta in più rispetto alle prime sei gare esterne disputate in Serie A (3V, 1N, 2P). Dall’inizio di quest’anno solare infatti, solo Verona (0) e Fiorentina (uno) hanno collezionato meno punti delle liguri lontano da casa (tre). La Roma è la squadra che conta più marcatrici differenti in questa Serie A (14); la Sampdoria segue le giallorosse in questa classifica con 13 giocatrici diverse con almeno una rete all’attivo. La formazione capitolina però ne vanta 10 con più di un gol realizzato, il doppio delle avversarie di giornata (cinque). La Roma ha segnato nove gol di testa in questo campionato, inclusi gli ultimi tre, contro la Fiorentina lo scorso 23 aprile – meno solo di Juventus (14) e Milan (11). La Sampdoria ne ha incassati nove con questo fondamentale – solo Pomigliano (11) e Lazio (10) hanno fatto peggio. Solo la Lazio (407) e il Verona (397) hanno subito più tiri della Sampdoria (373) in questo campionato. Le blucerchiate affrontano la squadra che nella Serie A in corso conta più conclusioni sia totali (380) che nello specchio (144) – la Roma. Contro la Sampdoria è arrivato una delle nove reti di Paloma Làzaro in questa Serie A. Se dovesse andare a bersaglio quella blucerchiata diventerebbe la sesta avversaria contro cui l’attaccante spagnola conta sia un gol casa che in trasferta nel massimo campionato italiano. Ci è già riuscita contro Juventus, Verona, Fiorentina, Pink Bari e Orobica. Stefania Tarenzi, miglior marcatrice della Sampdoria in questo campionato con sei gol all’attivo, ha segnato quattro reti contro la Roma in Serie A, con le maglie di ChievoVerona Valpo (uno), Inter (due) e all’andata con la Samp. L’attaccante blucerchiata, con una firma, eguaglierebbe il suo score realizzativo del campionato 20/21 (sette sigilli in nerazzurro). Yoreli Rincón (quattro gol e nove assist) è, con Kamila Dubcová, una delle due centrocampiste che hanno preso parte a più marcature in questo campionato (13 a testa). A quota 10 l’avversaria di giornata Andressa Alves, che è invece una delle tre che in questo ruolo vantano almeno cinque reti e cinque passaggi vincenti nella competizione 21/22 – insieme a Valentina Cernoia e a Kamila Dubcová. Tra le giocatrici con almeno due reti all’attivo in questa Serie A, quelle con la media minuti/gol più alta indossano la maglia della Roma: Sophie Haug (un gol ogni 43’) e Milica Mijatovic (uno ogni 94’).

DOMENICA 8 MAGGIO 2022