TimVision Serie A Femminile 2022/23 Diretta 4a Giornata, Palinsesto Telecronisti

A un mese dall’inizio del campionato per le dieci protagoniste della Serie A TIM Femminile è tempo di primi bilanci. Il turno in programma questo fine settimana potrebbe infatti dare un primo vero scossone alla classifica, che al momento vede Fiorentina e Sampdoria a punteggio pieno, seguite da Juve e Inter, con Roma e Milan leggermente più attardate e il Sassuolo - a sorpresa - ancora fermo a zero punti insieme al Pomigliano e al neopromosso Como Women.



La 4ª giornata si aprirà sabato con i match di Juve e Roma, attese da due sfide complicate che precederanno il ritorno dell’ultimo turno preliminare di Champions League, che potrebbe regalare al calcio italiano una doppia storica qualificazione alla fase a gironi della massima competizione europea. Il programma si aprirà alle 12. 30 con le campionesse d’Italia impegnate sul campo del Sassuolo, che cercherà di allontanare la crisi andando a caccia della seconda vittoria con le bianconere dopo quella centrata nel 2019. Alle 14.30 le giallorosse ospiteranno al Tre Fontane la formazione viola allenata da Panico, pronta ad allungare la sua striscia di vittorie per continuare a sognare in grande. Alla stessa ora al ‘Tardini’ di Parma arriverà il Milan, costretto a centrare i tre punti perdere ulteriore terreno dalla vetta.



Domenica il primo appuntamento sarà con il Festival dello Sport di Trento: alle ore 10 prenderà infatti il via il panel "Serie A Femminile, professione calciatrici", che vedrà la partecipazione del presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani, del direttore sportivo del Milan Elisabet Spina e delle calciatrici Alessia Cappelletti (Parma) e Martina Tomaselli (Sassuolo).



Per quanto riguarda il calcio giocato si ripartirà invece da Pomigliano-Como Women, mentre il turno si chiuderà alle 14.30 con il terzo confronto in Serie A tra Sampdoria e Inter. Le blucerchiate puntano il quinto successo consecutivo, ma si troveranno di fronte il miglior attacco del campionato e le due calciatrici, Chawinga e Karchouni, che hanno partecipato a più gol in questa stagione.

Sarà lo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma a ospitare il nuovo atto della sfida tra Juventus e Roma, pronte a contendersi il primo trofeo della nuova stagione. La Supercoppa Femminile si disputerà sabato 5 novembre alle ore 14. 30 e sarà trasmessa in diretta su TimVision e La7. Dalla Final Four, il format che aveva caratterizzato le ultime due edizioni, si torna quindi alla tradizionale gara unica: le protagoniste saranno la formazione bianconera, che si è aggiudicata sia lo Scudetto che la Coppa Italia, e quella giallorossa, che ha acquisito il diritto a prendere parte alla competizione in quanto finalista della Coppa Italia.

Anche quest’anno, grazie al Title Sponsor TimVision e all’accordo biennale tra la Federcalcio e LA7, gli appassionati avranno modo di seguire da casa o in mobilità tutto il campionato: ogni fine settimana la tv di TIM trasmetterà in diretta cinque partite, mentre l’emittente televisiva di Cairo Communication porterà in chiaro nelle case degli italiani un incontro per ciascun turno. Il live match delle gare e tutti gli aggiornamenti in tempo reale saranno inoltre disponibili sul sito https://www.figc.it/it/femminile e sui profili social FIGC Calcio Femminile su Twitter, Facebook e Instagram.

SERIE A FEMMINILE TIMVISION DIRETTA - 4a GIORNATA - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www. Digital-News. it) è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A sulla piattaforma TIMVISION comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 24 SETTEMBRE 2022

ore 12:30 Serie A TimVision 4a Giornata: Sassuolo vs Juventus (diretta TIMVISION)

Stadio Comunale Enzo Ricci - Sassuolo (MO)

Telecronaca: Daniel Rizzo

La Juventus ha vinto nove dei 10 precedenti in Serie A contro il Sassuolo, tra cui tutti gli ultimi sei; completail quadro l’unica vittoria neroverde datata 27 marzo 2019 (2-1 in Emilia-Romagna). La Juventus ha vinto quattro dei cinque precedenti in casa del Sassuolo in Serie A (1P), mantenendo per bentre volte la porta inviolata, tra cui le ultime due in ordine di tempo. Il Sassuolo è uscito sconfitto in tutte le prime tre giornate di questa Serie A, peggior avvio per le neroverdidalla stagione d’esordio nel massimo torneo (2017/18, quando arrivarono sette ko nelle prime sette gare). La Juventus, vittoriosa per 1-0 contro la Roma nell’ultimo turno di campionato, non infila due clean sheetsconsecutivi in Serie A da dicembre 2021 (serie di tre in quel caso) – nel 2022 infatti la squadra bianconeranon è mai riuscita a chiudere due gare di fila con la porta inviolata. La Juventus è una delle due squadre – al pari della Roma – a non aver ancora subito gol nei primi tempi diquesta Serie A e vanta il secondo miglior attacco nelle prime frazioni di gioco (cinque gol segnati, meno solodella Fiorentina che è a quota sei). La Juventus vanta la percentuale realizzativa migliore del campionato: 24. 4%, visto che con 41 tiri (quartodato del campionato) registra comunque il secondo miglior attacco (10 gol segnati, meno solo dell’Inter). Il Sassuolo ha il secondo possesso palla medio del campionato finora (56%, dietro solo alla Roma) ed è laprima squadra di questa Serie A per cross su azione tentati (45, di cui nove riusciti). Sia Melissa Bellucci (tre presenze nella stagione 2018/19) che Asia Bragonzi (quattro presenze tra 2018/19e 2019/20) hanno fatto il loro esordio in Serie A con la maglia della Juventus, pur senza mai realizzare alcunarete nel massimo campionato in bianconero. Sofia Cantore nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Sassuolo, contribuendo a 13 reti delle neroverdi(otto gol e cinque assist); l’attaccante classe 1999 ha già realizzato due reti alle neroverdi in Serie A, con lemaglie di Verona (gennaio 2020) e Juventus (marzo 2018), entrambe in trasferta. Da quando gioca nella Juventus, Cristiana Girelli ha realizzato otto gol in Serie A contro il Sassuolo (tra cuitre nelle due gare dello scorso campionato): contro nessuna avversaria ne conta di più nella competizionenel suo periodo in bianconero (otto gol anche contro il Verona).



Stadio Comunale Enzo Ricci - Sassuolo (MO) Telecronaca: Daniel Rizzo La Juventus ha vinto nove dei 10 precedenti in Serie A contro il Sassuolo, tra cui tutti gli ultimi sei; completail quadro l’unica vittoria neroverde datata 27 marzo 2019 (2-1 in Emilia-Romagna). La Juventus ha vinto quattro dei cinque precedenti in casa del Sassuolo in Serie A (1P), mantenendo per bentre volte la porta inviolata, tra cui le ultime due in ordine di tempo. Il Sassuolo è uscito sconfitto in tutte le prime tre giornate di questa Serie A, peggior avvio per le neroverdidalla stagione d’esordio nel massimo torneo (2017/18, quando arrivarono sette ko nelle prime sette gare). La Juventus, vittoriosa per 1-0 contro la Roma nell’ultimo turno di campionato, non infila due clean sheetsconsecutivi in Serie A da dicembre 2021 (serie di tre in quel caso) – nel 2022 infatti la squadra bianconeranon è mai riuscita a chiudere due gare di fila con la porta inviolata. La Juventus è una delle due squadre – al pari della Roma – a non aver ancora subito gol nei primi tempi diquesta Serie A e vanta il secondo miglior attacco nelle prime frazioni di gioco (cinque gol segnati, meno solodella Fiorentina che è a quota sei). La Juventus vanta la percentuale realizzativa migliore del campionato: 24. 4%, visto che con 41 tiri (quartodato del campionato) registra comunque il secondo miglior attacco (10 gol segnati, meno solo dell’Inter). Il Sassuolo ha il secondo possesso palla medio del campionato finora (56%, dietro solo alla Roma) ed è laprima squadra di questa Serie A per cross su azione tentati (45, di cui nove riusciti). Sia Melissa Bellucci (tre presenze nella stagione 2018/19) che Asia Bragonzi (quattro presenze tra 2018/19e 2019/20) hanno fatto il loro esordio in Serie A con la maglia della Juventus, pur senza mai realizzare alcunarete nel massimo campionato in bianconero. Sofia Cantore nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Sassuolo, contribuendo a 13 reti delle neroverdi(otto gol e cinque assist); l’attaccante classe 1999 ha già realizzato due reti alle neroverdi in Serie A, con lemaglie di Verona (gennaio 2020) e Juventus (marzo 2018), entrambe in trasferta. Da quando gioca nella Juventus, Cristiana Girelli ha realizzato otto gol in Serie A contro il Sassuolo (tra cuitre nelle due gare dello scorso campionato): contro nessuna avversaria ne conta di più nella competizionenel suo periodo in bianconero (otto gol anche contro il Verona). ore 14:30 Serie A TimVision 4a Giornata: Parma vs Milan (diretta TIMVISION)

Stadio Ennio Tardini- Parma

Telecronaca: Antonio Torretti

Il Parma sarà solo la seconda squadra dell’Emilia Romagna affrontata dal Milan in Serie A, dopo il Sassuolo:le rossonere vantano quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta con le neroverdi. Il Milan ha finora pareggiato tutte e tre le trasferte di Serie A disputate in terra emiliana (tutte contro ilSassuolo) e quindi l’Emilia Romagna potrebbe diventare la nona regione differente in cui le rossonerevantano almeno una vittoria nel massimo torneo (dopo Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia,Toscana e Veneto) – dal conteggio è escluso ovviamente San Marino. Il Parma ha vinto il suo esordio assoluto casalingo in Serie A: l’ultimo team capace di centrare due successiin entrambe le prime due partite interne disputate in assoluto nella massima competizione è stato proprio ilMilan (nella stagione 2018/19). Il Milan è uscito sconfitto nell’ultima trasferta di Serie A contro la Roma e nel massimo campionato non hamai collezionato due ko di fila fuori casa. Il Parma è la squadra che ha trascorso più minuti in svantaggio in questa Serie A (179); allo stesso tempoperò solo la Sampdoria (sei) ha guadagnato più punti della formazione crociata una volta sotto nel punteggionel campionato in corso (tre – proprio nella sfida casalinga con il Sassuolo). Solo il Pomigliano (quattro) ha subito più gol di Parma e Milan (tre ciascuna) nella prima mezz’ora di giocoin questa Serie A Femminile; le emiliane hanno incassato gol nei primi 30 minuti in ognuna delle tre partitegiocate finora. Nessuna squadra ha subito più gol di testa del Parma (due come il Sassuolo, entrambi incassati contro l’altramilanese, l’Inter) in questa Serie A; il Milan ha segnato quattro degli ultimi otto gol nel massimo torneo ditesta. Ana Jelencic e Valeria Pirone hanno già segnato in Serie A contro il Milan: per il difensore si tratta della suaultima rete nel massimo campionato (23 maggio 2021 con la maglia del Verona); l’attaccante invece hasiglato uno dei due gol valsi il successo del Chievo Verona sulle rossonere del 20 aprile 2019 (2-1). Malgorzata Mesjasz ha segnato nell’ultimo turno il suo primo gol in Serie A; l’ultima giocatrice polaccacapace di realizzare almeno due reti nell’arco dello stesso massimo campionato italiano è stata KatarzynaDaleszczyk (due bersagli con il Sassuolo nella stagione 2018/19). Christy Grimshaw – che dopo il gol contro il Sassuolo potrebbe andare a segno in due presenze di fila per laprima volta in Serie A – ha realizzato tre delle sue cinque reti nel massimo campionato contro avversarie aldebutto assoluto nel torneo (doppietta alla San Marino nell’agosto 2020, rete al Pomigliano nel novembre2021).



Stadio Ennio Tardini- Parma Telecronaca: Antonio Torretti Il Parma sarà solo la seconda squadra dell’Emilia Romagna affrontata dal Milan in Serie A, dopo il Sassuolo:le rossonere vantano quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta con le neroverdi. Il Milan ha finora pareggiato tutte e tre le trasferte di Serie A disputate in terra emiliana (tutte contro ilSassuolo) e quindi l’Emilia Romagna potrebbe diventare la nona regione differente in cui le rossonerevantano almeno una vittoria nel massimo torneo (dopo Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia,Toscana e Veneto) – dal conteggio è escluso ovviamente San Marino. Il Parma ha vinto il suo esordio assoluto casalingo in Serie A: l’ultimo team capace di centrare due successiin entrambe le prime due partite interne disputate in assoluto nella massima competizione è stato proprio ilMilan (nella stagione 2018/19). Il Milan è uscito sconfitto nell’ultima trasferta di Serie A contro la Roma e nel massimo campionato non hamai collezionato due ko di fila fuori casa. Il Parma è la squadra che ha trascorso più minuti in svantaggio in questa Serie A (179); allo stesso tempoperò solo la Sampdoria (sei) ha guadagnato più punti della formazione crociata una volta sotto nel punteggionel campionato in corso (tre – proprio nella sfida casalinga con il Sassuolo). Solo il Pomigliano (quattro) ha subito più gol di Parma e Milan (tre ciascuna) nella prima mezz’ora di giocoin questa Serie A Femminile; le emiliane hanno incassato gol nei primi 30 minuti in ognuna delle tre partitegiocate finora. Nessuna squadra ha subito più gol di testa del Parma (due come il Sassuolo, entrambi incassati contro l’altramilanese, l’Inter) in questa Serie A; il Milan ha segnato quattro degli ultimi otto gol nel massimo torneo ditesta. Ana Jelencic e Valeria Pirone hanno già segnato in Serie A contro il Milan: per il difensore si tratta della suaultima rete nel massimo campionato (23 maggio 2021 con la maglia del Verona); l’attaccante invece hasiglato uno dei due gol valsi il successo del Chievo Verona sulle rossonere del 20 aprile 2019 (2-1). Malgorzata Mesjasz ha segnato nell’ultimo turno il suo primo gol in Serie A; l’ultima giocatrice polaccacapace di realizzare almeno due reti nell’arco dello stesso massimo campionato italiano è stata KatarzynaDaleszczyk (due bersagli con il Sassuolo nella stagione 2018/19). Christy Grimshaw – che dopo il gol contro il Sassuolo potrebbe andare a segno in due presenze di fila per laprima volta in Serie A – ha realizzato tre delle sue cinque reti nel massimo campionato contro avversarie aldebutto assoluto nel torneo (doppietta alla San Marino nell’agosto 2020, rete al Pomigliano nel novembre2021). ore 14:30 Serie A TimVision 4a Giornata: Roma vs Fiorentina (diretta TIMVISION)

Stadio Tre Fontane – Roma

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

La Roma è imbattuta nelle ultime sei gare di campionato contro la Fiorentina (4V, 2N) e negli otto confrontitotali di Serie A contro le viola ha perso solo una volta (2-1 il 20 aprile 2019 a Firenze). Nei cinque confronti in tutte le competizioni tra Roma e Fiorentina in casa delle giallorosse si sonoverificati quattro pareggi e una vittoria delle capitoline, proprio nell’ultima sfida al Tre Fontane del 13novembre 2021 (1-0, con rete decisiva di Annamaria Serturini). La sconfitta subita contro la Juventus ha interrotto una serie di 18 risultati utili consecutivi in Serie A per laRoma (16V, 2N): le giallorosse non perdono due partite di fila nella competizione da novembre 2019(contro Florentia e Juventus). La Fiorentina ha sempre vinto finora in campionato (tre vittorie su tre) e non inizia una stagione di Serie Acon quattro successi nelle prime quattro partite giocate dal 2016/17 (unica volta in cui ci è riuscita nellacompetizione). Considerando anche la fine della scorsa stagione, la Fiorentina ha vinto le ultime cinque partite disputate inSerie A e non arriva a sei vittorie di fila nella competizione da marzo 2019 (serie di otto successiconsecutivi in quel caso). La Roma è la formazione che ha effettuato più conclusioni in questo campionato (60), più tiri nellospecchio (28) e che conta più recuperi offensivi (42) e più interruzioni alte di sequenze avversarie (69). Solo la Roma (21) ha subito meno conclusioni della Fiorentina (28) in queste prime tre giornate; legiallorosse hanno però ricevuto solo due di questi 21 tiri nello specchio della porta, le toscane 12 su 28. A nessuna squadra Annamaria Serturini ha realizzato più gol in Serie A che alla Fiorentina: quattro reti alleviola (come al Chievo Verona), tra cui tre nelle ultime quattro gare giocate (una in ognuna delle ultime dueal Tre Fontane). Milica Mijatovic è stata portata in Italia dalla Roma (con cui ha segnato tre reti in sette presenze nellascorsa Serie A): la calciatrice serba ha segnato i suoi quattro gol nel massimo torneo (incluso l’unico finoracon la Fiorentina) sempre all’interno dei primi 25 minuti di gioco. I difensori della Roma Elena Linari ed Elisa Bartoli hanno condiviso insieme due stagioni con la maglia dellaFiorentina (2016/17 e 2017/18), vincendo insieme in viola l’unico Scudetto della storia della Fiorentinafemminile (2016/17) e le uniche due Coppa Italia della storia viola (2016/17 e 2017/18).

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

ore 12:30 Serie A TimVision 4a Giornata: Pomigliano vs Como (diretta TIMVISION)

Stadio Ugo Gobbato – Pomigliano d’Arco (NA)

Telecronaca: Marco Ruta

Il Como è, dopo Inter e Milan, la terza squadra lombarda che il Pomigliano incontra in Serie A. Nei cinqueprecedenti contro queste avversarie le campane contano due vittorie (vs Inter) e tre sconfitte, due con ilMilan e una con le nerazzurre nell’ultimo turno. Il Pomigliano, tre ko nelle prime tre di questa Serie A, potrebbe perdere quattro partite di fila per la primavolta nel massimo campionato. In generale le Pantere hanno incassato 10 sconfitte nella competizione nel2022, più di qualsiasi altra formazione. Il Pomigliano non ha trovato il gol in cinque delle sei partite casalinghe di Serie A disputate nel 2022 – unicaeccezione l’1-1 con la Lazio dello scorso 16 aprile. Nel periodo, infatti, la formazione campana è quella cheè rimasta più volte a secco in gare interne nel torneo (cinque). Il Como ha perso le prime tre sfide di questa Serie A e – considerando anche la scorsa stagione in Serie B –non ha mai rimediato quattro ko di fila. L’ultima neopromossa che ha invece incassato quattro sconfitte nelleprime quattro gare disputate nel massimo campionato è stata la Lazio nel 21/22. Pomigliano (10) e Como (nove) sono le due squadre che hanno subito più reti nelle prime tre giornate diquesta Serie A. Le campane ne contano tre in più rispetto al campionato 21/22 (sette dopo lo stesso numerodi gare), le lariane invece chiusero le prime tre della Serie B 21/22 con un gol subito e arrivarono a nove dopo14 partite. Solo l’Inter (66. 6%) vanta una percentuale più alta di dribbling riusciti in questa Serie A rispetto al Como (65%- 28/43). Tra le lariane la giocatrice con più dribbling all’attivo è Joyce Borini (11) ma tra quelle in squadrache ne hanno tentati almeno cinque, l’unica ad averli portati tutti a buon fine è Chiara Beccari (7/7). Solo il Milan (592) ha completato meno passaggi del Pomigliano (600) nel campionato in corso. Le campaneperò sono ultime per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (234, dietro al Como a 267). Verena Amorim, nell’ultimo turno contro l’Inter, ha trovato il suo primo gol nel massimo campionato. Solodue giocatrici del Pomigliano sono riuscite ad andare a bersaglio in due partite di fila della squadra nellacompetizione: Giuseppina Moraca e Tori Dellaperuta (nessuna delle due veste più la maglia granata). Contro il Pomigliano è arrivato l’ultimo dei quattro gol in Serie A di Nina Stapelfeldt – lo scorso 24 aprile conla maglia del Milan. Nelle ultime 10 edizioni del massimo campionato (dal 12/13) sono tre le giocatricisvizzere che contano più reti dell’attaccante del Como: Sandy Mäendly (15), Veronica Maglia (nove) eVanessa Bernauer (cinque). Chiara Beccari (classe 2004) è la più giovane giocatrice con tre presenze all’attivo in questo campionato. Sedovesse andare a bersaglio diventerebbe la quarta giocatrice nata dall’1/1/2004 con una rete all’attivo nelleultime tre stagioni di Serie A.





Stadio Ugo Gobbato – Pomigliano d’Arco (NA) Telecronaca: Marco Ruta Il Como è, dopo Inter e Milan, la terza squadra lombarda che il Pomigliano incontra in Serie A. Nei cinqueprecedenti contro queste avversarie le campane contano due vittorie (vs Inter) e tre sconfitte, due con ilMilan e una con le nerazzurre nell’ultimo turno. Il Pomigliano, tre ko nelle prime tre di questa Serie A, potrebbe perdere quattro partite di fila per la primavolta nel massimo campionato. In generale le Pantere hanno incassato 10 sconfitte nella competizione nel2022, più di qualsiasi altra formazione. Il Pomigliano non ha trovato il gol in cinque delle sei partite casalinghe di Serie A disputate nel 2022 – unicaeccezione l’1-1 con la Lazio dello scorso 16 aprile. Nel periodo, infatti, la formazione campana è quella cheè rimasta più volte a secco in gare interne nel torneo (cinque). Il Como ha perso le prime tre sfide di questa Serie A e – considerando anche la scorsa stagione in Serie B –non ha mai rimediato quattro ko di fila. L’ultima neopromossa che ha invece incassato quattro sconfitte nelleprime quattro gare disputate nel massimo campionato è stata la Lazio nel 21/22. Pomigliano (10) e Como (nove) sono le due squadre che hanno subito più reti nelle prime tre giornate diquesta Serie A. Le campane ne contano tre in più rispetto al campionato 21/22 (sette dopo lo stesso numerodi gare), le lariane invece chiusero le prime tre della Serie B 21/22 con un gol subito e arrivarono a nove dopo14 partite. Solo l’Inter (66. 6%) vanta una percentuale più alta di dribbling riusciti in questa Serie A rispetto al Como (65%- 28/43). Tra le lariane la giocatrice con più dribbling all’attivo è Joyce Borini (11) ma tra quelle in squadrache ne hanno tentati almeno cinque, l’unica ad averli portati tutti a buon fine è Chiara Beccari (7/7). Solo il Milan (592) ha completato meno passaggi del Pomigliano (600) nel campionato in corso. Le campaneperò sono ultime per passaggi riusciti nella metà campo avversaria (234, dietro al Como a 267). Verena Amorim, nell’ultimo turno contro l’Inter, ha trovato il suo primo gol nel massimo campionato. Solodue giocatrici del Pomigliano sono riuscite ad andare a bersaglio in due partite di fila della squadra nellacompetizione: Giuseppina Moraca e Tori Dellaperuta (nessuna delle due veste più la maglia granata). Contro il Pomigliano è arrivato l’ultimo dei quattro gol in Serie A di Nina Stapelfeldt – lo scorso 24 aprile conla maglia del Milan. Nelle ultime 10 edizioni del massimo campionato (dal 12/13) sono tre le giocatricisvizzere che contano più reti dell’attaccante del Como: Sandy Mäendly (15), Veronica Maglia (nove) eVanessa Bernauer (cinque). Chiara Beccari (classe 2004) è la più giovane giocatrice con tre presenze all’attivo in questo campionato. Sedovesse andare a bersaglio diventerebbe la quarta giocatrice nata dall’1/1/2004 con una rete all’attivo nelleultime tre stagioni di Serie A. ore 14:30 Serie A TimVision 4a Giornata: Sampdoria vs Inter (diretta TIMVISION)

Campo Sportivo Tre Campanili – Bogliasco (GE)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani

Terzo confronto in Serie A tra Sampdoria e Inter, che nei due precedenti hanno conquistato un successo a testa: 3-0 per le blucerchiate in casa – il 9 ottobre 2021 – 4-3 interno per le nerazzurre lo scorso 20 marzo. L’Inter è l’unica avversaria contro cui la Sampdoria ha segnato almeno tre reti in entrambe le gare dello scorso campionato, nonché quella contro cui ha realizzato più gol (sei). La Sampdoria è la squadra contro cui l’Inter ha subito più reti nella scorsa Serie A (sei) e una delle tre, con Pomigliano e Roma, contro cui non ha trovato il gol in trasferta nel campionato 21/22. La Sampdoria, che sta registrando la sua striscia record di successi consecutivi in Serie A (quattro tra l’inizio di questo campionato e il precedente), potrebbe centrare due vittorie di fila senza subire gol per la terza volta nella competizione (due partite a marzo e tre nell’ottobre 2021, la prima delle quali proprio contro l’Inter). L’Inter ha segnato 13 gol nelle prime tre giornate di questa Serie A (miglior attacco nel torneo in corso) –almeno cinque in più di quelli totalizzati allo stesso punto del torneo nelle tre precedenti edizioni disputate. La Sampdoria è la squadra che ha segnato più reti su palla inattiva nelle prime tre giornate di questocampionato (quattro): due su punizione diretta – primato nella competizione – una su calcio di rigore e unasu sviluppi di calcio d’angolo. L’Inter è la squadra che conta più marcatrici differenti in questa Serie A (sei) e l’unica che vanta tre giocatricicon almeno tre reti all’attivo nel campionato in corso (tre). Yoreli Rincón (ex del match come Stefania Tarenzi) è andata a bersaglio nell’ultimo incrocio con lenerazzurre in Serie A, a marzo in trasferta. La colombiana ha partecipato al 44% dei gol della Sampdoria nelmassimo campionato (15/34) grazie a sei reti (primato con Tarenzi) e nove assist. Le due giocatrici che hanno partecipato a più gol in questa Serie A indossano la maglia dell’Inter: TabithaChawinga (sei – tre reti e tre assist) e Ghoutia Karchouni (cinque – tre reti e due assist). Se la francesedovesse andare a segno, diventerebbe la quarta nerazzurra in doppia cifra di gol nel massimo campionato,dopo Gloria Marinelli (21), Stefania Tarenzi (12) e Tatiana Bonetti (10). Contro la Sampdoria è arrivata l’ultima delle sette doppiette che Gloria Marinelli conta in Serie A. Sei di questesono arrivate in match casalinghi, eccetto la prima in ordine di tempo – nel dicembre 2012 con la maglia del Grifo Perugia.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News. it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News. it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog