DAZN sceglie GeoGuard per combattere le frodi e garantire la geolocalizzazione

GeoComply Solutions Inc. ("GeoComply"), leader nei servizi all'avanguardia di geolocalizzazione e di protezione dalle frodi, è lieta di annunciare DAZN come nuovo cliente, che utilizzerà GeoGuard, che offre una protezione avanzata contro l'uso di VPN, Tor, proxy e altre sofisticate tecniche di falsificazione della posizione.

DAZN è la principale piattaforma globale di streaming di eventi sportivi e di intrattenimento. Con oltre 20 milioni di abbonati premium in 200 mercati, il modello di business di DAZN si basa sulla garanzia di una differenziazione dei prezzi tra la propria utenza globale. DAZN sta utilizzando la tecnologia di GeoComply per fornire una soluzione sicura e affidabile che garantisca un solido geo-blocco e riduca il rischio di attività fraudolente.

GeoGuard rileva il 98% di tutti gli IP anonimi con un avanzato motore a regole, un tasso estremamente basso di falsi positivi e aggiornamenti orari. Con una protezione senza pari contro le tecniche di falsificazione della posizione, GeoGuard aiuta le aziende a ridurre le frodi, combattere la pirateria e innalzare il livello di conformità.

"GeoGuard è la soluzione d’elezione quando si tratta di proteggere i propri contenuti", ha dichiarato James Clark, Direttore Generale Media & Entertainment di GeoComply. "Che si tratti di proteggere l'accesso a contenuti sportivi premium, spettacoli o film popolari, GeoGuard può essere utilizzato con fiducia per bloccare i truffatori e fermare i malintenzionati. Siamo entusiasti che DAZN utilizzerà ora il valore delle nostre soluzioni di primo livello, a partire da GeoGuard".

"DAZN prende molto sul serio la prevenzione delle frodi", ha dichiarato Sandeep Tiku, Chief Technology Officer di DAZN. "Siamo costantemente alla ricerca dei migliori strumenti per proteggere la nostra attività, soprattutto perché trasmettiamo in streaming gli eventi sportivi più importanti ogni anno a decine di milioni di persone in tutto il mondo. GeoGuard ha ampiamente superato le nostre aspettative durante i recenti test di valutazione degli strumenti. Siamo ora lieti di collaborare con GeoComply come nuovo partner".