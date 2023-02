Coppa Italia Femminile 2022/23 Diretta Quarti Ritorno, Palinsesto Telecronisti TimVision

Prima di proiettarsi sulla 17esima giornata di campionato e sul primo impegno del 2023 della Nazionale Femminile, che martedì prossimo volerà in Inghilterra per prendere parte all’Arnold Clark Cup, le protagoniste del calcio italiano scenderanno in campo per il ritorno dei Quarti di finale della Coppa Italia Ferrovie dello Stato Italiane, che saranno trasmessi in diretta su TimVision. Si partirà alle ore 12.30 con Inter-Sampdoria e Milan-Fiorentina, alle 14.30 toccherà invece a Roma e Juventus, che dopo aver ipotecato il passaggio del turno all’andata sono attese dagli impegni casalinghi contro Pomigliano e H&D Chievo Women.



La formazione nerazzurra, eliminata lo scorso anno ai Quarti dalla Juve, punta a raggiungere la seconda semifinale della sua storia. Le calciatrici di Rita Guarino sono apparse in grande forma nelle ultime uscite e sulla scia delle vittorie con Milan e Sassuolo sono pronte a superare anche l’ostacolo Samp, che precederà l'appuntamento di sabato sul campo della Roma. Alla stessa ora, a pochi chilometri di distanza da ‘Interello’, le rossonere cercheranno invece di difendere l’1-0 conquistato due settimane fa allo stadio ‘Torrini’. Ma Patrizia Panico, tecnico della Fiorentina, crede nell’impresa e prima di concentrarsi sulla super sfida del prossimo turno di Serie A contro le campionesse d’Italia chiederà alla squadra di vincere – dopo l’1-3 della prima giornata di Serie A - anche il secondo impegno stagionale in casa del Diavolo.



Diverso il discorso che riguarda Roma e Juventus, che alla luce dei netti successi ottenuti all’andata contro Pomigliano (8-1) e H&D Chievo Women (3-0) sono già proiettate verso le semifinali, che si disputeranno il 4 e 5 marzo (gare d’andata) e l’11 e 12 marzo (gare di ritorno). Le giallorosse approfitteranno dei 90’ di coppa per concedere minuti alle sue giovani promesse e alla neoarrivata Vicky Losada, e così faranno anche le bianconere, attese dal fondamentale confronto di sabato in casa della Fiorentina dove - per evitare di vedere aumentare ulteriormente il divario dalla capolista - conteranno solo i tre punti. Il match di Vinovo rappresenterà invece un’ottima vetrina per il Chievo, che proverà ad onorare l’impegno prima di tornare a concentrarsi sulla Serie B e sull’appassionate volata promozione.

COPPA ITALIA FEMMINILE FERROVIE DELLO STATO DIRETTA - QUARTI RITORNO - PALINSESTO E TELECRONISTI

DIGITAL-NEWS (www. Digital-News. it) è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A sulla piattaforma TIMVISION comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite

MERCOLEDI 8 FEBBRAIO 2023

ore 12:30 Coppa Italia Ferrovie dello Stato Quarti Ritorno: Inter vs Sampdoria (diretta TIMVISION)

Konami Youth Development Centre - Milano

Telecronaca: Daniel Rizzo



Konami Youth Development Centre - Milano Telecronaca: Daniel Rizzo ore 12:30 Coppa Italia Ferrovie dello Stato Quarti Ritorno: Milan vs Fiorentina (diretta TIMVISION)

Centro Sportivo Vismara - Milano

Telecronaca: Gabriele Giustiniani



Centro Sportivo Vismara - Milano Telecronaca: Gabriele Giustiniani ore 14:30 Coppa Italia Ferrovie dello Stato Quarti Ritorno: Roma vs Pomigliano (diretta TIMVISION)

Stadio Tre Fontane - Roma

Telecronaca: Pietro Scognamiglio



Stadio Tre Fontane - Roma Telecronaca: Pietro Scognamiglio ore 14:30 Coppa Italia Ferrovie dello Stato Quarti Ritorno: Juventus-H&D Chievo Women (diretta TIMVISION)

Juventus Training Center – Vinovo (TO)

Telecronaca: Giuseppe Di Giovanni

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News. it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News. it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog